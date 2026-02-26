We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Geladeira LG: como conservar frutas, verduras e carnes por mais tempo
Aprenda como conservar frutas, verduras e carnes corretamente na geladeira LG e descubra como a gaveta com controle de umidade e o resfriamento uniforme ajudam a manter os alimentos frescos por mais tempo.
Quando os alimentos estragam antes do esperado, o problema nem sempre está na qualidade
Você compra frutas frescas, verduras bonitas, carnes bem armazenadas — mas poucos dias depois, percebe que a textura mudou, o sabor já não é o mesmo ou, em alguns casos, o alimento precisa ser descartado.
Além do prejuízo financeiro, isso gera frustração e desperdício.
O que muita gente não percebe é que a forma como os alimentos são armazenados — e a tecnologia da geladeira LG — têm impacto direto nesse processo.
Com organização correta e recursos como controle de umidade e resfriamento uniforme, é possível conservar os alimentos por muito mais tempo.
Por que os alimentos se deterioram na geladeira?
Mesmo sob refrigeração na geladeira, frutas, verduras e carnes continuam passando por processos naturais de degradação.
Os principais fatores que influenciam são:
- variações de temperatura
- excesso ou falta de umidade
- armazenamento incorreto
- circulação irregular de ar frio
Geladeiras com sistemas de resfriamento mais precisos, como as da LG, ajudam a reduzir esses efeitos e prolongar a conservação.
Como conservar frutas e verduras por mais tempo
Frutas e verduras são especialmente sensíveis à umidade.
Um ambiente muito seco acelera o ressecamento. Um ambiente úmido demais pode causar deterioração mais rápida.
Por isso, o ideal é utilizar compartimentos específicos.
Use as gavetas corretas
Geladeiras LG contam com uma gaveta com controle de umidade, desenvolvida para manter o nível ideal de umidade.
Essa tecnologia funciona com uma superfície especial que ajuda a:
- reduzir o excesso de umidade
- evitar o ressecamento
- manter textura e aparência por mais tempo
Isso é especialmente importante para alimentos como:
- folhas verdes
- morangos
- uvas
- cenouras
- brócolis
Como conservar carnes corretamente
As carnes exigem temperaturas mais estáveis e frias.
Oscilações térmicas aceleram a proliferação de bactérias e reduzem o tempo de conservação.
Utilize compartimentos dedicados
Modelos de geladeira LG contam com áreas como a Fresh Zone, ideais para armazenar carnes e outros alimentos delicados.
Esses espaços mantêm condições mais adequadas para preservar:
- textura
- sabor
- qualidade
Além disso, o resfriamento uniforme evita pontos mais quentes dentro da geladeira.
O impacto do resfriamento uniforme
Um dos fatores mais importantes na conservação é a estabilidade da temperatura.
Em geladeiras convencionais, é comum existirem áreas mais frias e outras mais quentes.
Já tecnologias como LinearCooling™ e DoorCooling+™, presentes em geladeiras LG, ajudam a manter a temperatura mais constante em todo o interior.
Isso contribui para:
- conservação mais longa
- menor perda de alimentos
- manutenção da qualidade original
Hábitos simples que fazem diferença
Além da tecnologia da geladeira, alguns cuidados ajudam muito:
Evite sobrecarregar o interior
Isso dificulta a circulação do ar frio.
Armazene corretamente
Use potes ou embalagens adequadas.
Evite abrir a porta com frequência excessiva
Isso reduz a estabilidade térmica.
Organize os alimentos por tipo
Cada compartimento tem uma função específica.
Menos desperdício, mais praticidade no dia a dia
Quando os alimentos duram mais tempo, você ganha em vários aspectos:
- economia
- praticidade
- menos desperdício
- melhor aproveitamento das compras
Tecnologia que cuida dos seus alimentos
Conservar bem os alimentos não depende apenas de reduzir a temperatura.
O segredo está em manter as condições ideais para cada tipo de item.
Com soluções avançadas de controle térmico e de umidade, as geladeiras LG ajudam a preservar melhor frutas, verduras e carnes, mantendo sabor, textura e qualidade por muito mais tempo.
Conheça a linha de geladeiras LG e descubra como a tecnologia pode transformar sua rotina na cozinha.
