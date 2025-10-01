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Découvrez la gamme d’appareils de buanderie LG

Comment choisir l’appareil de buanderie qui s’adapte à votre vie ?

Comparez et choisissez l’appareil de buanderie parfait pour votre style de vie. Découvrez facilement les atouts de la Laveuse, de la Sécheuse, du Combo laveuse-sécheuse et du WashTower—puis trouvez celui qui vous convient le mieux.

ALL LaundrySummary

A white front-loading washing machine is built into cabinetry, placed next to a laundry basket, with its control panel and circular door visible.
Laveuses
Les laveuses LG sont offertes en différentes capacités pour s’adapter à chaque foyer.
# 6 Motion DD # TurboWash 360
A white front-loading dryer is built into a wooden enclosure, with neatly arranged towels and bottles on the shelf above.
Sécheuses
Les sécheuses LG offrent un séchage rapide, efficace et délicat pour des vêtements toujours soignés.
# Pompe à chaleur électrique
A white washer-dryer combo is placed beneath a wooden shelf, surrounded by neatly folded towels, baskets, and small decorative items.
Combos laveuse-sécheuse
Les combos laveuse-sécheuse LG économisent de l’espace en lavant et séchant dans une seule machine.
# 6 Motion DD # All-in-one
A black WashTower is installed within a closet unit, surrounded by shelves holding folded towels, clothing, and storage boxes.
LG WashTower™
Une laveuse et sécheuse gain de place avec des commandes centralisées pour un entretien du linge facile et efficace.
# 6 Motion DD # DUAL Inverter Heat Pump
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All Laundry Lineup

Laveuses

Les habitudes de lavage peuvent varier d’un foyer à l’autre, des petites charges fréquentes à quelques lavages plus importants dans la semaine. Les lave-linge accompagnent ces différents rythmes avec des performances fiables qui maintiennent votre routine fluide.

A white front-loading washing machine is placed between white-toned cabinets.
Compact (2.6 pi³)
Laveuse compacte pour condos et appartements — gère les essentiels quotidiens et les petites charges fréquentes.
# Model : WM1455HWA # Condos et appartements
A black front-loading washing machine stands beside wood cabinets, with folded towels on a nearby rack.
Standard (4.8~5.2 pi³)
Laveuse quotidienne pour la plupart des foyers — gère facilement les charges mixtes, la literie et la lessive hebdomadaire.
# Model : WM5500HVA # La plupart des foyers
A white front-loading washer sits beneath a wooden shelf, surrounded by neatly placed towels and decor.
Méga capacité (5.8~6.3 pi³)
Laveuse très grande capacité pour un maximum de linge — lavez couettes, literie lourde et articles volumineux en moins de cycles.
# Model : WM6700HBA # Grandes familles
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※ Cette gamme est fournie à titre de référence pour les caractéristiques clés de la série. Les spécifications et options réelles peuvent varier selon le modèle.

Compact
(2.6 pi³)
Standard
(4.8~5.2 pi³)
Méga capacité
(5.8~6.3 pi³)

Highlights

Capacité (pi³)

Les laveuses ont généralement les mêmes dimensions extérieures : c'est donc la capacité du tambour qui fait la différence. Exprimée en kilogrammes, cette valeur indique la quantité de linge que vous pouvez laver en une seule brassée.

Not available
5,2 pi³

5,2 pi³

5.8 pi³

5.8 pi³

6 Motion DD

Cette technologie reproduit différents mouvements de lavage à la main grâce à un contrôle moteur précis, garantissant un nettoyage en profondeur tout en douceur en adaptant le mouvement du tambour aux différents types de linge.

Not available
Not available
6 Motion DD
AI DD™ Soin intelligent

Intelligent Care représente le cerveau de votre laveuse : notre technologie premium AI DD utilise l'apprentissage profond pour détecter le poids et la souplesse des tissus, sélectionnant automatiquement le mouvement optimal pour une protection des textiles améliorée de 18 %. L'Inverter Direct Drive offre des performances fiables et silencieuses grâce au système exclusif à 6 mouvements de LG, garantissant que chaque brassée est traitée avec soin, quel que soit le modèle choisi.

Not available
Not available
AI DD™ Soin intelligent
Technologie TurboWash™ 360

La technologie TurboWash définit la vitesse et l'efficacité de votre lavage : TurboWash 360 utilise cinq puissants jets pour un nettoyage complet à 360 degrés en seulement 39 minutes avec une protection maximale des textiles, tandis que le TurboWash standard emploie des buses haute pression pour réduire considérablement les temps de lavage.
1. TurboWash 360 : Lavage le plus rapide en 39 min avec multi-spray à 360°
2. TurboWash : Temps de lavage réduit grâce aux puissants jets
3. Base (sans Turbo) : Performances de lavage standard

Not available
TurboWash™ 360
TurboWash™ 360
Homologuée ENERGY STAR®

Consultez l'étiquette énergie de votre laveuse, qui indique une note allant de A (meilleure) à G (moins bonne).

Not available
Not available
Not available
Couleur extérieure
Not available
Blanc (B), acier graphitique (V)
Black Steel (B)
Dimensions (L x H x P po)
Not available
Not available
27 x 39 x 33 1/4

27 x 39 x
33 1/4

ThinQ (Wi-Fi)

LG ThinQ transforme votre expérience de lavage en vous permettant de lancer ou de surveiller vos cycles de lavage à distance depuis votre téléphone intelligent. L'application vous permet également de télécharger de nouveaux cycles spécialisés, de suivre votre consommation d'énergie et propose le Smart Diagnosis pour garantir que votre laveuse ou sécheuse fonctionne toujours de manière optimale.

Not available
ThinQ (Wi-Fi)
ThinQ (Wi-Fi)

Features

Distributeur à 4 plateaux

La Gestion du Détergent définit la manière dont votre laveuse gère les produits de lavage : grâce à la technologie innovante de LG, ezDispense calcule et injecte automatiquement la quantité exacte de détergent en fonction du poids de votre linge pour un confort optimal et un soin parfait des textiles, tandis que le Dosage Manuel offre une approche classique pour ceux qui préfèrent mesurer et ajouter eux-mêmes leur détergent à chaque brassée.

Not available
Not available
EzDispense™
Technologie à la vapeur

LG propose des solutions vapeur spécialisées pour un soin optimal de vos textiles : TrueSteam est une technologie premium qui chauffe l'eau pure à 100 °C pour éliminer 99,9 % des allergènes et des odeurs tout en rafraîchissant vos vêtements, tandis que Steam+ est optimisé pour les cycles de lavage afin de réduire les plis jusqu'à 30 % et d'éliminer les allergènes cachés.

Not available
TrueSteam
TrueSteam
Alimentation en eau (Chaud / Froid)

L'Alimentation en Eau détermine si la laveuse chauffe l'eau elle-même. Le mode Eau froide uniquement chauffe l'eau à l'intérieur du tambour, tandis que les modèles Eau chaude et froide disposent d'une double arrivée d'eau pour recevoir l'eau chaude directement de votre robinet.

Not available
Not available
Not available
Tours/minute max.

La Vitesse d'Essorage Maximale indique la rapidité de rotation du tambour lors du cycle d'essorage final, mesurée en tours/min (tours par minute). Un nombre de tours/min plus élevé extrait davantage d'eau des textiles, contribuant à réduire le temps de séchage global et la consommation d'énergie. Les laveuses LG offrent jusqu'à 1400 tours/min pour un essorage puissant et efficace.

Not available
Not available
Not available

Sécheuses

Le linge mouillé prend plus de place et a besoin d’espace pour sécher rapidement et uniformément. Choisir un sèche-linge adapté à la capacité de votre lave-linge contribue à une routine de lavage plus efficace.

A white front-loading dryer is built into cabinetry, with folded towels visible inside the drum.
Standard (7.3 pi³)
Sécheuse standard pour les besoins quotidiens — efficace pour les charges régulières et le linge de tous les jours.
# Model : DLE8200W # Séchage quotidien
A black front-loading dryer is installed beneath white cabinetry in a bright laundry space.
Ultra large (7.4 pi³)
Sécheuse grande capacité pour les grosses charges — gère la lessive familiale hebdomadaire, y compris serviettes et literie.
# Model : DLEX6700B # Lessive familiale
A white front-loading washing machine is installed in a bright laundry room with pastel cabinetry and a window.
Méga capacité (7.8~9.0 pi³)
Sécheuse méga capacité pour une puissance de séchage maximale — sèche les couettes grand format, couvertures lourdes et charges très volumineuses.
# Model : DLEX8900B # Capacité maximale
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※ Cette gamme est fournie à titre de référence pour les caractéristiques clés de la série. Les spécifications et options réelles peuvent varier selon le modèle.

Standard (7.3 pi³)
Ultra large (7.4 pi³)
Méga capacité (7.8~9.0 pi³)

Highlights

Capacité (pi³)

La capacité de séchage d'une laveuse-sécheuse est généralement inférieure à sa capacité de lavage. En effet, le processus de séchage nécessite davantage d'espace dans le tambour pour permettre à l'air chaud de circuler efficacement et sécher vos vêtements.

Not available
Not available
Not available
Type de source de chaleur

La Source de Chaleur définit la température et le soin de votre cycle de séchage. Tandis que les modèles traditionnels à résistance utilisent de l'air à haute température qui peut fragiliser les textiles, la technologie Pompe à Chaleur de LG utilise une méthode de déshumidification à basse température.

Not available
Not available
Not available
Pompe à chaleur DUAL Inverter

La Dual Inverter Heat Pump représente le summum des performances de séchage, utilisant deux cylindres au lieu d'un pour comprimer le réfrigérant. Ce double système offre une plage de vitesses de fonctionnement plus large, permettant des temps de séchage nettement plus rapides et une efficacité énergétique maximale.

Not available
Not available
Not available
Homologuée ENERGY STAR®

Consultez l'étiquette énergie de votre laveuse, qui indique une note allant de A (meilleure) à G (moins bonne).

Not available
Not available
Not available
Couleur extérieure
Blanc essence
Black Steel (B)
Black Steel (B)
Dimensions (L x H x P po)
27 x 42 3/4 x 29 1/4

27 x 42 3/4 x
29 1/4

27 x 39 x 30 1/8

27 x 39 x
30 1/8

29 x 40 3/4 x 32 1/8

29 x 40 3/4 x
32 1/8

ThinQ (Wi-Fi)

LG ThinQ transforme votre expérience de lavage en vous permettant de lancer ou de surveiller vos cycles de lavage à distance depuis votre téléphone intelligent. L'application vous permet également de télécharger de nouveaux cycles spécialisés, de suivre votre consommation d'énergie et propose le Smart Diagnosis pour garantir que votre laveuse ou sécheuse fonctionne toujours de manière optimale.

ThinQ (Wi-Fi)
ThinQ (Wi-Fi)
ThinQ (Wi-Fi)

Features

Type de sécheuse

Le Type de Séchage détermine la manière dont votre machine gère l'humidité et son installation. La technologie de Condensation sans Évacuation de LG recueille l'eau dans un réservoir ou un conduit d'évacuation sans nécessiter de tuyau d'évacuation externe.

Not available
Not available
Not available
Entretien du condenseur

L'Entretien du Condenseur définit la manière dont votre sécheuse maintient son efficacité : le Condenseur Auto-Nettoyant de LG nettoie automatiquement le condenseur avec de puissants jets d'eau à chaque cycle pour éliminer l'accumulation de peluches.

Not available
Not available
Not available
Double filtre à peluche

Le Double Filtre à Peluches est doté d'un système de filtration à deux étages qui capture les peluches et la poussière avec une efficacité doublée ; en minimisant les débris atteignant les composants internes de la sécheuse, il maintient des performances de séchage optimales.

Not available
Not available
Not available
Porte réversible

La technologie de Porte Réversible vous permet de changer le sens d'ouverture de la porte de la sécheuse vers la gauche ou la droite, afin qu'elle s'adapte parfaitement à l'agencement de votre espace buanderie.

Porte réversible
Porte réversible
Porte réversible
  • *Toutes les images ci-dessus sont simulées.
  • *Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle ou la capacité. Consultez la page de chaque produit pour les spécifications détaillées.
  • *La prise en charge de certaines fonctionnalités peut varier selon la région et le pays.
  • *Les images des produits sont fournies à titre illustratif uniquement et peuvent différer du produit réel.
LG laundry appliance feature cards arranged in 3D on a black background, displaying Inverter Drive, ezDisper, Smart Pairing, Product Dimensions, AI DD, and Energy Efficiency Class.

Comment les caractéristiques et les termes des appareils de lavage peuvent-ils vous aider à comprendre rapidement ce qu’ils signifient ?

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