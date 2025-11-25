We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitores gamers LG UltraGear: desempenho e velocidade para jogadores profissionais e amadores
Com telas OLED ultrarrápidas, design imersivo e tecnologia de ponta, os monitores LG UltraGear entregam a performance que todo gamer sonha alcançar.
Monitores gamers LG UltraGear OLED: desempenho extremo, velocidade e imersão total. O melhor monitor para games, em qualquer nível.
No universo dos games, cada milissegundo pode determinar a vitória. É nesse território onde a LG surge como uma aliada fiel dos jogadores com os monitores gamers UltraGear, criados para quem leva o jogo a sério, sejam gamers profissionais em competições de eSports ou amadores apaixonados por imersão total. Com telas OLED de última geração, tempo de resposta ultrarrápido e qualidade de imagem de cinema, os LG UltraGear elevam o desempenho e a experiência a níveis impressionantes.
Por que escolher um monitor gamer LG UltraGear?
Ter um monitor gamer LG UltraGear é como equipar seu setup com um power-up definitivo. A diferença é nítida: movimentos mais fluidos, resposta instantânea, cores vibrantes e uma imersão que te puxa para dentro do jogo. Seja para vencer uma ranqueada, explorar um mundo aberto ou mergulhar em um FPS frenético, o UltraGear acompanha cada reação, cada frame, cada detalhe sem delay, sem travamento e sem distrações.
Além do desempenho, a LG pensou em tudo para o conforto do jogador: design ergonômico, visual antirreflexo, proteção contra luz azul e modos inteligentes que equilibram imagem, brilho e contraste. O resultado é uma experiência intensa, fluida e imersiva, da primeira até a última partida da madrugada.
Monitor LG UltraGear OLED 45GX9: Imersão total com tela ultrawide 5K2K
Para os que buscam a experiência máxima em imersão, o LG UltraGear OLED 45GX950A é o ápice da inovação. Com 45 polegadas e resolução WUHD 5K2K (5120x2160), o primeiro monitor OLED 5K2K do mundo entrega uma área de visualização 34% mais ampla que as telas 16:9 convencionais. Sua curvatura 800R coloca o jogador no centro da ação, envolvendo completamente o campo de visão.
O painel OLED com Micro Lens Array+ (MLA+) eleva o brilho a novos patamares — até 1300 nits de pico, com DisplayHDR True Black 400 e DCI-P3 98,5%, revelando cada detalhe com fidelidade cinematográfica. O Dual-Mode permite alternar entre 165Hz (WUHD) para qualidade visual extrema e 330Hz (WFHD) para jogos de ação velozes, ambos com tempo de resposta de 0,03ms (GtG).
Com DisplayPort 2.1, USB-C (PD 90W) e compatibilidade com NVIDIA® G-SYNC®, AMD FreeSync™ Premium Pro e VESA AdaptiveSync, o 45GX950A garante performance impecável com qualquer GPU. O áudio imersivo fica por conta das caixas estéreo de 10W x 2 com DTS Headphone:X, além da saída de fone 4 polos para som 3D envolvente.
Seu design elegante, sem bordas e com base totalmente ajustável, alia ergonomia e estilo. A tecnologia OLED Care protege o painel contra burn-in, enquanto o app LG Switch oferece controle total do monitor, desde brilho e modo de exibição até configurações de frequência e produtividade.
Monitor Gamer LG UltraGear OLED 27 polegadas
Com 27 polegadas QHD (2560 x 1440), o LG UltraGear OLED 27GS95QE-B oferece uma combinação poderosa de 240Hz de taxa de atualização e 0,03ms (GtG) de tempo de resposta. Isso significa que cada movimento é exibido com fluidez impecável, garantindo vantagem competitiva em partidas intensas.
A tela OLED QHD exibe cores vivas e contraste profundo com DisplayHDR™ 400 True Black e cobertura DCI-P3 de 98,5%, proporcionando imagens realistas e envolventes. Com brilho máximo de até 1000 nits, o monitor revela detalhes até nas cenas mais escuras, sem reflexos, graças à tecnologia antirreflexo da LG.
Para quem busca o melhor monitor para games, a compatibilidade com NVIDIA® G-SYNC® e AMD FreeSync™ Premium Pro garante jogabilidade fluida, livre de tearing e stuttering. Além disso, o HDMI 2.1 suporta taxas de atualização elevadas, ideal para consoles e PCs de última geração.
O design sem bordas e a base ajustável reforçam o foco gamer, com iluminação hexagonal e conforto visual ampliado pela tecnologia Live Color Low Blue Light, que reduz a emissão de luz azul. Recursos como Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, Crosshair e Contador de FPS completam o pacote de precisão e desempenho que define o UltraGear.
Mesmo quem vem de um monitor Full HD gamer tradicional vai se surpreender com a nitidez, a fluidez e a profundidade que o OLED entrega em cada partida.
No fim das contas, jogar em um monitor gamer LG UltraGear OLED é mais do que buscar vitórias, é viver cada segundo como se estivesse dentro do game. Cada cor, cada movimento e cada detalhe ganham vida em uma experiência que mistura emoção e desempenho. Seja subindo no ranking, explorando novos mundos ou enfrentando aquela batalha impossível, o UltraGear transforma cada jogada em um momento épico. Porque quando o monitor responde na velocidade do seu reflexo, você não apenas joga, você domina o jogo.
Conheça toda a linha de monitores gamers LG UltraGear no site oficial da LG.
