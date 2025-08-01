Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Combo Smart TV LG QNED AI 4K QNED85 de 55 polegadas 2025 + SoundBar S60TR 5.1 Canais, Bluetooth 5.3, Dolby Digital

Combo Smart TV LG QNED AI 4K QNED85 de 55 polegadas 2025 + SoundBar S60TR 5.1 Canais, Bluetooth 5.3, Dolby Digital

Combo Smart TV LG QNED AI 4K QNED85 de 55 polegadas 2025 + SoundBar S60TR 5.1 Canais, Bluetooth 5.3, Dolby Digital

55QNED85AS.S60T
Bundle image
front view
front view
Bundle image
front view
front view

Principais recursos

  • Paleta de cores incrivelmente rica da inédita tecnologia Dynamic QNED Color.
  • Qualidade de imagem 4K aprimorada e áudio surround do Processador Alpha 8 AI Gen2.
  • Controle intuitivo com o AI Magic Remote: novo botão AI, controles de voz e funções de arrastar e soltar.
  • Entretenimento amplificado com som surround de 5.1 canais e 440W RMS de potência
  • Tenha o seu próprio cinema em casa com os alto-falantes traseiros
  • Controle simples através da sua TV com WOW Interface
Mais
Produtos neste pacote: 2
Vista frontal da Smart TV LG QNED evo AI 4K QNED85 MiniLED de 55 polegadas 2025 55QNED85ASG

55QNED85ASG

Smart TV LG QNED evo AI 4K QNED85 MiniLED de 55 polegadas 2025
Front view of LG Soundbar S60TR, subwoofer, and Rear Speakers

S60TR

LG Home Theater Soundbar S60TR com alto-falantes traseiros e som surround com configuração de canais 5.1
LG QNED TV em um fundo escuro colorido. Na tela, há uma obra de arte brilhante e colorida que mostra a tecnologia de cores da QNED e a capacidade de exibir um amplo espectro de tons em grande contraste. O logotipo da nova LG QNED evo AI é éxibido. Com legendas que destacam a QNED MiniLED e o novo processador alpha AI. O título diz: Com todas as cores redefinidas, começa uma nova experiência.

LG QNED TV em um fundo escuro colorido. Na tela, há uma obra de arte brilhante e colorida que mostra a tecnologia de cores da QNED e a capacidade de exibir um amplo espectro de tons em grande contraste. O logotipo da nova LG QNED evo AI é éxibido. Com legendas que destacam a QNED MiniLED e o novo processador alpha AI. O título diz: Com todas as cores redefinidas, começa uma nova experiência.

Cada cor, uma experiência perfeita

*QNED e QNED evo contam com diferentes soluções de cor, cada uma utilizando a mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui os pontos quânticos.

As Novas Cores QNED Dinâmicas

A mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui o Quantum Dot, oferece uma taxa aprimorada de reprodução de cores.

Respingos de tinta irrompem do chão em diversas cores.

Certificação Intertek para 100% de volume de cores de acordo com a DCI-P3.

Certificação Intertek para 100% de volume de cores de acordo com a DCI-P3.

Volume de Cor 100% Certificado com a LG QNED evo

*O Volume da Gama de Cores (CGV) do display é equivalente ou superior ao CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificação independente da Intertek.

As imagens usadas na visão geral do produto abaixo são para fins representativos. Consulte a galeria de imagens no topo da página para uma representação precisa.

LG Soundbar contra um fundo preto destacado por um holofote.

LG Soundbar contra um fundo preto destacado por um holofote.

Audio ideal digno de sua TV LG

Complete a experiência TV LG com o soundbar que complementa lindamente seu design e desempenho sonoro.

Paisagens sonoras encantadoras cercam você

O LG Remote está apontando para uma TV LG com LG Soundbar embaixo. LG TV está mostrando o menu WOW Interface na tela. LG Soundbar, LG TV, alto-falantes traseiros e subwoofer estão em uma sala de estar exibindo imagem na tela enquanto toca uma apresentação musical. Três ramos de ondas sonoras brancas compostas por gotículas se projetam da barra de som e um subwoofer cria um efeito sonoro na parte inferior. LG Soundbar com três telas de TV diferentes acima. Um mostra um filme, um mostra um concerto e o outro mostra um noticiário. Abaixo da barra de som, existem três ícones para mostrar cada gênero.

O LG Remote está apontando para uma TV LG com LG Soundbar embaixo. LG TV está mostrando o menu WOW Interface na tela. LG Soundbar, LG TV, alto-falantes traseiros e subwoofer estão em uma sala de estar exibindo imagem na tela enquanto toca uma apresentação musical. Três ramos de ondas sonoras brancas compostas por gotículas se projetam da barra de som e um subwoofer cria um efeito sonoro na parte inferior. LG Soundbar com três telas de TV diferentes acima. Um mostra um filme, um mostra um concerto e o outro mostra um noticiário. Abaixo da barra de som, existem três ícones para mostrar cada gênero.

*Imagens de tela simuladas.

Soundbar LG complementa a experiência da TV LG

WOW Interface

Simplicidade: na ponta dos seus dedos

Acesse o WOW Interface através da sua TV LG para um controle fácil e simples do seu soundbar, como alterar modos de som, perfis e acessar outros recursos úteis.

Um concerto aconchegante está passando em uma TV LG com um LG Soundbar embaixo.

*Imagens de tela simuladas.

**O uso do LG TV Remote é limitado apenas a determinados recursos.

***TVs compatíveis com interface WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/ 75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. As TVs compatíveis com FHD 63 podem variar de acordo com o ano de lançamento.

****A interface WOW pode variar dependendo do modelo da barra de som.

*****Observe que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. Uma conexão de rede é necessária para atualizações.

Imprimir

Especificação chave

Tipo de Painel

4K QNED MiniLED

Frequência Nativa

120Hz Nativo

Ampla Gama de Cores

Cores Dinâmicas QNED

Processador

α8 AI Processor 4K Gen2

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

Saída de Áudio

20W

Sistema de Som

2.0 Canais

Dolby Atmos

Sim

Dimensões sem base (LxAxP)

1236 x 716 x 29,7

Peso sem base

14,9

Todas as especificações

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K QNED MiniLED

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Iluminação do painel

Mini LED

Frequência Nativa

120Hz Nativo

Ampla Gama de Cores

Cores Dinâmicas QNED

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

α8 AI Processor 4K Gen2

Upscaler AI

α8 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Sim (Dynamic Tone Mapping Pro)

Seleção de Gênero AI

Sim (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Sim

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

Dimming Technology

Local Dimming

Motion

Motion Pro

Modo de Imagem

10 modos

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

AI Picture Pro

Sim

Auto Calibração

Sim

JOGOS

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (Até 120Hz)

Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

Sim

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

1236 x 716 x 29,7

Dimensões com base (LxAxP)

1236 x 802/742 x 280

Dimensões da embalagem (LxAxP)

1360 x 810 x 162

Base da TV (LxAxP)

1085 x 280

Peso sem base

14,9

Peso com base

15,7

Peso da embalagem

21,0

Suporte Vesa (LxA)

300 x 300

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

8806096354704

ÁUDIO

Dolby Atmos

Sim

AI Sound

α8 AI Sound Pro (Som virtual 9.1.2)

Clear Voice Pro

Sim (Nivelamento automático de volume)

WiSA Ready

Sim (Até 2.1 Canais)

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Saída de Áudio

20W

AI Acoustic Tuning

Sim

Audio Codec

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)

Direção do Som

Inferior

Sistema de Som

2.0 Canais

WOW Orchestra

Sim

CONECTIVIDADE

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 3)

Bluetooth Support

Sim (v 5.3)

Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Sim

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

Entrada HDMI

4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 6)

SMART TV

Sistema Operacional

webOS 25

Compatível com Câmera USB

Sim

Always Ready

Sim

Web Browser Completo

Sim

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

LG Channels

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

Multi View

Sim

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Compatível com Apple Home

Sim

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR25

Cabo de Força

Sim (Destacável)

TRANSMISSÃO

Receptor analógico de sinal

NTSC/PAL-M/PAL-N

Receptor digital de sinal

ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Cabo óptico

Sim

Controle remoto

Sim

Suporte para montagem na parede

Sim

Cartão de garantia

Sim

FORMATO DE ÁUDIO

AAC

Sim

Dolby Digital

Sim

DTS Digital Surround

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299946424

CONECTIVIDADE

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Sim

Versão Bluetooth

5.3

Saída HDMI

1

óptico

1

Sinal traseiro sem fio

Sim

CONFORTO

Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android

Sim

Controle do modo de Soundbar

Sim

Compartilhamento do modo de som da TV

Sim

WOW Interface

Sim

DIMENSÃO (LXAXD)

Principal

850 x 63 x 87 mm

Alto-falante traseiro

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

EM GERAL

Número de canais

5.1

Números de alto-falantes

6 EA

Potência de saída

440 W

COMPATÍVEL COM HDMI

Canal de retorno de áudio (ARC)

Sim

CEC (Simplink)

Sim

POTÊNCIA

Consumo de energia (Principal)

33 W

Consumo de energia (alto-falante traseiro)

20 W

Consumo de energia (subwoofer)

33 W

Consumo de energia desligada (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energia desligada (alto-falante traseiro)

0.5 W ↓

Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)

0.5 W ↓

EFEITO SONORO

AI Sound Pro

Sim

Grave de som / Grave de som +

Sim

Cinema

Sim

Som nítido

Sim

Jogo

Sim

Música

Sim

Esportes

Sim

Padrão

Sim

PESO

Peso bruto

12,56 kg

Principal

2,5 kg

Alto-falante traseiro (2EA)

2,1 kg

Subwoofer

5,7 kg

O que as pessoas estão dizendo

