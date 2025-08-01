Skip to Content Skip to Accessibility Help
Combo Smart TV LG QNED evo AI QNED85 86" + Soundbar LG S90TY 5.1.3 Canais, 570W RMS, Dolby Atmos

Recursos

Galeria

Especificações

Avaliações

Suporte

Combo Smart TV LG QNED evo AI QNED85 86" + Soundbar LG S90TY 5.1.3 Canais, 570W RMS, Dolby Atmos

Combo Smart TV LG QNED evo AI QNED85 86" + Soundbar LG S90TY 5.1.3 Canais, 570W RMS, Dolby Atmos

86QNED85ASG.S90TY
  • Front view with bundle image
  • Vista frontal da LG QNED evo QNED85 TV, logotipo da LG QNED evo Al no canto superior. A LG QNED evo QNED85 TV mostra texturas coloridas de pinturas se fundindo.
  • Vista frontal de la LG Soundbar S90TY, un subwoofer
Front view with bundle image
Vista frontal da LG QNED evo QNED85 TV, logotipo da LG QNED evo Al no canto superior. A LG QNED evo QNED85 TV mostra texturas coloridas de pinturas se fundindo.
Vista frontal de la LG Soundbar S90TY, un subwoofer

Principais recursos

  • Paleta de cores incrivelmente rica da inédita tecnologia Dynamic QNED Color.
  • Qualidade de imagem 4K aprimorada e áudio surround do Processador Alpha 8 AI Gen2.
  • Controle intuitivo com o AI Magic Remote: novo botão AI, controles de voz e funções de arrastar e soltar.
  • Som surround de 5.1.3 canais que preenche a sala
  • 570W RMS de potência sonora sem perder a qualidade
  • Dolby Atmos - Som verdadeiramente envolvente
Mais
Produtos neste pacote: 2
Vista frontal da Smart TV LG QNED evo AI 4K QNED85 MiniLED de 86 polegadas 2025 86QNED85ASG

86QNED85ASG

Smart TV LG QNED evo AI 4K QNED85 MiniLED de 86 polegadas 2025
Vista angular de la LG Soundbar S90TY, un subwoofer

S90TY

Soundbar LG S90TY – 570W RMS, Dolby Atmos, 5.1.3 Canais, DTS:X, AI Room Calibration Pro, AI Sound Pro, Sem fios, WOW Orchestra, Conexões Múltiplas

Cybersecurity

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

webOS Re:New Program

*Os Premios de Inovação CES são baseados nos materias submetidos aos juízes. CTA não verificou a acuracidade de nenhuma submissão ou afirmação feita e não testou os itens que receberam premiações. 

LG QNED TV em um fundo escuro colorido. Na tela, há uma obra de arte brilhante e colorida que mostra a tecnologia de cores da QNED e a capacidade de exibir um amplo espectro de tons em grande contraste. O logotipo da nova LG QNED evo AI é éxibido. Com legendas que destacam a QNED MiniLED e o novo processador alpha AI. O título diz: Com todas as cores redefinidas, começa uma nova experiência.

Cada cor, uma experiência perfeita

*QNED e QNED evo contam com diferentes soluções de cor, cada uma utilizando a mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui os pontos quânticos.

As Novas Cores QNED Dinâmicas

A mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui o Quantum Dot, oferece uma taxa aprimorada de reprodução de cores.

Respingos de tinta irrompem do chão em diversas cores.

As imagens usadas na visão geral do produto abaixo são para fins representativos. Por favor, veja a galeria de imagens no topo da página para uma representação exata.

O soundbar top de linha digno de acompanhar a melhor TV LG OLED da categoria.

Complete a experiência da sua TV LG com o soundbar que complementa perfeitamente o seu ambiente e sua experiência sonora.

*Imagens de tela simuladas.

Som deslumbrante que te envolve

LG Soundbar y LG TV en una habitación negra interpretando una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. LG Soundbar y LG TV en una sala de estar tocando una actuación de orquesta. Ondas blancas de gotas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido y se proyectan desde el televisor, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. La barra de sonido LG, el televisor LG, los parlantes traseros y un subwoofer se encuentran en una sala de estar. Aparece una cuadrícula superpuesta sobre la habitación, como un escaneo del espacio. Ondas sonoras blancas formadas por gotas salen desde la perspectiva frontal de los altavoces traseros.

*Imagens de tela simuladas.

**Produto compatível com as caixas traseiras modelo SPT8-S. As caixas traseiras não vêm inclusas com o produto.

Sinta o realismo de um panorama de áudio

Canal de Disparo Central

Som envolvente que coloca você no epicentro

O Canal up-firing central cria um áudio mais realista, tornando as vozes mais claras e a ação na tela perfeitamente sincronizada com o áudio, sem atrasos ou interrupções.

LG Soundbar y LG TV en una habitación negra interpretando una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.

*O exposto acima é confirmado através de uma investigação de seus próprios padrões.

**Imagens de tela simuladas.

Imprimir

Especificação chave

Tipo de Painel

4K QNED MiniLED

Frequência Nativa

120Hz Nativo (VRR 144Hz)

Ampla Gama de Cores

Cores Dinâmicas QNED

Processador

α8 AI Processor 4K Gen2

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

Saída de Áudio

20W

Sistema de Som

2.0 Canais

Dolby Atmos

Sim

Dimensões sem base (LxAxP)

1928 x 1108 x 30,9

Peso sem base

50,0

Todas as especificações

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K QNED MiniLED

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Iluminação do painel

Mini LED

Frequência Nativa

120Hz Nativo (VRR 144Hz)

Ampla Gama de Cores

Cores Dinâmicas QNED

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

α8 AI Processor 4K Gen2

Upscaler AI

α8 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Sim (Dynamic Tone Mapping Pro)

Seleção de Gênero AI

Sim (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Sim

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

Dimming Technology

Local Dimming

Motion

Motion Pro

Modo de Imagem

10 modos

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

AI Picture Pro

Sim

Auto Calibração

Sim

JOGOS

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (até 144 Hz)

Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

Sim

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

1928 x 1108 x 30,9

Dimensões com base (LxAxP)

1928 x 1198/1162 x 370

Dimensões da embalagem (LxAxP)

2090 x 1215 x 228

Base da TV (LxAxP)

1592/535 x 370

Peso sem base

50,0

Peso com base

52,0

Peso da embalagem

64,6

Suporte Vesa (LxA)

600 x 400

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

8806096354797

ÁUDIO

Dolby Atmos

Sim

AI Sound

α8 AI Sound Pro (Som virtual 9.1.2)

Clear Voice Pro

Sim (Nivelamento automático de volume)

WiSA Ready

Sim (Até 2.1 Canais)

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Saída de Áudio

20W

AI Acoustic Tuning

Sim

Audio Codec

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)

Direção do Som

Inferior

Sistema de Som

2.0 Canais

WOW Orchestra

Sim

CONECTIVIDADE

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 3)

Bluetooth Support

Sim (v 5.3)

Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Sim

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

Entrada HDMI

4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 6)

SMART TV

Sistema Operacional

webOS 25

Compatível com Câmera USB

Sim

Always Ready

Sim

Web Browser Completo

Sim

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

LG Channels

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

Multi View

Sim

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Compatível com Apple Home

Sim

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR25

Cabo de Força

Sim (Destacável)

TRANSMISSÃO

Receptor analógico de sinal

NTSC/PAL-M/PAL-N

Receptor digital de sinal

ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

Imprimir

Especificação chave

Número de canais

5.1.3

Potência de saída

570 W

Dolby Atmos

Sim

DTS:X

Sim

WOW Orquestra

Sim

Principal

1250 x 63 x 135 mm

Subwoofer

201,7 x 407,0 x 403,0 mm

Todas as especificações

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299946417

EFEITO SONORO

AI Sound Pro

Sim

Padrão

Sim

Música

Sim

Cinema

Sim

Som nítido

Sim

Esportes

Sim

Jogo

Sim

Grave de som / Grave de som +

Sim

ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO

Amostragem

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

CONECTIVIDADE

Entrada HDMI

1

Saída HDMI

1

Versão Bluetooth

5.1

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Sim

Wi-Fi

Sim

Sinal traseiro sem fio

Sim

Compatívl com Alexa

Sim

Conexão com Spotify

Sim

Conexão Tidal

Sim

AirPlay 2

Sim

Chromecast

Sim

Compatível com Google Home

Sim

óptico

1

COMPATÍVEL COM HDMI

Passagem

Sim

Passagem (4K)

Sim

taxa de atualização variável / modo de baixa latência

Sim

120Hz

Sim

HDR10

Sim

Dolby Vision

Sim

Canal de retorno de áudio (ARC)

Sim

Canal de retorno de áudio (e-ARC)

Sim

CEC (Simplink)

Sim

EM GERAL

Número de canais

5.1.3

Números de alto-falantes

11 EA

Potência de saída

570 W

FORMATO DE ÁUDIO

Dolby Atmos

Sim

Dolby Digital

Sim

DTS Digital Surround

Sim

DTS:X

Sim

AAC

Sim

AAC+

Sim

CONFORTO

Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android

Sim

AI Room Calibration Pro (App)

Sim

Controle do modo de Soundbar

Sim

Compartilhamento do modo de som da TV

Sim

WOW Orquestra

Sim

WOW Interface

Sim

DIMENSÃO (LXAXD)

Principal

1250 x 63 x 135 mm

Subwoofer

201,7 x 407,0 x 403,0 mm

PESO

Principal

5,65 kg

Subwoofer

10,0 kg

Peso bruto

22,2 kg

ACESSÓRIO

Cartão de garantia

Sim

Cabo HDMI

Sim

Suporte para montagem na parede

Sim

Controle remoto

Sim

POTÊNCIA

Consumo de energia desligada (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energia (Principal)

65 W

Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energia (subwoofer)

40 W

