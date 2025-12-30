Como escolher a melhor TV para esportes: taxa de atualização, IA e tecnologias LG

Assistir a esportes na TV vai muito além do tamanho da tela. Para quem acompanha futebol, Fórmula 1, basquete, tênis ou qualquer modalidade com movimentos rápidos, escolher a melhor TV para esportes exige atenção. A taxa de atualização, o processador e a TV com inteligência artificial são recursos determinantes para evitar borrões, garantir fluidez nas imagens e proporcionar uma experiência mais próxima da realidade. E é nesse ponto que as TVs da LG se destacam no mercado.

Por que a taxa de atualização é essencial para esportes?

A taxa de atualização da TV indica quantas vezes por segundo a imagem é renovada na tela. Ela é medida em Hertz (Hz). Quanto maior esse número, mais suaves são os movimentos exibidos.

Em transmissões esportivas, em que a câmera acompanha bolas em alta velocidade, carros de corrida ou jogadores em constante deslocamento, especialmente em esportes ao vivo, uma taxa de atualização baixa pode gerar imagens tremidas, borradas ou com perda de definição.

TV 120Hz LG: o padrão ideal para esportes

Modelos com TV 120Hz são considerados ideais para esportes, pois conseguem exibir até 120 quadros por segundo. Isso significa:

· Movimentos mais naturais e contínuos

· Redução significativa de tremidos

· Melhor definição em cenas rápidas

· Mais conforto visual durante longos períodos de uso

As TVs LG com painés OLED e QNED, por exemplo, contam com taxa nativa de até 165Hz garantindo alta performance tanto para esportes ao vivo quanto para conteúdos em streaming e games. Para quem procura uma TV para cenas rápidas, esse é um diferencial importante.

Como evitar borrão na TV durante jogos e competições

O chamado motion blur (borrão de movimento) é um dos principais problemas enfrentados por quem assiste esportes em TVs mais antigas ou com tecnologia limitada. Para evitar borrão na TV, é importante combinar hardware de qualidade com processamento inteligente de imagem, especialmente se você quer uma boa TV para assistir futebol, onde a câmera se movimenta rapidamente e acompanhamento da bola exige nitidez constante.

Diversos modelos de TVs LG utilizam:

1) Processadores α (Alpha) com inteligência artificial, que analisam cena a cena em tempo real. O modelo Smart TV LG OLED evo AI G5 4K utiliza o Alpha 11 AI Gen2, que aprimora os visuais em 4K com cores mais deslumbrantes e brilho impressionante: graças a uma nova estrutura de emissão de luz e à arquitetura de controle de iluminação do processador, as imagens podem ficar até 1,5 vez mais brilhantes, enquanto os motores de IA identificam objetos em nível de pixel para otimizar a qualidade da imagem e elevar a experiência de visualização.

2) Algoritmos avançados que fazem o upscaling das imagens para melhorar a qualidade de cenas com resolução mais baixa, presente em diversos modelos de TVs da LG, como na Smart TV QNED AI 4K QNED82 de 75 polegadas.

Esses recursos permitem que a TV ajuste automaticamente brilho, contraste e fluidez conforme o tipo de esporte exibido, mantendo a imagem limpa mesmo em lances rápidos.

LG e a experiência premium para quem ama esportes

A LG investe continuamente em tecnologias voltadas ao entretenimento esportivo. Entre os diferenciais da marca estão:

· Painéis OLED, com pixels autoiluminados e tempo de resposta praticamente instantâneo

· QNED, que oferecem alto brilho e excelente controle de contraste

· Compatibilidade com transmissões esportivas em alta resolução

· Integração com assistentes inteligentes e sistemas de som imersivos

Essas soluções fazem da LG uma referência quando o assunto é melhor TV para esportes, atendendo tanto ao público casual quanto aos fãs mais exigentes.

O que considerar antes de comprar uma TV para esportes

Ao escolher uma TV para assistir esportes, observar:

· Taxa de atualização mínima de 120Hz

· Bom processamento de imagem com inteligência artificial

· Painel com resposta rápida para evitar borrões

Combinando esses elementos, as TVs da LG se posiconam como uma escolha estratégica para quem busca alta performance, realismo e qualidade de imagem transmissões esportivas. E com o Alerta de Esportes, disponíbel nas TVs LG, a experiência ficaainda ais completa: o consumidor pode acompanhar notícias e receber notificações dos seus times e campeonatos favoritos, sem perder nenhum lance.

