Principais recursos

    Instale seu TV Monitor na parede

    Na Parede

    Instale seu TV Monitor na parede de acordo com a configuração e decoração do ambiente que for utilizá-lo, e tenha vantagens de maior aproveitamento do espaço aonde instalá-lo.
    Modo Gaming para curtir seus jogos

    Modo Gaming

    Você pode curtir um ambiente profissional de Jogos com vários Modos Gaming, como o Black Stabilizer, a qual detecta inimigos em áreas mais escuras da tela, e também o Modo Dynamic Action Sync (DAS Mode) que previne o atraso de entradas em jogos de ação rápida e em tempo real.
    Modo Cinema para curtir seus filmes

    Modo Cinema

    Perfeito para quando quiser assistir a um filme no seu espaço privativo, a total visibilidade do Modo Cinema impede que você perca qualquer cena importante do filme, mesmo nas cenas mais escuras, onde há ausência de brilho.
    USB AutoRUN mais facilidade para você

    USB AutoRun

    O USB AutoRUN oferece uma facilidade a mais de uso - conectado a mídia via a porta USB do aparelho, o conteúdo inicia de imediato logo que ligar o TV Monitor. Economizando tempo em que se levaria várias telas até acessar o conteúdo.

