We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Combo Smart TV LG QNED AI 4K QNED85 de 65 polegadas 2025 + SoundBar S60TR 5.1 Canais, Bluetooth 5.3, Dolby Digital
Combo Smart TV LG QNED AI 4K QNED85 de 65 polegadas 2025 + SoundBar S60TR 5.1 Canais, Bluetooth 5.3, Dolby Digital
Combo Smart TV LG QNED AI 4K QNED85 de 65 polegadas 2025 + SoundBar S60TR 5.1 Canais, Bluetooth 5.3, Dolby Digital
65QNED85AS.S60T
()
Principais recursos
- Paleta de cores incrivelmente rica da inédita tecnologia Dynamic QNED Color.
- Qualidade de imagem 4K aprimorada e áudio surround do Processador Alpha 8 AI Gen2.
- Controle intuitivo com o AI Magic Remote: novo botão AI, controles de voz e funções de arrastar e soltar.
- Som surround de 5.1.3 canais que preenche a sala
- 570W RMS de potência sonora sem perder a qualidade
- Dolby Atmos - Som verdadeiramente envolvente
*QNED e QNED evo contam com diferentes soluções de cor, cada uma utilizando a mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui os pontos quânticos.
As Novas Cores QNED Dinâmicas
A mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui o Quantum Dot, oferece uma taxa aprimorada de reprodução de cores.
*O Volume da Gama de Cores (CGV) do display é equivalente ou superior ao CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificação independente da Intertek.
As imagens usadas na visão geral do produto abaixo são para fins representativos. Consulte a galeria de imagens no topo da página para uma representação precisa.
Paisagens sonoras encantadoras cercam você
*Imagens de tela simuladas.
Soundbar LG complementa a experiência da TV LG
WOW Interface
Simplicidade: na ponta dos seus dedos
Acesse o WOW Interface através da sua TV LG para um controle fácil e simples do seu soundbar, como alterar modos de som, perfis e acessar outros recursos úteis.
Um concerto aconchegante está passando em uma TV LG com um LG Soundbar embaixo.
*Imagens de tela simuladas.
**O uso do LG TV Remote é limitado apenas a determinados recursos.
***TVs compatíveis com interface WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/ 75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. As TVs compatíveis com FHD 63 podem variar de acordo com o ano de lançamento.
****A interface WOW pode variar dependendo do modelo da barra de som.
*****Observe que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. Uma conexão de rede é necessária para atualizações.
- Smart TV LG QNED evo AI 4K QNED85 MiniLED de 65 polegadas 2025
- LG Home Theater Soundbar S60TR com alto-falantes traseiros e som surround com configuração de canais 5.1
Especificação chave
Tipo de Painel
4K QNED MiniLED
Frequência Nativa
120Hz Nativo (VRR 144Hz)
Ampla Gama de Cores
Cores Dinâmicas QNED
Processador
α8 AI Processor 4K Gen2
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Compatível com FreeSync (AMD)
Sim
Saída de Áudio
20W
Sistema de Som
2.0 Canais
Dolby Atmos
Sim
Dimensões sem base (LxAxP)
1456 x 840 x 29,7
Peso sem base
22,5
Todas as especificações
IMAGEM (DISPLAY)
Tipo de Painel
4K QNED MiniLED
Resolução
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
Iluminação do painel
Mini LED
Frequência Nativa
120Hz Nativo (VRR 144Hz)
Ampla Gama de Cores
Cores Dinâmicas QNED
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
Processador
α8 AI Processor 4K Gen2
Upscaler AI
α8 AI Super Upscaling 4K
Dynamic Tone Mapping
Sim (Dynamic Tone Mapping Pro)
Seleção de Gênero AI
Sim (SDR/HDR)
AI Brightness Control
Sim
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sim
Dimming Technology
Local Dimming
Motion
Motion Pro
Modo de Imagem
10 modos
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI)
AI Picture Pro
Sim
Auto Calibração
Sim
JOGOS
Compatível com FreeSync (AMD)
Sim
HGIG Mode
Sim
Otimizador de Jogos
Sim (Painel de Jogos)
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
Sim
VRR (Taxa de Atualização Variável)
Sim (até 144 Hz)
Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)
Sim
ACESSIBILIDADE
Alto Contraste
Sim
Escada de Cinza
Sim
Cores Invertidas
Sim
DIMENSÕES E PESOS
Dimensões sem base (LxAxP)
1456 x 840 x 29,7
Dimensões com base (LxAxP)
1456 x 925/865 x 280
Dimensões da embalagem (LxAxP)
1600 x 970 x 172
Base da TV (LxAxP)
1178/435 x 280
Peso sem base
22,5
Peso com base
23,3
Peso da embalagem
29,8
Suporte Vesa (LxA)
300 x 300
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806096354742
ÁUDIO
Dolby Atmos
Sim
AI Sound
α8 AI Sound Pro (Som virtual 9.1.2)
Clear Voice Pro
Sim (Nivelamento automático de volume)
WiSA Ready
Sim (Até 2.1 Canais)
LG Sound Sync
Sim
Modo audio Compartido
Sim
Saída de Áudio Simultâneo
Sim
Bluetooth Surround Ready
Sim (2 Way Playback)
Saída de Áudio
20W
AI Acoustic Tuning
Sim
Audio Codec
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)
Direção do Som
Inferior
Sistema de Som
2.0 Canais
WOW Orchestra
Sim
CONECTIVIDADE
Retorno de Canal de Áudio
eARC (HDMI 3)
Bluetooth Support
Sim (v 5.3)
Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Sim
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
1ea
Entrada HDMI
4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)
Entrada de RF (Antena/Cabo)
1ea
USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sim (Wi-Fi 6)
SMART TV
Sistema Operacional
webOS 25
Compatível com Câmera USB
Sim
Always Ready
Sim
Web Browser Completo
Sim
Reconhecimento Inteligente de Voz
Sim
LG Channels
Sim
Controle Smart Magic
Built-In (Integrado)
Multi View
Sim
App de Controle pelo Smartphone
Sim (LG ThinQ)
Compatível com Apple Home
Sim
ALIMENTAÇÃO
Voltagem
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energia em stand by
Abaixo de 0,5W
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Controle Remoto
Controle Smart Magic MR25
Cabo de Força
Sim (Destacável)
TRANSMISSÃO
Receptor analógico de sinal
NTSC/PAL-M/PAL-N
Receptor digital de sinal
ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)
Todas as especificações
ACESSÓRIO
Cabo óptico
Sim
Controle remoto
Sim
Suporte para montagem na parede
Sim
Cartão de garantia
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
AAC
Sim
Dolby Digital
Sim
DTS Digital Surround
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
7893299946424
CONECTIVIDADE
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Sim
Versão Bluetooth
5.3
Saída HDMI
1
óptico
1
Sinal traseiro sem fio
Sim
CONFORTO
Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android
Sim
Controle do modo de Soundbar
Sim
Compartilhamento do modo de som da TV
Sim
WOW Interface
Sim
DIMENSÃO (LXAXD)
Principal
850 x 63 x 87 mm
Alto-falante traseiro
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
EM GERAL
Número de canais
5.1
Números de alto-falantes
6 EA
Potência de saída
440 W
COMPATÍVEL COM HDMI
Canal de retorno de áudio (ARC)
Sim
CEC (Simplink)
Sim
POTÊNCIA
Consumo de energia (Principal)
33 W
Consumo de energia (alto-falante traseiro)
20 W
Consumo de energia (subwoofer)
33 W
Consumo de energia desligada (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energia desligada (alto-falante traseiro)
0.5 W ↓
Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)
0.5 W ↓
EFEITO SONORO
AI Sound Pro
Sim
Grave de som / Grave de som +
Sim
Cinema
Sim
Som nítido
Sim
Jogo
Sim
Música
Sim
Esportes
Sim
Padrão
Sim
PESO
Peso bruto
12,56 kg
Principal
2,5 kg
Alto-falante traseiro (2EA)
2,1 kg
Subwoofer
5,7 kg
O que as pessoas estão dizendo
Principais Ofertas
Manual e Software
Baixe os manuais dos produtos e as versões de software mais recentes.
Resolução de Problemas
Encontre informações e dicas de como resolver problemas do seu produto
Garantia
Verifique as informações de garantia do seu produto aqui.
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
Cadastro de Produtos
Cadastrar o seu produto te ajudará a ter um atendimento mais rápido.
Suporte para Produtos
Encontre o manual, solução de problemas e garantia do seu produto LG.
Suporte para Pedidos
Rastrear seu pedido e verificar as perguntas frequentes.
Solicitação de Reparo
Solicite o serviço de reparo online e ganhe mais praticidade.
Entre em Contato
Suporte Técnico
Fale com nosso Suporte Técnico via WhatsApp para sanar sua dúvida ou problema
Loja Online
Fale com nossa Loja Online para sanar suas dúvidas sobre seu pedido
Localizar Assistência Técnica
Encontre a assistência mais próxima de você
Acompanhar Reparo
Verifique o status da solicitação de reparo do seu produto
Encontre uma loja perto de você
Produto Recomendado