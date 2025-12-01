Temperatura ideal do ar-condicionado no Ano Novo: boas práticas para casas cheias

Com a virada do ano, muitas casas ganham um clima diferente: mais vivo, mais iluminado, mais cheio de histórias. É tempo de porta aberta, mesa farta, risadas atravessando a sala e aquela sensação boa de ver família e amigos reunidos no mesmo lugar. As festas de Ano Novo são a oportunidade perfeita para transformar o lar em ponto de encontro e começar um novo ciclo cercado de afeto, presença e celebração.

E quando a casa fica cheia, o conforto térmico passa a fazer parte da experiência. Ninguém quer interromper o brinde por causa do calor excessivo, do ar abafado ou do desconforto em ambientes lotados. Por isso, entender a temperatura ideal do ar-condicionado, adotar boas práticas de uso e manter a limpeza de filtro em dia são atitudes essenciais para garantir bem-estar para todos. É justamente nesse cenário que entram as soluções de climatização da LG, desenvolvidas para oferecer eficiência, estabilidade e economia de energia mesmo em momentos de uso intenso.

Qual é a temperatura ideal do ar-condicionado em casas cheias?

Uma das dúvidas mais comuns durante confraternizações e festas é sobre a regulagem correta do aparelho. Afinal, com mais pessoas no ambiente, o calor aumenta rapidamente.

Os modelos de ar-condicionado LG com tecnologia Dual Inverter ajudam a manter essa estabilidade. Diferente dos aparelhos convencionais, essa tecnologia ajusta a velocidade do compressor de forma contínua, reduzindo picos de consumo e mantendo a temperatura constante mesmo com portas abrindo e fechando ao longo da festa. O resultado é mais conforto, menos ruído e maior eficiência energética.

Limpeza de filtro do ar-condicionado e manutenção periódica: detalhes que fazem toda a diferença

Entre as boas práticas de uso do ar-condicionado, a limpeza de filtro é uma das mais importantes e, também, uma das mais negligenciadas. Em períodos de uso intenso, como festas de fim de ano e férias, filtros sujos podem comprometer significativamente o desempenho do aparelho.

Filtros limpos garantem melhor circulação do ar e menor esforço do motor, contribuindo diretamente para a economia de energia. Além disso, a manutenção adequada melhora a qualidade do ar interno, reduzindo poeira, ácaros e odores. Esse cuidado é essencial quando a casa está cheia de convidados, incluindo crianças, idosos e pessoas mais sensíveis a alergias respiratórias.

A manutenção periódica também garante bom funcionamento e valida a garantia do compressor.

Tecnologia e conforto caminham juntos

O Ar-condicionado LG Artcool conta com inteligência artificial embarcada que aprende seus hábitos, ajusta automaticamente a climatização personalizada para melhor eficiência energética. Conta com Wi-Fi integrado e é compatível com LG ThinQ™, plataforma que permite controlar o ar-condicionado diretamente pelo smartphone de forma prática e intuitiva, Google Assistente e Alexa. A tecnologia permite ligar o aparelho antes da chegada dos convidados, ajustar a temperatura ideal do ar-condicionado ao longo da confraternização e acompanhar o funcionamento em tempo real. Tudo isso ajuda a manter o conforto térmico constante, evitando desperdícios e garantindo maior eficiência energética durante todo o evento.

Com soluções inteligentes, silenciosas e eficientes, os produtos de climatização da LG transformam encontros especiais em experiências ainda mais agradáveis. Assim, o novo ano começa com mais bem-estar, economia de energia e tecnologia a favor do consumidor.

