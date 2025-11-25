5 dicas para usar melhor sua lava e seca e aproveitar todo o potencial do aparelho

Uma lava e seca é um eletrodoméstico importantíssimo, não importa se você mora em espaços pequenos ou tem um espaço maior.

As possibilidades que uma lava e seca oferece vão desde a economia no uso de sabão, a detecção do tipo de tecido e uma lavagem adequada usando inteligência artificial até download de programas usando aplicativos como o LG ThinQ.

Mas muita gente não aproveita todo o potencial da sua lava e seca por não conhecer tão bem os programas, ou mesmo por falta de costume.

Então, nesse texto, reunimos 5 dicas para você extrair todo o potencial da sua lava e seca, sair com sua roupa limpinha e ainda economizar.

1. Respeite a capacidade ideal do tambor

Evite sobrecarregar a máquina. Quando há roupas demais, o desempenho cai e o tempo de secagem aumenta.

Deixe sempre cerca de 20% do tambor livre, pois isso melhora o fluxo de ar, otimiza o ciclo e reduz o consumo de energia.

Confira também as capacidades da lava e seca antes de comprar. Se sua família for grande, dê preferência a capacidades maiores. Lembre que há uma diferença entre capacidade de lavagem e de secagem.

2. Acerte na dosagem de sabão

As lava e seca da LG não têm restrição do tipo de sabão. Elas funcionam tanto com sabão em pó como líquido.

O líquido tem como vantagem a facilidade de diluição, mas não importa o tipo de sabão que você use, a máquina consegue fazer a diluição perfeita e otimizar o processo químico.

É importante, contudo, ficar atento à dosagem de sabão. O uso em excesso de sabão pode gerar acúmulo de resíduos e até odores nas roupas.

3. Ative a função de limpeza do tambor regularmente

A função “Limpeza do Tambor” é uma das mais importantes para manter sua lava e seca LG livre de mofo e sujeira.

Use o ciclo pelo menos uma vez por mês, e após cada lavagem, deixe a porta entreaberta para ventilar.

Além disso, limpe o filtro de fiapos e o dispenser de sabão com frequência. Isso prolonga a vida útil do equipamento e mantém o desempenho ideal.

O próprio aplicativo LG ThinQ te avisa quando é o momento de fazer a limpeza do tambor. Fique atento.

4. Explore os programas inteligentes da lava e seca LG

Os modelos LG contam com tecnologia avançada que ajusta automaticamente o ciclo de acordo com o tipo de roupa.

O recurso AI DD™ (Inteligência Artificial Direct Drive) identifica o peso e a textura dos tecidos, escolhendo o movimento ideal para uma lavagem mais eficiente e delicada.

Isso ajuda a economizar tempo no ciclo, sabão, e ainda prolonga a vida útil das suas roupas.

5. Explore todo o potencial do aplicativo LG ThinQ

Modelos compatíveis com LG ThinQ™ permitem controlar a lavagem pelo smartphone: você pode iniciar, pausar, monitorar o ciclo, baixar novos programas e receber alertas de manutenção, além de conferir o consumo de energia em tempo real, e assim saber o melhor momento do dia ou da semana para lavar suas roupas.

Essa integração traz mais praticidade e ajuda a reduzir o consumo de energia.

Seguindo essas cinco dicas, você aproveita ao máximo os recursos da sua lava e seca LG, cuida melhor das roupas e ainda economiza energia e tempo.

Os recursos inteligentes, combinados com boas práticas de uso e limpeza, fazem das lava e seca da LG sua companheira na limpeza de roupas por muito tempo.