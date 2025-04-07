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Smart TV LG LB650 AI Full HD 43 polegadas 2026

Smart TV LG LB650 AI Full HD 43 polegadas 2026

43LB6500PSB
Vista frontal de Smart TV LG LB650 AI Full HD 43 polegadas 2026 43LB6500PSB
LG SMART TV AI LB65 shown in front and side views highlights a 32-inch display with a 719 mm-wide screen, 430 mm screen height, 456 mm height with stand, a 71 mm profile depth, and a stand footprint measuring 589 by 180 mm.
LG Smart TV LG LB650 AI Full HD 43 polegadas 2026, 43LB6500PSB
LG SMART TV AI LB65 highlights HDR10 Pro through a split scenic lake-and-mountain image, comparing SDR with HDR10 Pro to reveal brighter highlights, deeper shadows, and more refined contrast.
LG SMART TV AI LB65’s alpha 5 AI Processor Gen9 glows at the center of an orange circuit board, highlighting AI processing that delivers clearer picture quality with enhanced sharpness and depth.
LG SMART TV AI LB65 with Dynamic Tone Mapping enhances a forest bear scene by analyzing tonal curves frame by frame, delivering richer textures with improved color contrast and visual clarity.
LG SMART TV AI LB65 with Virtual 9.1.2 by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, with multi-directional sound spreading through the room to enhance immersion throughout the space.
LG Shield, applied toLG SMART TV AI LB65, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG SMART TV AI LB65 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot.
LG SMART TV AI LB65 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG SMART TV AI LB65 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
Vista frontal de Smart TV LG LB650 AI Full HD 43 polegadas 2026 43LB6500PSB
LG SMART TV AI LB65 shown in front and side views highlights a 32-inch display with a 719 mm-wide screen, 430 mm screen height, 456 mm height with stand, a 71 mm profile depth, and a stand footprint measuring 589 by 180 mm.
LG Smart TV LG LB650 AI Full HD 43 polegadas 2026, 43LB6500PSB
LG SMART TV AI LB65 highlights HDR10 Pro through a split scenic lake-and-mountain image, comparing SDR with HDR10 Pro to reveal brighter highlights, deeper shadows, and more refined contrast.
LG SMART TV AI LB65’s alpha 5 AI Processor Gen9 glows at the center of an orange circuit board, highlighting AI processing that delivers clearer picture quality with enhanced sharpness and depth.
LG SMART TV AI LB65 with Dynamic Tone Mapping enhances a forest bear scene by analyzing tonal curves frame by frame, delivering richer textures with improved color contrast and visual clarity.
LG SMART TV AI LB65 with Virtual 9.1.2 by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, with multi-directional sound spreading through the room to enhance immersion throughout the space.
LG Shield, applied toLG SMART TV AI LB65, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG SMART TV AI LB65 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot.
LG SMART TV AI LB65 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG SMART TV AI LB65 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.

Principais recursos

  • O Processador Alpha 5 AI Ger9 produz imagens mais nítidas com maior profundidade e definição
  • Contraste e detalhes impressionantes com HDR10 Pro
  • O premiado webOS oferece experiências avançadas de IA, com tecnologia do Google Gemini e do Microsoft Copilot
  • O AI Hub desbloqueia uma experiência inteligente e personalizada, protegida pelo LG Shield
  • Acesse uma ampla seleção de conteúdos ao vivo e sob demanda, disponível pelo LG Channels.
Mais

Por que escolher a LG Smart TV?

LG SMART TV AI LB65’s alpha 5 AI Processor Gen9 glows at the center of an orange circuit board, highlighting AI processing that delivers clearer picture quality with enhanced sharpness and depth.

alpha 5 AI Processor Gen9

LG SMART TV AI LB65 with Virtual 9.1.2 by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, surrounding the room with multi-directional sound for a deeply immersive experience.

AI Sound Pro
91.2 Canais Virtuais

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.

Secured by LG Shield

LG SMART TV AI LB65 with Award-winning Multi AI webOS is presented on a dark background featuring Microsoft Copilot and Google Gemini logos, indicating support for AI-related services accessible through the TV interface.

webOS Multi-AI premiado

LG SMART TV AI LB65 features AI Hub for personalization, with an AI symbol above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

AI Hub for Personalization

LG SMART TV AI LB65 with LG Channels offers endless free entertainment, including live TV channels, movies, and exclusive content, with direct access to a wide range of viewing options.

LG Channels - Endless Entertainment for Free

O que faz a Smart TV da LG ser diferente?

As Smart TVs da LG são equipadas com nossos Processadores Alpha AI para oferecer qualidade visual aprimorada e som de alta qualidade. O HDR10 Pro aumenta o contraste. O AI Sound Pro adiciona profundidade e clareza ao seu áudio. Além disso, nosso premiado webOS torna tudo intuitivo e prático com recursos de inteligência artificial, como a Multi AI Search e muito mais.

Processador Alpha 5 AI Ger9 

Projetado para imagens brilhantes

O novo Processador Alpha 5 AI Ger9 traz processamento de ponta para sua TV LG, oferecendo nitidez e profundidade aprimoradas para uma experiência superior.

LG SMART TV AI LB65’s alpha 5 AI Processor Gen9 glows at the center of an orange circuit board, highlighting AI processing that delivers clearer picture quality with enhanced sharpness and depth.

LG SMART TV AI LB65’s alpha 5 AI Processor Gen9 glows at the center of an orange circuit board, highlighting AI processing that delivers clearer picture quality with enhanced sharpness and depth.

HDR10 Pro

Detalhes vívidos, contraste mais profundo em cada cena

Nosso formato HDR10 Pro oferece realces mais brilhantes e sombras mais profundas. Mergulhe em cenas mais luminosas com detalhes mais ricos. 1)

LG SMART TV AI LB65 highlights HDR10 Pro through a split scenic lake-and-mountain image, comparing SDR with HDR10 Pro to reveal brighter highlights, deeper shadows, and more refined contrast.

LG SMART TV AI LB65 highlights HDR10 Pro through a split scenic lake-and-mountain image, comparing SDR with HDR10 Pro to reveal brighter highlights, deeper shadows, and more refined contrast.

Por que escolher a LG AI TV?

A LG AI TV otimiza a imagem e o som, tornando o seu dia a dia mais inteligente com o Hub de IA personalizado.

Saiba mais sobre a LG AI TV
LG SMART TV AI LB65 with Dynamic Tone Mapping enhances a forest bear scene by analyzing tonal curves frame by frame, delivering richer textures with improved color contrast and visual clarity.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with 4K Super Upscaling shows an orca swimming over a coral reef and fish, as AI upscales every frame toward 4K quality, then zooms out to reveal a child watching up close, immersed in the vivid detail.

Mapeamento Dinâmico de Tons

Brilho e detalhes aprimorados em cada quadro.

O Mapeamento Dinâmico de Tons analiza e ajusta cada quadro para entregar cor e contraste aprimorados

LG SMART TV AI LB65 with Virtual 9.1.2 Ch by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, surrounding the room with multi-directional sound for a deeply immersive experience.

LG SMART TV AI LB65 with Virtual 9.1.2 Ch by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, surrounding the room with multi-directional sound for a deeply immersive experience.

9.1.2 Canais Virtuais

Som surround e imersivo com 9.1.2 Canais Virtuais

O AI Sound utiliza algoritmos sofisticados para analisar o som e aprimorá-lo, criando uma experiência de áudio que simula o som surround mesmo sem a necessidade de alto-falantes externos adicionais.

Descubra 3 benefícios excepcionais do AI Hub

Multi AI Search avançada com Google Gemini e Microsoft Copilot

Basta dizer o que você está procurando e selecionar o modelo de IA mais adequado. O sistema se conecta a vários modelos de IA para fornecer resultados mais abrangentes e relevantes.3)

Conteúdo personalizado recomendado para você

O AI Concierge sugere conteúdo e atualizações personalizados de acordo com seus interesses. O recurso "Nesta Cena" fornece recomendações e informações relevantes com base no que você está assistindo, enquanto a IA Generativa permite pesquisar e criar imagens.4)

A LG AI TV reconhece sua voz e te leva à sua página personalizada!

Ao acessar My Page, você pode ver tudo rapidamente, desde a previsão do tempo, calendário e widgets até os resultados dos seus esportes favoritos.5)

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

webOS Multi-AI premiado

LG QNED AI QNED70 Mini LED with AI Chatbot displays an on-screen message that identifies a sudden power-off issue and offers a solution before user input, demonstrating proactive AI detection and guidance through the TV interface.

AI Chatbot

O AI Chatbot conhece o problema antes mesmo de você perguntar

Quando sua TV apresenta sinais de problemas, o sistema detecta a falha e fornece orientações passo a passo diretamente na tela, ajudando você a resolver instantaneamente ou a entrar em contato com o suporte.6)

O premiado webOS agora protegido pelo LG Shield

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

A melhor plataforma de Smart TV por 8 anos

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

Segurança que você pode confiar

 

As 7 tecnologias principais do LG Shield garantem a segurança dos seus dados com armazenamento e gerenciamento de dados seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridade de software garantida, autenticação de usuário e controle de acesso, transmissão de dados segura, detecção e resposta a eventos de segurança e gerenciamento seguro de atualizações.

Segurança que você pode confiar Descubra mais sobre o LG Shield

webOS Re:New Program

Atualizações gratuitas por até 5 anos7)

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

Proteção LG Quad

Sua TV LG foi projetada para durar com a LG Quad

Do hardware ao software, sua TV LG está protegida. Os capacitores integrados protegem contra altas voltagens, incluindo descargas atmosféricas, enquanto os semicondutores são projetados com proteção contra surtos. O gel de silicone e os revestimentos protetores protegem os chipsets da umidade e até mesmo seus dados permanecem seguros com o LG Shield.

Controle AI Magic

Navegue e aponte facilmente como um mouse para aproveitar o AI Hub.

Controle sua TV facilmente com o controle AI Magic. Com um sensor de movimento e uma roda de rolagem, clique, arraste e solte para usá-lo como um mouse ou simplesmente fale para usar comandos de voz.8)

LG SMART TV AI LB65 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot.

LG SMART TV AI LB65 FHD TV with LG Channels offers endless free entertainment, including live TV channels, movies, and exclusive content, with direct access to a wide range of viewing options.

LG Channels

Entretenimento sem fim e grátis

O LG Channels reúne diversos conteúdos de várias plataformas em um único lugar, gratuitamente, tornando mais fácil do que nunca encontrar o que você adora. Comece a assistir sem custos ocultos ou a necessidade de instalar um decodificador.9)

LG SMART TV AI LB65 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Conectividade Inteligente

Home Hub, sua plataforma completa para casa inteligente

O Home Hub reúne todos os seus dispositivos inteligentes. Conecte, controle e interaja perfeitamente com seus dispositivos IoT domésticos.10)

Mergulhe em cada partida

Previsão de Jogos pelo AI Concierge

Receba previsões de jogos pelo Alerta de Esportes

Acompanhe cada momento da ação. Configure seus alertas e receba notificações sobre a programação dos jogos do seu time, placares e muito mais.

Alerta de Esportes

Previsão de Jogos pelo AI Concierge

A IA analisa as estatísticas e o desempenho do seu time para fornecer previsões de jogos. Torça com mais intensidade e aproveite para apoiar seu time com essas informações geradas por IA.11)

*As imagens acima nesta página de detalhes do produto são apenas para fins ilustrativos. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais precisa.

*As especificações e os recursos variam de acordo com a região, o modelo e o tamanho.

*A disponibilidade do serviço varia de acordo com a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas do aplicativo de terceiros.

*É necessário ter uma conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar os serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming. Sem uma conta LG, somente conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) e TV terrestre/aberta (somente para TVs com sintonizadores) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma conta LG.

1)*HDR10 Pro não é um formato, mas sim o Mapeamento Dinâmico de Tons da LG, aplicado quadro a quadro para conteúdo HDR10.

 

 

 

 

 

2)*O som pode variar dependendo do ambiente de audição.

 

 

 

 

 

 

 

3)*AI Search (Copilot) está disponível em modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD com webOS Re:New Program, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

 

4)*É necessária uma conexão com a internet e os serviços de IA de parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma assinatura.

 

5)*Este recurso pode variar de acordo com a região e o modelo e não está disponível em países onde o suporte a LLM não é fornecido.

 

 

 

 

 

 

 

6)*Alguns desses recursos podem não ser compatíveis com determinadas regiões ou modelos.

 

7)*Os menus exibidos podem ser diferentes no lançamento. *As recomendações de palavras-chave variam de acordo com o aplicativo e a hora do dia.

 

8)*O cartão "Nesta Cena" está disponível em países que oferecem suporte a EPG (Guia Eletrônico de Programação).

 

9)*O cartão "Em Exibição" não está disponível na Netflix e em outros aplicativos de provedores de conteúdo, portanto, não será exibido.

 

10)*O cartão "IA Generativa" está disponível em determinadas regiões ou modelos.

 

 

 

 

 

 

 

11)*O conteúdo exibido pode ser reduzido ou limitado, dependendo da região e da conectividade da rede.

 

12)*O suporte ao Voice ID pode variar de acordo com a região e o país e está disponível em TVs OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como em TVs MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

 

13)*Funciona apenas com aplicativos que suportam a conta Voice ID.

 

14)*O bloqueio pode ser desbloqueado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a problemas de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar corretamente.

 

15)*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuação sem aviso prévio.

 

16)*My Page se aplica a TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

 

 

 

 

 

 

 

17)*É necessária conexão com a internet. *É possível vincular o Ai Chatbot ao atendimento ao cliente.

 

18)*Em países onde o PNL não é compatível, o acesso e o uso do aplicativo por voz podem não estar disponíveis.

 

 

 

 

 

 

 

19)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte do Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

 

20)*O cronograma de atualizações, bem como os recursos, aplicativos e serviços, podem variar de acordo com o modelo e a região.

 

21)*Os recursos, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

 

 

 

 

 

 

 

22)*Oferece acesso rápido aos recursos de IA da TV, mas não possui processamento de IA integrado.

 

23)*O design, a disponibilidade e as funções do controle remoto Ai Magic podem variar de acordo com a região e o idioma compatível, mesmo para o mesmo modelo.

 

24)*Alguns recursos podem exigir conexão com a internet.

 

25)*O AI Voice Recognition está disponível apenas em países que oferecem suporte a PNL (Processamento de Linguagem Natural) em seu idioma nativo.

 

 

 

 

 

 

 

26)*O suporte para determinados canais LG varia conforme a região.

 

 

 

 

 

 

 

27)*A LG é compatível com dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Os serviços e recursos compatíveis com 'Matter' podem variar dependendo dos dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser feita pelo aplicativo ThinQ para dispositivos móveis.

 

 

 

 

 

 

 

28)*O cartão ‘In This Scene’ está disponível em países que oferecem suporte a EPG.

 

29)*O escopo do suporte pode variar de acordo com o país.

 

 

 

30)*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade por ações ou decisões tomadas com base nessas informações.

 

 

31)*A quantidade total informada refere-se aos canais presentes no LG Channels e em seus parceiros Soul TV, Plex e Pluto TV. A disponibilidade de canais pode ser alterada a qualquer momento e é de responsabilidade dos parceiros.

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Especificação chave

  • IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel

    FHD

  • IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa

    60Hz Nativo

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador

    Processador Alpha 5 com AI Gen9

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • ÁUDIO - Saída de Áudio

    20W

  • ÁUDIO - Sistema de Som

    2.0 Canais

  • DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)

    955 x 561 x 77,9

  • DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base

    5,9

Todas as especificações

ACESSIBILIDADE

  • Alto Contraste

    Sim

  • Escada de Cinza

    Sim

  • Cores Invertidas

    Sim

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de Barras

    7893299971631

DIMENSÕES E PESOS

  • Dimensões sem base (LxAxP)

    955 x 561 x 77,9

  • Dimensões com base (LxAxP)

    955 x 604 x 188

  • Dimensões da embalagem (LxAxP)

    1060 x 650 x 120

  • Base da TV (LxAxP)

    791 x 188

  • Peso sem base

    5,9

  • Peso com base

    6,0

  • Peso da embalagem

    8,1

  • Suporte Vesa (LxA)

    200 x 200

IMAGEM (DISPLAY)

  • Tipo de Painel

    FHD

  • Resolução

    Full HD (1.920 x 1.080)

  • Iluminação do painel

    Direto

  • Frequência Nativa

    60Hz Nativo

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Processador

    Processador Alpha 5 com AI Gen9

  • Upscaler AI

    Upscaler de Resolução

  • Dynamic Tone Mapping

    Sim

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • Modo de Imagem

    7 Modos

ÁUDIO

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Sim

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Modo audio Compartido

    Sim

  • Saída de Áudio Simultâneo

    Sim

  • Saída de Áudio

    20W

  • Ajuste Acústico Adaptativo

    Compatível (Necessario Controlador Magic Remote)

  • Audio Codec

    AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE‑AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt‑X (Consulte o manual)

  • Direção do Som

    Inferior

  • Sistema de Som

    2.0 Canais

CONECTIVIDADE

  • Retorno de Canal de Áudio

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Sim (v 5.3)

  • Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • Entrada HDMI

    2 (suporta eARC)

  • Entrada de RF (Antena/Cabo)

    1ea

  • USB

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 5)

JOGOS

  • HGIG Mode

    Sim

  • Otimizador de Jogos

    Sim (Painel de Jogos)

SMART TV

  • Sistema Operacional

    webOS 26

  • App de Controle pelo Smartphone

    Sim (LG ThinQ)

  • Minha Página

    Sim

  • LG Shield

    Sim

  • LG Channels

    Sim

  • Reconhecimento Inteligente de Voz

    Sim (com o aplicativo LG ThinQ.)

  • Home Hub

    Sim (LG ThinQ)

  • Google Cast

    Sim

  • Web Browser Completo

    Sim

  • AI Voice ID

    Compatível (Necessario Controlador Magic Remote)

  • Controlador Magic Remote AI

    Compatível (Necessario Controlador Magic Remote)

  • AI Chatbot

    Sim

  • Compatível com Apple Airplay

    Sim

  • Compatível com Apple Home

    Sim

ALIMENTAÇÃO

  • Voltagem

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energia em stand by

    Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Controle Remoto

    Controle Remoto Padrão

  • Cabo de Força

    Sim (Destacável)

TRANSMISSÃO

  • Receptor analógico de sinal

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Receptor digital de sinal

    ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

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