No universo dos games, cada frame conta, cada cor importa e cada detalhe pode definir a vitória. É por isso que tantos jogadores buscam setups capazes de entregar performance extrema, imersão total e a sensação de estar realmente dentro do jogo. Para quem procura a melhor TV para jogos, um monitor gamer LG ultrarrápido ou um projetor de grande tela para jogar com amigos, a LG oferece soluções que se destacam pela performance e inovação.

TV Gamer LG: OLED como padrão máximo de qualidade

As TVs OLED da LG são amplamente reconhecidas como algumas das melhores TVs para jogos disponíveis atualmente. Para quem procura a melhor TV para jogos ou tecnologia OLED para games com pretos perfeitos, contraste absoluto e precisão extrema, a linha OLED entrega performance digna de setups profissionais.

A tecnologia de pixels autoiluminados garante preto absoluto, contraste perfeito e cores vibrantes, fatores essenciais para jogos competitivos e títulos que exigem detalhamento.

Entre os destaques, a LG OLED evo AI C5 4K de 48” eleva a jogabilidade com alto desempenho e inteligência artificial avançada.

Equipada com o Processador Alpha 9 AI Gen8, a TV analisa cada quadro em tempo real, aprimorando profundidade, textura e brilho. Além de imagens 4K refinadas, reproduz expressões faciais mais realistas e sombras mais precisas, ampliando a imersão.

O Preto Perfeito intensifica o contraste e mantém a fidelidade de cores em qualquer ambiente. A precisão de 100% de volume e 100% de fidelidade garante tons vibrantes tanto em ambientes escuros quanto iluminados.

O Brightness Booster aumenta o brilho em elementos chave sem sacrificar contraste, enquanto o Imagem Pro AI e o OLED Mapeamento Dinâmico de Tom refinam detalhes e profundidade a cada cena.

No som, o AI Sound Pro adapta o áudio ao conteúdo, elevando o impacto durante partidas intensas.

Jogabilidade suprema para quem busca performance

A C5 pode ser considerada como TV gamer LG, pois oferece recursos essenciais para jogadores:

· 144Hz VRR

· Tempo de resposta de pixel de 0,1ms

· Compatibilidade com NVIDIA G-Sync

· AMD FreeSync Premium

· Certificação ClearMR 9000

Essas especificações entregam movimentos extremamente suaves, sem borrões ou atrasos, posicionando a C5 entre as melhores TVs OLED para games.

Monitor Gamer LG UltraGear: performance extrema com o modelo OLED 27GS95QE-B

Para quem busca velocidade, precisão e realismo, o monitor gamer LG UltraGear OLED 27GS95QE-B é um dos modelos mais completos da marca e ideal para quem joga em nível competitivo ou amador.

O painel OLED de 27’’ com resolução QHD (2560 x 1440) oferece contraste absoluto e cores vibrantes. Com DisplayHDR™ 400 True Black e contraste de 1,5M:1, o monitor entrega imagens ricas e detalhadas — excelente para jogos cinematográficos.

A tecnologia antirreflexo garante visibilidade mesmo em ambientes iluminados, preservando clareza e fidelidade das cores em qualquer ângulo. O brilho de 275 nits, com picos de até 1000 nits, aumenta o impacto visual em cenas iluminadas e sombrias.

Velocidade que decide partidas

Projetado para jogadores competitivos, o UltraGear OLED entrega:

· 240Hz de frequência

· Tempo de resposta ultrarrápido de 0,03ms (GtG)

· HDMI 2.1 com suporte total a 240Hz em QHD

Compatível com NVIDIA® G-SYNC® e AMD FreeSync™ Premium Pro, reduz falhas de sincronização e garante gameplay suave.

Design gamer e recursos imersivos

Com visual moderno, iluminação hexagonal e bordas ultrafinas, o monitor amplia a sensação de imersão. A base ajustável permite inclinação, rotação e ajuste de altura, proporcionando conforto durante longas sessões.

Projetor LG: imersão gigante para jogar com amigos e viver experiências diferenciadas

Para quem deseja transformar qualquer ambiente em uma arena gamer compartilhada, os projetores LG oferecem uma experiência única: uma tela gigante, perfeita para jogos cooperativos, disputas em grupo e sessões de gameplay com atmosfera cinematográfica.

LG CineBeam Q 4K UHD Laser HU710PB: potência, estilo e portabilidade

Para quem quer transformar qualquer ambiente em uma arena gamer, o projetor LG CineBeam Q 4K UHD Laser HU710PB entrega tela gigante, qualidade premium e portabilidade.

O CineBeam Q projeta até 120 polegadas em resolução 4K UHD, com laser RGB de 3 canais e 154% de cobertura DCI-P3 — nível cinematográfico.

Com contraste de 450.000:1, exibe pretos profundos e alto detalhamento, ideal para jogos de aventura, fantasia e narrativos.

Pesando apenas 1,5 kg, o projetor é compacto, elegante e oferece:

· Alça giratória 360º

· Ajuste automático de foco

· Design minimalista e sofisticado

Isso permite projetar facilmente em paredes, telas ou até tetos, criando experiências surpreendentes em qualquer ambiente.

Conexões para jogar onde quiser

O CineBeam Q está pronto para conectar:

· webOS integrado

· Screen Share

· AirPlay

· Bluetooth (áudio duplo)

· HDMI

· USB-C

Também pode ser utilizado com bateria externa, permitindo jogar ao ar livre ou em locais sem tomadas.

Experiência social ampliada

A projeção gigante permite interações coletivas naturais, criando uma experiência diferenciada para:

· sessões multiplayer locais,

· jogos de festa,

· maratonas de games,

· disputas entre amigos,

· streaming e conteúdos compartilhados.

Com som integrado e possibilidade de pareamento com caixas via Bluetooth, o ambiente torna-se imersivo e vibrante.

Qual produto LG escolher para jogar?

· Para realismo absoluto (melhor TV para jogos):

LG OLED evo AI C5 — ideal para quem busca OLED para games com inteligência avançada.

· Para máxima competitividade:

Monitor gamer LG UltraGear OLED 27GS95QE-B — velocidade extrema + 240Hz + 0,03ms.

· Para jogar com amigos e imersão gigante:

Projetor LG CineBeam Q — experiência versátil e social.

