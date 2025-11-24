Mitos e verdades sobre o uso do micro-ondas: o que você precisa saber

O micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais presentes nas cozinhas modernas, e por muito tempo foi febre nas cozinhas brasileiras, antes de se consolidar como um dos mais fundamentais nas casas.

Apesar de ser muito popular, o micro-ondas ainda é dos eletrodomésticos que também está entre os cercados de dúvidas na hora do uso.

Até por isso, muita gente acaba deixando de aproveitar todo o potencial que o micro-ondas pode oferecer porque fica preso a essas dúvidas, tratando com verdade fatores que são mitos.

Afinal, ele faz mal à saúde? Altera os nutrientes dos alimentos? Nesse artigo, vamos desvendar todos os segredos do uso do micro-ondas dividindo as informações entre mitos e verdades, com base em informações científicas e boas práticas de uso.

· O micro-ondas “tira” os nutrientes dos alimentos: Falso.

O micro-ondas não destrói mais nutrientes do que outros métodos de cozimento. Na verdade, como o tempo de preparo é mais curto e há menor necessidade de água, ele pode até preservar melhor algumas vitaminas, como a C e as do complexo B. O importante é evitar o superaquecimento e o uso excessivo de líquidos.

· É preciso cuidado com os recipientes: Verdadeiro.

Nem todo recipiente é seguro para uso no micro-ondas. Plásticos comuns podem liberar substâncias tóxicas quando aquecidos, como o BPA. Prefira utensílios com selo “próprio para micro-ondas” e evite qualquer tipo de metal, inclusive papel alumínio, pois eles podem causar faíscas e danificar o aparelho.

· O micro-ondas emite radiação perigosa: Falso.

O micro-ondas emite radiação não ionizante, um tipo de energia que não é capaz de alterar o DNA nem causar câncer. O aparelho é projetado para conter completamente as ondas dentro da cavidade, garantindo a segurança do usuário, desde que esteja em bom estado e devidamente fechado.

· A limpeza é essencial para o bom funcionamento: Verdadeiro.

Resíduos de alimentos e gordura acumulados podem afetar a eficiência e até causar odores ou faíscas. Manter o interior do micro-ondas limpo e seco é fundamental para preservar o desempenho e a durabilidade do eletrodoméstico.

Para facilitar a limpeza, os microondas da LG contam com o revestimento EasyClean, uma camada especial na cavidade do micro-ondas que facilita a limpeza ao evitar que a gordura e respingos de alimentos grudem.

Ele torna a limpeza até duas vezes mais fácil e também possui uma ação antibacteriana que elimina 99,99% das bactérias.

· Esquentar comida no micro-ondas é menos saudável: Falso.

O micro-ondas aquece os alimentos de forma diferente, mas não os torna menos saudáveis. O que realmente importa é o tipo de alimento preparado. Reaquecer comida balanceada é seguro — o problema está em alimentos ultraprocessados, ricos em sódio e gorduras, que fazem mal independentemente do modo de aquecimento.

Conclusão

O micro-ondas é seguro, prático e eficiente, desde que seja usado corretamente. Entender os mitos e verdades sobre esse aparelho ajuda a aproveitar melhor seus benefícios sem receios infundados.

Ao seguir as recomendações de segurança e utilizar os recipientes adequados, você garante mais praticidade e saúde no dia a dia.