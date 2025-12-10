We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
5 situações em que a LG xboom transforma o ambiente
A linha LG xboom transforma qualquer ambiente com som potente, conexão Bluetooth de alta qualidade e design portátil ideal para todas as ocasiões.
Há músicas que marcam histórias. Sons que fazem reviver memórias e mudam o clima de qualquer espaço. A caixa de som portátil LG xboom go foi criada para quem acredita que música é emoção e que cada batida tem o poder de aproximar pessoas e criar experiências únicas.
Compacta, elegante e com som potente LG, a xboom vai muito além de uma simples caixa Bluetooth. Ela leva o melhor som Bluetooth para todos os lugares: da sala de estar à beira da piscina, da festa com amigos ao momento de relaxar em casa.
1. Reuniões entre amigos em casa
Reunir amigos é sempre uma boa ideia e o som faz toda a diferença. Com a LG xboom, cada conversa e risada ganha uma trilha sonora à altura. Seu áudio equilibrado e os graves marcantes preenchem o ambiente com energia, enquanto o design compacto permite levá-la para qualquer cômodo.
Graças à conectividade Bluetooth estável, basta dar o play para criar uma atmosfera perfeita de música em casa.
A xboom XG5S é perfeita para criar o clima ideal. Ela oferece 20W RMS de potência, woofer poderoso e tecnologia Sound Boost, que amplia o campo sonoro e traz mais presença às faixas favoritas.
Com até 18 horas de bateria e certificação IP67, ela garante som de qualidade durante todo o dia — sem interrupções, mesmo em ambientes externos. E o Light Studio, recurso exclusivo da linha, cria uma atmosfera visual envolvente, ajustando as cores ao ritmo da música.
2. Festas e celebrações com som potente LG
Para quem ama festas, a xboom é sinônimo de som poderoso. Com graves encorpados, médios limpos e agudos cristalinos, recursos de iluminação LED e bateria de longa duração, a xboom transforma qualquer espaço em pista de dança. E se chover, tudo bem! Muitos modelos com resistência à água garantem diversão sem interrupções.
A LG xboom XL9T é uma ótima escolha para animar as festas. Com 1.000W RMS de potência, woofers gigantes de 8" e tweeters de 3", ela é a caixa de som que faz o chão tremer e a energia subir.
Seu Display de Pixel LED permite exibir textos, animações e padrões coloridos, enquanto a iluminação anelar multicolorida e as luzes estroboscópicas acompanham o ritmo da música, criando um verdadeiro espetáculo visual.
Para quem gosta de interatividade, há entrada para microfone e guitarra, além do modo Karaoke Star, que ajusta o tom e reduz vocais para soltar a voz. E o modo DJ Sound permite aplicar efeitos diretamente pelo app LG xboom, transformando o usuário no DJ da própria festa.
Com rodas, alça retrátil e IPX4 (resistente a respingos de água), a xboom XL9T vai com você para onde a diversão estiver, sempre com a potência e clareza sonora que só a melhor caixa Bluetooth pode oferecer.
3. Ambientes de trabalho e produtividade
A xboom também sabe criar o clima certo para concentração e criatividade. Em home office ou escritório, ela entrega um som limpo e confortável para acompanhar podcasts, chamadas de vídeo ou playlists de foco ou som ambiente.
Com o design minimalista e acabamento sofisticado, combina perfeitamente com espaços corporativos. O resultado é um ambiente inspirador, com áudio de qualidade e um toque de estilo.
A LG xboom Bounce by will.i.am é uma ótima escolha. Seu tweeter de cúpula de 16 mm da Peerless entrega um som limpo, dinâmico e equilibrado, ideal tanto para ambientes internos quanto para quem busca liberdade criativa ao ar livre.
Com bateria de até 30 horas, resistência IP67 à água e poeira e certificação militar (MIL-STD-810H), a xboom Bounce foi feita para acompanhar o ritmo de quem não para.
O design moderno e minimalista se integra naturalmente à decoração, seja sobre a mesa de centro, na estante ou na mesa de trabalho.
O som calibrado oferece clareza e conforto auditivo para reuniões, chamadas ou momentos de foco e redefine o conceito de bluetooth speaker inteligente, combinando potência, conectividade e sofisticação.
4. Momentos de relaxamento e bem-estar
Em dias corridos, a música é o refúgio que renova as energias. A caixa de som portátil LG xboom go oferece uma experiência suave e envolvente, ideal para desacelerar.
Seja no banho, lendo um livro ou meditando, o melhor som Bluetooth da LG cria uma sensação de conforto e equilíbrio. Com controles simples e bateria duradoura, ela acompanha o ritmo do seu descanso, sem interrupções.
Depois de um dia intenso, a LG xboom XG2T pode entrar em ação. Compacta, portátil e à prova d’água, ela oferece 5W RMS de potência com graves aprimorados graças ao algoritmo de aprimoramento de graves e ao recurso Sound Boost, que adiciona profundidade mesmo em volumes suaves.
Com 10 horas de duração de bateria, proteção IP67 contra água e poeira e certificação de resistência militar (MIL-STD), a xboom XG2T foi feita para acompanhar você em qualquer lugar — da cabeceira da cama ao jardim, da leitura tranquila à trilha sonora do banho.
O cordão ajustável permite pendurá-la onde quiser, tornando a experiência ainda mais versátil e divertida. Pequena no tamanho, mas grande na entrega, a xboom XG2T é ideal para quem busca bem-estar com o melhor som em um formato leve, durável e cheio de estilo.
5. Aventuras ao ar livre
A xboom foi feita para quem vive intensamente e quer levar a trilha sonora junto. Compacta, resistente e com bateria de longa duração, é perfeita para viagens, acampamentos e dias na praia.
Para quem busca liberdade, a LG xboom XG8T é a companheira ideal. Com 120W RMS de potência, woofer de 8” e dois tweeters de 3”, ela entrega graves intensos e médios cristalinos que fazem você sentir cada batida na pele.
O Sound Boost amplia o campo sonoro, oferecendo uma sensação de imersão completa, enquanto o algoritmo de aprimoramento de graves garante profundidade mesmo em volumes baixos. Com proteção IP67 contra água e poeira e certificação de resistência militar (MIL-STD), a xboom XG8T foi projetada para resistir às condições mais desafiadoras — da praia ao camping, da estrada à montanha.
A iluminação de festa multicolorida sincroniza luz e música, criando o clima perfeito para aventuras e encontros. O Light Studio permite personalizar as cores conforme o humor do momento, enquanto a alça híbrida de tecido macio garante conforto no transporte.
Com bateria de até 15 horas, a xboom XG8T mantém o som vivo por mais tempo — sem pausas na diversão. E com o modo viva-voz, é possível atender chamadas sem interromper a música.
A união entre potência, design robusto e liberdade faz da xboom XG8T uma verdadeira extensão do seu estilo de vida ativo. É a caixa de som portátil LG perfeita para quem quer se aventurar com qualidade e emoção.
Quer descobrir qual LG xboom combina com o seu estilo? Conheça toda a linha de caixa de som Bluetooth LG no site: https://www.lg.com/br/
