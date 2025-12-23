We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear 24G411A-B: monitor gamer de 144Hz e 1ms para jogos competitivos
Há quem jogue por diversão e há quem jogue para superar limites. Cada frame é uma chance de vitória e cada milésimo de segundo pode definir o rumo da partida. Muitos jogadores procuram mais do que um monitor: buscam um aliado de confiança. É nesse clima de adrenalina e imersão que o novo LG UltraGear™ 24G411A-B chega ao mercado brasileiro, mirando diretamente no público que leva seus jogos a sério e quer sentir o pulso da gameplay em sua forma mais pura. A proposta é entregar velocidade, fluidez e precisão em um nível que acompanha a evolução dos games competitivos e casuais.
Um novo ritmo com 144Hz de taxa de atualização
A fluidez passou a ser regra entre jogadores competitivos, e o novo monitor gamer da LG reforça essa tendência com 144Hz de taxa de atualização (O/C). A velocidade de carregamento de imagens atinge um nível em que cada movimento se torna mais natural, ampliando o campo de reação do jogador. Em combates fechados ou corridas intensas, essa agilidade faz diferença real no desempenho.
LG UltraGear G4: Resposta instantânea com 1ms (MBR)
Em jogos em que precisão é tudo, o atraso pode ser fatal. O tempo de resposta de 1ms (MBR) coloca o monitor em sintonia com o ritmo acelerado dos games atuais, reduzindo borrões e deixando a imagem mais nítida mesmo em ações rápidas. Para quem joga FPS, MOBAs ou Battle Royales, isso significa leitura mais clara do cenário e decisões mais rápidas.
Sincronia total com NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync
A suavidade na transição entre frames também ganha reforço com a compatibilidade com NVIDIA G-SYNC® e AMD FreeSync™. As duas tecnologias trabalham para eliminar cortes, travamentos e oscilações, mantendo a estabilidade visual mesmo quando a partida exige mais da placa de vídeo.
Cores vivas e precisão visual com tela IPS e HDR10
Além da performance, o novo UltraGear foca na imersão visual. A tela IPS Full HD de 24”, aliada ao HDR10 e à cobertura de 99% sRGB, amplia o alcance de cores e traz maior fidelidade ao que os desenvolvedores conceberam para cada cenário. Isso beneficia desde jogos cinematográficos até competições em que detalhes sutis fazem diferença.
Recursos que ampliam a leitura de jogo
O modelo reúne funcionalidades pensadas para quem busca vantagem estratégica:
· Dynamic Action Sync: reduz o input lag e deixa o jogador mais próximo da ação em tempo real.
· Black Stabilizer: destaca áreas escuras para evitar emboscadas em mapas sombrios.
· Crosshair: mira central fixa para melhorar precisão em FPS.
São ferramentas que conversam diretamente com o estilo competitivo atual, em que antecipar movimentos e reagir antes do adversário é essencial.
LG Switch: ajustes rápidos, rotina simplificada
Além da performance em jogo, o app LG Switch complementa o uso no dia a dia. Ele permite personalizar qualidade de imagem, brilho e perfis diversos, aplicando tudo com um atalho. A função de dividir a tela em 11 layouts diferentes transforma o monitor também em um aliado de produtividade, facilitando videoconferências e tarefas paralelas.
Design pensado para presença e conforto
Com bordas ultrafinas em três lados, o 24G411A-B cria um campo de visão mais envolvente. A base inclinável permite ajustes rápidos para uma postura mais confortável, seja em longas sessões de treino, streaming ou trabalho.
O LG UltraGear™ 24G411A-B chega ao mercado com foco de oferecer velocidade, precisão e imersão para jogadores que buscam elevar seu nível de gameplay. Não é apenas um display, mas um componente que conversa com a evolução do cenário gamer, oferecendo vantagens reais e consistentes. Combinando desempenho, cores vibrantes e recursos de apoio ao jogador, o novo monitor se posiciona como uma excelente opção para quem quer transformar cada partida em uma experiência de alta performance.
Conheça a linha completa de monitores gamers no site oficial da LG: https://www.lg.com/br/
