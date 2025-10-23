Na hora de escolher uma nova televisão, muitos consumidores se deparam com termos que podem parecer complexos à primeira vista, mas que fazem toda a diferença na qualidade de imagem e na forma de viver o entretenimento. Entre as opções mais avançadas do mercado estão os modelos QNED e OLED, tecnologias distintas que fazem parte do portfólio da LG Electronics, marca referência mundial em inovação e qualidade em televisores.

Com resolução 4K, inteligência artificial integrada e design sofisticado, ambas as linhas entregam desempenho impressionante, porém, cada uma aposta em um tipo diferente de tecnologia de tela LG para atingir o máximo em brilho, contraste e fidelidade de cores. Entender essas diferenças é o primeiro passo para escolher a melhor TV LG 4K para sua sala, quarto ou ambiente de entretenimento.

O que é QNED?

A tecnologia LG QNED representa a evolução das telas LED, combinando NanoCell e LED ou MiniLED, dependendo do modelo da TV. Essa fusão inteligente permite reproduzir cores mais puras, brilho intenso e contraste preciso, revelando detalhes que antes passavam despercebidos.

Com AI picture e sound Wizard, a TV QNED 55 LG (QNED70) alcança níveis equilibrados de luminosidade e profundidade, garantindo imagens vibrantes, mesmo em ambientes bem iluminados. Essa tecnologia é ideal para quem busca uma TV com brilho elevado, cores vivas e desempenho estável sob qualquer condição de luz.

O que é OLED?

A OLED Smart TV LG eleva a experiência visual a outro patamar. Diferente das QNED, as telas OLED não utilizam retroiluminação. Cada pixel é autoiluminado, podendo ser ligado ou desligado individualmente. Essa característica permite alcançar o famoso Preto Perfeito e um contraste infinito, com precisão cinematográfica em qualquer ambiente.

Enquanto a QNED utiliza LEDs ou MiniLEDs para controle de luz, a OLED gera luz pixel a pixel, o que resulta em pretos mais profundos e transições mais suaves entre tons. É a escolha ideal para quem valoriza fidelidade de cor e contraste extremo em filmes, séries e jogos.

QNED ou OLED: qual tem melhor brilho e contraste?

A QNED LG se destaca no brilho máximo, ideal para ambientes claros. Sua combinação de Nanocell com MiniLED ou LED e a tecnologia de Novas Cores QNED Dinâmicas aumentam a vivacidade das imagens e substituem o tradicional Quantum Dot por um sistema ainda mais preciso de reprodução de cores.

Já a OLED domina no contraste. O Preto Perfeito, certificado pela UL*, garante níveis de preto reais e contraste absoluto, mantendo excelente performance tanto em salas claras quanto escuras. *medida segundo o padrão de Reflexão Ring-light IDMS 11.5, com base em um ambiente de iluminação interna típico (200 lux a 500 lux).

Processamento de imagem: α7 AI Gen8 x α9 AI Gen8

As duas linhas contam com processadores de última geração, mas com diferenças significativas:

· QNED 4K (QNED70): equipada com o α7 AI Processador de 8ª geração, que aprimora nitidez, profundidade e textura. O Super Aprimoramento 4K e o Image Wizard AI ajustam automaticamente cor e contraste com base nas preferências do usuário.

· OLED 4K (OLED evo AI C5): utiliza o α9 AI Processador de 8ª geração, mais poderoso, capaz de reconhecer rostos e detalhes em cada quadro, além de melhorar expressões faciais e profundidade com o OLED Mapeamento Dinâmico de Tom.

Na prática, o α9 AI Gen8 entrega resultados ainda mais refinados e cinematográficos, com processamento superior para cenas complexas.

Inteligência Artificial e interatividade

Tanto as TVs QNED quanto as OLED compartilham o ecossistema de IA da LG, com recursos como:

· AI Magic Remote: controle inteligente com sensor de movimento, rolagem e comandos de voz;

· AI Concierge: recomendações personalizadas com base no histórico do usuário;

· AI Chatbot e AI Search: respostas e ajustes rápidos via voz, integrados ao Microsoft Copilot;

· Imagem Wizard AI e Som Wizard AI: ajustes automáticos de imagem e som conforme o perfil do usuário.

A OLED Smart TV ainda conta com o AI Voice ID, que reconhece a voz de cada pessoa e entrega experiências personalizadas, além do comando por voz “Oi LG”, que dispensa o uso de botões.

Desempenho para jogos

As duas tecnologias são ideais para gamers, com suporte a VRR (Variable Refresh Rate), taxa de atualização rápida e baixa latência. Contudo, a OLED tende a oferecer resposta mais imediata, graças aos pixels autoiluminados e ao controle preciso de brilho quadro a quadro, uma vantagem em jogos competitivos.

Sistema operacional e atualizações

Tanto a TV QNED 55 quanto a OLED Smart TV 55 vêm com o webOS Re:New. Ele garante atualizações por 5 anos. Isso mantém a TV atualizada, com novos recursos, interface moderna e segurança reforçada para proteger os dados do usuário.

QNED x OLED: qual escolher?

Ambas as linhas representam o que há de mais avançado em tecnologia de tela, mas a decisão entre QNED e OLED depende muito do perfil de uso e das preferências do consumidor.

Brilho e ambientes claros: a QNED leva ligeira vantagem, graças à tecnologia de cores da LG NanoCell com a precisão do MiniLED (ou LED, dependendo do modelo da TV), que oferece luminosidade intensa e excelente desempenho em salas iluminadas.

Contraste e fidelidade de cor: a OLED é imbatível, com pixels autoiluminados que garantem pretos absolutos e cores perfeitas.

Jogos e esportes: ambas oferecem suporte a VRR e resposta rápida, mas a OLED tende a ter menor latência, ideal para gamers exigentes.

Processamento e realismo: o α9 AI Gen8 da OLED é mais poderoso, entregando refinamento superior em cada cena.

Preço e custo-benefício: As TVs QNED geralmente apresentam preços mais competitivos, enquanto a OLED, por ser uma tecnologia premium, tem custo mais elevado, mas entrega uma experiência única.

Qual é a melhor TV LG?

Na hora de decidir qual é a melhor TV LG 4K para sua casa, vale considerar não apenas as especificações técnicas, mas também a forma como você quer viver seus momentos de lazer. Mais do que um aparelho, a televisão é um ponto de encontro entre tecnologia, entretenimento e emoção, uma demonstração de que, com a LG, a vida pode ser ainda melhor.