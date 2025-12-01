We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Como calcular BTUs por m² e escolher o ar-condicionado ideal para cada ambiente
Aprenda quantos BTUs por m² você precisa e como fazer o cálculo de BTU para escolher o ar-condicionado, usando simulador da LG e dicas de instalação.
Escolher o ar-condicionado ideal vai muito além de decidir a marca ou o preço. Um dos fatores mais importantes — e também um dos que mais geram dúvidas — é o cálculo de BTU, essencial para garantir conforto térmico, economia de energia e bom desempenho do aparelho.
Um erro comum é comprar um equipamento com potência menor ou maior do que o necessário. Quando isso acontece, o ar-condicionado pode gastar mais energia, não refrigerar corretamente o ambiente ou ter sua vida útil reduzida. Por isso, entender quantos BTUs por m² são necessários faz toda a diferença na decisão de compra.
O que é BTU e por que ele é tão importante?
BTU é a sigla para British Thermal Unit, uma unidade de medida que indica a capacidade de refrigeração de um ar-condicionado. Na prática, quanto maior o número de BTUs, maior é a capacidade do aparelho de resfriar um ambiente.
O cálculo de BTU leva em conta diversos fatores, como:
• Tamanho do ambiente (em metros quadrados)
• Incidência de sol
• Número de pessoas no local
• Presença de aparelhos eletrônicos
• Tipo de uso do espaço (quarto, sala, escritório etc.)
Ignorar essas variáveis pode resultar em desconforto térmico e aumento da conta de luz.
Como calcular quantos BTUs por m² você precisa?
Para estimar a capacidade ideal, é importante entender que não existe um único número fixo de BTUs por m² que sirva para todos os casos, porque o resultado varia conforme sol, ventilação, rotina de uso, quantidade de pessoas e equipamentos. Ainda assim, partir do tamanho do ambiente (m²) e ajustar a conta considerando essas variáveis é o caminho mais seguro para chegar à potência correta e evitar tanto a compra de um aparelho “fraco” quanto o exagero de capacidade, que também pode gerar desperdício.
De forma geral, muitos profissionais utilizam uma média inicial de 600 a 800 BTUs por m², ajustando conforme fatores do ambiente. Esse número não substitui o cálculo completo, mas ajuda a ter uma referência rápida.
A “calculadora de BTUs” da LG: um atalho prático para simular o ambiente?
Para quem quer fugir do “achismo”, uma boa saída é usar simuladores online. A LG disponibiliza um simulador de capacidade que funciona como uma espécie de calculadora de BTUs, pedindo informações como região, dimensões do ambiente (largura/comprimento), quantidade de pessoas, incidência de sol (muito/pouco) e equipamentos (TV, computador, frigobar) e, então, apresenta os BTUs recomendados e sugestões de modelos de ar-condicionado da LG.
Esse tipo de ferramenta é útil porque aproxima o cálculo da realidade do cômodo, especialmente quando a dúvida é entre capacidades muito comuns (como 9.000, 12.000, 15.000, 18.000, 24.000 BTUs).
Erros comuns ao escolher o BTU do ar-condicionado
Mesmo com informações básicas em mãos, alguns erros são frequentes e podem comprometer conforto e eficiência. Entre os principais estão:
• Escolher “pelo tamanho do aparelho” ou pela promoção, sem calcular a necessidade real do ambiente;
• Ignorar a incidência de sol, que pode aumentar significativamente a demanda de refrigeração;
• Não considerar o número de pessoas que ficam no cômodo com frequência;
• Esquecer os eletrônicos (TVs, computadores, videogames), que geram calor e impactam o cálculo;
• Confundir desempenho ruim com falta de BTU, quando o problema, na verdade, é instalação, vedação ou posicionamento.
Por que a instalação correta influencia tanto quanto o BTU?
Mesmo com o cálculo de BTU correto, o ar-condicionado pode ter desempenho ruim se a instalação não for bem executada e, muitas vezes, o problema que parece “falta de potência” é, na verdade, erro técnico ou de posicionamento. Um instalador competente impacta diretamente a experiência do consumidor porque garante:
• Eficiência real: o equipamento entrega a refrigeração esperada, sem “sofrer” para atingir a temperatura.
• Consumo de energia mais baixo: evita desperdícios causados por falhas de vedação, drenagem e ajustes inadequados.
• Menos ruído e vibração: fixação e nivelamento corretos reduzem barulhos incômodos e trepidações.
• Mais durabilidade: procedimentos técnicos bem feitos ajudam a prevenir falhas e manutenção precoce.
• Mais segurança: elétrica, drenagem e acabamento corretos diminuem riscos e problemas como gotejamento e mau funcionamento.
A posição inadequada do equipamento também conta. Nesse ponto, arquitetos e designers de interiores entram como aliados importantes, porque ajudam a decidir onde e como instalar, evitando erros comuns, como:
• direcionar o fluxo de ar diretamente para cama ou sofá (desconforto e sensação de “vento na cara”);
• posicionar a unidade interna em locais que atrapalham a circulação do ar;
• escolher um ponto que dificulta manutenção e limpeza;
• não planejar com antecedência ponto elétrico, dreno e rota da tubulação, o que pode encarecer a obra e “poluir” visualmente o ambiente.
É importante ressaltar que a manutenção periódica garante um bom funcionamento e validam a garantia do compressor.
Quando o ar-condicionado entra no projeto desde o começo, e não só como “etapa final”, a climatização fica mais eficiente, a instalação tende a ser mais limpa e o resultado final, mais confortável e bonito.
Para conhecer a linha completa de ar-condicionado da LG, acesse o site oficial da marca. https://www.lg.com/br/
