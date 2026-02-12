LG xboom na CES 2026: novos alto-falantes Bluetooth com AI Sound, AI Karaoke e som adaptativo

LG amplia o portfólio xboom e reforça liderança em inovação sonora

A LG Electronics apresentou, durante a CES 2026, em Las Vegas, a nova geração da linha xboom, consolidando sua estratégia de levar inteligência artificial, personalização sonora e design versátil para o segmento de áudio portátil.

Os lançamentos marcam a expansão da plataforma LG xboom by will.i.am, parceria criativa com o artista, produtor e empreendedor tecnológico, que contribui com uma abordagem cultural e musical para a experiência de som. O resultado é uma linha pensada para diferentes estilos de vida — de encontros sociais e festas a momentos ao ar livre e uso cotidiano — sempre com foco em qualidade, potência e imersão.

Novos produtos xboom: desempenho e versatilidade para cada ocasião

A nova família xboom combina engenharia acústica avançada, baterias de longa duração e recursos inteligentes embarcados, oferecendo soluções que vão do formato compacto até modelos de alta potência.

xboom Stage 501: Recursos de AI Karaoke

Desenvolvido para eventos, confraternizações e performances, o xboom Stage 501 integra alto desempenho sonoro com interação musical.

O modelo traz o AI Karaoke Master, tecnologia baseada em aprendizado profundo que permite ajustar ou reduzir vocais das músicas em tempo real, além de adaptar o tom para diferentes vozes — ideal para apresentações solo ou em grupo.

Entre os principais destaques:

Potência de até 220 W conectado à tomada (160 W na bateria)

Até 25 horas de reprodução

Estrutura de cinco faces para múltiplos posicionamentos

Conjunto de woofers duplos, drivers full-range e tweeters premium

O resultado é uma experiência sonora mais ampla, dinâmica e envolvente.

xboom Blast: autonomia estendida para uso outdoor

Pensado para mobilidade e resistência, o xboom Blast combina robustez estrutural com longa duração de bateria.

Com até 35 horas de reprodução e potência de 220 W, o modelo atende usuários que buscam som contínuo em ambientes externos, como praias, acampamentos ou encontros ao ar livre. A construção reforçada e a alça integrada facilitam o transporte sem comprometer o desempenho.

xboom Mini: portabilidade com clareza sonora

Compacto e leve, o xboom Mini foi desenvolvido para o uso diário, entregando equilíbrio entre mobilidade e qualidade de áudio.

Até 10 horas de bateria

Certificação IP67 contra água e poeira

Sistema Sound Field Enhance para maior projeção sonora

Alça ajustável e suporte de tripé integrados

A proposta é oferecer praticidade sem abrir mão da experiência acústica característica da linha.

xboom Rock: resistência e conectividade ampliadas

O xboom Rock reforça o conceito de durabilidade com certificação em múltiplos padrões de resistência, sendo indicado para usuários com rotina dinâmica ou atividades externas.

Entre os recursos:

LE Audio Auracast, permitindo compartilhar áudio com vários dispositivos simultaneamente

Smart Button com atalhos configuráveis

Até 10 horas de autonomia

Uma solução versátil que combina conectividade moderna e construção robusta.

Tecnologias inteligentes que elevam a experiência xboom

Além do hardware, a LG investiu em uma camada de inteligência artificial embarcada, responsável por adaptar automaticamente o som ao conteúdo e ao ambiente.

AI Sound

Analisa o que está sendo reproduzido e ajusta a equalização para valorizar graves, vocais ou detalhes instrumentais conforme o contexto.

AI Lighting

Iluminação sincronizada ao ritmo da música para criar ambientes mais imersivos.

FYI.RAiDiO

Plataforma interativa com curadoria musical por personas de AI, oferecendo playlists personalizadas e recomendações contextuais.

Space Calibration Pro

Calibração automática do som de acordo com as características acústicas do espaço, garantindo desempenho consistente em ambientes internos ou externos.

Parceria criativa que conecta tecnologia e cultura

A colaboração com will.i.am reforça o posicionamento da LG de unir engenharia de ponta à expressão artística, aproximando tecnologia e cultura pop para criar produtos mais relevantes e conectados ao estilo de vida do consumidor contemporâneo.

Com a nova geração xboom, a LG amplia sua atuação no áudio portátil ao integrar inteligência artificial, maior autonomia, resistência e personalização sonora em um portfólio completo.

Com os novos soundbars, caixas de som portáteis e tecnologias de áudio apresentadas na CES 2026, a LG reforça sua liderança em soluções de som inteligente e imersivo. As inovações destacadas no evento mostram como a marca continua evoluindo para oferecer experiências de áudio mais conectadas, potentes e pensadas para quem busca qualidade superior no dia a dia.