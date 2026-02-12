Life’s Good: como a proposta de uma boa vida vira tecnologia que devolve tempo para o que importa

“Life’s Good” é a assinatura emocional da LG: um lembrete de que, mesmo em um mundo complexo, tecnologia bem pensada pode trazer conforto e otimismo ao dia a dia.

Desde a renovação da campanha global em 2023, a LG tem reforçado essa mensagem como eixo das suas comunicações e inovações, não só como marketing, mas como direcionamento para desenvolver produtos que facilitem a vida das pessoas.

A LG definiu um conceito próprio para o papel da IA em seus produtos: a chamada Inteligência Afetiva, uma IA que vai além do processamento frio de dados e busca entender rotinas, preferências e contextos para cuidar do usuário de maneira mais intuitiva e útil.

A proposta é usar a tecnologia para ganhar tempo. Tempo esse que as pessoas podem empregar em relações, lazer e descanso. A LG descreve sua IA como “menos artificial, mais humana” e orientada para tornar a vida mais fácil e agradável.

Como isso se traduz nas linhas de produto?

Smart TV LG: Inteligência Afetiva para conectar a casa e simplificar sua rotina.

As Smart TVs LG incorporam ThinQ e recursos de IA que simplificam tarefas (recomendações personalizadas, comandos de voz, integração com outros dispositivos e serviços de entretenimento).

A LG tem reforçado a ideia de que a TV é um hub que une gerações e libera tempo, por exemplo com atualizações de sistema (webOS Re:New) que mantêm a TV atualizada por anos, reduzindo fricção e a necessidade de “trocar” de aparelho com rapidez. Assim, a família passa menos tempo “ajustando” tecnologia e mais tempo aproveitando juntos.

Ar-condicionado: conforto automático que economiza energia e atenção

Nos condicionadores de ar, a IA e sensores aprendem hábitos de uso, ajustam automaticamente temperatura e fluxo de ar e otimizam consumo.

O resultado é menos preocupação (e menos idas ao controle remoto) e mais conforto nas horas de convivência em casa, exatamente a proposta “devolver tempo” para o que importa.

Áudio e som: experiências que unem, sem complicação técnica

Sistemas de som com ajustes automáticos de áudio (AI Sound) e emparelhamento simplificado fazem com que a trilha sonora das reuniões familiares, festas ou momentos íntimos funcione sem que as pessoas precisem lidar com configurações complexas. Menos tempo configurando, mais tempo celebrando.

Dois exemplos práticos de economia de tempo

Receitas guiadas e fornos conectados: o forno sugere temperatura e tempo com base na receita e no prato. Ou seja, menos tentativa e erro. Rotinas automatizadas entre aparelhos: ao chegar em casa, sensores podem acionar ar-condicionado na temperatura ideal, ligar iluminação suave e conectar a playlist familiar na TV/som. Tudo automaticamente, sem intervenção manual.

Esses ganhos práticos refletem a filosofia de usar IA para reduzir atritos diários e liberar espaço para convívio humano — o coração do “Life’s Good”.

O pilar humano da campanha

Life’s Good busca inspirar otimismo e ligações emocionais com o consumidor. a campanha e as iniciativas de IA pretendem “resgatar valores duradouros” e engajar consumidores em todo o mundo, aproximando tecnologia e afetividade.

A promessa “Life’s Good” da LG se apoia em inovação com propósito: produtos que usam Inteligência Afetiva para reduzir tarefas, evitar fricções e devolver tempo para os momentos que têm valor sentimental.

Seja na TV que reúne a família, no ar-condicionado que garante sono confortável, no eletrodoméstico que libera as horas do dia ou no sistema de som que embala as celebrações. A tecnologia LG existe para tornar a vida mais fácil e, acima de tudo, mais humana.

Quer ver como a Inteligência Afetiva funciona na prática? Explore a linha LG ThinQ e descubra soluções que cuidam da casa, para que você possa cuidar das pessoas.