TV LG na CES 2026: lançamentos, tecnologias de tela e inovação que redefinem o entretenimento
Confira os lançamentos de TV LG na CES 2026, incluindo novas séries OLED evo, o retorno da Wallpaper TV ultrafina, tecnologias Hyper Radiant Color e webOS 26 com IA. Descubra o que faz dessas TVs as mais avançadas do mercado.
A TV LG continua a liderar a evolução das tecnologias de exibição com sua participação de destaque na CES 2026, realizada em Las Vegas.
A LG apresentou uma linha diversificada de televisores que reforça sua posição de vanguarda no setor — especialmente em OLED e tecnologias inteligentes de tela.
Entre os modelos revelados estão as novas OLED evo G6 e W6, ampliações das séries C6 com painéis avançados, a inovadora Gallery TV e TVs com tecnologia Micro RGB evo que prometem cores ainda mais ricas e precisas.
A estratégia da LG para 2026 combina excelência em qualidade de imagem, design sofisticado e recursos inteligentes baseados em IA — tudo integrado à intuitiva plataforma webOS 26.
Os lançamentos foram pensados para atender diferentes perfis de consumidores, desde entusiastas de cinema em casa até gamers exigentes e apreciadores de design de interiores.
1. OLED evo G6: desempenho premium de imagem e brilho
O novo OLED evo G6 é o destaque da linha 2026 da LG, representando o ápice da tecnologia OLED da marca. Este modelo incorpora o painel Primary RGB Tandem 2.0 com Hyper Radiant Color Technology, que proporciona brilho significativamente maior, cores vibrantes e nível aprimorado de contraste em conteúdos HDR.
O G6 oferece ainda tratamento antirreflexo avançado que reduz reflexos em ambientes bem iluminados, melhorando a experiência de imagem mesmo durante o dia. Essas melhorias tornam a série especialmente eficaz para salas multiuso e complementam o já reconhecido contraste infinito das TVs OLED.
Alguns recursos relevantes incluem:
- Processador Alpha 11 Gen3 com IA que otimiza imagem e som em tempo real.
- Suporte a taxas de atualização elevadas (até 165 Hz, dependendo do modelo) e recursos de gaming como VRR, ALLM, G-SYNC e FreeSync Premium.
- Bluetooth ULL para baixa latência em controles sem fio e jogos em nuvem.
-
A combinação de tecnologia de exibição, alto desempenho de processamento e recursos de conectividade faz da TV LG OLED evo G6 uma referência para consumidores que buscam o melhor em qualidade de imagem.
2. OLED evo W6: design ultrafino e verdadeira integração com o ambiente
Um dos anúncios mais marcantes da TV LG na CES 2026 foi o retorno da icônica Wallpaper TV com o modelo OLED evo W6. Com apenas cerca de 9 mm de espessura, essa TV redefine o conceito de integração da tecnologia à decoração, praticamente “apagando” a presença física da tela na sala.
A W6 utiliza a mesma tecnologia de painel avançado da série G6 com Hyper Radiant Color Technology, garantindo brilho elevado e cores expressivas.
O diferencial está no design: a tela fica rente à parede, enquanto todos os conectores estão centralizados em uma unidade externa chamada Zero Connect Box, que transmite áudio e vídeo sem fios para a tela, reduzindo drasticamente a quantidade de cabos à vista.
A proposta estética combina minimalismo com alta performance técnica — ideal para ambientes contemporâneos e consumidores que valorizam tanto o design quanto a qualidade de imagem.
3. Gallery TV: arte e conectividade em exibição contínua
Seguindo uma tendência global de TVs que se tornam parte do ambiente mesmo quando não estão em uso tradicional, a Gallery TV da LG foi amplamente exibida na CES 2026.
Este modelo apresenta um design que lembra um quadro ou peça de arte quando em modo de descanso — com conteúdos de arte e informações exibidos de forma integrada à decoração da casa. A proposta da TV LG Gallery reforça o compromisso da marca com soluções que unem estilo e funcionalidade.
Além disso, a Gallery TV também incorpora tecnologias de imagem avançadas e a plataforma webOS 26 com IA, garantindo uma experiência de uso intuitiva e personalizada.
4. Micro RGB evo: alternativa avançada em LED
Além de OLED, a LG apresentou na CES 2026 uma nova linha de TVs com tecnologia Micro RGB evo, que combina precisão de cor e contraste com painéis LED ultradimensionados.
Essa tecnologia controla de forma individualizada luzes vermelhas, verdes e azuis para produzir cores ricas e precisas, ampliando a gama de cores reproduzíveis e conseguindo cobertura estendida de padrões exigentes como 100 % BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB.
Os primeiros modelos com Micro RGB evo incluem telas de grande formato (75”, 86” e 100”), posicionadas como uma alternativa robusta para espaços amplos ou para consumidores que desejam desempenho de imagem elevado sem optar por OLED.
5. webOS 26 com IA: a inteligência no coração da experiência
Todas as novas TV LG anunciadas na CES 2026 vêm com a plataforma webOS 26, que integra inteligência artificial para otimizar busca de conteúdo, recomendações personalizadas e ajustes automáticos de imagem e som conforme o ambiente e o tipo de conteúdo assistido.
A interface webOS mantém sua tradição de simplicidade e fluidez, agora com funcionalidades expandidas de IA que melhoram a experiência do usuário, facilitando desde a navegação em serviços de streaming até o controle por voz e a integração com assistentes inteligentes.
6. TV LG e o futuro do entretenimento visual
Os lançamentos de TV LG na CES 2026 consolidam a visão da empresa de liderar o mercado global de televisores com soluções que unem tecnologia de ponta, design sofisticado e experiências inteligentes.
Dos modelos premium como a OLED evo G6 e a ultrafina W6, até a Gallery TV e as inovações em LED com Micro RGB evo, a LG reforça seu compromisso de proporcionar imagens mais reais, cores mais intensas e interfaces que colocam o usuário no centro da experiência.
Quer conhecer de perto a nova geração de TV LG? Acesse o site oficial da LG e descubra os modelos OLED mais avançados do mercado.
