5 situações em que a LG xboom transforma o ambiente

Há músicas que marcam histórias. Sons que fazem reviver memórias e mudam o clima de qualquer espaço. A caixa de som portátil LG xboom go foi criada para quem acredita que música é emoção e que cada batida tem o poder de aproximar pessoas e criar experiências únicas.

Compacta, elegante e com som potente LG, a xboom vai muito além de uma simples caixa Bluetooth. Ela leva o melhor som Bluetooth para todos os lugares: da sala de estar à beira da piscina, da festa com amigos ao momento de relaxar em casa.

1. Reuniões entre amigos em casa

Reunir amigos é sempre uma boa ideia e o som faz toda a diferença. Com a LG xboom, cada conversa e risada ganha uma trilha sonora à altura. Seu áudio equilibrado e os graves marcantes preenchem o ambiente com energia, enquanto o design compacto permite levá-la para qualquer cômodo.

Graças à conectividade Bluetooth estável, basta dar o play para criar uma atmosfera perfeita de música em casa.

A xboom XG5S é perfeita para criar o clima ideal. Ela oferece 20W RMS de potência, woofer poderoso e tecnologia Sound Boost, que amplia o campo sonoro e traz mais presença às faixas favoritas.

Com até 18 horas de bateria e certificação IP67, ela garante som de qualidade durante todo o dia — sem interrupções, mesmo em ambientes externos. E o Light Studio, recurso exclusivo da linha, cria uma atmosfera visual envolvente, ajustando as cores ao ritmo da música.

2. Festas e celebrações com som potente LG

Para quem ama festas, a xboom é sinônimo de som poderoso. Com graves encorpados, médios limpos e agudos cristalinos, recursos de iluminação LED e bateria de longa duração, a xboom transforma qualquer espaço em pista de dança. E se chover, tudo bem! Muitos modelos com resistência à água garantem diversão sem interrupções.

A LG xboom XL9T é uma ótima escolha para animar as festas. Com 1.000W RMS de potência, woofers gigantes de 8" e tweeters de 3", ela é a caixa de som que faz o chão tremer e a energia subir.

Seu Display de Pixel LED permite exibir textos, animações e padrões coloridos, enquanto a iluminação anelar multicolorida e as luzes estroboscópicas acompanham o ritmo da música, criando um verdadeiro espetáculo visual.

Para quem gosta de interatividade, há entrada para microfone e guitarra, além do modo Karaoke Star, que ajusta o tom e reduz vocais para soltar a voz. E o modo DJ Sound permite aplicar efeitos diretamente pelo app LG xboom, transformando o usuário no DJ da própria festa.

Com rodas, alça retrátil e IPX4 (resistente a respingos de água), a xboom XL9T vai com você para onde a diversão estiver, sempre com a potência e clareza sonora que só a melhor caixa Bluetooth pode oferecer.

3. Ambientes de trabalho e produtividade

A xboom também sabe criar o clima certo para concentração e criatividade. Em home office ou escritório, ela entrega um som limpo e confortável para acompanhar podcasts, chamadas de vídeo ou playlists de foco ou som ambiente.

Com o design minimalista e acabamento sofisticado, combina perfeitamente com espaços corporativos. O resultado é um ambiente inspirador, com áudio de qualidade e um toque de estilo.

A LG xboom Bounce by will.i.am é uma ótima escolha. Seu tweeter de cúpula de 16 mm da Peerless entrega um som limpo, dinâmico e equilibrado, ideal tanto para ambientes internos quanto para quem busca liberdade criativa ao ar livre.

Com bateria de até 30 horas, resistência IP67 à água e poeira e certificação militar (MIL-STD-810H), a xboom Bounce foi feita para acompanhar o ritmo de quem não para.



O design moderno e minimalista se integra naturalmente à decoração, seja sobre a mesa de centro, na estante ou na mesa de trabalho.

O som calibrado oferece clareza e conforto auditivo para reuniões, chamadas ou momentos de foco e redefine o conceito de bluetooth speaker inteligente, combinando potência, conectividade e sofisticação.

4. Momentos de relaxamento e bem-estar

Em dias corridos, a música é o refúgio que renova as energias. A caixa de som portátil LG xboom go oferece uma experiência suave e envolvente, ideal para desacelerar.

Seja no banho, lendo um livro ou meditando, o melhor som Bluetooth da LG cria uma sensação de conforto e equilíbrio. Com controles simples e bateria duradoura, ela acompanha o ritmo do seu descanso, sem interrupções.

Depois de um dia intenso, a LG xboom XG2T pode entrar em ação. Compacta, portátil e à prova d’água, ela oferece 5W RMS de potência com graves aprimorados graças ao algoritmo de aprimoramento de graves e ao recurso Sound Boost, que adiciona profundidade mesmo em volumes suaves.

Com 10 horas de duração de bateria, proteção IP67 contra água e poeira e certificação de resistência militar (MIL-STD), a xboom XG2T foi feita para acompanhar você em qualquer lugar — da cabeceira da cama ao jardim, da leitura tranquila à trilha sonora do banho.

O cordão ajustável permite pendurá-la onde quiser, tornando a experiência ainda mais versátil e divertida. Pequena no tamanho, mas grande na entrega, a xboom XG2T é ideal para quem busca bem-estar com o melhor som em um formato leve, durável e cheio de estilo.

5. Aventuras ao ar livre

A xboom foi feita para quem vive intensamente e quer levar a trilha sonora junto. Compacta, resistente e com bateria de longa duração, é perfeita para viagens, acampamentos e dias na praia.

Para quem busca liberdade, a LG xboom XG8T é a companheira ideal. Com 120W RMS de potência, woofer de 8” e dois tweeters de 3”, ela entrega graves intensos e médios cristalinos que fazem você sentir cada batida na pele.

O Sound Boost amplia o campo sonoro, oferecendo uma sensação de imersão completa, enquanto o algoritmo de aprimoramento de graves garante profundidade mesmo em volumes baixos. Com proteção IP67 contra água e poeira e certificação de resistência militar (MIL-STD), a xboom XG8T foi projetada para resistir às condições mais desafiadoras — da praia ao camping, da estrada à montanha.

A iluminação de festa multicolorida sincroniza luz e música, criando o clima perfeito para aventuras e encontros. O Light Studio permite personalizar as cores conforme o humor do momento, enquanto a alça híbrida de tecido macio garante conforto no transporte.

Com bateria de até 15 horas, a xboom XG8T mantém o som vivo por mais tempo — sem pausas na diversão. E com o modo viva-voz, é possível atender chamadas sem interromper a música.

A união entre potência, design robusto e liberdade faz da xboom XG8T uma verdadeira extensão do seu estilo de vida ativo. É a caixa de som portátil LG perfeita para quem quer se aventurar com qualidade e emoção.

Quer descobrir qual LG xboom combina com o seu estilo? Conheça toda a linha de caixa de som Bluetooth LG no site: https://www.lg.com/br/