Como funciona a tecnologia LG AI DD e por que ela ajuda a preservar as roupas

O que é a tecnologia AI DD da LG

Lavar roupas faz parte da rotina diária, mas a forma como esse processo é realizado influencia diretamente a preservação dos tecidos. A tecnologia, porém, já se tornou uma importante aliada nesse cuidado: a inteligência artificial ajuda a proteger as fibras das peças e a prolongar sua durabilidade.

Mas você sabia que a tecnologia pode ser sua aliada nessa tarefa? A inteligência artificial vai te ajudar a preservar as fibras das suas roupas e fazer com que elas durem mais.

Neste artigo, explicamos como funciona a tecnologia LG AI DD™ — exclusiva da marca — e de que forma ela atua nas lava e seca LG para preservar os tecidos e aumentar a vida útil das roupas.

O que é a tecnologia AI DD da LG?

A tecnologia AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) da LG combina motor Direct Drive (sem correias ou polias) com inteligência artificial capaz de:

· detectar o peso da carga de roupas;

· analisar características do tecido, como maciez ou rigidez para definir o melhor padrão de lavagem;

· escolher entre diferentes movimentos do tambor (tecnologia “6 Motion”) para tratar os tecidos de modo mais específico.

Em resumo, o equipamento analisa as características da carga para ajustar automaticamente o ciclo de lavagem mais adequado a cada tipo de tecido.

E como ela funciona?

1. Você coloca as roupas e seleciona o ciclo — ou, em alguns modos, a máquina já mede automaticamente.

2. A máquina pesa a carga — detecta quantos quilos de roupas há.

3. A IA entra em ação: analisa dados de maciez ou rigidez do tecido, tipo de tecido, carga.

4. Usando esses dados + a base de milhares de pontos de dados de lavagens anteriores, a máquina define:

· o movimento do tambor (um dos “6 Motion”) mais adequado;

· a duração, água, energia, mistura de ciclos para otimizar limpeza e cuidado.

5. Ao longo do uso, a máquina “aprende” com mais dados, ajustando continuamente as definições de lavagem.

Como essa tecnologia ajuda a preservar as roupas?

1. Menos agressão aos tecidos

Como o sistema adapta o movimento do tambor à sensibilidade do tecido, há menor risco de enroscar, puxar fios, deformar as peças delicadas. Por exemplo: tecidos finos e delicados, como lã ou seda, recebem tratamento mais suave.

2. Lavagem mais eficaz e eficiente

Quando a máquina entende melhor o tipo de carga, ela evita ciclos excessivos ou mal ajustados, e isso reduz o desgaste das roupas, e também uso desnecessário de água e energia. Economia sentida no bolso.

3. Menor desgaste + maior durabilidade

A tecnologia AI DD e o motor Direct Drive da LG conseguem reduzir o dano nos tecidos em 18%, quando comparados aos modelos convencionais que não contam com essa tecnologia.

4. Eficiência energética e menos impacto

Menos movimentos desnecessários, menor fricção e, melhor adaptação se traduzem em economia de energia e melhor resultado de lavagem, o que, indiretamente, beneficia os tecidos, porque a lavagem é mais correta.

Mesmo assim, é bom prestar atenção

Mesmo com o apoio da inteligência artificial, é essencial seguir as instruções de cuidado indicadas nas etiquetas das roupas. Separar tecidos muito diferentes e usar detergente adequado ainda são pontos importantes a considerar. A tecnologia ajuda, mas não substitui boas práticas.

Se você busca uma lava e seca que trate suas roupas com maior cuidado, com maior eficiência e que utilize tecnologia inteligente para adaptar-se ao que está lavando, escolher um modelo de lava e seca LG com a tecnologia LG AI DD™ garante mais cuidado, eficiência e durabilidade para as suas roupas.

A tecnologia AI DD permite menos desgaste nas peças, melhor resultado de lavagem e um funcionamento mais eficiente. E isso, no longo prazo, contribui para que suas roupas durem mais e pareçam melhor por mais tempo.