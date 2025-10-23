We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Diferença entre QNED e OLED: qual a melhor TV LG 4K para sua casa?
Compare as tecnologias QNED e OLED e descubra qual melhor TV LG, entre a TV QNED 55 e a OLED Smart TV 55, combina mais com seu estilo e suas necessidades.
Na hora de escolher uma nova televisão, muitos consumidores se deparam com termos que podem parecer complexos à primeira vista, mas que fazem toda a diferença na qualidade de imagem e na forma de viver o entretenimento. Entre as opções mais avançadas do mercado estão os modelos QNED e OLED, tecnologias distintas que fazem parte do portfólio da LG Electronics, marca referência mundial em inovação e qualidade em televisores.
Com resolução 4K, inteligência artificial integrada e design sofisticado, ambas as linhas entregam desempenho impressionante, porém, cada uma aposta em um tipo diferente de tecnologia de tela LG para atingir o máximo em brilho, contraste e fidelidade de cores. Entender essas diferenças é o primeiro passo para escolher a melhor TV LG 4K para sua sala, quarto ou ambiente de entretenimento.
O que é QNED?
A tecnologia LG QNED representa a evolução das telas LED, combinando NanoCell e LED ou MiniLED, dependendo do modelo da TV. Essa fusão inteligente permite reproduzir cores mais puras, brilho intenso e contraste preciso, revelando detalhes que antes passavam despercebidos.
Com AI picture e sound Wizard, a TV QNED 55 LG (QNED70) alcança níveis equilibrados de luminosidade e profundidade, garantindo imagens vibrantes, mesmo em ambientes bem iluminados. Essa tecnologia é ideal para quem busca uma TV com brilho elevado, cores vivas e desempenho estável sob qualquer condição de luz.
O que é OLED?
A OLED Smart TV LG eleva a experiência visual a outro patamar. Diferente das QNED, as telas OLED não utilizam retroiluminação. Cada pixel é autoiluminado, podendo ser ligado ou desligado individualmente. Essa característica permite alcançar o famoso Preto Perfeito e um contraste infinito, com precisão cinematográfica em qualquer ambiente.
Enquanto a QNED utiliza LEDs ou MiniLEDs para controle de luz, a OLED gera luz pixel a pixel, o que resulta em pretos mais profundos e transições mais suaves entre tons. É a escolha ideal para quem valoriza fidelidade de cor e contraste extremo em filmes, séries e jogos.
QNED ou OLED: qual tem melhor brilho e contraste?
A QNED LG se destaca no brilho máximo, ideal para ambientes claros. Sua combinação de Nanocell com MiniLED ou LED e a tecnologia de Novas Cores QNED Dinâmicas aumentam a vivacidade das imagens e substituem o tradicional Quantum Dot por um sistema ainda mais preciso de reprodução de cores.
Já a OLED domina no contraste. O Preto Perfeito, certificado pela UL*, garante níveis de preto reais e contraste absoluto, mantendo excelente performance tanto em salas claras quanto escuras. *medida segundo o padrão de Reflexão Ring-light IDMS 11.5, com base em um ambiente de iluminação interna típico (200 lux a 500 lux).
Processamento de imagem: α7 AI Gen8 x α9 AI Gen8
As duas linhas contam com processadores de última geração, mas com diferenças significativas:
· QNED 4K (QNED70): equipada com o α7 AI Processador de 8ª geração, que aprimora nitidez, profundidade e textura. O Super Aprimoramento 4K e o Image Wizard AI ajustam automaticamente cor e contraste com base nas preferências do usuário.
· OLED 4K (OLED evo AI C5): utiliza o α9 AI Processador de 8ª geração, mais poderoso, capaz de reconhecer rostos e detalhes em cada quadro, além de melhorar expressões faciais e profundidade com o OLED Mapeamento Dinâmico de Tom.
Na prática, o α9 AI Gen8 entrega resultados ainda mais refinados e cinematográficos, com processamento superior para cenas complexas.
Inteligência Artificial e interatividade
Tanto as TVs QNED quanto as OLED compartilham o ecossistema de IA da LG, com recursos como:
· AI Magic Remote: controle inteligente com sensor de movimento, rolagem e comandos de voz;
· AI Concierge: recomendações personalizadas com base no histórico do usuário;
· AI Chatbot e AI Search: respostas e ajustes rápidos via voz, integrados ao Microsoft Copilot;
· Imagem Wizard AI e Som Wizard AI: ajustes automáticos de imagem e som conforme o perfil do usuário.
A OLED Smart TV ainda conta com o AI Voice ID, que reconhece a voz de cada pessoa e entrega experiências personalizadas, além do comando por voz “Oi LG”, que dispensa o uso de botões.
Desempenho para jogos
As duas tecnologias são ideais para gamers, com suporte a VRR (Variable Refresh Rate), taxa de atualização rápida e baixa latência. Contudo, a OLED tende a oferecer resposta mais imediata, graças aos pixels autoiluminados e ao controle preciso de brilho quadro a quadro, uma vantagem em jogos competitivos.
Sistema operacional e atualizações
Tanto a TV QNED 55 quanto a OLED Smart TV 55 vêm com o webOS Re:New. Ele garante atualizações por 5 anos. Isso mantém a TV atualizada, com novos recursos, interface moderna e segurança reforçada para proteger os dados do usuário.
QNED x OLED: qual escolher?
Ambas as linhas representam o que há de mais avançado em tecnologia de tela, mas a decisão entre QNED e OLED depende muito do perfil de uso e das preferências do consumidor.
Brilho e ambientes claros: a QNED leva ligeira vantagem, graças à tecnologia de cores da LG NanoCell com a precisão do MiniLED (ou LED, dependendo do modelo da TV), que oferece luminosidade intensa e excelente desempenho em salas iluminadas.
Contraste e fidelidade de cor: a OLED é imbatível, com pixels autoiluminados que garantem pretos absolutos e cores perfeitas.
Jogos e esportes: ambas oferecem suporte a VRR e resposta rápida, mas a OLED tende a ter menor latência, ideal para gamers exigentes.
Processamento e realismo: o α9 AI Gen8 da OLED é mais poderoso, entregando refinamento superior em cada cena.
Preço e custo-benefício: As TVs QNED geralmente apresentam preços mais competitivos, enquanto a OLED, por ser uma tecnologia premium, tem custo mais elevado, mas entrega uma experiência única.
Qual é a melhor TV LG?
Na hora de decidir qual é a melhor TV LG 4K para sua casa, vale considerar não apenas as especificações técnicas, mas também a forma como você quer viver seus momentos de lazer. Mais do que um aparelho, a televisão é um ponto de encontro entre tecnologia, entretenimento e emoção, uma demonstração de que, com a LG, a vida pode ser ainda melhor.
