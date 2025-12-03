We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG WashTower: design vertical, inteligência artificial e cuidado completo com as roupas
Uma lavanderia integrada, bonita e inteligente é possível. A LG WashTower redefine o cuidado com as roupas e transforma o espaço em destaque na casa.
Uma lavanderia moderna, integrada e inteligente já é realidade. A LG WashTower™, uma máquina lava e seca completa, redefine o cuidado com as roupas e transforma a lavanderia em um dos espaços mais valorizados da casa.
Por muitos anos, esse ambiente foi tratado apenas como área de serviço. Hoje, com casas e apartamentos que priorizam estética, funcionalidade e integração, a lavanderia ganha protagonismo. Ambientes compactos, planejados ou integrados à cozinha e até à sala mostram que lavar roupas faz parte de um estilo de vida mais leve, prático e bonito.
É nesse novo cenário que a LG WashTower™, a lava e seca torre LG, se destaca. Com design premium, inteligência artificial e tecnologias exclusivas, ela transforma completamente a experiência de lavar e secar roupas.
Design da LG WashTower™: elegância que valoriza qualquer ambiente
A LG WashTower™ Black Inox prova que uma máquina de lavar inteligente também pode ser uma peça de decoração. Seu design vertical, com lavadora embaixo e secadora em cima, forma uma torre única, sofisticada e minimalista, ideal para ambientes integrados e contemporâneos.
Com linhas retas e acabamento premium, a WashTower™ se adapta perfeitamente a lavanderias planejadas, áreas abertas ou apartamentos modernos. O painel de controle central, posicionado na altura ideal, reforça a experiência premium com ergonomia e praticidade.
LG WashTower™: inteligência artificial que cuida das roupas por você
A LG WashTower™ não é apenas bonita. Ela pensa, e pensa por você! Imagine poder lavar e secar roupas com a certeza de que o equipamento vai escolher o melhor ciclo, a temperatura ideal e o movimento certo para cada tecido. A LG WashTower™ faz isso.
Como lavadora AI DD, que utiliza a exclusiva Inteligência Artificial AI DD™, a máquina identifica automaticamente peso, textura e tipo de tecido, escolhendo o movimento, tempo e temperatura ideais para cada lavagem. A tecnologia é baseada em estudos de mais de 20 mil ciclos analisados, garantindo até 18% mais preservação dos tecidos. É tecnologia pensada para a vida real, para quem deseja praticidade sem abrir mão do cuidado.
Conectividade LG ThinQ™ na LG WashTower™: controle sua lava e seca de onde estiver
Com a tecnologia LG ThinQ™, a WashTower™ se transforma em uma verdadeira máquina de lavar inteligente. Pelo aplicativo, você pode:
· iniciar ou pausar ciclos;
· acompanhar o tempo restante;
· baixar novos programas;
· receber alertas e recomendações;
· integrar sua máquina de lavar com os principais assistentes pessoais, como Google Assistente e Amazon Alexa.
No trabalho, no supermercado, no trânsito ou relaxando no sofá — sua lavanderia está sempre a um toque de distância.
Exclusiva tecnologia 6 Motion da LG WashTower™
Enquanto lavadoras convencionais utilizam apenas um movimento, a LG WashTower™ oferece 6 tipos diferentes de movimentação — fricção, rotação, compressão, agitação, oscilação e tombamento — garantindo limpeza profunda, sem agressão às fibras.
Lavagem poderosa da LG WashTower™: vapor, lavagem a seco e ciclos rápidos
A LG WashTower™ inclui recursos pensados para famílias modernas e exigentes:
1. Lavagem com Vapor
· Elimina 99,9% das bactérias, ácaros e alérgenos;
· Reduz 30% dos amassados;
· Ideal para roupas sensíveis e sem necessidade de lavagem completa.
2. Lavagem a Seco (Refresh): Higieniza e desodoriza roupas rapidamente, sem água e sem sabão.
3. TurboWash™ 360°: Ciclos até 30 minutos mais rápidos, graças aos jatos 3D que atingem os tecidos com maior profundidade.
4. Ciclo Rápido 15’: Perfeito para pequenas cargas, com roupas limpas em apenas 15 minutos.
A lavanderia que acompanha o seu estilo de vida
Se a sua casa tem personalidade, por que a lavanderia não teria? Mais do que uma máquina lava e seca, a LG WashTower™ não é apenas um eletrodoméstico. É uma extensão do seu estilo de vida. Um aliado que cuida das roupas, otimiza tempo, valoriza a casa e traz mais liberdade ao seu dia.
Além do design e da conectividade, a WashTower™ entrega tudo o que uma rotina moderna precisa:
· Lava 14kg e seca 10kg ao mesmo tempo, de forma independente (ou na versão maior, com 17kg de lavagem e 16kg de secagem);
· Reduz até 30 minutos por ciclo com o TurboWash™ 360°;
· Oferece lavagem com vapor, eliminando 99,9% de bactérias e alérgenos;
· Traz a exclusiva Tecnologia 6 Motion, que cuida melhor das fibras;
· Garante secagem que não encolhe as roupas, graças ao sistema de condensação;
· É silenciosa, durável e acompanha motor Inverter Direct Drive™ com 10 anos de garantia.
Por que escolher a LG WashTower™?
1. Formato inovador em torre, perfeito para otimizar espaços.
2. Alta capacidade independente: lava 14kg e seca 10kg simultaneamente (ou lava 17kg e seca 16kg).
3. Inteligência Artificial AI DD™ que define automaticamente o ciclo ideal.
4. Painel de controle central, mais prático e ergonômico.
5. Lavagem a seco (Refresh) que higieniza sem lavar.
6. TurboWash™ 360° com ciclos até 30 minutos mais rápidos.
7. Secagem por condensação, que não encolhe as roupas.
8. Conectividade via LG ThinQ™, com download de novos ciclos.
9. Pareamento Smart, com ciclo de secagem ajustado automaticamente com base no ciclo de lavagem.
10. Motor Inverter Direct Drive™ silencioso, econômico e com 10 anos de garantia.
Conheça toda a linha de WashTower da LG no site: https://www.lg.com/br/lavanderia/washtower/?ec_model_status_code=Active
