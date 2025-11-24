We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraGear™ 27G411A-B, 144Hz (O/C), Tela IPS FHD 27", 1ms (MBR), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, HDR10, sRGB 99%
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.
*A redução de desfoque no movimento de 1ms por causar baixa luminosidade e as seguintes funcionalidades não podem ser utilizadas enquanto está ativa: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Cintilações podem ocorrer durante o uso do 1ms MBR.
Tecnologia perfeita para o game.
A compatibilidade com AMD FreeSync™ e NVIDIA G-SYNC® garante a nitidez, velocidade e suavidade de movimentos a cada frame assegurando o mais alto nível durante a gameplay.
Visualização em tela dividida de um piloto em um jogo de ritmo acelerado, mostrando gráficos mais suaves e nítidos.
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.
*A performance dessa funcionalidade é comparada com modelos que não aplicam essa tecnologia.
*Erros e atrasos podem ocorrer dependendo da qualidade da conexão.
Sinta o combate real com cores vivas
O monitor 27G411A possui tela IPS e conta com HDR10 e cobertura de 99% sRGB, proporcionando uma vasta gama de cores, permitindo uma representação de cores de alta fidelidade, como foi planejada pelos desenvolvedores para uma experiência gamer ainda mais imersiva.
Cena de jogo de combate espacial exibindo cores vívidas com HDR, sRGB 99% e display IPS no monitor LG UltraGear.
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.
Sincronização de Ação Dinâmica
Reduzindo o lag com a Sincronização de Ação Dinâmica, os jogadores podem ter respostas mais rápidas em momentos cruciais.
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.
Black Stabilizer
Black Stabilizes ajuda os jogadores a detectarem snipers espreitando nos cantos escuros e a navegar suavemente através de explosões de flash.
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.
Crosshair
A centralização do crosshair possibilita melhor visão e precisão nos jogos de tiro em primeira pessoa.
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.
Aplicativo LG Switch
Jogabilidade fluida implusionada pelo LG Switch
O aplicativo LG Switch otimiza seu monitor tanto para jogos quanto para o dia a dia. Personalize facilmente sua qualidade de imagem e brilho preferidos e aplique as configurações instantaneamente com uma tecla de atalho. Além disso, é possível dividir a tela em 11 opções diferentes e abrir rapidamente sua plataforma de videoconferência, tornando tudo ainda mais prático.
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.
*Para baixar a última versão do LG Switch app, procure o menu de suporte em LG.com
Projetado para a Gameplay
Design Ultra-slim. Quase flutuando.
Melhore a sua experiência de jogo com um design praticamente sem bordas em três lados para uma visão envolvente e base com inclinação para ajudá-lo a jogar com mais conforto.
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.
*Dobra (5~20°), Montagem na parede (100x100).
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
27”
Exibição - Resolução
1920x1080
Exibição - Tipo de painel
IPS FHD
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
250cd/m²
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
144Hz
Exibição - Tempo de resposta
1ms (MBR) real
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação (-5~20º)
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG UltraGear™ – 27G411A-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
27”
Proporção
16:9
Tipo de painel
IPS FHD
Tempo de resposta
1ms (MBR) real
Resolução
1920x1080
Profundidade de cor (número de cores)
16.7M
Ângulo de visão (CR≥10)
178º / 178º
Brillo (típ.) [cd/m²]
250cd/m²
Relação de contraste (Tipo)
1500:1
Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Curvatura
Não
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
144Hz
Tratamento de Superfície
Antirreflexo
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (x1)
DisplayPort
Sim (x1)
Saída para auscultadores
Sim - 3 polos (Som apenas)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
AMD FreeSync™
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
NVIDIA G-Sync™
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Mira
Sim
Modo Leitor
Sim
Contador de FPS
Sim
VRR
Sim
Tecnologia de redução de desfoque de movimento.
Sim
Efeito HDR
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação (-5~20º)
Montável na parede [mm]
Sim (100 x 100 mm)
Design sem bordas
4 lados praticamente sem bordas
SOM
DTS HP: X
Sim (3 polos -Som apenas)
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
690 x 141 X 430mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
611.5 x 452.4 x 220mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
611.5 x 452.4 x 220mm
Peso de envio [kg]
5.3kg
Peso com suporte [kg]
3.8kg
Peso sin soporte [kg]
2.9kg
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
22W (Típ.)
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim (1,5m)
Cabo de alimentação
Sim (1,5m)
