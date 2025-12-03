We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG apresentará “Inovação em sintonia com você” na CES 2026
Empresa revelará espaços impulsionados por IA, onde a Inteligência Afetiva evolui para Ação Afetiva
SEUL, 3 de dezembro de 2025 — A LG Electronics (LG) convida o público global para acompanhar a coletiva de imprensa LG World Premiere no dia 5 de janeiro, às 08h00 (PST), no Mandalay Bay Convention Center, em Las Vegas, Nevada. Sob o tema da LG para a CES 2026, “Inovação em sintonia com você”, a empresa apresentará sua visão de elevar a vida cotidiana por meio da Inteligência Afetiva — oferecendo experiências harmonizadas e perfeitamente conectadas aos clientes.
Com a presença da mídia global, a LG revelará um portfólio de soluções impulsionadas por IA que combinam dispositivos e soluções de classe mundial com tecnologias avançadas de IA. A LG está transformando seus produtos em soluções inteligentes projetadas para ampliar conexões significativas entre dispositivos, pessoas e espaços. Essa evolução se estende do lar à mobilidade e aos ambientes urbanos, possibilitando uma jornada de vida mais fluida e elevada.
Os produtos inovadores apresentados e demonstrados durante o LG World Premiere estarão expostos ao longo da CES 2026, no estande da LG. Além dos mais recentes produtos e soluções da empresa, os visitantes poderão explorar e vivenciar uma variedade de experiências de inovação movidas por IA, bem como instalações imersivas e interativas alinhadas à visão centrada no cliente e ao tema da exposição.
O LG World Premiere será transmitido ao vivo pelo site da LG, pelo canal global da LG no YouTube e pelo canal LG Global no X.
SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.
A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.
SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL
Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.
Life's Good
A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life’s Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life’s Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.
