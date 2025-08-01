Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Smart TV LG OLED AI B5 4K de 65" 2025 + Smart TV LG OLED evo AI G4 4K de 55 polegadas 2024 

Smart TV LG OLED AI B5 4K de 65" 2025 + Smart TV LG OLED evo AI G4 4K de 55 polegadas 2024 

Smart TV LG OLED AI B5 4K de 65" 2025 + Smart TV LG OLED evo AI G4 4K de 55 polegadas 2024 

OLED65B5.55G4
Front view
front view
front view
Front view
front view
front view

Principais recursos

  • Qualidade de imagem 4K aprimorada e som surround do Processador com IA Alpha 8 Gen2.
  • 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cor para tons mais ricos.
  • AI Picture Pro que melhora a qualidade visual geral, analisando e aprimorando cada quadro.
  • Áudio e imagem mais nítidos com os aprimoramentos do processador alpha 11 AI 4K.
  • Imagens mais claras com o Brightness Booster Max.
  • One Wall Design para uma montagem rente à parede.
Mais
Produtos neste pacote: 2
Vista frontal da Smart TV LG OLED AI B5 4K de 65 polegadas 2025 OLED65B5PSA

OLED65B5PSA

Smart TV LG OLED AI B5 4K de 65 polegadas 2025
Vista frontal com LG OLED evo G4, OLED55G4PSA, emblema de 11 anos como a OLED número 1 do mundo e logotipo de garantia de painel de 5 anos na tela.

OLED55G4PSA

Smart TV LG OLED evo AI G4 4K de 55 polegadas 2024
Na tela de uma LG OLED AI TV, há uma imagem abstrata com detalhes, cores e contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 8 AI Gen2 está atrás da TV. Ele brilha com uma luz que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED AI. O texto também é visível, com a tecnologia do processador LG alpha 8 AI Gen2. No canto, um logotipo dourado com estrelas diz: a OLED TV número um do mundo, há 12 anos.

Na tela de uma LG OLED AI TV, há uma imagem abstrata com detalhes, cores e contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 8 AI Gen2 está atrás da TV. Ele brilha com uma luz que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED AI. O texto também é visível, com a tecnologia do processador LG alpha 8 AI Gen2. No canto, um logotipo dourado com estrelas diz: a OLED TV número um do mundo, há 12 anos.

Veja os detalhes de
cada luz e sombra

*Omdia. 12 anos como número 1 em unidades mais vendidas de 2013 a 2024. Este resultado não é um endosse da LGE ou de seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para mais detalhes.

O novo processador alpha 8 AI, mais inteligente e rápido, resultado de uma década de inovação

O motor AI de nosso processador é capaz de reconhecer um conteúdo pelo gênero. Com base nessa informação, ele fornece uma qualidade de imagem otimizada que traz mais profundidade e detalhe.

O processador alpha 8 AI Gen2 se ilumina de laranja e rosa, e raios de luz coloridos saem dele. O título fala sobre como o processador oferece qualidade 4K, cores e brilho impressionantes. O texto da imagem diz que o processamento neural de IA da NPU é aproximadamente 1,7 vez maior e que a operação da CPU é 1,4 vez mais rápida.

O processador alpha 8 AI Gen2 se ilumina de laranja e rosa, e raios de luz coloridos saem dele. O título fala sobre como o processador oferece qualidade 4K, cores e brilho impressionantes. O texto da imagem diz que o processamento neural de IA da NPU é aproximadamente 1,7 vez maior e que a operação da CPU é 1,4 vez mais rápida.

*Em comparação com a TV Smart de entrada do mesmo ano, com o processador alpha 7 AI Gen8, com base na comparação de especificações internas.

O título diz: Experimente o Preto perfeito OLED, somente na LG OLED.

O título diz: Experimente o Preto perfeito OLED, somente na LG OLED.

Preto Perfeito, mesmo em ambientes claros ou escuros.

O Preto Perfeito é verificado pela UL e oferece níveis de preto verdadeiros para aprimorar o brilho e o contraste percebidos, seja em ambientes claros ou escuros ao seu redor.

Sala de estar com uma LG OLED TV montada na parede. A TV exibe uma cadeia de montanhas contra um céu escuro e estrelado. Esta cena está dividida ao meio. Um lado mostra uma versão mais opaca e acinzentada da paisagem, denominada Tela desbotada. Do outro lado, há uma imagem mais agradável, com uma faixa dinâmica maior de pretos e brancos. Esta é a tela denominada Preto perfeito. O logotipo de certificação também é visível: a tecnologia Preto perfeito oferece níveis de preto menores ou iguais a 0,24 nit até 500 lux. Há um balão de texto ao seu lado que diz: verifique a marca de certificação Preto perfeito.

Sala de estar com uma LG OLED TV montada na parede. A TV exibe uma cadeia de montanhas contra um céu escuro e estrelado. Esta cena está dividida ao meio. Um lado mostra uma versão mais opaca e acinzentada da paisagem, denominada Tela desbotada. Do outro lado, há uma imagem mais agradável, com uma faixa dinâmica maior de pretos e brancos. Esta é a tela denominada Preto perfeito. O logotipo de certificação também é visível: a tecnologia Preto perfeito oferece níveis de preto menores ou iguais a 0,24 nit até 500 lux. Há um balão de texto ao seu lado que diz: verifique a marca de certificação Preto perfeito.

*A Tela OLED da LG é verificada pela UL para Preto Perfeito, medida segundo o padrão de Reflexão Ring-light IDMS 11.5, com base em um ambiente de iluminação interna típico (200 lux a 500 lux).

*A performance pode variar dependendo da iluminação e visibilidade do ambiente.

Um vídeo é aberto mostrando a LG OLED C4 voltada 45° para a direita com uma obra de arte abstrata roxa e laranja na tela contra um fundo laranja com esferas 3D. A TV OLED gira para ficar voltada para a frente. No canto inferior direito, há um logotipo do chipset processador LG alpha 11 AI.

Uma obra-prima aperfeiçoada com o passar do tempo

Anos de compromisso com a inovação não podem ser igualados da noite para o dia. O processador alpha, exclusivo da líder mundial em tecnologia OLED, eleva a experiência de visualização a novos patamares.

*Imagens de tela simuladas.

Emblema dourado da LG como a marca de TV OLED número um do mundo em 11 anos em um fundo preto.

Emblema dourado da LG como a marca de TV OLED número um do mundo em 11 anos em um fundo preto.

A número um do mundo

11 anos no topo.

Nosso reinado como a OLED mundialmente favorita continua.
11 anos no topo. Saiba mais

*Omdia: onze anos como a nº 1 em relação à quantidade de unidades vendidas entre 2013 e 2023. Esse resultado não é um endosso à LGE ou a seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para obter mais detalhes.

O que faz a LG OLED evo AI ser única?

Uma imagem do processador alpha 9 AI Gen 7 na parte superior de uma placa-mãe, emitindo raios de luz verdes. Uma imagem que mostra o Brightness Booster com a face lateral de um leopardo branco. Uma vista lateral da TV ultrafina com uma LG soundbar conectada instaladas na parede em uma sala de estar moderna. Uma imagem da TV OLED onde o menu OLED Care está selecionado na aba de Suporte que aparece no topo da tela.

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.

Key Feature

  • Qualidade de imagem 4K aprimorada e som surround do Processador com IA Alpha 8 Gen2.
  • 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cor para tons mais ricos.
  • AI Picture Pro que melhora a qualidade visual geral, analisando e aprimorando cada quadro.
  • Áudio e imagem mais nítidos com os aprimoramentos do processador alpha 11 AI 4K.
  • Imagens mais claras com o Brightness Booster Max.
  • One Wall Design para uma montagem rente à parede.

Encontre uma loja perto de você

Experimente este produto perto de você.
Imprimir

Especificação chave

Tipo de Painel

4K OLED

Frequência Nativa

120Hz Nativo

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

Processador

α8 AI Processor 4K Gen2

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

Dolby Atmos

Sim

Dimensões sem base (LxAxP)

1449 x 832 x 45,9

Peso sem base

17,1

Todas as especificações

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

1449 x 832 x 45,9

Dimensões com base (LxAxP)

1449 x 896 x 235

Dimensões da embalagem (LxAxP)

1600 x 950 x 172

Base da TV (LxAxP)

1057 x 235

Peso sem base

17,1

Peso com base

17,3

Peso da embalagem

24,4

Suporte Vesa (LxA)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

7893299959769

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

α8 AI Processor 4K Gen2

Upscaler AI

α8 AI Super Upscaling 4K

Seleção de Gênero AI

Sim (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Sim

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

Dynamic Tone Mapping

Sim (Dynamic Tone Mapping Pro)

Dimming Technology

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo de Imagem

10 modos

Auto Calibração

Sim

AI Picture Pro

Sim

QMS (Quick Media Switching)

Sim

JOGOS

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (Até 120Hz)

Tempo de resposta

Menos de 0.1ms

Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

Sim

SMART TV

Sistema Operacional

webOS 25

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Web Browser Completo

Sim

LG Channels

Sim

Multi View

Sim

Always Ready

Sim

Compatível com Câmera USB

Sim

Compatível com Apple Home

Sim

Home Hub

Sim

AI Chatbot

Sim

Reconhecimento de Voz

Sim

Google Home / Hub

Sim

Google Cast

Sim

Compatível com Apple Airplay

Sim

ÁUDIO

Saída de Áudio

20W

Sistema de Som

2.0 Canais

Direção do Som

Inferior

Dolby Atmos

Sim

AI Sound

α8 AI Sound Pro (Som virtual 9.1.2)

Clear Voice Pro

Sim (Nivelamento automático de volume)

AI Acoustic Tuning

Sim

WiSA Ready

Sim (Até 2.1 Canais)

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Audio Codec

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)

WOW Orchestra

Sim

TRANSMISSÃO

Receptor digital de sinal

ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

Receptor analógico de sinal

NTSC/PAL-M/PAL-N

CONECTIVIDADE

Entrada HDMI

4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)

Simplink (HDMI CEC)

Sim

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 3)

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 6)

Bluetooth Support

Sim (v 5.3)

Ethernet

1ea

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR25

Cabo de Força

Sim (Anexo)

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K OLED

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Frequência Nativa

120Hz Nativo

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

Imprimir

Especificação chave

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Tipo de Painel

4K OLED

Frequência Nativa

120Hz Nativo

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Processador

Processador AI α11 4K

Dolby Atmos

Sim

Sistema de Som

4.2 Canais

Saída de Áudio

60W

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

Dimensões sem base (LxAxP)

1222 x 703 x 27,2

Peso sem base

17,9

Todas as especificações

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K OLED

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Frequência Nativa

120Hz Nativo

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

Processador AI α11 4K

Upscaler AI

α11 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Sim (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

Seleção de Gênero AI

Sim (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Sim

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

Dimming Technology

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo de Imagem

10 modos (Imagem Personalizada, Vivo, Padrão, Eco, Cinema, Esportes, Otimizador de Games, Filmmaker Mode, ISF Especialista (Espaço claro, dia), ISF Especialista (Espaço escuro, noite)

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, USB)

AI Picture Pro

Sim

Auto Calibração

Sim

JOGOS

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (até 144 Hz)

Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

Sim

Tempo de resposta

Menos de 0.1ms

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

1222 x 703 x 27,2

Dimensões com base (LxAxP)

1222 x 742/787 x 263

Dimensões da embalagem (LxAxP)

1360 x 810 x 172

Base da TV (LxAxP)

485 x 263

Peso sem base

17,9

Peso com base

23,2

Peso da embalagem

28,2

Suporte Vesa (LxA)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

7893299946363

ÁUDIO

Dolby Atmos

Sim

AI Sound

α11 AI Sound Pro (Som virtual 11.1.2)

Clear Voice Pro

Sim (Remasterização de Voz por Inteligência Artificial)

WiSA Ready

Sim (Até 2.1 Canais)

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Saída de Áudio

60W

AI Acoustic Tuning

Sim

Audio Codec

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)

Direção do Som

Inferior

Sistema de Som

4.2 Canais

WOW Orchestra

Sim

CONECTIVIDADE

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Support

Sim (v. 5.1)

Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Sim

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

Entrada HDMI

4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

USB

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 6)

SMART TV

Compatível com Apple Airplay2

Sim

Sistema Operacional

webOS 24

Configurações Família

Sim

LG ThinQ® AI

Sim

Compatível com Câmera USB

Sim

Always Ready

Sim

Amazon Alexa

Sim (Built-In)

Web Browser Completo

Sim

Controle de Voz Hands Free

Sim

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

Multi View

Sim (até 4 telas divididas)

Compartilhamento entre Ambiente

Sim (Rementente / Receptor)

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Compatível com Apple Home

Sim

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR24

Cabo de Força

Sim (Anexo)

O que as pessoas estão dizendo

Principais Ofertas

Precisa de Ajuda?

Estamos aqui para te ajudar com o que você precisar.

Obtenha suporte

Torne-Se um Membro da LG

Aproveite todos os benefícios da comunidade de membros LG, que vão de descontos especiais a serviços e ofertas exclusivas.

EntrarCadastre-se

Cupom de Boas-Vindas

Garanta 5% de desconto na sua primeira compra ao se inscrever como membro LG

Preços Exclusivos

Receba ofertas exclusivas de lançamentos de produtos em primeira mão

Entrega Grátis

Em todas as compras realizadas na LG.com.br

Entre em Contato

Encontre uma loja perto de você

Experimente este produto perto de você.