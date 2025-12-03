LG Dual Inverter: como a inteligência artificial transforma a climatização doméstica?

Nos dias de calor intenso que tomam conta do Brasil, manter a casa fresca deixou de ser luxo e se tornou necessidade. O ar-condicionado LG AI Dual Inverter chega como uma solução completa para quem busca climatização inteligente, conforto e economia de energia sem abrir mão da tecnologia.

Pensando na diversidade de lares e estilos de vida, a LG oferece modelos com diferentes capacidades — de 5.000 a 9.000, 9.500 a 12.000, 13.000 a 19.000, de 19.500 a 24.000, 25.000 BTUs ou mais —, ideais para climatizar desde ambientes compactos, como quartos e escritórios, até salas amplas e espaços integrados. Essa variedade garante que cada consumidor encontre a potência ideal para o tamanho do seu ambiente, mantendo o conforto térmico em qualquer situação.

Desenvolvido para aprender com os hábitos do usuário, o sistema AI da LG ajusta automaticamente temperatura, velocidade e direção do vento, proporcionando uma experiência personalizada e eficiente.

Como funciona o ar-condicionado LG AI Dual Inverter?

Inteligência artificial que aprende com você

Um dos grandes diferenciais do LG Dual Inverter Split está na sua inteligência artificial embarcada, que entende o comportamento do usuário e otimiza o funcionamento do aparelho.



Com o tempo, o sistema aprende padrões de uso e passa a ajustar automaticamente a climatização, criando o ambiente ideal de forma autônoma.

Com Wi-Fi integrado, o ar-condicionado pode ser controlado via aplicativo LG ThinQ™ ou por comando de voz, através do Google Assistente ou Alexa, oferecendo controle total em qualquer lugar.

Eficiência energética e economia

O segredo está no compressor Dual Inverter, tecnologia exclusiva da LG que regula a velocidade do motor de maneira constante, evitando picos de energia. Com isso, o modelo garante economia de energia e resfriamento mais rápido em relação aos aparelhos convencionais.

O recurso Active Energy Control permite escolher até quatro níveis de consumo de energia, equilibrando conforto e eficiência, tudo isso sem alterar a temperatura desejada.



Ideal para quem quer ar-condicionado econômico e consciente com o meio ambiente.

Conforto e silêncio com o ar-condicionado LG Dual Inverter

Silêncio para o seu bem-estar

Trabalhar, ler ou dormir fica muito mais agradável com o LG Dual Inverter Voice Artcool, conhecido por sua operação extremamente silenciosa, com apenas 22 decibéis. É tão baixo quanto um sussurro!

O sistema reduz vibrações e ruídos, enquanto a função Comfort Sleep ajusta automaticamente o fluxo de ar e o temporizador para garantir noites de sono perfeitas.

Design sofisticado e resistência para durar

O LG Artcool é sinônimo de elegância. Com acabamento espelhado e minimalista, o modelo se integra facilmente a qualquer ambiente.

Além da estética, a serpentina de cobre GoldFin™ garante proteção contra maresia e corrosão, enquanto a condensadora metálica reforça a durabilidade. O compressor, peça central do sistema, conta ainda com 10 anos de garantia, refletindo a confiança e a robustez da marca. A máquina RAC possui dois anos de garantia.

Sua casa sempre conectada e inteligente

O aplicativo LG ThinQ™ permite monitorar o consumo de energia, ajustar temperaturas remotamente e até receber alertas sobre o desempenho do aparelho. Essa integração transforma o ar-condicionado dual inverter em um verdadeiro assistente doméstico, que combina tecnologia, eficiência e praticidade para deixar a casa sempre na temperatura ideal.

Tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas

Em tempos de calor recorde e preocupação ambiental, a LG reforça seu compromisso com soluções que unem inovação, conforto e respeito ao planeta. O LG Dual Inverter AI Voice ( ar-condicionado split inverter)utiliza gases refrigerantes mais ecológicos e componentes de alta eficiência, reduzindo o impacto ambiental e proporcionando uma climatização responsável, além na economia de energia.

A nova geração de gás refrigerante, o R32, possui menor potencial de aquecimento global (GWP): são 675 pontos, contra 2.088 do tradicional R410A. Isso significa menor nocividade ao meio ambiente e uma operação mais eficiente, já que o R32 exige cerca de 20% menos volume para funcionar e para eventuais recargas.

Essa evolução já é uma realidade em diversos países. Na Europa, a transição começou em 2016; Estados Unidos e Canadá adotam o novo padrão a partir de 2025; e, no Brasil, a LG já lidera esse movimento, trazendo a maior parte de sua linha residencial equipada com o R32.

Por que escolher o ar-condicionado LG AI Dual Inverter?

· Até 70% de economia de energia com o compressor Dual Inverter

· Resfriamento mais rápido e temperatura estável

· Controle por voz e app LG ThinQ™

· Operação silenciosa e conforto acústico

· Design moderno e durabilidade superior

· Inteligência artificial +AI que aprende com seus hábitos

O LG AI Dual Inverter é a escolha ideal para quem busca conforto, tecnologia e economia de energia no dia a dia.