LG apresentará “Inovação em sintonia com você” na CES 2026

SEUL, 3 de dezembro de 2025 — A LG Electronics (LG) convida o público global para acompanhar a coletiva de imprensa LG World Premiere no dia 5 de janeiro, às 08h00 (PST), no Mandalay Bay Convention Center, em Las Vegas, Nevada. Sob o tema da LG para a CES 2026, “Inovação em sintonia com você”, a empresa apresentará sua visão de elevar a vida cotidiana por meio da Inteligência Afetiva — oferecendo experiências harmonizadas e perfeitamente conectadas aos clientes.

Com a presença da mídia global, a LG revelará um portfólio de soluções impulsionadas por IA que combinam dispositivos e soluções de classe mundial com tecnologias avançadas de IA. A LG está transformando seus produtos em soluções inteligentes projetadas para ampliar conexões significativas entre dispositivos, pessoas e espaços. Essa evolução se estende do lar à mobilidade e aos ambientes urbanos, possibilitando uma jornada de vida mais fluida e elevada.

Os produtos inovadores apresentados e demonstrados durante o LG World Premiere estarão expostos ao longo da CES 2026, no estande da LG. Além dos mais recentes produtos e soluções da empresa, os visitantes poderão explorar e vivenciar uma variedade de experiências de inovação movidas por IA, bem como instalações imersivas e interativas alinhadas à visão centrada no cliente e ao tema da exposição.

O LG World Premiere será transmitido ao vivo pelo site da LG, pelo canal global da LG no YouTube e pelo canal LG Global no X.

____________________

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

_____________

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life’s Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life’s Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

# # #

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)