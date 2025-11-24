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Combo Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 55 polegadas 2025 + Soundbar LG S70TY Dolby Atmos, Canais 3.1.1 e 400W RMS

Combo Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 55 polegadas 2025 + Soundbar LG S70TY Dolby Atmos, Canais 3.1.1 e 400W RMS

OLED55G5.S70TY
Vista frontal da Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 55 polegadas 2025 OLED55G5PSA
front view
Vista frontal da Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 55 polegadas 2025 OLED55G5PSA
front view

Principais recursos

  • Qualidade de imagem 4K aprimorada por IA e áudio surround do Processador Alpha 11 AI Gen2.
  • Níveis de preto puro em cada pixel para contraste, profundidade e detalhes impressionantes.
  • 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cores para tons mais ricos.
  • Experiência sonora completa com Dolby Atmos e Canal de Disparo Central
  • Tenha o seu próprio cinema em casa com o Dolby Atmos
  • Controle simples através da sua TV com WOW Interface, além de som sinfônico com WOW Orchestra
Mais
Produtos neste pacote: 2
Vista frontal da Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 55 polegadas 2025 OLED55G5PSA

OLED55G5PSA

Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 55 polegadas 2025
Front view

S70TY

Soundbar LG S70TY Dolby Atmos com configuração de canais 3.1.1 e 400W RMS
Na tela de uma LG OLED evo AI TV, há uma imagem abstrata com detalhes, cores e contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 11 AI Gen2 está atrás da TV. Ele brilha com uma luz que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED evo AI. O texto também é visível, com a tecnologia do processador LG alpha 11 AI Gen2. No canto, um logotipo dourado com estrelas diz: a OLED TV número um do mundo, há 12 anos.

Na tela de uma LG OLED evo AI TV, há uma imagem abstrata com detalhes, cores e contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 11 AI Gen2 está atrás da TV. Ele brilha com uma luz que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED evo AI. O texto também é visível, com a tecnologia do processador LG alpha 11 AI Gen2. No canto, um logotipo dourado com estrelas diz: a OLED TV número um do mundo, há 12 anos.

Veja os detalhes de
cada luz e sombra

*Omdia. 12 anos como número 1 em unidades mais vendidas de 2013 a 2024. Este resultado não constitui um endosso à LGE ou aos seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para mais detalhes.

Nosso processador mais brilhante, Alpha 11 AI Processor Gen2, para a melhor experiência de visualização

O Alpha 11 AI Processor Gen2 aprimora os visuais para qualidade 4K, com cores deslumbrantes e brilho impressionante. Motores de AI percebem objetos com precisão em nível de pixel para otimizar a qualidade da imagem, proporcionando a melhor experiência de visualização possível.

Processador alpha 11 AI Gen2 contra um fundo escuro. Ele brilha com luz roxa e azul de dentro para fora, iluminando os circuitos do microchip ao seu redor. Estatísticas de desempenho são visíveis. Processamento neural de IA 6,7 vezes maior da NPU. Operação 2,2 vezes mais rápida da CPU. GPU com gráficos 3,6 vezes mais aprimorados.

*Comparado à Smart TV de entrada do mesmo ano com Alpha 7 AI Processor Gen8, com base em comparação interna de especificações.

Imagens 3x mais brilhantes com o Intensificador de brilho Máximo

A nova estrutura de emissão de luz e a arquitetura de controle de iluminação do processador Alpha 11 AI Gen2 proporcionam imagens até 1,5 vezes mais brilhantes.

Escena del lanzamiento de un transbordador espacial dividida por la mitad. Una parte de la escena se ve brillante y vívida gracias a los algoritmos de impulso de brillo de LG. La otra mitad se ve oscura, borrosa y gris.

As imagens usadas na visão geral do produto abaixo são para fins representativos. Consulte a galeria de imagens no topo da página para uma representação precisa.

LG Soundbar contra um fundo preto revela seu design começando no canto esquerdo e depois se expande para mostrar toda a barra de som. Uma TV LG QNED aparece com Synergy Bracket. O Soundbar fica em cima do suporte Synergy, pressionado contra a parede com a tela inferior da TV visível, exibindo um homem tocando violão.

Áudio ideal e digno da sua TV LG QNED

Aprimore a experiência da TV LG QNED com o soundbar que realça seu design e aperfeiçoa seu desempenho sonoro.

Experiência sonora que te envevole

LG Soundbar e LG QNED TV encostados na parede com o QNED Matching Bracket em uma sala cinza e madeira em perspectiva angular, exibindo um homem tocando violão em frente ao oceano. LG Soundbar e LG TV em uma sala de estar tocando uma orquestra. Ondas brancas de gotículas representando ondas sonoras disparam para cima e para frente a partir da barra de som e são projetadas na TV, enquanto o subwoofer cria um efeito sonoro na parte inferior. LG Soundbar e LG TV em uma sala escura apresentando uma apresentação musical. Gotículas brancas representando ondas sonoras disparam para cima e para frente a partir da barra de som, enquanto o subwoofer cria um efeito sonoro na parte inferior.

LG Soundbar e LG QNED TV encostados na parede com o QNED Matching Bracket em uma sala cinza e madeira em perspectiva angular, exibindo um homem tocando violão em frente ao oceano. LG Soundbar e LG TV em uma sala de estar tocando uma orquestra. Ondas brancas de gotículas representando ondas sonoras disparam para cima e para frente a partir da barra de som e são projetadas na TV, enquanto o subwoofer cria um efeito sonoro na parte inferior. LG Soundbar e LG TV em uma sala escura apresentando uma apresentação musical. Gotículas brancas representando ondas sonoras disparam para cima e para frente a partir da barra de som, enquanto o subwoofer cria um efeito sonoro na parte inferior.

*Imagens de tela simuladas.

O Soundbar LG completa a sua experiência na TV

Design perfeito para as TVs LG QNED

Um complemento harmonioso

Aprecie a TV LG QNED e a harmonia com o design do soundbar LG para ambientes refinados e organizados.

LG Soundbar e LG QNED TV encostados na parede com o QNED Matching Bracket em uma sala cinza e madeira em perspectiva angular, enquanto a LG QNED TV exibe um homem tocando violão. LG Soundbar e LG QNED TV contra uma parede creme com o suporte de TV correspondente QNED. A TV está passando o vídeo de uma mulher cantando em um estúdio de gravação. Abaixo da TV, há um moderno suporte geométrico de madeira. LG Soundbar e TV LG QNED na parede com o suporte de TV correspondente QNED em um espaço aconchegante e pouco iluminado com brinquedos infantis. A TV está passando um vídeo de um garotinho tocando violoncelo.

LG Soundbar e LG QNED TV encostados na parede com o QNED Matching Bracket em uma sala cinza e madeira em perspectiva angular, enquanto a LG QNED TV exibe um homem tocando violão. LG Soundbar e LG QNED TV contra uma parede creme com o suporte de TV correspondente QNED. A TV está passando o vídeo de uma mulher cantando em um estúdio de gravação. Abaixo da TV, há um moderno suporte geométrico de madeira. LG Soundbar e TV LG QNED na parede com o suporte de TV correspondente QNED em um espaço aconchegante e pouco iluminado com brinquedos infantis. A TV está passando um vídeo de um garotinho tocando violoncelo.

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Especificação chave

JOGOS - Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

JOGOS - Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel

4K OLED

IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa

120Hz Nativo (VRR 165Hz)

IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador

α11 AI Processor 4K Gen2

ÁUDIO - Dolby Atmos

Sim

ÁUDIO - Sistema de Som

4.2 Canais

ÁUDIO - Saída de Áudio

60W

IMAGEM (DISPLAY) - Ampla Gama de Cores

OLED Cores

DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)

1222 x 703 x 27,2

DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base

16,8

Todas as especificações

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K OLED

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Frequência Nativa

120Hz Nativo (VRR 165Hz)

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

α11 AI Processor 4K Gen2

Upscaler AI

α11 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Sim (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

Seleção de Gênero AI

Sim (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Sim

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

Dimming Technology

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo de Imagem

10 modos

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, USB)

AI Picture Pro

Sim

Auto Calibração

Sim

JOGOS

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (Até 165Hz)

Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

Sim

Tempo de resposta

Menos de 0.1ms

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

1222 x 703 x 27,2

Dimensões com base (LxAxP)

1222 x 742/787 x 263

Dimensões da embalagem (LxAxP)

1360 x 810 x 172

Base da TV (LxAxP)

485 x 263

Peso sem base

16,8

Peso com base

22,1

Peso da embalagem

27,1

Suporte Vesa (LxA)

300 x 200

ÁUDIO

Dolby Atmos

Sim

AI Sound

α11 AI Sound Pro (Som virtual 11.1.2)

Clear Voice Pro

Sim (Remasterização de Objeto por IA)

WiSA Ready

Sim (Até 2.1 Canais)

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Saída de Áudio

60W

AI Acoustic Tuning

Sim

Audio Codec

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)

Direção do Som

Inferior

Sistema de Som

4.2 Canais

WOW Orchestra

Sim

CONECTIVIDADE

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Support

Sim (v 5.3)

Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Sim

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

Entrada HDMI

4ea (suporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 portas))

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

USB

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 6)

SMART TV

Sistema Operacional

webOS 25

Compatível com Câmera USB

Sim

Always Ready

Sim

Web Browser Completo

Sim

Controle de Voz Hands Free

Sim

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

LG Channels

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

Multi View

Sim

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Compatível com Apple Home

Sim

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR25

Cabo de Força

Sim (Anexo)

TRANSMISSÃO

Receptor analógico de sinal

NTSC/PAL-M/PAL-N

Receptor digital de sinal

ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Cabo HDMI

Sim

Controle remoto

Sim

Suporte para montagem na parede

Sim

Cartão de garantia

Sim

FORMATO DE ÁUDIO

AAC

Sim

Dolby Atmos

Sim

Dolby Digital

Sim

DTS Digital Surround

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299946455

CONECTIVIDADE

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Sim

Versão Bluetooth

5.3

Entrada HDMI

1

Saída HDMI

1

óptico

1

Sinal traseiro sem fio

Sim

CONFORTO

Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android

Sim

Controle do modo de Soundbar

Sim

Compartilhamento do modo de som da TV

Sim

WOW Interface

Sim

DIMENSÃO (LXAXD)

Principal

950 x 63 x 115 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

EM GERAL

Número de canais

3.1.1

Números de alto-falantes

7 EA

Potência de saída

400 W

COMPATÍVEL COM HDMI

120Hz

Sim

Canal de retorno de áudio (ARC)

Sim

Canal de retorno de áudio (e-ARC)

Sim

CEC (Simplink)

Sim

Dolby Vision

Sim

HDR10

Sim

Passagem

Sim

Passagem (4K)

Sim

taxa de atualização variável / modo de baixa latência

Sim

ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO

Amostragem

24bit/96kHz

POTÊNCIA

Consumo de energia (Principal)

33 W

Consumo de energia (subwoofer)

33 W

Consumo de energia desligada (principal)

0.5 W ↓

Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)

0.5 W ↓

EFEITO SONORO

AI Sound Pro

Sim

Grave de som / Grave de som +

Sim

Cinema

Sim

Som nítido

Sim

Jogo

Sim

Música

Sim

Esportes

Sim

Padrão

Sim

PESO

Peso bruto

13,3 kg

Principal

3,0 kg

Subwoofer

5,7 kg

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