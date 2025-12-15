Soundbar LG com Dolby Atmos: som imersivo e design que transformam sua casa

Maratonar aquela série que você ama, sentir a vibração do estádio durante o jogo do seu time ou mergulhar completamente no universo dos games — tudo isso ganha uma nova dimensão com a soundbar LG com Dolby Atmos, a melhor soundbar para TV para quem busca som de cinema em casa. O áudio é tão envolvente e realista que parece transportar você para dentro da cena, fazendo cada detalhe soar mais intenso e emocionante.

Com design sofisticado e tecnologia de ponta, a LG Soundbar S95TR eleva o entretenimento a outro nível, transformando o simples ato de assistir em uma experiência sensorial completa.

Quando o som da TV LG fica ainda melhor

As TVs LG já são conhecidas pela qualidade de imagem e som excepcionais. Mas, ao adicionar uma soundbar LG com Dolby Atmos, o que já era ótimo se torna extraordinário.

A tecnologia cria um ambiente sonoro tridimensional, em que cada efeito, diálogo ou nota musical envolve você completamente — como se o som viesse de todas as direções.

O resultado? Uma imersão cinematográfica na sua própria sala, com áudio que complementa perfeitamente a qualidade visual da sua TV LG.

O que é Dolby Atmos?

O Dolby Atmos é uma das tecnologias de áudio mais avançadas do mundo, criada para levar o som além das limitações tradicionais. Diferente dos sistemas convencionais, que direcionam o áudio apenas pelos lados, o Dolby Atmos adiciona uma dimensão vertical, fazendo o som viajar ao seu redor — inclusive acima de você. Isso cria uma experiência tridimensional realista, onde cada detalhe ganha vida: o helicóptero parece realmente sobrevoar, a chuva cai de todos os lados e as vozes soam como se estivessem bem à sua frente. É o padrão usado nos melhores cinemas do mundo, agora disponível na sua casa com as soundbars LG.

Por que escolher a Soundbar LG com Dolby Atmos?

A combinação entre design premium, potência sonora e inteligência artificial torna a Soundbar LG o complemento perfeito para qualquer TV. Ela oferece:

· Som de alta fidelidade e diálogos cristalinos;

· Imersão total em filmes, shows, esportes e games;

· Instalação fácil e conectividade com diversos dispositivos;

· Recursos sustentáveis, que reduzem o impacto ambiental.

A melhor soundbar para TV: som que te envolve por todos os lados

A LG trouxe ao mercado brasileiro um verdadeiro show de engenharia de áudio com a LG Home Theater Soundbar S95TR, uma soundbar top de linha que entrega som surround 9.1.5 canais, com 810W de potência e alto-falantes traseiros sem fio. Cada detalhe foi pensado para envolver você em uma cúpula sonora, com camadas de áudio tridimensionais que dão vida aos filmes, séries, músicas e jogos.

Com Dolby Atmos e Dolby Vision, o sistema cria uma atmosfera tridimensional onde os sons se movem ao seu redor, como se estivessem vivos. O canal central up-firing garante diálogos nítidos e realistas, perfeitamente sincronizados com a ação na tela.

E com a exclusiva tecnologia Triple Level Spatial Sound, a S95TR adiciona uma camada virtual de áudio, criando uma cúpula sonora completa ao seu redor, com um som mais rico, profundo e verdadeiramente imersivo.

Além da performance, o design da soundbar LG é um espetáculo à parte. As linhas minimalistas e o acabamento elegante combinam perfeitamente com o estilo de seu lar e das TVs LG OLED, criando um visual moderno e harmônico em qualquer ambiente. Mais do que um equipamento de som, é uma peça que valoriza sua sala e traduz sofisticação.

Com o AI Room Calibration Pro, a soundbar analisa o ambiente e ajusta automaticamente o som, corrigindo diferenças de volume e reverberação. A tecnologia AI Sound Pro reconhece o tipo de conteúdo — seja um diálogo, uma música ou um jogo — e aplica as configurações ideais para oferecer sempre o melhor desempenho.

Os alto-falantes traseiros, de 3 canais cada, são conectados de forma wireless, eliminando cabos espalhados e garantindo liberdade total na instalação. Basta ligar na tomada e pronto, a magia sonora acontece.

E com suporte a HDMI eARC, VRR e ALLM, o som se mantém perfeitamente sincronizado com os gráficos dos seus jogos, garantindo uma experiência fluida, intensa e sem atrasos.

Com suporte para Spotify Connect, TIDAL Connect e Google Cast™, o streaming em HD sem perdas garante reprodução cristalina das suas músicas favoritas. Além disso, a soundbar LG é compatível com múltiplas plataformas de assistentes de voz e IA, permitindo controle fácil e intuitivo por comando de voz.

Sustentabilidade: som nítido com consciência ecológica

A LG também se preocupa com o planeta. As soundbars são produzidas com plásticos reciclados, tecidos feitos de garrafas PET reaproveitadas e embalagens de celulose moldada, certificadas como produtos ecológicos pela SGS. É o equilíbrio entre alta tecnologia, design e responsabilidade ambiental.

A soundbar LG S95TR é compatível com todas as TVs?

Sim. A LG Soundbar S95TR é compatível com qualquer TV equipada com HDMI eARC, além de oferecer conexão Bluetooth, Wi-Fi e compatibilidade com assistentes de voz.

