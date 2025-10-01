All Laundry Lineup

Laveuses

Les habitudes de lavage peuvent varier d’un foyer à l’autre, des petites charges fréquentes à quelques lavages plus importants dans la semaine. Les lave-linge accompagnent ces différents rythmes avec des performances fiables qui maintiennent votre routine fluide.

Compact (2.6 pi³) Laveuse compacte pour condos et appartements — gère les essentiels quotidiens et les petites charges fréquentes. Standard (4.8~5.2 pi³) Laveuse quotidienne pour la plupart des foyers — gère facilement les charges mixtes, la literie et la lessive hebdomadaire. Méga capacité (5.8~6.3 pi³) Laveuse très grande capacité pour un maximum de linge — lavez couettes, literie lourde et articles volumineux en moins de cycles. Précédent Suivant

※ Cette gamme est fournie à titre de référence pour les caractéristiques clés de la série. Les spécifications et options réelles peuvent varier selon le modèle.

Compact

(2.6 pi³) Standard

(4.8~5.2 pi³) Méga capacité

(5.8~6.3 pi³)