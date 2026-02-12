We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG xboom na CES 2026: novos alto-falantes Bluetooth com AI Sound, AI Karaoke e som adaptativo
Na CES 2026, a LG revela a nova linha xboom com recursos de inteligência artificial, AI Sound, AI Karaoke e integração com FYI.RAiDiO. Conheça os lançamentos e as tecnologias que redefinem o áudio portátil.
LG amplia o portfólio xboom e reforça liderança em inovação sonora
A LG Electronics apresentou, durante a CES 2026, em Las Vegas, a nova geração da linha xboom, consolidando sua estratégia de levar inteligência artificial, personalização sonora e design versátil para o segmento de áudio portátil.
Os lançamentos marcam a expansão da plataforma LG xboom by will.i.am, parceria criativa com o artista, produtor e empreendedor tecnológico, que contribui com uma abordagem cultural e musical para a experiência de som. O resultado é uma linha pensada para diferentes estilos de vida — de encontros sociais e festas a momentos ao ar livre e uso cotidiano — sempre com foco em qualidade, potência e imersão.
Novos produtos xboom: desempenho e versatilidade para cada ocasião
A nova família xboom combina engenharia acústica avançada, baterias de longa duração e recursos inteligentes embarcados, oferecendo soluções que vão do formato compacto até modelos de alta potência.
xboom Stage 501: Recursos de AI Karaoke
Desenvolvido para eventos, confraternizações e performances, o xboom Stage 501 integra alto desempenho sonoro com interação musical.
O modelo traz o AI Karaoke Master, tecnologia baseada em aprendizado profundo que permite ajustar ou reduzir vocais das músicas em tempo real, além de adaptar o tom para diferentes vozes — ideal para apresentações solo ou em grupo.
Entre os principais destaques:
- Potência de até 220 W conectado à tomada (160 W na bateria)
- Até 25 horas de reprodução
- Estrutura de cinco faces para múltiplos posicionamentos
- Conjunto de woofers duplos, drivers full-range e tweeters premium
O resultado é uma experiência sonora mais ampla, dinâmica e envolvente.
xboom Blast: autonomia estendida para uso outdoor
Pensado para mobilidade e resistência, o xboom Blast combina robustez estrutural com longa duração de bateria.
Com até 35 horas de reprodução e potência de 220 W, o modelo atende usuários que buscam som contínuo em ambientes externos, como praias, acampamentos ou encontros ao ar livre. A construção reforçada e a alça integrada facilitam o transporte sem comprometer o desempenho.
xboom Mini: portabilidade com clareza sonora
Compacto e leve, o xboom Mini foi desenvolvido para o uso diário, entregando equilíbrio entre mobilidade e qualidade de áudio.
- Até 10 horas de bateria
- Certificação IP67 contra água e poeira
- Sistema Sound Field Enhance para maior projeção sonora
- Alça ajustável e suporte de tripé integrados
A proposta é oferecer praticidade sem abrir mão da experiência acústica característica da linha.
xboom Rock: resistência e conectividade ampliadas
O xboom Rock reforça o conceito de durabilidade com certificação em múltiplos padrões de resistência, sendo indicado para usuários com rotina dinâmica ou atividades externas.
Entre os recursos:
- LE Audio Auracast, permitindo compartilhar áudio com vários dispositivos simultaneamente
- Smart Button com atalhos configuráveis
- Até 10 horas de autonomia
Uma solução versátil que combina conectividade moderna e construção robusta.
Tecnologias inteligentes que elevam a experiência xboom
Além do hardware, a LG investiu em uma camada de inteligência artificial embarcada, responsável por adaptar automaticamente o som ao conteúdo e ao ambiente.
AI Sound
Analisa o que está sendo reproduzido e ajusta a equalização para valorizar graves, vocais ou detalhes instrumentais conforme o contexto.
AI Lighting
Iluminação sincronizada ao ritmo da música para criar ambientes mais imersivos.
FYI.RAiDiO
Plataforma interativa com curadoria musical por personas de AI, oferecendo playlists personalizadas e recomendações contextuais.
Space Calibration Pro
Calibração automática do som de acordo com as características acústicas do espaço, garantindo desempenho consistente em ambientes internos ou externos.
Parceria criativa que conecta tecnologia e cultura
A colaboração com will.i.am reforça o posicionamento da LG de unir engenharia de ponta à expressão artística, aproximando tecnologia e cultura pop para criar produtos mais relevantes e conectados ao estilo de vida do consumidor contemporâneo.
Com a nova geração xboom, a LG amplia sua atuação no áudio portátil ao integrar inteligência artificial, maior autonomia, resistência e personalização sonora em um portfólio completo.
Com os novos soundbars, caixas de som portáteis e tecnologias de áudio apresentadas na CES 2026, a LG reforça sua liderança em soluções de som inteligente e imersivo. As inovações destacadas no evento mostram como a marca continua evoluindo para oferecer experiências de áudio mais conectadas, potentes e pensadas para quem busca qualidade superior no dia a dia.
