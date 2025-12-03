We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Dual Inverter: como a inteligência artificial transforma a climatização doméstica?
Descubra como o ar-condicionado LG AI Dual Inverter traz climatização inteligente, economia de até 70% e conforto personalizado com tecnologia +AI.
Nos dias de calor intenso que tomam conta do Brasil, manter a casa fresca deixou de ser luxo e se tornou necessidade. O ar-condicionado LG AI Dual Inverter chega como uma solução completa para quem busca climatização inteligente, conforto e economia de energia sem abrir mão da tecnologia.
Pensando na diversidade de lares e estilos de vida, a LG oferece modelos com diferentes capacidades — de 5.000 a 9.000, 9.500 a 12.000, 13.000 a 19.000, de 19.500 a 24.000, 25.000 BTUs ou mais —, ideais para climatizar desde ambientes compactos, como quartos e escritórios, até salas amplas e espaços integrados. Essa variedade garante que cada consumidor encontre a potência ideal para o tamanho do seu ambiente, mantendo o conforto térmico em qualquer situação.
Desenvolvido para aprender com os hábitos do usuário, o sistema AI da LG ajusta automaticamente temperatura, velocidade e direção do vento, proporcionando uma experiência personalizada e eficiente.
Como funciona o ar-condicionado LG AI Dual Inverter?
Inteligência artificial que aprende com você
Um dos grandes diferenciais do LG Dual Inverter Split está na sua inteligência artificial embarcada, que entende o comportamento do usuário e otimiza o funcionamento do aparelho.
Com o tempo, o sistema aprende padrões de uso e passa a ajustar automaticamente a climatização, criando o ambiente ideal de forma autônoma.
Com Wi-Fi integrado, o ar-condicionado pode ser controlado via aplicativo LG ThinQ™ ou por comando de voz, através do Google Assistente ou Alexa, oferecendo controle total em qualquer lugar.
Eficiência energética e economia
O segredo está no compressor Dual Inverter, tecnologia exclusiva da LG que regula a velocidade do motor de maneira constante, evitando picos de energia. Com isso, o modelo garante economia de energia e resfriamento mais rápido em relação aos aparelhos convencionais.
O recurso Active Energy Control permite escolher até quatro níveis de consumo de energia, equilibrando conforto e eficiência, tudo isso sem alterar a temperatura desejada.
Ideal para quem quer ar-condicionado econômico e consciente com o meio ambiente.
Conforto e silêncio com o ar-condicionado LG Dual Inverter
Silêncio para o seu bem-estar
Trabalhar, ler ou dormir fica muito mais agradável com o LG Dual Inverter Voice Artcool, conhecido por sua operação extremamente silenciosa, com apenas 22 decibéis. É tão baixo quanto um sussurro!
O sistema reduz vibrações e ruídos, enquanto a função Comfort Sleep ajusta automaticamente o fluxo de ar e o temporizador para garantir noites de sono perfeitas.
Design sofisticado e resistência para durar
O LG Artcool é sinônimo de elegância. Com acabamento espelhado e minimalista, o modelo se integra facilmente a qualquer ambiente.
Além da estética, a serpentina de cobre GoldFin™ garante proteção contra maresia e corrosão, enquanto a condensadora metálica reforça a durabilidade. O compressor, peça central do sistema, conta ainda com 10 anos de garantia, refletindo a confiança e a robustez da marca. A máquina RAC possui dois anos de garantia.
Sua casa sempre conectada e inteligente
O aplicativo LG ThinQ™ permite monitorar o consumo de energia, ajustar temperaturas remotamente e até receber alertas sobre o desempenho do aparelho. Essa integração transforma o ar-condicionado dual inverter em um verdadeiro assistente doméstico, que combina tecnologia, eficiência e praticidade para deixar a casa sempre na temperatura ideal.
Tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas
Em tempos de calor recorde e preocupação ambiental, a LG reforça seu compromisso com soluções que unem inovação, conforto e respeito ao planeta. O LG Dual Inverter AI Voice ( ar-condicionado split inverter)utiliza gases refrigerantes mais ecológicos e componentes de alta eficiência, reduzindo o impacto ambiental e proporcionando uma climatização responsável, além na economia de energia.
A nova geração de gás refrigerante, o R32, possui menor potencial de aquecimento global (GWP): são 675 pontos, contra 2.088 do tradicional R410A. Isso significa menor nocividade ao meio ambiente e uma operação mais eficiente, já que o R32 exige cerca de 20% menos volume para funcionar e para eventuais recargas.
Essa evolução já é uma realidade em diversos países. Na Europa, a transição começou em 2016; Estados Unidos e Canadá adotam o novo padrão a partir de 2025; e, no Brasil, a LG já lidera esse movimento, trazendo a maior parte de sua linha residencial equipada com o R32.
Por que escolher o ar-condicionado LG AI Dual Inverter?
· Até 70% de economia de energia com o compressor Dual Inverter
· Resfriamento mais rápido e temperatura estável
· Controle por voz e app LG ThinQ™
· Operação silenciosa e conforto acústico
· Design moderno e durabilidade superior
· Inteligência artificial +AI que aprende com seus hábitos
O LG AI Dual Inverter é a escolha ideal para quem busca conforto, tecnologia e economia de energia no dia a dia.
