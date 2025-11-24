We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraGear™ 24G411A-B, 144Hz (O/C), Tela IPS FHD 24", 1ms (MBR), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, HDR10, sRGB 99%
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Redução de Desfoque de Movimento de 1ms causa diminuição da luminância, e os seguintes recursos não podem ser utilizados enquanto estiver ativada: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)*Pode ocorrer cintilação durante a operação do MBR de 1ms.
Tecnologia perfeita para o game.
A compatibilidade com AMD FreeSync™ e NVIDIA G-SYNC® garante a nitidez, velocidade e suavidade de movimentos a cada frame assegurando o mais alto nível durante a gameplay.
Visualização em tela dividida de um piloto em um jogo de ritmo acelerado, mostrando gráficos mais suaves e nítidos.
*O desempenho do recurso é comparado aos modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Erros ou atrasos podem ocorrer dependendo da conexão de rede.
Sinta o combate real com cores vivas
O monitor 24G411A possui tela IPS e conta com HDR10 e cobertura de 99% sRGB, proporcionando uma vasta gama de cores, permitindo uma representação de cores de alta fidelidade, como foi planejada pelos desenvolvedores para uma experiência gamer ainda mais imersiva.
Cena de jogo de combate espacial exibindo cores vívidas com HDR, sRGB 99% e display IPS no monitor LG UltraGear.
Dynamic Action Sync
Responda a ação dos seus oponentes com menos atraso de entrada e capture os momentos mais críticos do jogo em tempo real.
Black Stabilizer
Esse recurso ajuda a evitar que os atiradores se escondam nos lugares mais escuros e escapar rapidamente das situações quando o flash explode.
Crosshair
A centralização do crosshair possibilita melhor visão e precisão nos jogos de tiro em primeira pessoa.
Aplicativo LG Switch
Jogabilidade fluida implusionada pelo LG Switch
O aplicativo LG Switch otimiza seu monitor tanto para jogos quanto para o dia a dia. Personalize facilmente sua qualidade de imagem e brilho preferidos e aplique as configurações instantaneamente com uma tecla de atalho. Além disso, é possível dividir a tela em 11 opções diferentes e abrir rapidamente sua plataforma de videoconferência, tornando tudo ainda mais prático.
*Para baixar o aplicativo LG Switch mais recente, pesquise no Menu de Suporte do LG.com.
Projetado para a Gameplay
Melhore a sua experiência de jogo com um design praticamente sem bordas em três lados para uma visão envolvente e base com inclinação para ajudá-lo a jogar com mais conforto.
*Inclinação (-5~20°), Montável na parede (100x100).
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
24”
Exibição - Resolução
1920x1080
Exibição - Tipo de painel
IPS FHD
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
250cd/m²
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
144Hz
Exibição - Tempo de resposta
1ms (MBR) real
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação (-5~20º)
Todas as especificações
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação (-5~20º)
Design sem bordas
4 lados praticamente sem bordas
Montável na parede [mm]
Sim (100 x 100 mm)
DIMENSÕES/PESOS
Peso com suporte [kg]
3.3kg
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
620 x 134 x 385mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
539.4 x 317.1 x 38.7mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
539.4 x 412 x 220mm
Peso de envio [kg]
4.6kg
Peso sin soporte [kg]
2.4kg
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim (1,5m)
Cabo de alimentação
Sim (1,5m)
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
16W (Típ.)
CARACTERÍSTICAS
Mira
Sim
AMD FreeSync™
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Contador de FPS
Sim
HDR 10
Sim
Efeito HDR
Sim
NVIDIA G-Sync™
Sim
Modo Leitor
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
VRR
Sim
CONECTIVIDADE
Saída para auscultadores
Sim 3 polos (Som apenas)
DisplayPort
Sim (x1)
HDMI
Sim (x1)
EXIBIÇÃO
Proporção
16:9
Brillo (típ.) [cd/m²]
250cd/m²
Profundidade de cor (número de cores)
16.7M
Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Relação de contraste (Tipo)
1500:1
Curvatura
Não
Tipo de painel
IPS FHD
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
144Hz
Resolução
1920x1080
Tempo de resposta
1ms (MBR) real
Tamanho [polegadas]
24”
Tratamento de Superfície
Antirreflexo
Ângulo de visão (CR≥10)
178º / 178º
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG UltraGear™ – 24G411A-B
SOM
DTS HP: X
Sim (3 polos -Som apenas)
