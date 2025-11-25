We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
5 dicas para usar melhor sua lava e seca e aproveitar todo o potencial do aparelho
Com essas 5 dicas essenciais, você irá usar sua lava e seca corretamente, economizar energia e prolongar a vida útil do seu eletrodoméstico.
Uma lava e seca é um eletrodoméstico importantíssimo, não importa se você mora em espaços pequenos ou tem um espaço maior.
As possibilidades que uma lava e seca oferece vão desde a economia no uso de sabão, a detecção do tipo de tecido e uma lavagem adequada usando inteligência artificial até download de programas usando aplicativos como o LG ThinQ.
Mas muita gente não aproveita todo o potencial da sua lava e seca por não conhecer tão bem os programas, ou mesmo por falta de costume.
Então, nesse texto, reunimos 5 dicas para você extrair todo o potencial da sua lava e seca, sair com sua roupa limpinha e ainda economizar.
1. Respeite a capacidade ideal do tambor
Evite sobrecarregar a máquina. Quando há roupas demais, o desempenho cai e o tempo de secagem aumenta.
Deixe sempre cerca de 20% do tambor livre, pois isso melhora o fluxo de ar, otimiza o ciclo e reduz o consumo de energia.
Confira também as capacidades da lava e seca antes de comprar. Se sua família for grande, dê preferência a capacidades maiores. Lembre que há uma diferença entre capacidade de lavagem e de secagem.
2. Acerte na dosagem de sabão
As lava e seca da LG não têm restrição do tipo de sabão. Elas funcionam tanto com sabão em pó como líquido.
O líquido tem como vantagem a facilidade de diluição, mas não importa o tipo de sabão que você use, a máquina consegue fazer a diluição perfeita e otimizar o processo químico.
É importante, contudo, ficar atento à dosagem de sabão. O uso em excesso de sabão pode gerar acúmulo de resíduos e até odores nas roupas.
3. Ative a função de limpeza do tambor regularmente
A função “Limpeza do Tambor” é uma das mais importantes para manter sua lava e seca LG livre de mofo e sujeira.
Use o ciclo pelo menos uma vez por mês, e após cada lavagem, deixe a porta entreaberta para ventilar.
Além disso, limpe o filtro de fiapos e o dispenser de sabão com frequência. Isso prolonga a vida útil do equipamento e mantém o desempenho ideal.
O próprio aplicativo LG ThinQ te avisa quando é o momento de fazer a limpeza do tambor. Fique atento.
4. Explore os programas inteligentes da lava e seca LG
Os modelos LG contam com tecnologia avançada que ajusta automaticamente o ciclo de acordo com o tipo de roupa.
O recurso AI DD™ (Inteligência Artificial Direct Drive) identifica o peso e a textura dos tecidos, escolhendo o movimento ideal para uma lavagem mais eficiente e delicada.
Isso ajuda a economizar tempo no ciclo, sabão, e ainda prolonga a vida útil das suas roupas.
5. Explore todo o potencial do aplicativo LG ThinQ
Modelos compatíveis com LG ThinQ™ permitem controlar a lavagem pelo smartphone: você pode iniciar, pausar, monitorar o ciclo, baixar novos programas e receber alertas de manutenção, além de conferir o consumo de energia em tempo real, e assim saber o melhor momento do dia ou da semana para lavar suas roupas.
Essa integração traz mais praticidade e ajuda a reduzir o consumo de energia.
Seguindo essas cinco dicas, você aproveita ao máximo os recursos da sua lava e seca LG, cuida melhor das roupas e ainda economiza energia e tempo.
Os recursos inteligentes, combinados com boas práticas de uso e limpeza, fazem das lava e seca da LG sua companheira na limpeza de roupas por muito tempo.
