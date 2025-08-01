We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
65 Inch LG QNED AI QNED70 4K Smart TV 2025
Principais recursos
- Paleta de cores incrivelmente rica com a nova tecnologia Dynamic QNED Color.
- Qualidade de imagem 4K aprimorada e áudio surround do Processador Alpha 7 AI 4K Gen8.
- Controle intuitivo com o AI Magic Remote: novo botão AI, comandos de voz e funções de arrastar e soltar.
- Alta resolução em uma enorme tela de TV ultragrande.
*Os Prêmios de Inovação CES são baseados em materiais descritivos submetidos aos jurados. A CTA não verificou a precisão de nenhuma submissão ou das alegações feitas, nem testou o item ao qual o prêmio foi concedido.
*QNED e QNED evo contam com diferentes soluções de cor, cada uma utilizando a mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui os pontos quânticos.
Conheça o poderoso e inteligente processador alpha 7 AI de 8ª geração
Com melhorias significativas de desempenho, o processador alpha 7 AI de 8ª geração oferece processamento mais rápido e agora entrega qualidade de imagem 4K com nitidez e profundidade muito superiores.
*Comparado à Smart TV de entrada do mesmo ano com processador alpha 5 AI de 6ª geração, com base em comparação interna de especificações.
As Novas Cores QNED Dinâmicas
A mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui o Quantum Dot, oferece uma taxa aprimorada de reprodução de cores.
O Super Aprimoramento 4k dá vida a cada cena
O poderoso processador da LG eleva a resolução à sua qualidade original.
Aproveite o Super Aprimoramento 4K com resolução, brilho e nitidez aprimorados.
*A qualidade da imagem do conteúdo aprimorado pode variar de acordo com a resolução da fonte.
A próxima geração da TV LG AI
O Controle Remoto AI Magic completa a experiência de AI
Controle sua TV facilmente com o AI Magic Remote — sem necessidade de dispositivos extras! Com um sensor de movimento e uma roda de rolagem, aponte e clique para usá-lo como um mouse aéreo ou simplesmente fale para dar comandos de voz.
*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar de acordo com a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.
*Algumas funcionalidades podem exigir uma conexão com a internet.
*O Reconhecimento de Voz por IA é fornecido apenas em países que suportam NLP no idioma nativo.
*A Pesquisa por IA está disponível nas TVs OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024.
*Os EUA e a Coreia utilizam o modelo LLM.
*Conexão com a internet necessária.
*Conexão com a internet necessária.
*O Chatbot de IA está disponível em países que suportam NLP no idioma nativo.
*É possível vincular o chatbot de IA ao atendimento ao cliente.
*Os menus e aplicativos compatíveis podem variar de acordo com o país.
*Os menus exibidos podem ser diferentes no lançamento.
*As recomendações de palavras-chave variam conforme o aplicativo e a hora do dia.
O Som AI Pro ajusta o seu som automaticamente
*O AI Clear Sound deve ser ativado no menu Sound Mode.
*O áudio pode variar de acordo com o ambiente em que se escuta.
Design Super Slim
O design slim traz sofisticação para o seu ambiente.
Eleve suas paisagens sonoras com a LG TV e a LG Soundbar
*A LG Soundbar pode ser adquirida separadamente.
*O controle do modo da Barra de Som pode variar conforme o modelo.
*Por favor, note que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para atualizações.
*O uso do controle remoto da TV LG é limitado a determinadas funcionalidades.
Suporte Synergy
O Suporte Synergy posiciona sua LG Soundbar perfeitamente, garantindo um áudio ideal em um estilo perfeito.
*A Soundbar é vendida separadamente.
*O Suporte Synergy vem com um suporte simples ou duplo, o que pode variar de acordo com o país/produto.
*O conteúdo pode ser reduzido ou limitado dependendo da região e da conectividade da rede.
*O suporte ao Voice ID pode variar conforme a região e o país, sendo disponível nas TVs
OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024.
*Funciona apenas com aplicativos que suportam a conta Voice ID.
*O Programa webOS Re:New aplica-se às TVs OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025.
*O Programa webOS Re:New oferece um total de quatro atualizações ao longo de cinco anos, sendo o limite a versão pré-instalada do webOS, e o cronograma de atualização varia de final de mês a início de ano.
*As atualizações e o cronograma de algumas funcionalidades, aplicativos e serviços podem variar conforme o modelo e a região.
*Atualizações disponíveis para OLEDs de 2022 e modelos UHD e superiores de 2023.
*O conteúdo e os aplicativos disponíveis podem variar de acordo com o país, o produto e a região.
Gameplay Poderoso
Viva o máximo do gaming com VRR. Jogue sem travamentos que atrapalhem seu desempenho.
*Funciona apenas com jogos ou entradas de PC que suportam 60Hz.
Especificação chave
-
Tipo de Painel
4K QNED
-
Frequência Nativa
60Hz Nativo
-
Ampla Gama de Cores
Cores Dinâmicas QNED
-
Processador
α7 AI Processor 4K Gen8
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
Saída de Áudio
20W
-
Sistema de Som
2.0 Canais
-
Dimensões sem base (LxAxP)
1455 x 841 x 67,9
-
Peso sem base
16,8
Todas as especificações
IMAGEM (DISPLAY)
-
Tipo de Painel
4K QNED
-
Resolução
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
-
Iluminação do painel
Direto
-
Frequência Nativa
60Hz Nativo
-
Ampla Gama de Cores
Cores Dinâmicas QNED
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
-
Processador
α7 AI Processor 4K Gen8
-
Upscaler AI
4K Super Upscaling
-
Dynamic Tone Mapping
Sim
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Sim
-
Modo de Imagem
9 modos
-
Auto Calibração
Sim (exceto na Europa Central)
JOGOS
-
HGIG Mode
Sim
-
Otimizador de Jogos
Sim (Painel de Jogos)
-
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
Sim
-
VRR (Taxa de Atualização Variável)
Sim (até 60 Hz)
ACESSIBILIDADE
-
Alto Contraste
Sim
-
Escada de Cinza
Sim
-
Cores Invertidas
Sim
DIMENSÕES E PESOS
-
Dimensões sem base (LxAxP)
1455 x 841 x 67,9
-
Dimensões com base (LxAxP)
1455 x 900 x 255
-
Dimensões da embalagem (LxAxP)
1580 x 950 x 162
-
Base da TV (LxAxP)
1264 x 255
-
Peso sem base
16,8
-
Peso com base
17,0
-
Peso da embalagem
22,7
-
Suporte Vesa (LxA)
300 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
-
Código de Barras
8806096477854
ÁUDIO
-
AI Sound
α7 AI Sound Pro (Upmixagem Virtual 9.1.2)
-
Clear Voice Pro
Sim (Nivelamento automático de volume)
-
LG Sound Sync
Sim
-
Modo audio Compartido
Sim
-
Saída de Áudio Simultâneo
Sim
-
Bluetooth Surround Ready
Sim (2 Way Playback)
-
Saída de Áudio
20W
-
AI Acoustic Tuning
Sim
-
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)
-
Direção do Som
Inferior
-
Sistema de Som
2.0 Canais
-
WOW Orchestra
Sim
CONECTIVIDADE
-
Retorno de Canal de Áudio
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Support
Sim (V5.0)
-
Ethernet
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
Sim
-
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
1ea
-
Entrada HDMI
3 (suporta eARC, ALLM)
-
Entrada de RF (Antena/Cabo)
1ea
-
USB
1ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Sim (Wi-Fi 5)
SMART TV
-
Compatível com Apple Airplay2
Sim
-
Sistema Operacional
webOS 25
-
Compatível com Câmera USB
Sim
-
AI Chatbot
Sim
-
Google Cast
Sim
-
Google Home / Hub
Sim
-
Home Hub
Sim
-
Reconhecimento Inteligente de Voz
Sim
-
LG Channels
Sim
-
Controle Smart Magic
Built-In (Integrado)
-
Multi View
Sim
-
App de Controle pelo Smartphone
Sim (LG ThinQ)
-
Reconhecimento de Voz
Sim
-
Compatível com Apple Home
Sim
ALIMENTAÇÃO
-
Consumo de energia em stand by
Abaixo de 0,5W
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
-
Cabo de Força
Sim (Destacável)
