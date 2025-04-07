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77 inch LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026

77 inch LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026

OLED77C6PSA
Vista frontal de 77 inch LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026 OLED77C6PSA
A vista frontal da LG OLED evo AI C6, lançada em 2026, exibe uma imagem de formas multicoloridas e sobrepostas, apresentando a tecnologia Cores hiperradiantes, Preto Perfeito e Cores Perfeitas, juntamente com o selo de TV OLED nº 1 do mundo por 13 anos.
A LG OLED evo AI C6, mostrada em vistas frontal e lateral, destaca-se por sua tela de 77 polegadas com 1711 mm de largura, altura total de 982 mm e espessura ultrafina de 47,1 mm sem o suporte.
A LG OLED evo AI C6, com a tecnologia Cores hiperradiantes, exibe imagens 3,2 vezes mais brilhantes com o Processador AI Alpha 11 Ger3 Dual AI.
A LG OLED evo AI C6 com Amplificador de Brilho Pro exibe uma cena escura onde a silhueta de um veado brilhantemente iluminada se destaca em meio a partículas brilhantes, oferecendo 3,2 vezes mais brilho com detalhes mais nítidos.
A LG OLED evo AI C6 exibe uma cena de planetas e estrelas em tela dividida, comparando uma tela fosca antirreflexo com sua tela Preto Perfeito & Cores Perfeitas para uma qualidade de imagem mais nítida em qualquer iluminação, com certificação UL e certificações Intertek para volume e fidelidade de cores.
O Processador AI Alpha 11 Ger3 da TV LG OLED evo C6 AI brilha em luz roxa e azul sobre uma placa de circuito escura, destacando o Dual AI e oferecendo desempenho de NPU até 5,6 vezes mais rápido, CPU 50% mais rápido e GPU 70% mais potente.
O selo de premiação CES Innovation Awards 2026 na categoria Inteligência Artificial reconhece a busca Multi-AI com Google Gemini e Microsoft Copilot.
A LG OLED evo AI C6 apresenta o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controle remoto, cercado por rótulos para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.
O LG Shield, aplicado à LG OLED evo AI C6, é mostrado com um logotipo LG Shield no centro, ícones de segurança abaixo e um selo de premiação CES Innovation Awards 2026 acima, representando a proteção de dados e do sistema.
A LG OLED evo AI C6, para uma experiência de jogo imbatível em 4K a 165Hz, exibe um jogo de corrida em alta velocidade com um carro amarelo de fórmula em movimento, a palavra "WIN" em negrito na tela e os logotipos NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium na parte superior.
A LG OLED evo AI C6 está instalada na parede de uma sala de estar elegante, apresentando um design ultrafino com bordas estreitas, e exibe na tela uma paisagem urbana à beira do rio ao pôr do sol.
Vista frontal de 77 inch LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026 OLED77C6PSA
A vista frontal da LG OLED evo AI C6, lançada em 2026, exibe uma imagem de formas multicoloridas e sobrepostas, apresentando a tecnologia Cores hiperradiantes, Preto Perfeito e Cores Perfeitas, juntamente com o selo de TV OLED nº 1 do mundo por 13 anos.
A LG OLED evo AI C6, mostrada em vistas frontal e lateral, destaca-se por sua tela de 77 polegadas com 1711 mm de largura, altura total de 982 mm e espessura ultrafina de 47,1 mm sem o suporte.
A LG OLED evo AI C6, com a tecnologia Cores hiperradiantes, exibe imagens 3,2 vezes mais brilhantes com o Processador AI Alpha 11 Ger3 Dual AI.
A LG OLED evo AI C6 com Amplificador de Brilho Pro exibe uma cena escura onde a silhueta de um veado brilhantemente iluminada se destaca em meio a partículas brilhantes, oferecendo 3,2 vezes mais brilho com detalhes mais nítidos.
A LG OLED evo AI C6 exibe uma cena de planetas e estrelas em tela dividida, comparando uma tela fosca antirreflexo com sua tela Preto Perfeito & Cores Perfeitas para uma qualidade de imagem mais nítida em qualquer iluminação, com certificação UL e certificações Intertek para volume e fidelidade de cores.
O Processador AI Alpha 11 Ger3 da TV LG OLED evo C6 AI brilha em luz roxa e azul sobre uma placa de circuito escura, destacando o Dual AI e oferecendo desempenho de NPU até 5,6 vezes mais rápido, CPU 50% mais rápido e GPU 70% mais potente.
O selo de premiação CES Innovation Awards 2026 na categoria Inteligência Artificial reconhece a busca Multi-AI com Google Gemini e Microsoft Copilot.
A LG OLED evo AI C6 apresenta o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controle remoto, cercado por rótulos para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.
O LG Shield, aplicado à LG OLED evo AI C6, é mostrado com um logotipo LG Shield no centro, ícones de segurança abaixo e um selo de premiação CES Innovation Awards 2026 acima, representando a proteção de dados e do sistema.
A LG OLED evo AI C6, para uma experiência de jogo imbatível em 4K a 165Hz, exibe um jogo de corrida em alta velocidade com um carro amarelo de fórmula em movimento, a palavra "WIN" em negrito na tela e os logotipos NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium na parte superior.
A LG OLED evo AI C6 está instalada na parede de uma sala de estar elegante, apresentando um design ultrafino com bordas estreitas, e exibe na tela uma paisagem urbana à beira do rio ao pôr do sol.

Principais recursos

  • Cores hiperradiantes, uma tecnologia OLED de última geração para um novo nível de qualidade de imagem.
  • Pico de brilho 3,2 vezes maior com o Processador AI Alpha 11 Ger3, para destaques e detalhes vívidos.
  • Preto perfeito e Cores Perfeitas com Reflection Free Premium garantem contraste mais profundo, cores vívidas e precisas em qualquer iluminação.
  • Até 165 Hz em 4K com compatibilidade com G-SYNC e FreeSync Premium para jogos sem interrupções e com excelente desempenho.
  • O premiado webOS oferece experiências avançadas de IA — com tecnologia Google Gemini e Microsoft Copilot, agora com a segurança do LG Shield.
Mais
O LG Shield recebeu o selo de premiado no CES Innovation Awards 2026 na categoria de Cibersegurança.

CES Innovation Awards

Homenageada (LG Shield)

Segurança cibernética

O Multi-AI recebeu o selo de premiado no CES Innovation Awards 2026 na categoria Inteligência Artificial

CES Innovation Awards

Homenageada (Multi-AI)

Inteligência Artificial

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

AVForums Editor's Choice

Best Smart TV System 2025/2026

O melhor sistema de Smart TVs 2025/2026

*O prêmio CES Innovation Awards é baseado em materiais descritivos enviados aos jurados. A CTA não verificou a precisão de nenhuma das informações enviadas ou das alegações feitas, nem testou o produto premiado.

Por que escolher a LG OLED evo C6?

A LG OLED evo AI C6, equipada com as tecnologias Cores hiperradiantes, Preto Perfeito e Cores Perfeitas exibe imagens 3,2 vezes mais brilhantes com o Processador AI Alpha 11 Ger3 Dual AI.

Tecnologia Cores Hiper Radiantes

A LG OLED evo AI C6 exibe uma cena de planeta e estrelas em tela dividida, comparando uma tela fosca antirreflexo com sua tela Preto Perfeito & Cores Perfeitas para uma qualidade de imagem mais nítida em qualquer iluminação, com certificação UL e certificações Intertek para volume e fidelidade de cores.

Intensificador de Brilho

A LG OLED evo AI C6 para jogabilidade imbatível em 4K 120Hz exibe um jogo de corrida em alta velocidade com um carro amarelo de fórmula em movimento, com os logotipos NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium visíveis na parte superior da tela.

Jogabilidade imbatível em 4K 165Hz

A LG OLED evo AI C6 com o premiado sistema operacional Multi AI webOS é apresentada em um fundo escuro com os logotipos do Microsoft Copilot e do Google Gemini, indicando suporte a serviços relacionados à inteligência artificial acessíveis pela interface da TV.

webOS

A LG OLED evo AI C6 apresenta o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controle remoto, cercado por rótulos para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

AI Hub para personalização

O logotipo do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema.

Protegida por LG Shield

Do que se trata a tecnologia Cores Hiper Radiantes?

A tecnologia Cores hiperradiantes é a nossa tecnologia OLED de última geração que aprimora todos os aspectos da qualidade de imagem a um nível totalmente novo. Ela oferece brilho incomparável, preto perfeito e cores perfeitas em qualquer iluminação, preservando visuais 4K impressionantes com o nosso melhor Processador AI Alpha 11 Ger3. Experimente a OLED como nunca antes — veja a diferença, sinta o brilho e descubra um novo padrão em visualização.

Amplificador de Brilho Pro

3,2 vezes mais brilhante, proporcionando um brilho OLED aprimorado.

O novo algoritmo de aumento de luz e a arquitetura de controle de luz do Processador AI Alpha 11 Ger3 oferecem até 3,2 vezes mais brilho, revelando destaques mais vívidos e detalhes mais nítidos.

A LG OLED evo AI C6 com Amplificador de Brilho Pro exibe uma cena escura onde a silhueta de um veado brilhantemente iluminada se destaca em meio a partículas brilhantes, oferecendo 3,2 vezes mais brilho com detalhes mais nítidos.

*O brilho pode variar de acordo com o modelo, tamanho da tela e região de mercado.

*O brilho máximo é 3,2 vezes maior do que o de um OLED convencional com 3% de área de visualização, segundo medições internas.

*O aumento de 3,2 vezes no brilho se aplica ao modelo OLED C6 de 83/77 polegadas.

Preto Perfeito e Cores Perfeitas

Preto perfeito e cores perfeitas em qualquer iluminação

A TV OLED da LG possui as tecnologias Preto Perfeito e Cores Perfeitas, com certificação UL, oferecendo contraste mais profundo, brilho aprimorado e cores vívidas e precisas. Veja cada estrela com clareza, mesmo em ambientes bem iluminados.

A LG OLED evo AI C6 exibe uma cena de planetas e estrelas em tela dividida, comparando uma tela fosca antirreflexo com sua tela Preto Perfeito & Cores Perfeitas para uma qualidade de imagem mais nítida em qualquer iluminação, com certificação UL e certificações Intertek para volume e fidelidade de cores.

*O monitor OLED da LG possui certificação Intertek com fidelidade de cores de 100%, medida de acordo com o padrão CIE DE2000 com 125 cores.

*O Volume da Gama de Cores (CGV) do monitor é equivalente ou superior ao CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado independentemente pela Intertek.

*O monitor OLED da LG possui certificação UL para Preto Perfeito e Cores Perfeitas.

*O desempenho real pode variar dependendo da iluminação ambiente e do ambiente de visualização.

LG OLED evo AI C6 features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

LG OLED evo AI C6 features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

Com certificação Eyesafe para reduzir a luz azul, cada quadro proporciona conforto aos seus olhos.

*Apenas a tecnologia OLED possui certificação de Redução de Luz Azul (RPF40).

 Processador AI Alpha 11 Ger3 Dual AI

Novo processador de IA, agora com novo mecanismo Dual AI

O Processador AI Alpha 11 Ger3 leva o desempenho OLED além dos limites, controlando com precisão 8,3 milhões de pixels autoiluminados – agora ainda mais poderoso com o Dual AI. Indo além de um único mecanismo de IA, esse processamento avançado refina a nitidez e a textura simultaneamente, oferecendo uma qualidade de imagem 4K mais nítida e natural.

O Processador AI Alpha 11 Ger3 da TV LG OLED evo C6 AI brilha em luz roxa e azul sobre uma placa de circuito escura, destacando o Dual AI e oferecendo desempenho de NPU até 5,6 vezes mais rápido, CPU 50% mais rápido e GPU 70% mais potente.

O Processador AI Alpha 11 Ger3 da TV LG OLED evo C6 AI brilha em luz roxa e azul sobre uma placa de circuito escura, destacando o Dual AI e oferecendo desempenho de NPU até 5,6 vezes mais rápido, CPU 50% mais rápido e GPU 70% mais potente.

*Comparado ao processador AI alpha 9 Ger8

Por que escolher a LG AI TV?

A LG AI TV otimiza a imagem e o som, tornando o seu dia a dia mais inteligente com o Hub de IA personalizado.

*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos autorais em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

*Deve ser ativado através do menu Modo de som. O som pode variar de acordo com o ambiente de audição.

*O som pode variar de acordo com o ambiente de audição.

Remasterização HDR com IA

Aprimore cada quadro para a qualidade HDR

A IA otimiza automaticamente a cor, o brilho e o contraste, elevando a qualidade da imagem SDR para níveis HDR, proporcionando visuais mais ricos e realistas.

Descubra 3 benefícios excepcionais do AI Hub

Google Gemini & Microsoft Copilot

Basta dizer o que você está procurando e selecionar o modelo de IA mais adequado. O sistema se conecta a vários modelos de IA para fornecer resultados mais abrangentes e relevantes.9)

Conteúdo personalizado recomendado para você

O AI Concierge sugere conteúdo e atualizações personalizados de acordo com seus interesses. O recurso "Nesta Cena" fornece recomendações e informações relevantes com base no que você está assistindo, enquanto a IA Generativa permite pesquisar e criar imagens.10)

My Page desbloqueada por reconhecimento de voz com IA

Ao acessar My Page, você pode ver tudo rapidamente, desde a previsão do tempo, calendário e widgets até os resultados dos seus esportes favoritos.11)

*AI Search (Copilot) está disponível em modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD com webOS Re:New Program, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma conexão com a internet e os serviços de IA de parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma assinatura.

*Este recurso pode variar de acordo com a região e o modelo e não está disponível em países onde o suporte a LLM não é fornecido.

*Alguns desses recursos podem não ser compatíveis com determinadas regiões ou modelos.

*Os menus exibidos podem ser diferentes no lançamento. *As recomendações de palavras-chave variam de acordo com o aplicativo e a hora do dia.

*O cartão "Nesta Cena" está disponível em países que oferecem suporte a EPG (Guia Eletrônico de Programação).

*O cartão "Em Exibição" não está disponível na Netflix e em outros aplicativos de provedores de conteúdo, portanto, não será exibido.

*O cartão "IA Generativa" está disponível em determinadas regiões ou modelos.

*O conteúdo exibido pode ser reduzido ou limitado, dependendo da região e da conectividade da rede.

*O suporte ao Voice ID pode variar de acordo com a região e o país e está disponível em TVs OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como em TVs MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

*Funciona apenas com aplicativos que suportam a conta Voice ID.

*O bloqueio pode ser desbloqueado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a problemas de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar corretamente.

*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuação sem aviso prévio.

*My Page se aplica a TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

O selo de premiado do CES Innovation Awards 2026 é exibido em um fundo escuro. A Arquitetura Multi-AI foi reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

O selo de premiado do CES Innovation Awards 2026 é exibido em um fundo escuro. A Arquitetura Multi-AI foi reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

webOS premiado com Multi-AI

*É necessária conexão com a internet. *É possível vincular o Ai Chatbot ao atendimento ao cliente.

*Em países onde o PNL não é compatível, o acesso e o uso do aplicativo por voz podem não estar disponíveis.

O premiado webOS agora protegido pelo LG Shield

Prêmio de melhor sistema de Smart TVs por 8 anos consecutivos, incluindo 2025/26, pelo AV Forums Editor’s Choice

Prêmio de melhor sistema de Smart TVs por 8 anos consecutivos, incluindo 2025/26, pelo AV Forums Editor’s Choice

A melhor plataforma de Smart TV por 8 anos

O emblema do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Um selo de premiação do CES Innovation Awards 2026 também é mostrado.

O emblema do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Um selo de premiação do CES Innovation Awards 2026 também é mostrado.

LG Shield

Segurança que você pode confiar

As 7 tecnologias principais do LG Shield garantem a segurança dos seus dados com armazenamento e gerenciamento de dados seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridade de software garantida, autenticação de usuário e controle de acesso, transmissão de dados segura, detecção e resposta a eventos de segurança e gerenciamento seguro de atualizações.

Segurança que você pode confiar Descubra mais sobre o LG Shield

*A certificação LG Shield pode variar dependendo do modelo.

*A proteção de instalação exclui instalações de aplicativos de fontes incomuns que não sejam os Aplicativos LG, etc.

*Atualizações regulares de software são necessárias para proteção contínua de 5 anos.

*A proteção e a criptografia de dados são garantidas durante o uso normal.

webOS Re:New Program

Atualizações gratuitas por até 5 anos

*O webOS Re:New é um programa de atualização de software disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte do Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O cronograma de atualizações, bem como os recursos, aplicativos e serviços, podem variar de acordo com o modelo e a região.

*Os recursos, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

A proteção LG Quad é representada por quatro ícones de proteção sobre um fundo amarelo. Cada ícone indica proteção contra raios, proteção contra umidade, proteção contra surtos e proteção do webOS com LG Shield.

A proteção LG Quad é representada por quatro ícones de proteção sobre um fundo amarelo. Cada ícone indica proteção contra raios, proteção contra umidade, proteção contra surtos e proteção do webOS com LG Shield.

Proteção LG Quad

Sua TV LG foi projetada para durar com a LG Quad

Do hardware ao software, sua TV LG está protegida. Os capacitores integrados protegem contra altas voltagens, incluindo descargas atmosféricas, enquanto os semicondutores são projetados com proteção contra surtos. O gel de silicone e os revestimentos protetores protegem os chipsets da umidade e até mesmo seus dados permanecem seguros com o LG Shield.

Controle AI Magic

Navegue e aponte facilmente como um mouse para aproveitar o AI Hub.

Controle sua TV facilmente com o controle AI Magic. Com um sensor de movimento e uma roda de rolagem, clique, arraste e solte para usá-lo como um mouse ou simplesmente fale para usar comandos de voz. 15)

A LG OLED evo AI C6 apresenta o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controle remoto, cercado por rótulos para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

*Oferece acesso rápido aos recursos de IA da TV, mas não possui processamento de IA integrado.

*O design, a disponibilidade e as funções do controle remoto Ai Magic podem variar de acordo com a região e o idioma compatível, mesmo para o mesmo modelo.

*Alguns recursos podem exigir conexão com a internet.

*O AI Voice Recognition está disponível apenas em países que oferecem suporte a PNL (Processamento de Linguagem Natural) em seu idioma nativo.

Por que escolher a TV Game LG OLED evo?

Jogabilidade ultrassuave e sem interrupções

Jogue em 4K 165Hz com compatibilidade com G-Sync e AMD FreeSync

Até 165Hz, proporciona ação mais nítida e fluida em todos os jogos. A compatibilidade com G-Sync e o AMD FreeSync Premium mantêm o movimento estável e sem interrupções, enquanto o VRR e a latência de entrada ultrabaixa garantem que cada movimento permaneça fluido e responsivo, dando a você uma clara vantagem em todas as partidas.16)

A LG OLED evo AI C6 para jogabilidade imbatível em 4K 165Hz exibe um jogo de corrida em alta velocidade com um carro amarelo de fórmula em movimento, o texto "WIN" em negrito na tela e os logotipos NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium na parte superior.

Resposta certificada de 0,1 ms, sem ghosting

Com seu tempo de resposta de pixel de 0,1 ms e ALLM para latência ultrabaixa, cada comando é renderizado com precisão imediata. Essa capacidade de resposta aprimorada mantém a jogabilidade rápida nítida e controlada, oferecendo uma clara vantagem competitiva.17)

Games imersivos com HGiG & ClearMR 10000

A tecnologia ClearMR 10000 da LG OLED evo minimiza o desfoque de movimento para manter cada quadro nítido, enquanto o HGiG preserva o HDR como pretendido, com realces verdadeiros, sombras profundas e cores equilibradas. Cada cena é vista como deveria ser.18)

NVIDIA GeForce NOW

A primeira no mundo com cloud gaming a 4K 120Hz HDR

Jogue jogos em 4K 120Hz HDR na sua TV mesmo sem um dispositivo extra através do NVIDIA GeForce NOW. Com a tecnologia da arquitetura NVIDIA Blackwell, desfrute de jogos na nuvem de alta qualidade com o desempenho da GeForce RTX 5080.19)

Bluetooth ULL

A primeira no mundo a suportar BT ULL

Experimente jogos na nuvem de baixíssima latência e alto desempenho com o suporte para controles Bluetooth de baixíssima latência, reduzindo o atraso de entrada para menos de 2,5 ms. Desfrute de um controle perfeito e responsivo, com a mesma sensação de uma conexão com fio, mesmo jogando na nuvem.20)

A LG OLED evo AI C6 exibe o Portal de Games na tela do webOS, apresentando uma central de jogos com uma interface simplificada que fornece acesso a diversos aplicativos de jogos por meio de serviços de jogos em nuvem, como o NVIDIA GeForce NOW e aplicativos do webOS.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Portal de Games LG

Seu centro completo para games— sem necessidade de console

Explore milhares de jogos do NVIDIA GeForce Now, aplicativos nativos do webOS e muito mais. Encontre facilmente jogos para controle remoto ou gamepad e até mesmo dispute com outros jogadores no Modo Desafio.21)

A LG OLED evo AI C6 com Painel de Controle e Otimizador de Jogos exibe telas de jogos lado a lado e um menu na tela para ajustar configurações de jogabilidade, como taxa de atualização, latência e modos visuais em tempo real.

A LG OLED evo AI C6 com Painel de Controle e Otimizador de Jogos exibe telas de jogos lado a lado e um menu na tela para ajustar configurações de jogabilidade, como taxa de atualização, latência e modos visuais em tempo real.

Painel de Controle e Otimizador de Jogos

Ajuste facilmente as configurações do jogo para se adequarem ao seu estilo.

Personalize sua experiência de jogo facilmente usando o Painel de Controle de Jogos para um controle rápido e em tempo real e o Otimizador de Jogos para ajustar suas configurações preferidas. Ajuste a taxa de atualização, a latência e os modos visuais para otimizar cada sessão de jogo com facilidade.

Por que a LG OLED é a opção perfeita para quem curte design?

Design ultrafino que se adapta ao seu estilo de vida moderno

Com suas bordas estreitas e perfil ultrafino, a tela ganha destaque, criando uma aparência mais limpa e uniforme. De ponta a ponta, o design parece ininterrupto, integrando-se ao seu espaço.22)

A LG OLED evo AI C6 está instalada na parede de uma sala de estar elegante, apresentando um design ultrafino com bordas estreitas, e exibe na tela uma paisagem urbana à beira do rio ao pôr do sol.

A LG OLED evo AI C6 está instalada na parede de uma sala de estar elegante, apresentando um design ultrafino com bordas estreitas, e exibe na tela uma paisagem urbana à beira do rio ao pôr do sol.

Descubra obras-primas ilimitadas com a LG Gallery+

LG Gallery+

Decore seu espaço com uma variedade de conteúdos à sua escolha.

O LG Gallery+ permite que você acesse mais de 100 obras de arte, vídeos de ambiente e outros conteúdos visuais para aprimorar seu espaço. Com atualizações regulares da biblioteca, personalize sua casa com conteúdo selecionado que reflita seu estilo.24)

O LG Gallery+ com música de fundo e Music Lounge da LG OLED evo AI C6 exibe a cena do lago na floresta "Noite na Floresta" na tela, com um painel de interface do Music Lounge visível para música ambiente, reprodução via Bluetooth e controles.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Crie a atmosfera ideal com o BGM com música lounge

Crie a atmosfera perfeita com músicas que combinem com as imagens. Use músicas recomendadas de acordo com suas preferências ou conecte-se via Bluetooth para reproduzir suas próprias faixas.

A LG OLED evo AI C6 exibe uma grade do Google Fotos com fotos da família, enquanto um celular mostra uma lista de álbuns com a opção "Viagem em Família" ativada.

A LG OLED evo AI C6 exibe uma grade do Google Fotos com fotos da família, enquanto um celular mostra uma lista de álbuns com a opção "Viagem em Família" ativada.

Minhas Fotos

Acesse facilmente o Google Fotos e mostre suas memórias.

Conecte sua conta do Google Fotos à sua TV de forma prática, usando apenas seu celular. Personalize seu espaço sem esforço, usando conteúdo da sua própria biblioteca de fotos..27)

A LG OLED evo AI C6 está montada na parede, em uma parede verde, acima de um console vermelho, exibindo um painel informativo com previsão do tempo, resultados esportivos, agendador de TV e central de controle.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Painel de Informações

Mantenha-se atualizado com um painel personalizado completo.

Veja informações importantes rapidamente. Receba atualizações meteorológicas, alertas esportivos, visualize seu Google Agenda e até configure notificações para o Home Hub, suas reservas de visualização e muito mais.

Modo Galeria

Alterne entre a TV e obras de arte sem interrupções

Com o Modo Galeria ativado, sua TV continua economizando energia mesmo enquanto exibe suas obras de arte selecionadas, adicionando um toque de estilo e elegância ao seu ambiente.39)

Controle automático de brilho

Brilho ideal em qualquer iluminação

O Controle de Brilho ajusta automaticamente a tela com base na iluminação ambiente, garantindo uma visualização nítida e confortável em qualquer ambiente.28)

Sensor de Movimento

Responde à sua presença

A detecção de movimento permite que sua TV responda de forma inteligente, alternando entre os modos dependendo da sua presença.29)

LG Channels

Entretenimento sem fim e grátis

O LG Channels reúne diversos conteúdos de plataformas ao vivo e sob demanda em um único lugar, tornando mais fácil do que nunca encontrar o conteúdo que você adora.30)

A LG OLED evo AI C6 com Conectividade Inteligente exibe a interface do Home Hub na tela, mostrando as conexões com o Google Home e o LG ThinQ, com painéis para TV, dispositivos e aplicativos em um único layout de controle.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Conectividade Inteligente

Home Hub, sua plataforma completa para casa inteligente

O Home Hub reúne todos os seus dispositivos inteligentes. Conecte, controle e interaja perfeitamente com seus dispositivos IoT domésticos, incluindo o Google Home e muito mais.31)

O verdadeiro cinema, preservado em detalhes exatos.

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient Mode

Experimente o cinema como o diretor o idealizou com Dolby Vision e o FILMMAKER MODE com Compensação de Luz Ambiente, que se adapta ao ambiente e mantém as imagens o mais próximo possível da sua forma original.32)

Dolby Atmos

Ao renderizar o som como objetos de áudio imersivos de 360° em vez de canais estáticos, o sistema cria um ambiente de cinema em casa onde os detalhes e a profundidade permanecem fiéis à cena.

Mergulhe em cada partida

A soundbar LG eleva cada cena com um som surround mais completo.

WOW Orchestra

Sistema de som surround completo da TV LG e da Soundbar sincronizadas

Ao sincronizar a TV e a Soundbar como um só sistema, a profundidade e a direcionalidade são ampliadas para uma experiência surround mais completa.35)

A LG OLED evo AI C6 com WOW Orchestra e WOWCAST exibe uma cena de concerto com uma soundbar abaixo da tela, enquanto ondas sonoras gráficas se estendem pela sala de estar para transmitir um som surround sem fio e sincronizado.

Uma família com crianças e seus avós está sentada junta em um sofá em uma sala de estar iluminada, segurando um controle remoto enquanto assistem à TV.

Uma família com crianças e seus avós está sentada junta em um sofá em uma sala de estar iluminada, segurando um controle remoto enquanto assistem à TV.

Acessibilidade

Recursos de acessibilidade tornam a experiência de visualização mais inclusiva

As TVs LG são projetadas pensando na acessibilidade, com recursos como Filtro de Ajuste de Cor, Guia de Língua de Sinais e suporte para conectividade direta com dispositivos de áudio assistivo.

Aviso Legal

 

*As imagens acima nesta página de detalhes do produto são apenas para fins ilustrativos. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais precisa.

*As especificações e os recursos variam de acordo com a região, o modelo e o tamanho.

*A disponibilidade do serviço varia de acordo com a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas do aplicativo de terceiros.

*É necessário ter uma conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar os serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming. Sem uma conta LG, somente conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) e TV terrestre/aberta (somente para TVs com sintonizadores) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma conta LG.

1)*O brilho pode variar de acordo com o modelo, tamanho da tela e região de mercado. 

*O brilho máximo é 3,2 vezes maior do que o de um OLED convencional com 3% de área de visualização, segundo medições internas.*O aumento de 3,2 vezes no brilho se aplica ao modelo OLED C6 de 83/77 polegadas.

 

3)*O monitor OLED da LG possui certificação Intertek com fidelidade de cores de 100%, medida de acordo com o padrão CIE DE2000 com 125 cores. 

*O Volume da Gama de Cores (CGV) do monitor é equivalente ou superior ao CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado independentemente pela Intertek. 

*O monitor OLED da LG possui certificação UL para Preto Perfeito e Cores Perfeitas. 

*O desempenho real pode variar dependendo da iluminação ambiente e do ambiente de visualização.

 

4)*Apenas a tecnologia OLED possui certificação de Redução de Luz Azul (RPF40).

 

5)*Comparado ao processador AI alpha 9 Ger8

 

6)*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos autorais em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

 

7)*Deve ser ativado através do menu Modo de som. O som pode variar de acordo com o ambiente de audição. 

 

8)*O som pode variar de acordo com o ambiente de audição.

 

9)*AI Search (Copilot) está disponível em modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD com webOS Re:New Program, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma conexão com a internet e os serviços de IA de parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma assinatura.

*Este recurso pode variar de acordo com a região e o modelo e não está disponível em países onde o suporte a LLM não é fornecido.

 

10)*Alguns desses recursos podem não ser compatíveis com determinadas regiões ou modelos.

*Os menus exibidos podem ser diferentes no lançamento. *As recomendações de palavras-chave variam de acordo com o aplicativo e a hora do dia.

*O cartão "Nesta Cena" está disponível em países que oferecem suporte a EPG (Guia Eletrônico de Programação).

*O cartão "Em Exibição" não está disponível na Netflix e em outros aplicativos de provedores de conteúdo, portanto, não será exibido.

*O cartão "IA Generativa" está disponível em determinadas regiões ou modelos.

 

11)*O conteúdo exibido pode ser reduzido ou limitado, dependendo da região e da conectividade da rede.

*O suporte ao Voice ID pode variar de acordo com a região e o país e está disponível em TVs OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como em TVs MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

*Funciona apenas com aplicativos que suportam a conta Voice ID.

*O bloqueio pode ser desbloqueado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a problemas de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar corretamente.

*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuação sem aviso prévio.

*My Page se aplica a TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

 

12)*É necessária conexão com a internet. *É possível vincular o Ai Chatbot ao atendimento ao cliente.

*Em países onde o PNL não é compatível, o acesso e o uso do aplicativo por voz podem não estar disponíveis.

 

13)*A certificação LG Shield pode variar dependendo do modelo. 

*A proteção de instalação exclui instalações de aplicativos de fontes incomuns que não sejam os Aplicativos LG, etc. 

*Atualizações regulares de software são necessárias para proteção contínua de 5 anos. 

*A proteção e a criptografia de dados são garantidas durante o uso normal.

 

14)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte do Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O cronograma de atualizações, bem como os recursos, aplicativos e serviços, podem variar de acordo com o modelo e a região.

*Os recursos, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

 

15)*Oferece acesso rápido aos recursos de IA da TV, mas não possui processamento de IA integrado.

*O design, a disponibilidade e as funções do controle remoto Ai Magic podem variar de acordo com a região e o idioma compatível, mesmo para o mesmo modelo.

*Alguns recursos podem exigir conexão com a internet.

*O AI Voice Recognition está disponível apenas em países que oferecem suporte a PNL (Processamento de Linguagem Natural) em seu idioma nativo.

 

16)*Funciona apenas com jogos ou entradas de PC que suportam 165Hz.

*Compatível com NVIDIA G-Sync nas placas de vídeo RTX 20, RTX 30, RTX 40 e GTX 16. GPUs mais antigas não são compatíveis com G-Sync.

 

17)*As telas OLED da LG foram certificadas pela Intertek com "tempo de resposta de 0,1 (gray to gray) e desempenho qualificado para jogos".

 

18)*O HGiG é um grupo voluntário de empresas dos setores de jogos e monitores de TV que se reúne para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogos em HDR.

*O suporte ao HGiG pode variar de acordo com o país.

*Apenas os modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 polegadas possuem certificação ClearMR 10000.

*ClearMR é um programa de certificação da VESA para avaliar o desempenho do monitor em relação ao desfoque de movimento.

 

19)*Assinatura necessária. Os serviços oferecidos podem variar de acordo com o plano de assinatura.

*Disponível apenas nos modelos LG OLED W6, G6, C6, MRGB95 e MRGB9M.

*A disponibilidade do GeForce NOW pode variar de acordo com o país.

*No modo ULL, apenas um controle (gamepad) pode ser conectado. O uso de outros dispositivos Bluetooth pode ser afetado.

*Para melhor desempenho, recomenda-se conexão Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

 

20)*A tecnologia Bluetooth Ultra Low Latency (ULL) aplica-se apenas a alguns modelos de TVs LG de 2026 polegadas. A funcionalidade de controle ULL só é compatível com dispositivos conectados. 

*No modo ULL, apenas um controle (gamepad) pode ser conectado. O uso de outros dispositivos Bluetooth pode ser afetado. 

*Para melhor desempenho, recomenda-se a conexão via Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz. 

*O controle é vendido separadamente.

 

21)*O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.

*Alguns serviços de jogos podem exigir assinatura e gamepad. *O gamepad é vendido separadamente.

 

22)*Os requisitos de instalação podem variar.

 

24)*O conteúdo disponível pode variar conforme a região e está sujeito a alterações.

*É necessária uma assinatura do LG Gallery+ para acessar todo o conteúdo e recursos.

 

27)*O recurso funciona quando você está conectado à sua conta do Google Fotos e tem pelo menos 10 fotos no aplicativo.

 

28)*Os sensores de brilho podem variar conforme o modelo.

 

29)**Os sensores de movimento estão disponíveis apenas nos modelos W6 e G6.

 

30)*O suporte para determinados canais LG varia conforme a região.

 

31)*A LG é compatível com dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Os serviços e recursos compatíveis com 'Matter' podem variar dependendo dos dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser feita pelo aplicativo ThinQ para dispositivos móveis.

 

32)*FILMMAKER Ambient MODE é uma marca registrada da UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE com Dolby Vision é compatível.

*FILMMAKER Ambient MODE inicia automaticamente nos aplicativos Apple TV+ e Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona em modelos equipados com sensor de luz.

 

33)*O cartão "In This Scene" está disponível em países que oferecem suporte a EPG.

*O escopo do suporte pode variar de acordo com o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade por ações ou decisões tomadas com base nessas informações.

 

35)*A soundbar pode ser adquirida separadamente.

*O controle do modo de som pode variar conforme o modelo.

*Observe que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para atualizações.

*O uso do controle remoto da TV LG é limitado a determinados recursos.

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Especificação chave

  • IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel

    4K OLED

  • IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa

    120Hz Nativo (VRR 165Hz)

  • IMAGEM (DISPLAY) - Ampla Gama de Cores

    Cores Perfeitas

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador

    Processador Alpha 11 com IA 4K Gen3 com Dual AI Engine

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • JOGOS - Compatível com G-Sync (Nvidia)

    Sim

  • JOGOS - Compatível com FreeSync (AMD)

    Sim

  • ÁUDIO - Saída de Áudio

    40W

  • ÁUDIO - Sistema de Som

    2.2 Canais

  • ÁUDIO - Dolby Atmos

    Sim

  • DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)

    1711 x 982 x 47,1

  • DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base

    23,5

Todas as especificações

ACESSIBILIDADE

  • Alto Contraste

    Sim

  • Escada de Cinza

    Sim

  • Cores Invertidas

    Sim

ÁUDIO

  • Dolby Atmos

    Sim

  • AI Sound

    Alpha 11 AI Sound Pro (Up‑mix Virtual 11.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Sim

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Modo audio Compartido

    Sim

  • Saída de Áudio Simultâneo

    Sim

  • Saída de Áudio

    40W

  • Ajuste Acústico Adaptativo

    Sim

  • Remasterização de Objetos por AI

    Yes (AI Object Remastering Ultra)

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

  • Direção do Som

    Inferior

  • Sistema de Som

    2.2 Canais

  • WOW Orchestra

    Sim

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de Barras

    7893299968419

DIMENSÕES E PESOS

  • Dimensões sem base (LxAxP)

    1711 x 982 x 47,1

  • Dimensões com base (LxAxP)

    1711 x 1035 x 267

  • Dimensões da embalagem (LxAxP)

    1879 x 1130 x 228

  • Base da TV (LxAxP)

    520 x 267

  • Peso sem base

    23,5

  • Peso com base

    27,0

  • Peso da embalagem

    38,3

  • Suporte Vesa (LxA)

    300 x 200

JOGOS

  • Compatível com G-Sync (Nvidia)

    Sim

  • Compatível com FreeSync (AMD)

    Sim

  • HGIG Mode

    Sim

  • Otimizador de Jogos

    Sim (Painel de Jogos)

  • ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

    Sim

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (Até 165Hz)

  • Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

    Sim

  • Tempo de resposta

    Menos de 0.1ms

IMAGEM (DISPLAY)

  • Tipo de Painel

    4K OLED

  • Resolução

    4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

  • Frequência Nativa

    120Hz Nativo (VRR 165Hz)

  • Ampla Gama de Cores

    Cores Perfeitas

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Processador

    Processador Alpha 11 com IA 4K Gen3 com Dual AI Engine

  • Upscaler AI

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Sim (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • Seleção de Gênero AI

    Sim (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Dimming Technology

    Pixel Dimming

  • Motion

    OLED Motion

  • Modo de Imagem

    9 modos

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • AI HDR Remastering

    Sim

  • AI Picture Pro

    Sim

  • Controle Automático de Brilho

    Sim

  • Auto Calibração

    Sim

  • Brightness Booster

    Sim (Brightness Booster Pro)

  • QFT (Transporte Rápido de Quadros)

    Sim

  • QMS (Quick Media Switching)

    Sim

CONECTIVIDADE

  • Retorno de Canal de Áudio

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Sim (v 5.3)

  • Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

    1ea

  • Entrada HDMI

    4ea (Suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • Entrada de RF (Antena/Cabo)

    1ea

  • USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 6)

SMART TV

  • Sistema Operacional

    webOS 26

  • Compatível com Câmera USB

    Sim

  • AI Chatbot

    Sim

  • Controlador Magic Remote AI

    Built-In (Integrado)

  • Assistente de Imagem e Som com AI

    Sim

  • AI Voice ID

    Sim

  • Always Ready

    Sim

  • Web Browser Completo

    Sim

  • Google Cast

    Sim

  • Controle de Voz Hands Free

    Sim

  • Home Hub

    Sim (Google Home, LG ThinQ)

  • Reconhecimento Inteligente de Voz

    Sim

  • LG Channels

    Sim

  • LG Gallery+

    Sim (a disponibilidade do serviço pago varia conforme o país)

  • LG Shield

    Sim

  • Multi View

    Sim

  • Minha Página

    Sim

  • App de Controle pelo Smartphone

    Sim (LG ThinQ)

  • Compatível com Apple Airplay

    Sim

  • Compatível com Apple Home

    Sim

ALIMENTAÇÃO

  • Voltagem

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energia em stand by

    Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Controle Remoto

    Controlador Magic Remote AI MR26

  • Cabo de Força

    Sim (Anexo)

TRANSMISSÃO

  • Receptor analógico de sinal

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Receptor digital de sinal

    ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

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