LG Multi V: climatização inteligente para grandes ambientes com menor consumo de energia
Ambientes com temperatura equilibrada e ar puro transformam o cotidiano, estimulam o foco e tornam o trabalho mais saudável. O sistema LG Multi V 5 une conforto, tecnologia e eficiência para criar espaços mais produtivos e sustentáveis.
Imagine entrar em um ambiente climatizado de forma inteligente, onde o ar parece mais leve, a temperatura é sempre agradável e o corpo se adapta naturalmente ao espaço. É nesse tipo de lugar que a mente flui melhor, as ideias ganham clareza e as pessoas se sentem mais dispostas a criar, colaborar e viver o dia com mais energia.
Um ambiente climatizado com inteligência e eficiência vai muito além do conforto térmico, ele representa cuidado, qualidade de vida e bem-estar. Por isso, o LG Multi V 5, sistema de ar-condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável), vem transformando a forma como empresas e instituições pensam seus espaços, oferecendo climatização eficiente, economia de energia e sustentabilidade em harmonia com as pessoas.
Climatização inteligente que cuida das pessoas e do ambiente
O ar que respiramos é tão importante quanto a temperatura do local onde estamos. O LG Multi V 5 foi projetado para criar ambientes mais saudáveis e equilibrados, com controle preciso de temperatura, umidade e pureza do ar.
O LG Multi V 5 ainda quando instalado junto com o sistema ERV LG, garante renovação constante do ar interno, removendo impurezas e equilibrando os níveis de CO₂. Isso reduz o cansaço, melhora a concentração e contribui para um clima organizacional mais leve e produtivo.
O LG Multi V 5 proporciona climatização contínua e silenciosa, adaptando-se automaticamente às variações de temperatura e umidade. Seu sistema Dual Sensing garante o equilíbrio perfeito entre resfriamento e aquecimento, criando o ambiente ideal para cada momento do dia.
Além disso, o sistema permite diferentes zonas térmicas em um mesmo prédio — como salas de reunião, áreas de convivência e escritórios — assegurando conforto personalizado e eficiência energética para todos os usuários.
Eficiência inteligente, economia e sustentabilidade do sistema VRF LG Multi V 5
O conforto também pode ser sustentável. O LG Multi V 5 reúne tecnologias que reduzem o consumo de energia e prolongam a vida útil do equipamento.
Seu compressor Ultimate Inverter e a tecnologia Dual Sensing Control ajustam a operação em tempo real, economizando até 50% de energia em relação aos sistemas convencionais.
O design inspirado na natureza — conhecido como tecnologia biomimética — otimiza o fluxo de ar e reduz o consumo em até 20%, enquanto o trocador de calor Ocean Black Fin oferece resistência à maresia e à poluição, garantindo desempenho estável mesmo em condições adversas.
O resultado é uma climatização eficiente, econômica e amiga do meio ambiente.
Soluções de Climatização para Todos os Tipos de Espaço
O sistema VRF LG Multi V oferece diferentes soluções versáteis que se adaptam a qualquer tipo de ambiente:
· Round Cassete: design sofisticado e distribuição uniforme do ar;
· Cassete 1-Via: design versátil e elegante se adequa a qualquer ambiente, pois não tem dutos aparentes;
· Cassete 4-Vias: perfeito para escritórios e áreas corporativas.
As unidades externas, compactas e potentes, com capacidade de até 26 HP por módulo, otimizam espaço e garantem alta performance em prédios de todos os tamanhos — de escolas a grandes centros empresariais.
Manutenção e suporte técnico com tranquilidade garantida
A LG oferece suporte técnico especializado e planos de manutenção contínua para o sistema VRF, assegurando eficiência e durabilidade. Os planos incluem:
· Pacote Básico: inspeção e limpeza;
· Pacote Premium: monitoramento remoto via nuvem BECON;
· Pacote de Gerenciamento de Energia: controle inteligente de consumo.
Com o retrofit do VRF, é possível modernizar sistemas antigos sem substituí-los totalmente, prolongando a vida útil e mantendo a climatização no mais alto nível de desempenho.
Conforto inteligente para o futuro do trabalho e da vida
Mais do que regular a temperatura, o LG Multi V 5 transforma espaços em ambientes vivos, equilibrados e inspiradores. Ele representa uma nova forma de pensar o conforto — onde tecnologia, sustentabilidade e bem-estar caminham juntas.
Investir em climatização inteligente é investir nas pessoas. E o LG Multi V 5 é a prova de que o ar certo pode transformar a forma como vivemos, trabalhamos e nos conectamos todos os dias.
Conheça toda a linha de ares-condicionados comerciais no site oficial da LG. Fale com um especialista em climatização inteligente LG e descubra a melhor solução para o seu espaço.
