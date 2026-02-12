We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Cozinha planejada: como escolher geladeira e micro-ondas para valorizar o imóvel
A escolha da geladeira e do micro-ondas certos transforma a cozinha planejada, eleva o design do ambiente e agrega tecnologia, eficiência e valor ao imóvel.
A cozinha deixou de ser apenas um espaço de preparo de alimentos. Hoje, ela é um dos ambientes mais importantes da casa, especialmente nos projetos modernos, em que a cozinha planejada costuma ser integrada à sala e se torna parte do convívio.
Por isso, escolher os eletrodomésticos certos vai muito além de “comprar uma geladeira e um micro-ondas”. Na prática, esses itens influenciam o visual do projeto, a funcionalidade do dia a dia, a eficiência energética e até a valorização do imóvel.
Entre os principais destaques, estão a geladeira frost free, a geladeira inox, a geladeira inverter e o micro-ondas. Nesse cenário, marcas como a LG se destacam por unir design, tecnologia e eficiência energética em linhas pensadas para cozinhas contemporâneas.
Eletrodomésticos na cozinha planejada: por que eles precisam entrar no projeto desde o início?
Segundo arquitetos e designers de interiores, os eletrodomésticos devem ser definidos ainda na fase de concepção do projeto, garantindo melhor aproveitamento dos espaços, alinhamento visual e funcionalidade no dia a dia.
Isso acontece porque fogões, geladeiras e micro-ondas influenciam:
- medidas de nichos e módulos
- fluxo de circulação no ambiente
- alinhamento visual com armários
- escolha de cores e materiais (como inox, vidro e tons neutros)
Quando o consumidor escolhe os eletrodomésticos antes ou durante a etapa do planejamento, o resultado é um projeto mais elegante, funcional e valorizado.
A geladeira, por exemplo, costuma ser o maior destaque visual da cozinha. Modelos com acabamento premium, linhas modernas, design minimalista, e integração com os móveis elevam o padrão do espaço. Já o micro-ondas, quando bem posicionado, contribui para a funcionalidade sem comprometer a estética.
Geladeira frost free na cozinha planejada: mais praticidade para o dia a dia
A modelo frost free é praticamente indispensável em uma cozinha planejada moderna. Ao eliminar a necessidade de descongelamento manual, ela oferece mais praticidade e otimização do tempo, um dos bens mais valiosos na rotina atual.
Além disso, essa tecnologia contribui para manter o freezer sempre eficiente e melhora a conservação dos alimentos, já que o sistema evita acúmulo de gelo e variações internas.
Um modelo que se destaca nesse perfil é a Geladeira LG Top Freezer GN-B392PXGB, de 395 litros, Black, Compressor Smart Inverter. Essa geladeira duplex une praticidade e bom espaço interno. Com acabamento em aço escovado, o modelo se integra facilmente a projetos planejados e agrega valor estético ao ambiente.
Geladeira inox: sofisticação e durabilidade no projeto
A geladeira inox se consolidou como símbolo de modernidade e sofisticação. Seu acabamento neutro e elegante conversa bem com diferentes estilos de cozinha, do minimalista ao industrial, passando pelo contemporâneo e pelo clássico.
Além do apelo estético, a geladeira inox é valorizada por transmitir sensação de organização, limpeza e durabilidade. Em cozinhas integradas, ela se transforma em um elemento de destaque, quase como uma peça de decoração.
Nos projetos de alto padrão, modelos como a Geladeira LG Side by Side InstaView Craft Ice - GC-X257CSH1, de 598 litros, se destacam não apenas pelo visual impactante, mas também pela tecnologia embarcada. Com amplo espaço interno e recursos avançados, ela transforma a geladeira em um verdadeiro centro de experiência dentro da cozinha.
Esse tipo de eletrodoméstico valoriza o imóvel e atende consumidores que buscam mais do que funcionalidade: querem status, inovação e design alinhado às tendências globais.
Micro-ondas para cozinha planejada: funcionalidade com design integrado
O micro-ondas também desempenha papel estratégico em uma cozinha planejada. Mais do que aquecer alimentos, ele contribui para a agilidade do dia a dia e precisa estar em harmonia com o projeto.
O Micro-ondas LG NeoChef 30 litros Espelhado Limpa Fácil - MS3094NR, é um exemplo de como funcionalidade e design podem caminhar juntos. Com visual moderno e fácil integração aos móveis planejados, ele atende às necessidades do consumidor que busca praticidade sem comprometer a estética do ambiente.
Além disso, tecnologias que garantem aquecimento uniforme e facilidade de limpeza tornam o produto ainda mais atrativo para quem valoriza eficiência e conforto.
Checklist: o que considerar ao escolher eletrodomésticos para cozinha planejada
1. medidas e nichos
2. acabamento (inox, black, espelhado)
3. eficiência energética
4. tecnologia inverter
5. integração visual
Cozinha planejada como investimento
A cozinha planejada é um bom investimento para aproveitar com inteligência todos os espaços do ambiente. A escolha dos eletrodomésticos certos impacta diretamente a experiência de uso e a percepção de qualidade do espaço.
Ao optar por soluções como geladeira frost free, geladeira inox e micro-ondas da LG, o consumidor garante não apenas tecnologia, mas eficiência. No fim das contas, uma cozinha bem planejada é aquela que une beleza, inteligência e praticidade, e os eletrodomésticos certos são protagonistas nessa transformação.
Conheça a linha de eletrodomésticos da LG no site oficial da marca.
