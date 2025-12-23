LG UltraGear 24G411A-B: monitor gamer de 144Hz e 1ms para jogos competitivos

Há quem jogue por diversão e há quem jogue para superar limites. Cada frame é uma chance de vitória e cada milésimo de segundo pode definir o rumo da partida. Muitos jogadores procuram mais do que um monitor: buscam um aliado de confiança. É nesse clima de adrenalina e imersão que o novo LG UltraGear™ 24G411A-B chega ao mercado brasileiro, mirando diretamente no público que leva seus jogos a sério e quer sentir o pulso da gameplay em sua forma mais pura. A proposta é entregar velocidade, fluidez e precisão em um nível que acompanha a evolução dos games competitivos e casuais.

Um novo ritmo com 144Hz de taxa de atualização

A fluidez passou a ser regra entre jogadores competitivos, e o novo monitor gamer da LG reforça essa tendência com 144Hz de taxa de atualização (O/C). A velocidade de carregamento de imagens atinge um nível em que cada movimento se torna mais natural, ampliando o campo de reação do jogador. Em combates fechados ou corridas intensas, essa agilidade faz diferença real no desempenho.

LG UltraGear G4: Resposta instantânea com 1ms (MBR)

Em jogos em que precisão é tudo, o atraso pode ser fatal. O tempo de resposta de 1ms (MBR) coloca o monitor em sintonia com o ritmo acelerado dos games atuais, reduzindo borrões e deixando a imagem mais nítida mesmo em ações rápidas. Para quem joga FPS, MOBAs ou Battle Royales, isso significa leitura mais clara do cenário e decisões mais rápidas.

Sincronia total com NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync

A suavidade na transição entre frames também ganha reforço com a compatibilidade com NVIDIA G-SYNC® e AMD FreeSync™. As duas tecnologias trabalham para eliminar cortes, travamentos e oscilações, mantendo a estabilidade visual mesmo quando a partida exige mais da placa de vídeo.

Cores vivas e precisão visual com tela IPS e HDR10

Além da performance, o novo UltraGear foca na imersão visual. A tela IPS Full HD de 24”, aliada ao HDR10 e à cobertura de 99% sRGB, amplia o alcance de cores e traz maior fidelidade ao que os desenvolvedores conceberam para cada cenário. Isso beneficia desde jogos cinematográficos até competições em que detalhes sutis fazem diferença.

Recursos que ampliam a leitura de jogo

O modelo reúne funcionalidades pensadas para quem busca vantagem estratégica:

· Dynamic Action Sync: reduz o input lag e deixa o jogador mais próximo da ação em tempo real.

· Black Stabilizer: destaca áreas escuras para evitar emboscadas em mapas sombrios.

· Crosshair: mira central fixa para melhorar precisão em FPS.

São ferramentas que conversam diretamente com o estilo competitivo atual, em que antecipar movimentos e reagir antes do adversário é essencial.

LG Switch: ajustes rápidos, rotina simplificada

Além da performance em jogo, o app LG Switch complementa o uso no dia a dia. Ele permite personalizar qualidade de imagem, brilho e perfis diversos, aplicando tudo com um atalho. A função de dividir a tela em 11 layouts diferentes transforma o monitor também em um aliado de produtividade, facilitando videoconferências e tarefas paralelas.

Design pensado para presença e conforto

Com bordas ultrafinas em três lados, o 24G411A-B cria um campo de visão mais envolvente. A base inclinável permite ajustes rápidos para uma postura mais confortável, seja em longas sessões de treino, streaming ou trabalho.

O LG UltraGear™ 24G411A-B chega ao mercado com foco de oferecer velocidade, precisão e imersão para jogadores que buscam elevar seu nível de gameplay. Não é apenas um display, mas um componente que conversa com a evolução do cenário gamer, oferecendo vantagens reais e consistentes. Combinando desempenho, cores vibrantes e recursos de apoio ao jogador, o novo monitor se posiciona como uma excelente opção para quem quer transformar cada partida em uma experiência de alta performance.

Conheça a linha completa de monitores gamers no site oficial da LG: https://www.lg.com/br/