Smart TV LG OLED AI B5 4K de 65" 2025 + Smart TV LG OLED evo AI G4 4K de 55 polegadas 2024
Smart TV LG OLED AI B5 4K de 65" 2025 + Smart TV LG OLED evo AI G4 4K de 55 polegadas 2024
Principais recursos
- Qualidade de imagem 4K aprimorada e som surround do Processador com IA Alpha 8 Gen2.
- 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cor para tons mais ricos.
- AI Picture Pro que melhora a qualidade visual geral, analisando e aprimorando cada quadro.
- Áudio e imagem mais nítidos com os aprimoramentos do processador alpha 11 AI 4K.
- Imagens mais claras com o Brightness Booster Max.
- One Wall Design para uma montagem rente à parede.
*Omdia. 12 anos como número 1 em unidades mais vendidas de 2013 a 2024.
O novo processador alpha 8 AI, mais inteligente e rápido, resultado de uma década de inovação
O motor AI de nosso processador é capaz de reconhecer um conteúdo pelo gênero. Com base nessa informação, ele fornece uma qualidade de imagem otimizada que traz mais profundidade e detalhe.
*Em comparação com a TV Smart de entrada do mesmo ano, com o processador alpha 7 AI Gen8, com base na comparação de especificações internas.
Preto Perfeito, mesmo em ambientes claros ou escuros.
O Preto Perfeito é verificado pela UL e oferece níveis de preto verdadeiros para aprimorar o brilho e o contraste percebidos, seja em ambientes claros ou escuros ao seu redor.
*A Tela OLED da LG é verificada pela UL para Preto Perfeito, medida segundo o padrão de Reflexão Ring-light IDMS 11.5, com base em um ambiente de iluminação interna típico (200 lux a 500 lux).
*A performance pode variar dependendo da iluminação e visibilidade do ambiente.
*Imagens de tela simuladas.
*Omdia: onze anos como a nº 1 em relação à quantidade de unidades vendidas entre 2013 e 2023.
O que faz a LG OLED evo AI ser única?
Uma imagem do processador alpha 9 AI Gen 7 na parte superior de uma placa-mãe, emitindo raios de luz verdes. Uma imagem que mostra o Brightness Booster com a face lateral de um leopardo branco. Uma vista lateral da TV ultrafina com uma LG soundbar conectada instaladas na parede em uma sala de estar moderna. Uma imagem da TV OLED onde o menu OLED Care está selecionado na aba de Suporte que aparece no topo da tela.
- Qualidade de imagem 4K aprimorada e som surround do Processador com IA Alpha 8 Gen2.
- 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cor para tons mais ricos.
- AI Picture Pro que melhora a qualidade visual geral, analisando e aprimorando cada quadro.
- Áudio e imagem mais nítidos com os aprimoramentos do processador alpha 11 AI 4K.
- Imagens mais claras com o Brightness Booster Max.
- One Wall Design para uma montagem rente à parede.
Encontre uma loja perto de você
- Smart TV LG OLED AI B5 4K de 65 polegadas 2025
- Smart TV LG OLED evo AI G4 4K de 55 polegadas 2024
Especificação chave
Tipo de Painel
4K OLED
Frequência Nativa
120Hz Nativo
Ampla Gama de Cores
OLED Cores
Processador
α8 AI Processor 4K Gen2
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Compatível com G-Sync (Nvidia)
Sim
Compatível com FreeSync (AMD)
Sim
Dolby Atmos
Sim
Dimensões sem base (LxAxP)
1449 x 832 x 45,9
Peso sem base
17,1
Todas as especificações
DIMENSÕES E PESOS
Dimensões sem base (LxAxP)
1449 x 832 x 45,9
Dimensões com base (LxAxP)
1449 x 896 x 235
Dimensões da embalagem (LxAxP)
1600 x 950 x 172
Base da TV (LxAxP)
1057 x 235
Peso sem base
17,1
Peso com base
17,3
Peso da embalagem
24,4
Suporte Vesa (LxA)
300 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
7893299959769
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
Processador
α8 AI Processor 4K Gen2
Upscaler AI
α8 AI Super Upscaling 4K
Seleção de Gênero AI
Sim (SDR/HDR)
AI Brightness Control
Sim
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sim
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI)
Dynamic Tone Mapping
Sim (Dynamic Tone Mapping Pro)
Dimming Technology
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modo de Imagem
10 modos
Auto Calibração
Sim
AI Picture Pro
Sim
QMS (Quick Media Switching)
Sim
JOGOS
Compatível com G-Sync (Nvidia)
Sim
Compatível com FreeSync (AMD)
Sim
HGIG Mode
Sim
Otimizador de Jogos
Sim (Painel de Jogos)
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
Sim
VRR (Taxa de Atualização Variável)
Sim (Até 120Hz)
Tempo de resposta
Menos de 0.1ms
Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)
Sim
SMART TV
Sistema Operacional
webOS 25
Reconhecimento Inteligente de Voz
Sim
Controle Smart Magic
Built-In (Integrado)
App de Controle pelo Smartphone
Sim (LG ThinQ)
Web Browser Completo
Sim
LG Channels
Sim
Multi View
Sim
Always Ready
Sim
Compatível com Câmera USB
Sim
Compatível com Apple Home
Sim
Home Hub
Sim
AI Chatbot
Sim
Reconhecimento de Voz
Sim
Google Home / Hub
Sim
Google Cast
Sim
Compatível com Apple Airplay
Sim
ÁUDIO
Saída de Áudio
20W
Sistema de Som
2.0 Canais
Direção do Som
Inferior
Dolby Atmos
Sim
AI Sound
α8 AI Sound Pro (Som virtual 9.1.2)
Clear Voice Pro
Sim (Nivelamento automático de volume)
AI Acoustic Tuning
Sim
WiSA Ready
Sim (Até 2.1 Canais)
LG Sound Sync
Sim
Modo audio Compartido
Sim
Saída de Áudio Simultâneo
Sim
Bluetooth Surround Ready
Sim (2 Way Playback)
Audio Codec
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)
WOW Orchestra
Sim
TRANSMISSÃO
Receptor digital de sinal
ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)
Receptor analógico de sinal
NTSC/PAL-M/PAL-N
CONECTIVIDADE
Entrada HDMI
4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)
Simplink (HDMI CEC)
Sim
Retorno de Canal de Áudio
eARC (HDMI 3)
USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sim (Wi-Fi 6)
Bluetooth Support
Sim (v 5.3)
Ethernet
1ea
Entrada de RF (Antena/Cabo)
1ea
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
1ea
ACESSIBILIDADE
Alto Contraste
Sim
Escada de Cinza
Sim
Cores Invertidas
Sim
ALIMENTAÇÃO
Voltagem
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energia em stand by
Abaixo de 0,5W
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Controle Remoto
Controle Smart Magic MR25
Cabo de Força
Sim (Anexo)
IMAGEM (DISPLAY)
Tipo de Painel
4K OLED
Resolução
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
Frequência Nativa
120Hz Nativo
Ampla Gama de Cores
OLED Cores
Especificação chave
Compatível com FreeSync (AMD)
Sim
Compatível com G-Sync (Nvidia)
Sim
Tipo de Painel
4K OLED
Frequência Nativa
120Hz Nativo
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Processador
Processador AI α11 4K
Dolby Atmos
Sim
Sistema de Som
4.2 Canais
Saída de Áudio
60W
Ampla Gama de Cores
OLED Cores
Dimensões sem base (LxAxP)
1222 x 703 x 27,2
Peso sem base
17,9
Todas as especificações
IMAGEM (DISPLAY)
Tipo de Painel
4K OLED
Resolução
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
Frequência Nativa
120Hz Nativo
Ampla Gama de Cores
OLED Cores
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
Processador
Processador AI α11 4K
Upscaler AI
α11 AI Super Upscaling 4K
Dynamic Tone Mapping
Sim (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
Seleção de Gênero AI
Sim (SDR/HDR)
AI Brightness Control
Sim
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sim
Dimming Technology
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modo de Imagem
10 modos (Imagem Personalizada, Vivo, Padrão, Eco, Cinema, Esportes, Otimizador de Games, Filmmaker Mode, ISF Especialista (Espaço claro, dia), ISF Especialista (Espaço escuro, noite)
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI, USB)
AI Picture Pro
Sim
Auto Calibração
Sim
JOGOS
Compatível com G-Sync (Nvidia)
Sim
Compatível com FreeSync (AMD)
Sim
HGIG Mode
Sim
Otimizador de Jogos
Sim (Painel de Jogos)
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
Sim
VRR (Taxa de Atualização Variável)
Sim (até 144 Hz)
Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)
Sim
Tempo de resposta
Menos de 0.1ms
ACESSIBILIDADE
Alto Contraste
Sim
Escada de Cinza
Sim
Cores Invertidas
Sim
DIMENSÕES E PESOS
Dimensões sem base (LxAxP)
1222 x 703 x 27,2
Dimensões com base (LxAxP)
1222 x 742/787 x 263
Dimensões da embalagem (LxAxP)
1360 x 810 x 172
Base da TV (LxAxP)
485 x 263
Peso sem base
17,9
Peso com base
23,2
Peso da embalagem
28,2
Suporte Vesa (LxA)
300 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
7893299946363
ÁUDIO
Dolby Atmos
Sim
AI Sound
α11 AI Sound Pro (Som virtual 11.1.2)
Clear Voice Pro
Sim (Remasterização de Voz por Inteligência Artificial)
WiSA Ready
Sim (Até 2.1 Canais)
LG Sound Sync
Sim
Modo audio Compartido
Sim
Saída de Áudio Simultâneo
Sim
Bluetooth Surround Ready
Sim (2 Way Playback)
Saída de Áudio
60W
AI Acoustic Tuning
Sim
Audio Codec
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)
Direção do Som
Inferior
Sistema de Som
4.2 Canais
WOW Orchestra
Sim
CONECTIVIDADE
Retorno de Canal de Áudio
eARC (HDMI 2)
Bluetooth Support
Sim (v. 5.1)
Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Sim
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
1ea
Entrada HDMI
4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)
Entrada de RF (Antena/Cabo)
1ea
USB
3ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sim (Wi-Fi 6)
SMART TV
Compatível com Apple Airplay2
Sim
Sistema Operacional
webOS 24
Configurações Família
Sim
LG ThinQ® AI
Sim
Compatível com Câmera USB
Sim
Always Ready
Sim
Amazon Alexa
Sim (Built-In)
Web Browser Completo
Sim
Controle de Voz Hands Free
Sim
Reconhecimento Inteligente de Voz
Sim
Controle Smart Magic
Built-In (Integrado)
Multi View
Sim (até 4 telas divididas)
Compartilhamento entre Ambiente
Sim (Rementente / Receptor)
App de Controle pelo Smartphone
Sim (LG ThinQ)
Compatível com Apple Home
Sim
ALIMENTAÇÃO
Voltagem
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energia em stand by
Abaixo de 0,5W
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Controle Remoto
Controle Smart Magic MR24
Cabo de Força
Sim (Anexo)
