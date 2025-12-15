We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Soundbar LG com Dolby Atmos: som imersivo e design que transformam sua casa
Transforme sua sala em um verdadeiro cinema com a Soundbar LG com Dolby Atmos, a melhor soundbar para TV, que une potência, design e tecnologia.
Maratonar aquela série que você ama, sentir a vibração do estádio durante o jogo do seu time ou mergulhar completamente no universo dos games — tudo isso ganha uma nova dimensão com a soundbar LG com Dolby Atmos, a melhor soundbar para TV para quem busca som de cinema em casa. O áudio é tão envolvente e realista que parece transportar você para dentro da cena, fazendo cada detalhe soar mais intenso e emocionante.
Com design sofisticado e tecnologia de ponta, a LG Soundbar S95TR eleva o entretenimento a outro nível, transformando o simples ato de assistir em uma experiência sensorial completa.
Quando o som da TV LG fica ainda melhor
As TVs LG já são conhecidas pela qualidade de imagem e som excepcionais. Mas, ao adicionar uma soundbar LG com Dolby Atmos, o que já era ótimo se torna extraordinário.
A tecnologia cria um ambiente sonoro tridimensional, em que cada efeito, diálogo ou nota musical envolve você completamente — como se o som viesse de todas as direções.
O resultado? Uma imersão cinematográfica na sua própria sala, com áudio que complementa perfeitamente a qualidade visual da sua TV LG.
O que é Dolby Atmos?
O Dolby Atmos é uma das tecnologias de áudio mais avançadas do mundo, criada para levar o som além das limitações tradicionais. Diferente dos sistemas convencionais, que direcionam o áudio apenas pelos lados, o Dolby Atmos adiciona uma dimensão vertical, fazendo o som viajar ao seu redor — inclusive acima de você. Isso cria uma experiência tridimensional realista, onde cada detalhe ganha vida: o helicóptero parece realmente sobrevoar, a chuva cai de todos os lados e as vozes soam como se estivessem bem à sua frente. É o padrão usado nos melhores cinemas do mundo, agora disponível na sua casa com as soundbars LG.
Por que escolher a Soundbar LG com Dolby Atmos?
A combinação entre design premium, potência sonora e inteligência artificial torna a Soundbar LG o complemento perfeito para qualquer TV. Ela oferece:
· Som de alta fidelidade e diálogos cristalinos;
· Imersão total em filmes, shows, esportes e games;
· Instalação fácil e conectividade com diversos dispositivos;
· Recursos sustentáveis, que reduzem o impacto ambiental.
A melhor soundbar para TV: som que te envolve por todos os lados
A LG trouxe ao mercado brasileiro um verdadeiro show de engenharia de áudio com a LG Home Theater Soundbar S95TR, uma soundbar top de linha que entrega som surround 9.1.5 canais, com 810W de potência e alto-falantes traseiros sem fio. Cada detalhe foi pensado para envolver você em uma cúpula sonora, com camadas de áudio tridimensionais que dão vida aos filmes, séries, músicas e jogos.
Com Dolby Atmos e Dolby Vision, o sistema cria uma atmosfera tridimensional onde os sons se movem ao seu redor, como se estivessem vivos. O canal central up-firing garante diálogos nítidos e realistas, perfeitamente sincronizados com a ação na tela.
E com a exclusiva tecnologia Triple Level Spatial Sound, a S95TR adiciona uma camada virtual de áudio, criando uma cúpula sonora completa ao seu redor, com um som mais rico, profundo e verdadeiramente imersivo.
Além da performance, o design da soundbar LG é um espetáculo à parte. As linhas minimalistas e o acabamento elegante combinam perfeitamente com o estilo de seu lar e das TVs LG OLED, criando um visual moderno e harmônico em qualquer ambiente. Mais do que um equipamento de som, é uma peça que valoriza sua sala e traduz sofisticação.
Com o AI Room Calibration Pro, a soundbar analisa o ambiente e ajusta automaticamente o som, corrigindo diferenças de volume e reverberação. A tecnologia AI Sound Pro reconhece o tipo de conteúdo — seja um diálogo, uma música ou um jogo — e aplica as configurações ideais para oferecer sempre o melhor desempenho.
Os alto-falantes traseiros, de 3 canais cada, são conectados de forma wireless, eliminando cabos espalhados e garantindo liberdade total na instalação. Basta ligar na tomada e pronto, a magia sonora acontece.
E com suporte a HDMI eARC, VRR e ALLM, o som se mantém perfeitamente sincronizado com os gráficos dos seus jogos, garantindo uma experiência fluida, intensa e sem atrasos.
Com suporte para Spotify Connect, TIDAL Connect e Google Cast™, o streaming em HD sem perdas garante reprodução cristalina das suas músicas favoritas. Além disso, a soundbar LG é compatível com múltiplas plataformas de assistentes de voz e IA, permitindo controle fácil e intuitivo por comando de voz.
Sustentabilidade: som nítido com consciência ecológica
A LG também se preocupa com o planeta. As soundbars são produzidas com plásticos reciclados, tecidos feitos de garrafas PET reaproveitadas e embalagens de celulose moldada, certificadas como produtos ecológicos pela SGS. É o equilíbrio entre alta tecnologia, design e responsabilidade ambiental.
A soundbar LG S95TR é compatível com todas as TVs?
Sim. A LG Soundbar S95TR é compatível com qualquer TV equipada com HDMI eARC, além de oferecer conexão Bluetooth, Wi-Fi e compatibilidade com assistentes de voz.
Conheça toda a linha de soundbar LG no site oficial da LG.
