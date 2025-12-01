We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Temperatura ideal do ar-condicionado no Ano Novo: boas práticas para casas cheias
Saiba qual é a temperatura ideal do ar-condicionado, como evitar desperdícios de energia e manter o conforto da casa cheia com tecnologias inteligentes da LG.
Com a virada do ano, muitas casas ganham um clima diferente: mais vivo, mais iluminado, mais cheio de histórias. É tempo de porta aberta, mesa farta, risadas atravessando a sala e aquela sensação boa de ver família e amigos reunidos no mesmo lugar. As festas de Ano Novo são a oportunidade perfeita para transformar o lar em ponto de encontro e começar um novo ciclo cercado de afeto, presença e celebração.
E quando a casa fica cheia, o conforto térmico passa a fazer parte da experiência. Ninguém quer interromper o brinde por causa do calor excessivo, do ar abafado ou do desconforto em ambientes lotados. Por isso, entender a temperatura ideal do ar-condicionado, adotar boas práticas de uso e manter a limpeza de filtro em dia são atitudes essenciais para garantir bem-estar para todos. É justamente nesse cenário que entram as soluções de climatização da LG, desenvolvidas para oferecer eficiência, estabilidade e economia de energia mesmo em momentos de uso intenso.
Qual é a temperatura ideal do ar-condicionado em casas cheias?
Uma das dúvidas mais comuns durante confraternizações e festas é sobre a regulagem correta do aparelho. Afinal, com mais pessoas no ambiente, o calor aumenta rapidamente.
Os modelos de ar-condicionado LG com tecnologia Dual Inverter ajudam a manter essa estabilidade. Diferente dos aparelhos convencionais, essa tecnologia ajusta a velocidade do compressor de forma contínua, reduzindo picos de consumo e mantendo a temperatura constante mesmo com portas abrindo e fechando ao longo da festa. O resultado é mais conforto, menos ruído e maior eficiência energética.
Limpeza de filtro do ar-condicionado e manutenção periódica: detalhes que fazem toda a diferença
Entre as boas práticas de uso do ar-condicionado, a limpeza de filtro é uma das mais importantes e, também, uma das mais negligenciadas. Em períodos de uso intenso, como festas de fim de ano e férias, filtros sujos podem comprometer significativamente o desempenho do aparelho.
Filtros limpos garantem melhor circulação do ar e menor esforço do motor, contribuindo diretamente para a economia de energia. Além disso, a manutenção adequada melhora a qualidade do ar interno, reduzindo poeira, ácaros e odores. Esse cuidado é essencial quando a casa está cheia de convidados, incluindo crianças, idosos e pessoas mais sensíveis a alergias respiratórias.
A manutenção periódica também garante bom funcionamento e valida a garantia do compressor.
Tecnologia e conforto caminham juntos
O Ar-condicionado LG Artcool conta com inteligência artificial embarcada que aprende seus hábitos, ajusta automaticamente a climatização personalizada para melhor eficiência energética. Conta com Wi-Fi integrado e é compatível com LG ThinQ™, plataforma que permite controlar o ar-condicionado diretamente pelo smartphone de forma prática e intuitiva, Google Assistente e Alexa. A tecnologia permite ligar o aparelho antes da chegada dos convidados, ajustar a temperatura ideal do ar-condicionado ao longo da confraternização e acompanhar o funcionamento em tempo real. Tudo isso ajuda a manter o conforto térmico constante, evitando desperdícios e garantindo maior eficiência energética durante todo o evento.
Com soluções inteligentes, silenciosas e eficientes, os produtos de climatização da LG transformam encontros especiais em experiências ainda mais agradáveis. Assim, o novo ano começa com mais bem-estar, economia de energia e tecnologia a favor do consumidor.
Para conhecer a linha completa de ar-condicionado da LG, acesse o site oficial da marca.
