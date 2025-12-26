SEOUL, Dec. 26, 2025 — A LG Electronics (LG) anunciou hoje o lançamento global de sua nova marca premium de monitores gamer, a UltraGear evo™, que fará sua estreia na CES® 2026. Com base na liderança consolidada da LG em displays gamer 5K e 5K2K, o UltraGear evo amplia os limites dos jogos em alta resolução com um portfólio de monitores 5K ou superiores, incluindo tecnologias OLED, novo MiniLED e formatos ultrawide, combinando definição ultra-alta, velocidade e imersão em diversos formatos. A linha inaugural UltraGear evo apresenta três modelos flagship — 39GX950B, 27GM950B e 52G930B — unidos por uma base comum de excelência em alta resolução.

No centro dessa evolução está o compromisso da LG com qualidade de imagem sem concessões, reforçado por uma nova solução de IA embarcada no próprio dispositivo. Essa tecnologia proprietária viabiliza a primeira tecnologia de Upscaling por IA em 5K do mundo*. Ela oferece impressionante nitidez de classe 5K sem exigir upgrades de GPU, permitindo que os jogadores aproveitem uma gama mais ampla de conteúdos em alta definição, superando os limites da resolução original.

Monitor gamer OLED 5K2K de 39 polegadas com upscaling 5K por IA

O LG UltraGear evo GX9 de 39 polegadas (39GX950B) dá continuidade ao legado da série GX9 como um monitor gamer OLED 5K2K de 39 polegadas, oferecendo qualidade visual sem compromissos e jogabilidade imersiva. Com a nova solução de IA embarcada, o monitor analisa e aprimora o conteúdo em tempo real antes que ele chegue ao painel, entregando clareza de classe 5K sem a necessidade de upgrades de GPU. Essa abordagem vai além da resolução, incorporando Otimização de Cena por IA e Som por IA, refinando imagens e desempenho de áudio para uma experiência audiovisual ainda mais imersiva.

O desempenho visual é aprimorado pela tecnologia Primary RGB Tandem OLED da LG, que oferece maior brilho, precisão de cores e longevidade do painel, com pretos perfeitos e cores realistas. Projetado para se adaptar a diferentes gêneros de jogos, o recurso Dual Mode permite alternar perfeitamente entre 165Hz em resolução 5K2K e 330Hz em WFHD, com tempo de resposta ultrarrápido de 0,03 ms (GtG), possibilitando ao jogador priorizar fidelidade visual ou jogabilidade competitiva extremamente fluida.

O display ultrawide curvo 21:9 com curvatura de 1500R mantém a altura vertical de uma tela de 32 polegadas, ao mesmo tempo em que amplia a imersão horizontal para jogos e multitarefa. Com densidade de pixels de 142 PPI e certificação VESA DisplayHDR™ True Black 500, o monitor oferece destaques detalhados e pretos profundos, mesmo nas cenas mais escuras.

Primeiro monitor 5K com novo MiniLED do mundo para resolver o blooming

O LG UltraGear evo GM9 de 27 polegadas (27GM950B) estabelece um novo padrão para monitores gamer de 27 polegadas como o primeiro display 5K com novo MiniLED do mundo, projetado para melhorar drasticamente o controle de blooming. Ao minimizar de forma eficaz os efeitos de halo comuns em displays MiniLED de alta resolução, o monitor oferece precisão 5K de nível profissional com excepcional clareza óptica. Com 2.304 zonas de escurecimento local, combinadas com a engenharia Zero Optical Distance — que reduz o espaço entre o painel e os LEDs —, o monitor entrega luminância ultra-alta e contraste refinado, preservando detalhes tanto em cenas claras quanto escuras.

Assim como o GX9 de 39 polegadas, o GM9 incorpora a solução de IA embarcada, permitindo Upscaling 5K por IA, Otimização de Cena por IA e Som por IA, aprimorando imagem e áudio em tempo real sem sobrecarregar a GPU.

Para um desempenho versátil em jogos, o monitor oferece operação em Dual Mode, permitindo alternar entre 165Hz em resolução 5K e 330Hz em QHD, com tempo de resposta rápido de 1 ms (GtG). Certificado com VESA DisplayHDR 1000 e brilho máximo de até 1.250 nits, o display garante que destaques vívidos, chamas intensas e flashes de luz nítidos sejam exibidos com realismo impressionante, acompanhados de pretos profundos e controlados.

Maior monitor gamer 5K2K de 240Hz do mundo, com 52 polegadas

O LG UltraGear evo G9 de 52 polegadas (52G930B) inaugura uma nova categoria de displays gamer de grande formato como o maior monitor gamer 5K2K do mundo, oferecendo aos jogadores uma variedade sem precedentes de opções de tamanho de tela dentro da linha UltraGear evo. A escala expansiva é combinada com uma taxa de atualização extremamente rápida de 240Hz, garantindo responsividade consistente e fidelidade de imagem.

A tela massiva apresenta a altura vertical de visualização de um display padrão de 42 polegadas no formato 16:9, estendendo-se horizontalmente para uma visão panorâmica de 12:9. Esse formato oferece uma área de trabalho 33% mais ampla do que um monitor UHD padrão. A curvatura de 1000R envolve a visão periférica do usuário para uma imersão contínua. Os visuais são igualmente impactantes, com cores vibrantes e contraste profundo, validados pela certificação VESA DisplayHDR™ 600.

“O novo UltraGear evo marca um ponto de virada definitivo, sinalizando o fim dos compromissos no desempenho de displays para jogos. Com inovações como o primeiro Upscaling 5K por IA da indústria, a linha garante que, seja para quem prefere pretos perfeitos, brilho incomparável ou escala expansiva, todos possam desfrutar do mesmo alto padrão de desempenho, clareza e imersão em alta resolução”, afirmou Lee Choong-hwoan, chefe do negócio de Displays da LG Media Entertainment Solution Company. “Isso reflete nossa excelência em levar tecnologia de alta resolução não apenas ao mercado gamer B2C, mas também a soluções B2B de alta precisão, como monitores médicos.”

A linha LG UltraGear evo, que eleva o padrão do setor, será apresentada na CES 2026. Os visitantes poderão experimentar os visuais de alta qualidade da linha evo em duas zonas: o “Dream Setup”, inspirado nas comunidades gamer do Reddit, e uma simulação de corrida com tecnologia SimCraft, apresentando o novo GX9 de 39 polegadas.

Além da nova série evo, as vendas do UltraGear™ GX7 (27GX790B) terão início nos mercados globais no dia de abertura da CES 2026. Esse monitor gamer de 27 polegadas conta com um display QHD Primary RGB Tandem OLED, taxa de atualização de 540Hz e Dual Mode (HD a 720Hz), atendendo às altas expectativas dos jogadores mais exigentes.

LG na CES 2026: O futuro em sintonia com você

A CES 2026 será o palco para a visão de futuro da LG, guiada pelo tema “Inovação em sintonia com você”. No evento, o destaque será a Inteligência Afetiva, tecnologia que entende o contexto e antecipa as necessidades do usuário para oferecer uma experiência verdadeiramente conectada e intuitiva. Essa jornada de inovação se estende desde o “Lar Sem Esforço” até a nova era da mobilidade, com o propósito de tornar o dia a dia mais simples e intuitivo. Um portfólio de inovações com inteligência artificial dará forma a essa visão. Para descobrir as tecnologias que irão moldar o futuro, acompanhe a coletiva de imprensa LG World Premiere, com transmissão ao vivo no site da LG e em seu canal global no YouTube.

