Geladeira LG: como conservar frutas, verduras e carnes por mais tempo

Quando os alimentos estragam antes do esperado, o problema nem sempre está na qualidade

Você compra frutas frescas, verduras bonitas, carnes bem armazenadas — mas poucos dias depois, percebe que a textura mudou, o sabor já não é o mesmo ou, em alguns casos, o alimento precisa ser descartado.

Além do prejuízo financeiro, isso gera frustração e desperdício.

O que muita gente não percebe é que a forma como os alimentos são armazenados — e a tecnologia da geladeira LG — têm impacto direto nesse processo.

Com organização correta e recursos como controle de umidade e resfriamento uniforme, é possível conservar os alimentos por muito mais tempo.

Por que os alimentos se deterioram na geladeira?

Mesmo sob refrigeração na geladeira, frutas, verduras e carnes continuam passando por processos naturais de degradação.

Os principais fatores que influenciam são:

variações de temperatura

excesso ou falta de umidade

armazenamento incorreto

circulação irregular de ar frio

Geladeiras com sistemas de resfriamento mais precisos, como as da LG, ajudam a reduzir esses efeitos e prolongar a conservação.

Como conservar frutas e verduras por mais tempo

Frutas e verduras são especialmente sensíveis à umidade.

Um ambiente muito seco acelera o ressecamento. Um ambiente úmido demais pode causar deterioração mais rápida.

Por isso, o ideal é utilizar compartimentos específicos.

Use as gavetas corretas

Geladeiras LG contam com uma gaveta com controle de umidade, desenvolvida para manter o nível ideal de umidade.

Essa tecnologia funciona com uma superfície especial que ajuda a:

reduzir o excesso de umidade

evitar o ressecamento

manter textura e aparência por mais tempo

Isso é especialmente importante para alimentos como:

folhas verdes

morangos

uvas

cenouras

brócolis

Como conservar carnes corretamente

As carnes exigem temperaturas mais estáveis e frias.

Oscilações térmicas aceleram a proliferação de bactérias e reduzem o tempo de conservação.

Utilize compartimentos dedicados

Modelos de geladeira LG contam com áreas como a Fresh Zone, ideais para armazenar carnes e outros alimentos delicados.

Esses espaços mantêm condições mais adequadas para preservar:

textura

sabor

qualidade

Além disso, o resfriamento uniforme evita pontos mais quentes dentro da geladeira.

O impacto do resfriamento uniforme

Um dos fatores mais importantes na conservação é a estabilidade da temperatura.

Em geladeiras convencionais, é comum existirem áreas mais frias e outras mais quentes.

Já tecnologias como LinearCooling™ e DoorCooling+™, presentes em geladeiras LG, ajudam a manter a temperatura mais constante em todo o interior.

Isso contribui para:

conservação mais longa

menor perda de alimentos

manutenção da qualidade original

Hábitos simples que fazem diferença

Além da tecnologia da geladeira, alguns cuidados ajudam muito:

Evite sobrecarregar o interior



Isso dificulta a circulação do ar frio.

Armazene corretamente



Use potes ou embalagens adequadas.

Evite abrir a porta com frequência excessiva



Isso reduz a estabilidade térmica.

Organize os alimentos por tipo



Cada compartimento tem uma função específica.

Menos desperdício, mais praticidade no dia a dia

Quando os alimentos duram mais tempo, você ganha em vários aspectos:

economia

praticidade

menos desperdício

melhor aproveitamento das compras

Tecnologia que cuida dos seus alimentos

Conservar bem os alimentos não depende apenas de reduzir a temperatura.

O segredo está em manter as condições ideais para cada tipo de item.

Com soluções avançadas de controle térmico e de umidade, as geladeiras LG ajudam a preservar melhor frutas, verduras e carnes, mantendo sabor, textura e qualidade por muito mais tempo.

