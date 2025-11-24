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Combo Smart TV LG AI 4K QNED73 de 75" 2026 + Soundbar LG S70TY Dolby Atmos, Canais 3.1.1 e 400W RMS

Combo Smart TV LG AI 4K QNED73 de 75" 2026 + Soundbar LG S70TY Dolby Atmos, Canais 3.1.1 e 400W RMS

75QNED73.S70TY
Vista frontal da Smart TV LG QNED AI 4K QNED70 de 75 polegadas 2025 75QNED70ASA
front view
Vista frontal da Smart TV LG QNED AI 4K QNED70 de 75 polegadas 2025 75QNED70ASA
front view

Principais recursos

  • Tecnologia Cores Dinâmicas QNED
  • Processador Alpha7 AI 4K Ger 8
  • Com o controle remoto AI Magic
  • Experiência sonora completa com Dolby Atmos e Canal de Disparo Central
  • Tenha o seu próprio cinema em casa com o Dolby Atmos
  • Controle simples através da sua TV com WOW Interface, além de som sinfônico com WOW Orchestra
Mais
Produtos neste pacote: 2
Vista frontal da Smart TV LG QNED AI 4K QNED80 de 75 polegadas 2025 75QNED80ASA

75QNED73ASA

Smart TV 4K 75" LG QNED73 Portal de Games Processador AI α7 Ger8 4K Super Upscaling Google Cast Integrado Controle AI Magic WebOS 25 Modo Esportes Alerta de Esportes
Front view

S70TY

Soundbar LG S70TY Dolby Atmos com configuração de canais 3.1.1 e 400W RMS
LG QNED TV em um fundo escuro colorido. Na tela, há uma obra de arte brilhante e colorida que mostra a tecnologia de cores da QNED e a capacidade de exibir um amplo espectro de tons em grande contraste. O logotipo da LG QNED AI está visível. O título diz: Cada cor redefinida com a tecnologia Dynamic QNED Color.

LG QNED TV em um fundo escuro colorido. Na tela, há uma obra de arte brilhante e colorida que mostra a tecnologia de cores da QNED e a capacidade de exibir um amplo espectro de tons em grande contraste. O logotipo da LG QNED AI está visível. O título diz: Cada cor redefinida com a tecnologia Dynamic QNED Color.

*QNED e QNED evo contam com diferentes soluções de cor, cada uma utilizando a mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui os pontos quânticos.

Conheça o poderoso e inteligente processador alpha 7 AI de 8ª geração

Com melhorias significativas de desempenho, o processador alpha 7 AI de 8ª geração oferece processamento mais rápido e agora entrega qualidade de imagem 4K com nitidez e profundidade muito superiores.

O processador alpha 7 AI Gen8 se ilumina de amarelo, e raios de luz coloridos saem dele.

*Comparado à Smart TV de entrada do mesmo ano com processador alpha 5 AI de 6ª geração, com base em comparação interna de especificações.

As Novas Cores Dinâmicas QNED

A mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui o Quantum Dot, oferece uma taxa aprimorada de reprodução de cores.

Respingos de tinta irrompem do chão em diversas cores.

As imagens usadas na visão geral do produto abaixo são para fins representativos. Consulte a galeria de imagens no topo da página para uma representação precisa.

LG Soundbar contra um fundo preto revela seu design começando no canto esquerdo e depois se expande para mostrar toda a barra de som. Uma TV LG QNED aparece com Synergy Bracket. O Soundbar fica em cima do suporte Synergy, pressionado contra a parede com a tela inferior da TV visível, exibindo um homem tocando violão.

Áudio ideal e digno da sua TV LG QNED

Aprimore a experiência da TV LG QNED com o soundbar que realça seu design e aperfeiçoa seu desempenho sonoro.

Experiência sonora que te envevole

LG Soundbar e LG QNED TV encostados na parede com o QNED Matching Bracket em uma sala cinza e madeira em perspectiva angular, exibindo um homem tocando violão em frente ao oceano. LG Soundbar e LG TV em uma sala de estar tocando uma orquestra. Ondas brancas de gotículas representando ondas sonoras disparam para cima e para frente a partir da barra de som e são projetadas na TV, enquanto o subwoofer cria um efeito sonoro na parte inferior. LG Soundbar e LG TV em uma sala escura apresentando uma apresentação musical. Gotículas brancas representando ondas sonoras disparam para cima e para frente a partir da barra de som, enquanto o subwoofer cria um efeito sonoro na parte inferior.

LG Soundbar e LG QNED TV encostados na parede com o QNED Matching Bracket em uma sala cinza e madeira em perspectiva angular, exibindo um homem tocando violão em frente ao oceano. LG Soundbar e LG TV em uma sala de estar tocando uma orquestra. Ondas brancas de gotículas representando ondas sonoras disparam para cima e para frente a partir da barra de som e são projetadas na TV, enquanto o subwoofer cria um efeito sonoro na parte inferior. LG Soundbar e LG TV em uma sala escura apresentando uma apresentação musical. Gotículas brancas representando ondas sonoras disparam para cima e para frente a partir da barra de som, enquanto o subwoofer cria um efeito sonoro na parte inferior.

*Imagens de tela simuladas.

O Soundbar LG completa a sua experiência na TV

Design perfeito para as TVs LG QNED

Um complemento harmonioso

Aprecie a TV LG QNED e a harmonia com o design do soundbar LG para ambientes refinados e organizados.

LG Soundbar e LG QNED TV encostados na parede com o QNED Matching Bracket em uma sala cinza e madeira em perspectiva angular, enquanto a LG QNED TV exibe um homem tocando violão. LG Soundbar e LG QNED TV contra uma parede creme com o suporte de TV correspondente QNED. A TV está passando o vídeo de uma mulher cantando em um estúdio de gravação. Abaixo da TV, há um moderno suporte geométrico de madeira. LG Soundbar e TV LG QNED na parede com o suporte de TV correspondente QNED em um espaço aconchegante e pouco iluminado com brinquedos infantis. A TV está passando um vídeo de um garotinho tocando violoncelo.

LG Soundbar e LG QNED TV encostados na parede com o QNED Matching Bracket em uma sala cinza e madeira em perspectiva angular, enquanto a LG QNED TV exibe um homem tocando violão. LG Soundbar e LG QNED TV contra uma parede creme com o suporte de TV correspondente QNED. A TV está passando o vídeo de uma mulher cantando em um estúdio de gravação. Abaixo da TV, há um moderno suporte geométrico de madeira. LG Soundbar e TV LG QNED na parede com o suporte de TV correspondente QNED em um espaço aconchegante e pouco iluminado com brinquedos infantis. A TV está passando um vídeo de um garotinho tocando violoncelo.

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Especificação chave

IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel

4K QNED

IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa

60Hz Nativo

IMAGEM (DISPLAY) - Ampla Gama de Cores

Cores Dinâmicas QNED

IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador

α7 AI Processor 4K Gen8

IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

ÁUDIO - Saída de Áudio

20W

ÁUDIO - Sistema de Som

2.0 Canais

DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)

1678 x 964 x 59,9

DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base

31,4

Todas as especificações

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K QNED

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Iluminação do painel

Direto

Frequência Nativa

60Hz Nativo

Ampla Gama de Cores

Cores Dinâmicas QNED

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

α7 AI Processor 4K Gen8

Upscaler AI

4K Super Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Sim

AI Brightness Control

Sim

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

Modo de Imagem

9 modos

Auto Calibração

Sim

JOGOS

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (até 60 Hz)

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

1678 x 964 x 59,9

Dimensões com base (LxAxP)

1678 x 1027 x 361

Dimensões da embalagem (LxAxP)

1820 x 1115 x 200

Base da TV (LxAxP)

1344 x 361

Peso sem base

31,4

Peso com base

31,8

Peso da embalagem

40,7

Suporte Vesa (LxA)

400 x 400

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

7893299966415

ÁUDIO

AI Sound

α7 AI Sound Pro (Upmixagem Virtual 9.1.2)

Clear Voice Pro

Sim (Nivelamento automático de volume)

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Saída de Áudio

20W

AI Acoustic Tuning

Sim

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

Direção do Som

Inferior

Sistema de Som

2.0 Canais

WOW Orchestra

Sim

CONECTIVIDADE

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Support

Sim (v. 5.1)

Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Sim

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

Entrada HDMI

3 (suporta eARC, ALLM)

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 5)

SMART TV

Sistema Operacional

webOS 25

Compatível com Câmera USB

Sim

AI Chatbot

Sim

Web Browser Completo

Sim

Google Cast

Sim

Google Home / Hub

Sim

Home Hub

Sim

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

LG Channels

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Reconhecimento de Voz

Sim

Compatível com Apple Airplay

Sim

Compatível com Apple Home

Sim

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR25

Cabo de Força

Sim (Anexo)

TRANSMISSÃO

Receptor analógico de sinal

NTSC/PAL-M/PAL-N

Receptor digital de sinal

ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Cabo HDMI

Sim

Controle remoto

Sim

Suporte para montagem na parede

Sim

Cartão de garantia

Sim

FORMATO DE ÁUDIO

AAC

Sim

Dolby Atmos

Sim

Dolby Digital

Sim

DTS Digital Surround

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299946455

CONECTIVIDADE

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Sim

Versão Bluetooth

5.3

Entrada HDMI

1

Saída HDMI

1

óptico

1

Sinal traseiro sem fio

Sim

CONFORTO

Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android

Sim

Controle do modo de Soundbar

Sim

Compartilhamento do modo de som da TV

Sim

WOW Interface

Sim

DIMENSÃO (LXAXD)

Principal

950 x 63 x 115 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

EM GERAL

Número de canais

3.1.1

Números de alto-falantes

7 EA

Potência de saída

400 W

COMPATÍVEL COM HDMI

120Hz

Sim

Canal de retorno de áudio (ARC)

Sim

Canal de retorno de áudio (e-ARC)

Sim

CEC (Simplink)

Sim

Dolby Vision

Sim

HDR10

Sim

Passagem

Sim

Passagem (4K)

Sim

taxa de atualização variável / modo de baixa latência

Sim

ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO

Amostragem

24bit/96kHz

POTÊNCIA

Consumo de energia (Principal)

33 W

Consumo de energia (subwoofer)

33 W

Consumo de energia desligada (principal)

0.5 W ↓

Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)

0.5 W ↓

EFEITO SONORO

AI Sound Pro

Sim

Grave de som / Grave de som +

Sim

Cinema

Sim

Som nítido

Sim

Jogo

Sim

Música

Sim

Esportes

Sim

Padrão

Sim

PESO

Peso bruto

13,3 kg

Principal

3,0 kg

Subwoofer

5,7 kg

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