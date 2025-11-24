We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Mitos e verdades sobre o uso do micro-ondas: o que você precisa saber
Descubra os principais mitos e verdades sobre o uso do micro-ondas. Entenda se ele faz mal à saúde, altera os nutrientes dos alimentos e como usá-lo com segurança.
O micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais presentes nas cozinhas modernas, e por muito tempo foi febre nas cozinhas brasileiras, antes de se consolidar como um dos mais fundamentais nas casas.
Apesar de ser muito popular, o micro-ondas ainda é dos eletrodomésticos que também está entre os cercados de dúvidas na hora do uso.
Até por isso, muita gente acaba deixando de aproveitar todo o potencial que o micro-ondas pode oferecer porque fica preso a essas dúvidas, tratando com verdade fatores que são mitos.
Afinal, ele faz mal à saúde? Altera os nutrientes dos alimentos? Nesse artigo, vamos desvendar todos os segredos do uso do micro-ondas dividindo as informações entre mitos e verdades, com base em informações científicas e boas práticas de uso.
· O micro-ondas “tira” os nutrientes dos alimentos: Falso.
O micro-ondas não destrói mais nutrientes do que outros métodos de cozimento. Na verdade, como o tempo de preparo é mais curto e há menor necessidade de água, ele pode até preservar melhor algumas vitaminas, como a C e as do complexo B. O importante é evitar o superaquecimento e o uso excessivo de líquidos.
· É preciso cuidado com os recipientes: Verdadeiro.
Nem todo recipiente é seguro para uso no micro-ondas. Plásticos comuns podem liberar substâncias tóxicas quando aquecidos, como o BPA. Prefira utensílios com selo “próprio para micro-ondas” e evite qualquer tipo de metal, inclusive papel alumínio, pois eles podem causar faíscas e danificar o aparelho.
· O micro-ondas emite radiação perigosa: Falso.
O micro-ondas emite radiação não ionizante, um tipo de energia que não é capaz de alterar o DNA nem causar câncer. O aparelho é projetado para conter completamente as ondas dentro da cavidade, garantindo a segurança do usuário, desde que esteja em bom estado e devidamente fechado.
· A limpeza é essencial para o bom funcionamento: Verdadeiro.
Resíduos de alimentos e gordura acumulados podem afetar a eficiência e até causar odores ou faíscas. Manter o interior do micro-ondas limpo e seco é fundamental para preservar o desempenho e a durabilidade do eletrodoméstico.
Para facilitar a limpeza, os microondas da LG contam com o revestimento EasyClean, uma camada especial na cavidade do micro-ondas que facilita a limpeza ao evitar que a gordura e respingos de alimentos grudem.
Ele torna a limpeza até duas vezes mais fácil e também possui uma ação antibacteriana que elimina 99,99% das bactérias.
· Esquentar comida no micro-ondas é menos saudável: Falso.
O micro-ondas aquece os alimentos de forma diferente, mas não os torna menos saudáveis. O que realmente importa é o tipo de alimento preparado. Reaquecer comida balanceada é seguro — o problema está em alimentos ultraprocessados, ricos em sódio e gorduras, que fazem mal independentemente do modo de aquecimento.
Conclusão
O micro-ondas é seguro, prático e eficiente, desde que seja usado corretamente. Entender os mitos e verdades sobre esse aparelho ajuda a aproveitar melhor seus benefícios sem receios infundados.
Ao seguir as recomendações de segurança e utilizar os recipientes adequados, você garante mais praticidade e saúde no dia a dia.
