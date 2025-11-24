About Cookies on This Site

Monitor LG UltraGear™ 24G411A-B, 144Hz (O/C), Tela IPS FHD 24", 1ms (MBR), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, HDR10, sRGB 99%

24G411A-B
front view
rear view
Side View
front view
Principais recursos

  • Taxa de atualização de 144Hz (O/C)
  • Tempo de resposta de 1ms (MBR)
  • Compatível com NVIDIA® G-SYNC® & AMD FreeSync™
  • Tela IPS FHD 24” (1920 x 1080)
  • HDR10 / sRGB 99% (CIE1931)
  • DisplayPort | HDMI 2.0 | Saída de fone de ouvido
Mais
Imagem frontal do monitor gamer UltraGear™ 24g411a.

Imagem frontal do monitor gamer UltraGear™ 24g411a.

Monitor Gamer
144Hz (O/C), 1ms (MBR), IPS FHD 24“

*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.

Monitor FHD IPS de 24 polegadas 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, taxa de atualização de 120Hz, 1ms MRB, design ultrafino
Velocidade está escrita em letras maiúsculas.
Cena de jogo de corrida com resposta extremamente rápida e taxa de atualização de 120Hz.

Comece a quebrar o game com 144Hz de taxa de atualização

Cada frame importa para atingir a melhor performance durante a gameplay. Viva o game com a taxa de 144Hz (O/C) que permite carregar imagens em movimento em até 144 vezes a cada segundo para você se sobressair no game.

*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.

Um carro de corrida amarelo é mostrado acelerando na tela, com o interior da caixa branca claramente definido e o exterior desfocado.

1ms (MBR) Tempo de resposta rápido como deve ser!

Eleve a sua performance na gameplay jogando com tempo de resposta de apenas 1ms (MBR).

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Redução de Desfoque de Movimento de 1ms causa diminuição da luminância, e os seguintes recursos não podem ser utilizados enquanto estiver ativada: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)*Pode ocorrer cintilação durante a operação do MBR de 1ms.

Tecnologia perfeita para o game.

A compatibilidade com AMD FreeSync™ e NVIDIA G-SYNC® garante a nitidez, velocidade e suavidade de movimentos a cada frame assegurando o mais alto nível durante a gameplay.

Visualização em tela dividida de um piloto em um jogo de ritmo acelerado, mostrando gráficos mais suaves e nítidos.

Logotipos da NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*O desempenho do recurso é comparado aos modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Erros ou atrasos podem ocorrer dependendo da conexão de rede.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*O desempenho do recurso é comparado aos modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Erros ou atrasos podem ocorrer dependendo da conexão de rede.

Exibição está escrita em letras maiúsculas.

Sinta o combate real com cores vivas

O monitor 24G411A possui tela IPS e conta com HDR10 e cobertura de 99% sRGB, proporcionando uma vasta gama de cores, permitindo uma representação de cores de alta fidelidade, como foi planejada pelos desenvolvedores para uma experiência gamer ainda mais imersiva.

Cena de jogo de combate espacial exibindo cores vívidas com HDR, sRGB 99% e display IPS no monitor LG UltraGear.

*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.

Dynamic Action Sync

Responda a ação dos seus oponentes com menos atraso de entrada e capture os momentos mais críticos do jogo em tempo real.

*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.

Black Stabilizer

Esse recurso ajuda a evitar que os atiradores se escondam nos lugares mais escuros e escapar rapidamente das situações quando o flash explode.

*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.

Crosshair

A centralização do crosshair possibilita melhor visão e precisão nos jogos de tiro em primeira pessoa.

*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.

Usabilidade está escrita em letras maiúsculas.

Aplicativo LG Switch

Jogabilidade fluida implusionada pelo LG Switch

O aplicativo LG Switch otimiza seu monitor tanto para jogos quanto para o dia a dia. Personalize facilmente sua qualidade de imagem e brilho preferidos e aplique as configurações instantaneamente com uma tecla de atalho. Além disso, é possível dividir a tela em 11 opções diferentes e abrir rapidamente sua plataforma de videoconferência, tornando tudo ainda mais prático.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir do uso real.
*Para baixar o aplicativo LG Switch mais recente, pesquise no Menu de Suporte do LG.com.

Projetado para a Gameplay

Melhore a sua experiência de jogo com um design praticamente sem bordas em três lados para uma visão envolvente e base com inclinação para ajudá-lo a jogar com mais conforto.

Ícone de design sem bordas.

Design sem bordas

Com base slim

Ícone com inclinação ajustável.

Inclinação 

'-5~20º

Icone de monte na parede

Montar na parede

100X100

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir do uso real.
*Inclinação (-5~20°), Montável na parede (100x100).

Imprimir

Especificação chave

  • Exibição - Tamanho [polegadas]

    24”

  • Exibição - Resolução

    1920x1080

  • Exibição - Tipo de painel

    IPS FHD

  • Exibição - Proporção

    16:9

  • Exibição - Gama de cores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    144Hz

  • Exibição - Tempo de resposta

    1ms (MBR) real

  • Mecânica - Exibir ajustes de posição

    Inclinação (-5~20º)

Todas as especificações

MECÂNICA

  • Exibir ajustes de posição

    Inclinação (-5~20º)

  • Design sem bordas

    4 lados praticamente sem bordas

  • Montável na parede [mm]

    Sim (100 x 100 mm)

DIMENSÕES/PESOS

  • Peso com suporte [kg]

    3.3kg

  • Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

    620 x 134 x 385mm

  • Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

    539.4 x 317.1 x 38.7mm

  • Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

    539.4 x 412 x 220mm

  • Peso de envio [kg]

    4.6kg

  • Peso sin soporte [kg]

    2.4kg

ACESSÓRIOS

  • HDMI

    Sim (1,5m)

  • Cabo de alimentação

    Sim (1,5m)

ALIMENTAÇÃO

  • Consumo de energía (típ.)

    16W (Típ.)

CARACTERÍSTICAS

  • Mira

    Sim

  • AMD FreeSync™

    Sim

  • Estabilizador Preto

    Sim

  • Contador de FPS

    Sim

  • HDR 10

    Sim

  • Efeito HDR

    Sim

  • NVIDIA G-Sync™

    Sim

  • Modo Leitor

    Sim

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • VRR

    Sim

CONECTIVIDADE

  • Saída para auscultadores

    Sim 3 polos (Som apenas)

  • DisplayPort

    Sim (x1)

  • HDMI

    Sim (x1)

EXIBIÇÃO

  • Proporção

    16:9

  • Brillo (típ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Profundidade de cor (número de cores)

    16.7M

  • Gama de cores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Relação de contraste (Tipo)

    1500:1

  • Curvatura

    Não

  • Tipo de painel

    IPS FHD

  • Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    144Hz

  • Resolução

    1920x1080

  • Tempo de resposta

    1ms (MBR) real

  • Tamanho [polegadas]

    24”

  • Tratamento de Superfície

    Antirreflexo

  • Ângulo de visão (CR≥10)

    178º / 178º

INFORMAÇÕES

  • Nome do produto

    Monitor LG UltraGear™ – 24G411A-B

SOM

  • DTS HP: X

    Sim (3 polos -Som apenas)

