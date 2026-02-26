About Cookies on This Site

Geladeira LG: como conservar frutas, verduras e carnes por mais tempo

HOME APPLIANCES02/26/2026

    Aprenda como conservar frutas, verduras e carnes corretamente na geladeira LG e descubra como a gaveta com controle de umidade e o resfriamento uniforme ajudam a manter os alimentos frescos por mais tempo.

     

    Quando os alimentos estragam antes do esperado, o problema nem sempre está na qualidade

     

    Você compra frutas frescas, verduras bonitas, carnes bem armazenadas — mas poucos dias depois, percebe que a textura mudou, o sabor já não é o mesmo ou, em alguns casos, o alimento precisa ser descartado.

    Além do prejuízo financeiro, isso gera frustração e desperdício.

    O que muita gente não percebe é que a forma como os alimentos são armazenados — e a tecnologia da geladeira LG — têm impacto direto nesse processo.

    Com organização correta e recursos como controle de umidade e resfriamento uniforme, é possível conservar os alimentos por muito mais tempo.

     

    Por que os alimentos se deterioram na geladeira?

     

    Mesmo sob refrigeração na geladeira, frutas, verduras e carnes continuam passando por processos naturais de degradação.

    Os principais fatores que influenciam são:

     

    • variações de temperatura
    • excesso ou falta de umidade
    • armazenamento incorreto
    • circulação irregular de ar frio

     

    Geladeiras com sistemas de resfriamento mais precisos, como as da LG, ajudam a reduzir esses efeitos e prolongar a conservação.

     

    Como conservar frutas e verduras por mais tempo

     

    Frutas e verduras são especialmente sensíveis à umidade.

    Um ambiente muito seco acelera o ressecamento. Um ambiente úmido demais pode causar deterioração mais rápida.

    Por isso, o ideal é utilizar compartimentos específicos.

     

    Use as gavetas corretas

     

    Geladeiras LG contam com uma gaveta com controle de umidade, desenvolvida para manter o nível ideal de umidade.

    Essa tecnologia funciona com uma superfície especial que ajuda a:

     

    • reduzir o excesso de umidade
    • evitar o ressecamento
    • manter textura e aparência por mais tempo

     

    Isso é especialmente importante para alimentos como:

     

    • folhas verdes
    • morangos
    • uvas
    • cenouras
    • brócolis

     

    Como conservar carnes corretamente

     

    As carnes exigem temperaturas mais estáveis e frias.

    Oscilações térmicas aceleram a proliferação de bactérias e reduzem o tempo de conservação.

     

    Utilize compartimentos dedicados

     

    Modelos de geladeira LG contam com áreas como a Fresh Zone, ideais para armazenar carnes e outros alimentos delicados.

    Esses espaços mantêm condições mais adequadas para preservar:

     

    • textura
    • sabor
    • qualidade

     

    Além disso, o resfriamento uniforme evita pontos mais quentes dentro da geladeira.

     

    O impacto do resfriamento uniforme

     

    Um dos fatores mais importantes na conservação é a estabilidade da temperatura.

    Em geladeiras convencionais, é comum existirem áreas mais frias e outras mais quentes.

    Já tecnologias como LinearCooling™ e DoorCooling+™, presentes em geladeiras LG, ajudam a manter a temperatura mais constante em todo o interior.

    Isso contribui para:

     

    • conservação mais longa
    • menor perda de alimentos
    • manutenção da qualidade original

     

    Hábitos simples que fazem diferença

     

    Além da tecnologia da geladeira, alguns cuidados ajudam muito:

     

    Evite sobrecarregar o interior


    Isso dificulta a circulação do ar frio.

     

    Armazene corretamente


    Use potes ou embalagens adequadas.

     

    Evite abrir a porta com frequência excessiva


    Isso reduz a estabilidade térmica.

     

    Organize os alimentos por tipo


    Cada compartimento tem uma função específica.

     

    Menos desperdício, mais praticidade no dia a dia

     

    Quando os alimentos duram mais tempo, você ganha em vários aspectos:

     

    • economia
    • praticidade
    • menos desperdício
    • melhor aproveitamento das compras

     

    Tecnologia que cuida dos seus alimentos

     

    Conservar bem os alimentos não depende apenas de reduzir a temperatura.

    O segredo está em manter as condições ideais para cada tipo de item.

    Com soluções avançadas de controle térmico e de umidade, as geladeiras LG ajudam a preservar melhor frutas, verduras e carnes, mantendo sabor, textura e qualidade por muito mais tempo.

     

    Conheça a linha de geladeiras LG e descubra como a tecnologia pode transformar sua rotina na cozinha.

