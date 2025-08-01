Skip to Content Skip to Accessibility Help
65 Inch LG QNED AI QNED70 4K Smart TV 2025

Recursos

Galeria

Especificações

Avaliações

Onde comprar

Suporte

65 Inch LG QNED AI QNED70 4K Smart TV 2025

65 Inch LG QNED AI QNED70 4K Smart TV 2025

65QNED70ASA
  • front view with remote
  • front view
  • close view
  • back view
  • side view
  • Dimension image
  • USB card
  • USB card
  • USB card
  • USB card
  • USB card
  • USB card
  • USB card
  • usb port
  • dimention image tv
front view with remote
front view
close view
back view
side view
Dimension image
USB card
USB card
USB card
USB card
USB card
USB card
USB card
usb port
dimention image tv

Principais recursos

  • Paleta de cores incrivelmente rica com a nova tecnologia Dynamic QNED Color.
  • Qualidade de imagem 4K aprimorada e áudio surround do Processador Alpha 7 AI 4K Gen8.
  • Controle intuitivo com o AI Magic Remote: novo botão AI, comandos de voz e funções de arrastar e soltar.
  • Alta resolução em uma enorme tela de TV ultragrande.
Mais

Cibersegurança

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

webOS Re:New Program

*Os Prêmios de Inovação CES são baseados em materiais descritivos submetidos aos jurados. A CTA não verificou a precisão de nenhuma submissão ou das alegações feitas, nem testou o item ao qual o prêmio foi concedido.

LG QNED TV em um fundo escuro colorido. Na tela, há uma obra de arte brilhante e colorida que mostra a tecnologia de cores da QNED e a capacidade de exibir um amplo espectro de tons em grande contraste. O logotipo da LG QNED AI está visível. O título diz: Cada cor redefinida com a tecnologia Dynamic QNED Color.

*QNED e QNED evo contam com diferentes soluções de cor, cada uma utilizando a mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui os pontos quânticos.

Qualidade da imagem webOS para IA Design Qualidade do áudio Entretenimento

Conheça o poderoso e inteligente processador alpha 7 AI de 8ª geração

Com melhorias significativas de desempenho, o processador alpha 7 AI de 8ª geração oferece processamento mais rápido e agora entrega qualidade de imagem 4K com nitidez e profundidade muito superiores.

O processador alpha 7 AI Gen8 se ilumina de amarelo, e raios de luz coloridos saem dele.

*Comparado à Smart TV de entrada do mesmo ano com processador alpha 5 AI de 6ª geração, com base em comparação interna de especificações.

As Novas Cores QNED Dinâmicas

A mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui o Quantum Dot, oferece uma taxa aprimorada de reprodução de cores.

Respingos de tinta irrompem do chão em diversas cores.

O Super Aprimoramento 4k dá vida a cada cena

O poderoso processador da LG eleva a resolução à sua qualidade original.
Aproveite o Super Aprimoramento 4K com resolução, brilho e nitidez aprimorados.

Comparação antes e depois de como o LG 4K Super Upscaling melhora a qualidade da imagem. Dois painéis mostrando a mesma imagem de um pássaro colorido pousado em um galho em uma floresta; o painel da direita está desbotado.

*A qualidade da imagem do conteúdo aprimorado pode variar de acordo com a resolução da fonte.

A próxima geração da TV LG AI

Saiba mais

O Controle Remoto AI Magic completa a experiência de AI

Controle sua TV facilmente com o AI Magic Remote — sem necessidade de dispositivos extras! Com um sensor de movimento e uma roda de rolagem, aponte e clique para usá-lo como um mouse aéreo ou simplesmente fale para dar comandos de voz.

*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar de acordo com a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.

*Algumas funcionalidades podem exigir uma conexão com a internet.

*O Reconhecimento de Voz por IA é fornecido apenas em países que suportam NLP no idioma nativo.

Imagem Wizard AI

Algoritmos avançados aprendem suas preferências ao 

analisar 1,6 bilhão de possibilidades de imagem. 

Com base em suas escolhas, sua TV cria uma imagem 

personalizada exclusivamente para você.

Um close da tela da LG QNED TV mostrando como o AI Search funciona. Uma pequena janela de bate-papo está aberta, mostrando como o usuário perguntou quais partidas esportivas estão disponíveis. O AI Search responde por bate-papo, mostrando miniaturas dos conteúdos disponíveis. Há também um prompt para perguntar ao Microsoft Copilot.

AI Search

Pergunte qualquer coisa à sua TV. A AI embutida reconhece sua voz e fornece rapidamente recomendações personalizadas para suas solicitações. Você também pode obter resultados e soluções adicionais com o Microsoft Copilot.

*A Pesquisa por IA está disponível nas TVs OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024.

*Os EUA e a Coreia utilizam o modelo LLM.

*Conexão com a internet necessária.

Conteúdo de ficção científica reproduzido na tela de uma LG QNED TV. Na tela aparece a interface do AI Chatbot. O usuário enviou uma mensagem ao chatbot dizendo que a tela está muito escura. O chatbot ofereceu soluções para a solicitação. A cena inteira está dividida em duas partes. Um lado é mais escuro, o outro lado é mais claro, mostrando como o AI Chatbot resolveu o problema para o usuário automaticamente.

AI Chatbot

Interaja com o Chatbot de AI através do seu controle remoto AI Magic e resolva todas as questões, desde a configuração de ajustes até a solução de problemas. A AI pode entender a intenção do usuário e fornecer soluções imediatas.

*Conexão com a internet necessária.

*O Chatbot de IA está disponível em países que suportam NLP no idioma nativo.

*É possível vincular o chatbot de IA ao atendimento ao cliente.

Um LG AI Magic Remote em frente à tela de uma LG TV. Uma saudação personalizada da LG AI é exibida na tela, com palavras-chave personalizadas baseadas na pesquisas do usuário e no histórico de visualização. Junto ao controle remoto há um ícone e um rótulo mostrando que a funcionalidade AI Concierge é facilmente acessível com um breve toque no botão AI.

AI Concierge

Um toque rápido no botão de IA do seu controle remoto abre o AI Concierge, que fornece palavras-chave personalizadas e recomendações com base no seu histórico de buscas e visualizações.

*Os menus e aplicativos compatíveis podem variar de acordo com o país.

*Os menus exibidos podem ser diferentes no lançamento.

*As recomendações de palavras-chave variam conforme o aplicativo e a hora do dia.

Som Wizard AI

Escolha o áudio que você gosta a partir de uma seleção de trechos sonoros. Com 40 milhões de parâmetros, a AI cria um perfil de som personalizado ajustado às suas preferências.

O Som AI Pro ajusta o seu som automaticamente

Na imagem, há um homem tocando violão, uma mulher cantando em um microfone e um homem tocando piano. As ondas sonoras que vêm delas mostram a emissão de áudio e como a qualidade do som é aprimorada com o AI Clear Sound.

AI Clear Sound 

A correção precisa de tons aprimora a clareza do som, proporcionando uma experiência de áudio excepcional.

*O AI Clear Sound deve ser ativado no menu Sound Mode.

*O áudio pode variar de acordo com o ambiente em que se escuta. 

Design Super Slim

O design slim traz sofisticação para o seu ambiente.

Vista ligeiramente angular da LG QNED TV montada em uma parede acima de uma LG Soundbar em uma sala de estar moderna. A LG QNED TV apresenta um fundo abstrato em verde, branco, vermelho e laranja.

Eleve suas paisagens sonoras com a LG TV e a LG Soundbar

A LG Soundbar está abaixo de uma LG QNED TV. Na tela da TV aparece a interface do usuário para a Soundbar e os controles de volume da TV.

Controle o som com mais facilidade com a interface WOW

Ajuste as configurações da Soundbar na sua TV de modo conveniente.

*A LG Soundbar pode ser adquirida separadamente.

*O controle do modo da Barra de Som pode variar conforme o modelo.

*Por favor, note que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para atualizações.

*O uso do controle remoto da TV LG é limitado a determinadas funcionalidades.

Suporte Synergy

O Suporte Synergy posiciona sua LG Soundbar perfeitamente, garantindo um áudio ideal em um estilo perfeito.

*A Soundbar é vendida separadamente.

*O Suporte Synergy vem com um suporte simples ou duplo, o que pode variar de acordo com o país/produto.

AI Voice ID

O LG AI Voice ID reconhece a assinatura de voz única de cada usuário e oferece recomendações personalizadas no momento em que você fala.

*O conteúdo pode ser reduzido ou limitado dependendo da região e da conectividade da rede.

*O suporte ao Voice ID pode variar conforme a região e o país, sendo disponível nas TVs 

OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024.

*Funciona apenas com aplicativos que suportam a conta Voice ID.

Logotipo e nome do webOS Re:New Program com o emblema do CES Innovation Awards 2025 Honoree ao lado.

Novas atualizações por 5 anos com o premiado webOS Programa Re:New

Receba atualizações completas e aproveite os benefícios das funcionalidades e software mais recentes. Vencedor do Prêmio de Inovação da CES na categoria de cibersegurança, fique tranquilo sabendo que o webOS mantém sua privacidade e dados seguros.

*O Programa webOS Re:New aplica-se às TVs OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025.

*O Programa webOS Re:New oferece um total de quatro atualizações ao longo de cinco anos, sendo o limite a versão pré-instalada do webOS, e o cronograma de atualização varia de final de mês a início de ano.

*As atualizações e o cronograma de algumas funcionalidades, aplicativos e serviços podem variar conforme o modelo e a região.

*Atualizações disponíveis para OLEDs de 2022 e modelos UHD e superiores de 2023.

Pantalla principal de LG Channels en la que se muestra la variedad de contenido disponible en una LG TV.

Transmita conteúdos variados. Grátis. 

O serviço de streaming exclusivo da LG, LG Channels, coloca uma ampla seleção de canais ao vivo e sob demanda ao seu alcance gratuitamente. 

*O conteúdo e os aplicativos disponíveis podem variar de acordo com o país, o produto e a região. 

Gameplay Poderoso

Viva o máximo do gaming com VRR. Jogue sem travamentos que atrapalhem seu desempenho.

Mãos segurando um controle de jogo em frente a uma tela mostrando um videogame de carro de corrida. O logotipo do VRR está no canto superior esquerdo e outras certificações relevantes estão visíveis.

*Funciona apenas com jogos ou entradas de PC que suportam 60Hz.

Imprimir

Especificação chave

  • Tipo de Painel

    4K QNED

  • Frequência Nativa

    60Hz Nativo

  • Ampla Gama de Cores

    Cores Dinâmicas QNED

  • Processador

    α7 AI Processor 4K Gen8

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • Saída de Áudio

    20W

  • Sistema de Som

    2.0 Canais

  • Dimensões sem base (LxAxP)

    1455 x 841 x 67,9

  • Peso sem base

    16,8

Todas as especificações

IMAGEM (DISPLAY)

  • Tipo de Painel

    4K QNED

  • Resolução

    4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

  • Iluminação do painel

    Direto

  • Frequência Nativa

    60Hz Nativo

  • Ampla Gama de Cores

    Cores Dinâmicas QNED

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Processador

    α7 AI Processor 4K Gen8

  • Upscaler AI

    4K Super Upscaling

  • Dynamic Tone Mapping

    Sim

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Modo de Imagem

    9 modos

  • Auto Calibração

    Sim (exceto na Europa Central)

JOGOS

  • HGIG Mode

    Sim

  • Otimizador de Jogos

    Sim (Painel de Jogos)

  • ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

    Sim

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (até 60 Hz)

ACESSIBILIDADE

  • Alto Contraste

    Sim

  • Escada de Cinza

    Sim

  • Cores Invertidas

    Sim

DIMENSÕES E PESOS

  • Dimensões sem base (LxAxP)

    1455 x 841 x 67,9

  • Dimensões com base (LxAxP)

    1455 x 900 x 255

  • Dimensões da embalagem (LxAxP)

    1580 x 950 x 162

  • Base da TV (LxAxP)

    1264 x 255

  • Peso sem base

    16,8

  • Peso com base

    17,0

  • Peso da embalagem

    22,7

  • Suporte Vesa (LxA)

    300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de Barras

    8806096477854

ÁUDIO

  • AI Sound

    α7 AI Sound Pro (Upmixagem Virtual 9.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Sim (Nivelamento automático de volume)

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Modo audio Compartido

    Sim

  • Saída de Áudio Simultâneo

    Sim

  • Bluetooth Surround Ready

    Sim (2 Way Playback)

  • Saída de Áudio

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    Sim

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

  • Direção do Som

    Inferior

  • Sistema de Som

    2.0 Canais

  • WOW Orchestra

    Sim

CONECTIVIDADE

  • Retorno de Canal de Áudio

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Sim (V5.0)

  • Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

    1ea

  • Entrada HDMI

    3 (suporta eARC, ALLM)

  • Entrada de RF (Antena/Cabo)

    1ea

  • USB

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 5)

SMART TV

  • Compatível com Apple Airplay2

    Sim

  • Sistema Operacional

    webOS 25

  • Compatível com Câmera USB

    Sim

  • AI Chatbot

    Sim

  • Google Cast

    Sim

  • Google Home / Hub

    Sim

  • Home Hub

    Sim

  • Reconhecimento Inteligente de Voz

    Sim

  • LG Channels

    Sim

  • Controle Smart Magic

    Built-In (Integrado)

  • Multi View

    Sim

  • App de Controle pelo Smartphone

    Sim (LG ThinQ)

  • Reconhecimento de Voz

    Sim

  • Compatível com Apple Home

    Sim

ALIMENTAÇÃO

  • Consumo de energia em stand by

    Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Cabo de Força

    Sim (Destacável)

