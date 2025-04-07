Smart TV LG LB650 AI Full HD 43 polegadas 2026

1)*HDR10 Pro não é um formato, mas sim o Mapeamento Dinâmico de Tons da LG, aplicado quadro a quadro para conteúdo HDR10.

2)*O som pode variar dependendo do ambiente de audição.

3)*AI Search (Copilot) está disponível em modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD com webOS Re:New Program, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

4)*É necessária uma conexão com a internet e os serviços de IA de parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma assinatura.

5)*Este recurso pode variar de acordo com a região e o modelo e não está disponível em países onde o suporte a LLM não é fornecido.

6)*Alguns desses recursos podem não ser compatíveis com determinadas regiões ou modelos.

7)*Os menus exibidos podem ser diferentes no lançamento. *As recomendações de palavras-chave variam de acordo com o aplicativo e a hora do dia.

8)*O cartão "Nesta Cena" está disponível em países que oferecem suporte a EPG (Guia Eletrônico de Programação).

9)*O cartão "Em Exibição" não está disponível na Netflix e em outros aplicativos de provedores de conteúdo, portanto, não será exibido.

10)*O cartão "IA Generativa" está disponível em determinadas regiões ou modelos.

11)*O conteúdo exibido pode ser reduzido ou limitado, dependendo da região e da conectividade da rede.

12)*O suporte ao Voice ID pode variar de acordo com a região e o país e está disponível em TVs OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como em TVs MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

13)*Funciona apenas com aplicativos que suportam a conta Voice ID.

14)*O bloqueio pode ser desbloqueado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a problemas de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar corretamente.

15)*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuação sem aviso prévio.

16)*My Page se aplica a TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

17)*É necessária conexão com a internet. *É possível vincular o Ai Chatbot ao atendimento ao cliente.

18)*Em países onde o PNL não é compatível, o acesso e o uso do aplicativo por voz podem não estar disponíveis.

19)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte do Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

20)*O cronograma de atualizações, bem como os recursos, aplicativos e serviços, podem variar de acordo com o modelo e a região.

21)*Os recursos, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

22)*Oferece acesso rápido aos recursos de IA da TV, mas não possui processamento de IA integrado.

23)*O design, a disponibilidade e as funções do controle remoto Ai Magic podem variar de acordo com a região e o idioma compatível, mesmo para o mesmo modelo.

24)*Alguns recursos podem exigir conexão com a internet.

25)*O AI Voice Recognition está disponível apenas em países que oferecem suporte a PNL (Processamento de Linguagem Natural) em seu idioma nativo.

26)*O suporte para determinados canais LG varia conforme a região.

27)*A LG é compatível com dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Os serviços e recursos compatíveis com 'Matter' podem variar dependendo dos dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser feita pelo aplicativo ThinQ para dispositivos móveis.

28)*O cartão ‘In This Scene’ está disponível em países que oferecem suporte a EPG.

29)*O escopo do suporte pode variar de acordo com o país.

30)*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade por ações ou decisões tomadas com base nessas informações.

31)*A quantidade total informada refere-se aos canais presentes no LG Channels e em seus parceiros Soul TV, Plex e Pluto TV. A disponibilidade de canais pode ser alterada a qualquer momento e é de responsabilidade dos parceiros.