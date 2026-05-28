Esclarecimento LG Electronics sobre possível venda da sua divisão de TVs
HOME ENTERTAINMENT05/28/2026
A LG esclarece que as especulações sobre uma possível reestruturação ou venda de sua divisão de TVs são infundadas. A informação teve origem em uma publicação de um site sul-coreano, que posteriormente reconheceu o erro e retirou o conteúdo do ar, conforme indicado na própria atualização da publicação original: https://t.co/VHrIWB348i. A companhia confirma que a informação não procede
