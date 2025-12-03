LG WashTower: design vertical, inteligência artificial e cuidado completo com as roupas

Uma lavanderia moderna, integrada e inteligente já é realidade. A LG WashTower™, uma máquina lava e seca completa, redefine o cuidado com as roupas e transforma a lavanderia em um dos espaços mais valorizados da casa.

Por muitos anos, esse ambiente foi tratado apenas como área de serviço. Hoje, com casas e apartamentos que priorizam estética, funcionalidade e integração, a lavanderia ganha protagonismo. Ambientes compactos, planejados ou integrados à cozinha e até à sala mostram que lavar roupas faz parte de um estilo de vida mais leve, prático e bonito.

É nesse novo cenário que a LG WashTower™, a lava e seca torre LG, se destaca. Com design premium, inteligência artificial e tecnologias exclusivas, ela transforma completamente a experiência de lavar e secar roupas.

Design da LG WashTower™: elegância que valoriza qualquer ambiente

A LG WashTower™ Black Inox prova que uma máquina de lavar inteligente também pode ser uma peça de decoração. Seu design vertical, com lavadora embaixo e secadora em cima, forma uma torre única, sofisticada e minimalista, ideal para ambientes integrados e contemporâneos.

Com linhas retas e acabamento premium, a WashTower™ se adapta perfeitamente a lavanderias planejadas, áreas abertas ou apartamentos modernos. O painel de controle central, posicionado na altura ideal, reforça a experiência premium com ergonomia e praticidade.

LG WashTower™: inteligência artificial que cuida das roupas por você

A LG WashTower™ não é apenas bonita. Ela pensa, e pensa por você! Imagine poder lavar e secar roupas com a certeza de que o equipamento vai escolher o melhor ciclo, a temperatura ideal e o movimento certo para cada tecido. A LG WashTower™ faz isso.

Como lavadora AI DD, que utiliza a exclusiva Inteligência Artificial AI DD™, a máquina identifica automaticamente peso, textura e tipo de tecido, escolhendo o movimento, tempo e temperatura ideais para cada lavagem. A tecnologia é baseada em estudos de mais de 20 mil ciclos analisados, garantindo até 18% mais preservação dos tecidos. É tecnologia pensada para a vida real, para quem deseja praticidade sem abrir mão do cuidado.

Conectividade LG ThinQ™ na LG WashTower™: controle sua lava e seca de onde estiver

Com a tecnologia LG ThinQ™, a WashTower™ se transforma em uma verdadeira máquina de lavar inteligente. Pelo aplicativo, você pode:

· iniciar ou pausar ciclos;

· acompanhar o tempo restante;

· baixar novos programas;

· receber alertas e recomendações;

· integrar sua máquina de lavar com os principais assistentes pessoais, como Google Assistente e Amazon Alexa.

No trabalho, no supermercado, no trânsito ou relaxando no sofá — sua lavanderia está sempre a um toque de distância.

Exclusiva tecnologia 6 Motion da LG WashTower™

Enquanto lavadoras convencionais utilizam apenas um movimento, a LG WashTower™ oferece 6 tipos diferentes de movimentação — fricção, rotação, compressão, agitação, oscilação e tombamento — garantindo limpeza profunda, sem agressão às fibras.

Lavagem poderosa da LG WashTower™: vapor, lavagem a seco e ciclos rápidos

A LG WashTower™ inclui recursos pensados para famílias modernas e exigentes:

1. Lavagem com Vapor

· Elimina 99,9% das bactérias, ácaros e alérgenos;

· Reduz 30% dos amassados;

· Ideal para roupas sensíveis e sem necessidade de lavagem completa.

2. Lavagem a Seco (Refresh): Higieniza e desodoriza roupas rapidamente, sem água e sem sabão.

3. TurboWash™ 360°: Ciclos até 30 minutos mais rápidos, graças aos jatos 3D que atingem os tecidos com maior profundidade.

4. Ciclo Rápido 15’: Perfeito para pequenas cargas, com roupas limpas em apenas 15 minutos.

A lavanderia que acompanha o seu estilo de vida

Se a sua casa tem personalidade, por que a lavanderia não teria? Mais do que uma máquina lava e seca, a LG WashTower™ não é apenas um eletrodoméstico. É uma extensão do seu estilo de vida. Um aliado que cuida das roupas, otimiza tempo, valoriza a casa e traz mais liberdade ao seu dia.

Além do design e da conectividade, a WashTower™ entrega tudo o que uma rotina moderna precisa:

· Lava 14kg e seca 10kg ao mesmo tempo, de forma independente (ou na versão maior, com 17kg de lavagem e 16kg de secagem);

· Reduz até 30 minutos por ciclo com o TurboWash™ 360°;

· Oferece lavagem com vapor, eliminando 99,9% de bactérias e alérgenos;

· Traz a exclusiva Tecnologia 6 Motion, que cuida melhor das fibras;

· Garante secagem que não encolhe as roupas, graças ao sistema de condensação;

· É silenciosa, durável e acompanha motor Inverter Direct Drive™ com 10 anos de garantia.

Por que escolher a LG WashTower™?

1. Formato inovador em torre, perfeito para otimizar espaços.

2. Alta capacidade independente: lava 14kg e seca 10kg simultaneamente (ou lava 17kg e seca 16kg).

3. Inteligência Artificial AI DD™ que define automaticamente o ciclo ideal.

4. Painel de controle central, mais prático e ergonômico.

5. Lavagem a seco (Refresh) que higieniza sem lavar.

6. TurboWash™ 360° com ciclos até 30 minutos mais rápidos.

7. Secagem por condensação, que não encolhe as roupas.

8. Conectividade via LG ThinQ™, com download de novos ciclos.

9. Pareamento Smart, com ciclo de secagem ajustado automaticamente com base no ciclo de lavagem.

10. Motor Inverter Direct Drive™ silencioso, econômico e com 10 anos de garantia.

Conheça toda a linha de WashTower da LG no site: https://www.lg.com/br/lavanderia/washtower/?ec_model_status_code=Active