LG Round Cassete: o ar-condicionado de design circular que une estilo, silêncio e inteligência
O ar-condicionado circular da LG que combina estética sofisticada e climatização inteligente para transformar qualquer ambiente.
O modo como os ambientes nos acolhem está diretamente ligada ao que sentimos quando entramos neles. Cada detalhe — da luz ao layout, da temperatura ao silêncio — influencia nossa disposição, criatividade e até a qualidade das conexões que criamos. Pensando nisso, a LG desenvolveu o LG Round Cassete, uma evaporadora de ar-condicionado de design premium que transforma a climatização em uma experiência estética, sensorial e inteligente.
Com sua silhueta circular inconfundível, o Round Cassete redefine a relação entre tecnologia e arquitetura. Ele não apenas climatiza: ele compõe o ambiente com a delicadeza de um elemento de design, oferecendo conforto uniforme, operação silenciosa e recursos avançados que elevam a atmosfera de qualquer espaço.
Design circular do LG Round Cassete: estética premium para ambientes modernos
O Round Cassete apresenta um novo olhar para a climatização ao unir tecnologia e estética. Seu formato arredondado cria um ponto visual harmonioso, tornando o espaço mais sofisticado e equilibrado. É ideal para projetos que valorizam minimalismo, elegância e integração arquitetônica.
Com apenas 330 mm de altura, o equipamento contribui para a sensação de amplitude nos ambientes. O painel branco, discreto e clean, reforça o estilo contemporâneo e acolhedor que o torna destaque entre os ares-condicionados de design premium.
Fluxo de ar uniforme para conforto absoluto
O design circular vai além da estética: ele transforma a performance do equipamento. A distribuição de ar uniforme permite que o ar-condicionado inteligente LG ofereça climatização mais ampla, natural e constante.
O sistema ainda proporciona resfriamento mais rápido que os modelos convencionais, oferecendo conforto térmico imediato — um diferencial importante para ambientes corporativos, comerciais e residenciais.
LG Round Cassete: Operação silenciosa
Silêncio é um componente essencial do bem-estar. O LG Round Cassete opera com apenas 39 dB, nível inferior ao de uma biblioteca. Essa característica é resultado do Ventilador Full 3D, que aumenta a vazão de ar sem elevar o ruído.
O modelo se destaca como um dos ares-condicionados silenciosos mais eficientes do mercado, ideal para espaços que exigem concentração, conforto acústico e qualidade sensorial, como escritórios, restaurantes, hotéis e salas de reunião.
Tecnologia inteligente LG que transforma a experiência dos ambientes
O Round Cassete integra o ecossistema de soluções comerciais da LG, que inclui tecnologias avançadas. Este sistema ajusta automaticamente temperatura, umidade e pureza do ar, criando ambientes mais saudáveis e produtivos.
Quando combinado ao sistema ERV LG, ocorre renovação constante do ar interno, retirada de impurezas e equilíbrio dos níveis de CO₂ — fatores que melhoram a disposição, reduzem o cansaço e favorecem um clima organizacional mais leve.
Essa união de recursos coloca o Round Cassete como protagonista em projetos que priorizam bem-estar, inteligência e eficiência.
Climatização premium para uma nova era de conforto
O LG Round Cassete representa a evolução dos sistemas de climatização premium. Ele não apenas resfria: ele transforma a experiência do ambiente, unindo arte, silêncio, tecnologia e conforto em um único equipamento.
É a escolha ideal para empresas e profissionais que entendem que estética, desempenho e bem-estar caminham juntos — e que o verdadeiro conforto está nos detalhes que sentimos, mesmo quando não percebemos.
O LG Round Cassete se destaca por:
· fluxo de ar uniforme
· operação silenciosa
· design circular premium
· climatização mais rápida que modelos tradicionais
Saiba mais sobre as soluções comerciais LG
O LG Round Cassete é a solução ideal de ar-condicionado circular premium para projetos que exigem estética, inteligência e silêncio. Saiba mais sobre as soluções comerciais da LG e explore tecnologias no site: https://www.lg.com/br/business/ar-condicionado/solucoes-comerciais/
