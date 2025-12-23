A edição pode estar impecável, o corte perfeito, a pele natural e o contraste bem ajustado. Ainda assim, basta um monitor que estoura brancos, apaga sombras ou altera tons de cor para comprometer todo o trabalho e transformar aprovação em retrabalho. É por isso que, para fotógrafos, videomakers, designers e criadores de conteúdo, a escolha do monitor para edição de foto e vídeo deixou de ser um detalhe técnico e passou a ser parte essencial do processo criativo.

Nos últimos anos, a LG vem se consolidando como uma das principais referências globais em monitores para edição, ao desenvolver soluções que unem fidelidade de cor, alta resolução e recursos de produtividade pensados para quem trabalha com imagem. Um exemplo dessa abordagem é o LG 38WR85QC-W, um monitor UltraWide curvo de 38 polegadas que atende às demandas de fluxos profissionais de fotografia, vídeo e criação multimídia.

Por que o monitor certo faz toda a diferença na edição de foto e vídeo?

Ao editar uma fotografia ou finalizar um vídeo, cada detalhe importa. Um monitor comum, voltado ao uso doméstico, pode apresentar variações de brilho, contraste instável e cores imprecisas — fatores que impactam diretamente ajustes de exposição, balanço de branco e correção de cor.

Por isso, quem busca um monitor para fotógrafo ou um monitor para vídeo costuma priorizar características como:

· Alta fidelidade de cor

· Estabilidade de brilho e contraste

· Resolução elevada para visualização de detalhes

· Confiabilidade entre o que aparece na tela e o resultado final publicado ou impresso

É nesse ponto que modelos profissionais da LG ganham relevância, ao oferecer telas projetadas para consistência visual e decisões mais seguras.

Fidelidade de cor em monitores para edição profissional

A fidelidade de cor é o pilar de qualquer monitor para edição. O LG 38WR85QC-W utiliza tecnologia Nano IPS, que amplia a gama de cores exibida e oferece cobertura de DCI-P3 98% (típico), amplamente utilizado na indústria audiovisual.

Essa precisão é essencial para quem trabalha com fotografia e vídeo, pois reduz discrepâncias entre o arquivo editado, a visualização em outros dispositivos e o material final entregue. Além disso, a certificação VESA DisplayHDR™ 600, com pico de brilho de até 600 nits, contribui para uma leitura mais confiável de cenas com alto contraste, ajudando na avaliação de luzes, reflexos e áreas de sombra.

Monitor 4K para edição ou UltraWide WQHD+: qual faz mais sentido para cada criador?

Na prática, o monitor certo é aquele que facilita a vida. Para alguns, isso significa ter espaço sobrando para organizar o trabalho. Para outros, ver tudo mais nítido para ajustar cor e detalhe sem esforço. A LG oferece opções para os dois tipos de rotina.

De um lado, estão os monitores UltraWide, como o LG 38WR85QC-W, pensados para produtividade extrema e multitarefa. Do outro, opções como o LG 32UR500-B, um monitor UHD 4K de 32 polegadas, que entrega alta definição, fidelidade de cor e uma experiência visual equilibrada para edição, consumo de conteúdo e até jogos ocasionais.

UltraWide WQHD+: mais espaço para quem vive de multitarefa

O formato UltraWide se tornou popular entre profissionais de vídeo, motion e criação multiplataforma porque facilita a organização do fluxo de trabalho. Com resolução WQHD+ (3840 x 1600) e proporção 21:9, o LG 38WR85QC-W permite trabalhar com timelines longas, múltiplos painéis e visualizações simultâneas sem comprometer a área de preview.

Esse tipo de monitor para edição de vídeo favorece quem precisa enxergar o projeto como um todo: trilhas, camadas, efeitos e referências abertas ao mesmo tempo. A tela curva amplia a imersão visual e ajuda a manter o foco durante longas sessões de edição.

Monitor 4K para edição: precisão máxima em cada detalhe

Já para quem prioriza definição absoluta, o monitor 4K para edição segue como uma escolha muito buscada.

O LG 32UR500-B se encaixa nesse perfil ao oferecer uma tela UHD 4K (3840 x 2160) de 32 polegadas, com resolução quatro vezes superior ao Full HD. Isso permite visualizar fotos e vídeos com nível elevado de detalhe, facilitando ajustes finos de nitidez, textura e correção de cor.

Com suporte a HDR10 e cobertura de DCI-P3 90% (típico), o modelo entrega cores mais ricas e contrastes mais precisos, um ponto importante para quem busca fidelidade de cor em projetos visuais, mesmo em setups mais compactos.

Qualidade de imagem que vai além da edição

Embora seja um monitor para edição de foto e vídeo, o LG 32UR500-B também se destaca pela versatilidade. Recursos como AMD FreeSync™, Dynamic Action Sync e Black Stabilizer ampliam a fluidez e a visibilidade em cenas escuras, o que beneficia não apenas jogos, mas também a análise de vídeos com baixa luminosidade ou contrastes acentuados.

Já os alto-falantes estéreo com MaxxAudio® complementam a experiência, oferecendo praticidade para revisões rápidas sem necessidade de caixas externas.

Outro ponto relevante para quem passa horas em frente à tela é a facilidade de controle. O OnScreen Control, presente no LG 32UR500-B, permite ajustar configurações e dividir a tela em diferentes áreas de forma simples e intuitiva. Isso ajuda a manter referências abertas, comparar versões de arquivos e organizar o espaço de trabalho sem complicações.

Duas propostas, um mesmo objetivo: confiança na imagem

Ao oferecer tanto um UltraWide WQHD+ quanto um monitor UHD 4K, a LG ressalta que não existe um único “monitor ideal” para todos os criadores. Existe, sim, o monitor mais adequado para cada fluxo de trabalho.

Enquanto o UltraWide atende quem precisa de mais espaço e produtividade contínua, o LG 32UR500-B conversa diretamente com quem busca precisão, definição e fidelidade de cor em um formato mais tradicional. Em comum, ambos compartilham a mesma proposta de entregar uma imagem confiável, consistente e confortável para quem transforma ideias em fotos, vídeos e narrativas visuais.

No fim, escolher o monitor certo é escolher como você prefere criar e a LG oferece caminhos diferentes para chegar ao mesmo resultado: mais qualidade, menos retrabalho e decisões visuais mais seguras.

Para conhecer a linha completa de monitores da LG, acesse: https://www.lg.com/br/