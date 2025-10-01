1)*La luminosité peut varier selon le modèle, la taille de l’écran et la région.

*La luminosité maximale est jusqu’à 3,9 fois plus élevée que celle d’un téléviseur OLED classique, avec une fenêtre de 3 %, selon des mesures internes.

*La mention « Jusqu’à 3,9 fois plus lumineux » s’applique aux modèles OLED des séries W6 et G6 (sauf le téléviseur de 97 po), tandis que la mention « Jusqu’à 2,1 fois plus lumineux » s’applique au modèle OLED de la série G6 de 48 po. La mention « Jusqu’à 3,2 fois plus lumineux s’applique aux modèles OLED de la série C6 dotés du mode Ultralumineux Pro (téléviseurs de 83 et 77 po), tandis que le mode Ultralumineux s’applique aux autres tailles.

2)*Les téléviseurs OLED de LG ont été certifiés comme facteur de performance circadienne par eyesafeMD.

*Les téléviseurs OLED de LG ont obtenu la certification UL platine pour la faible lumière bleue et l’affichage sans scintillement.

3)*L’écran OLED de LG est certifié par Intertek pour la fidélité des couleurs de 100 %, mesurée selon la norme CIEDE2000 avec 125 motifs de couleurs.

*Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace chromatique DCI-P3, comme vérifié de manière indépendante par Intertek.

*L’écran OLED de LG est certifié UL pour les noirs parfaits et les couleurs parfaites, mesurés selon la réflexion d’une lumière circulaire conformément à la norme IDMS 11.5.

*Les performances réelles peuvent varier selon l’éclairage ambiant et l’environnement de visionnement.

4)*Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.

*L’écran OLED de LG est certifié UL pour offrir des niveaux de noir de ≤ 0,24 nit jusqu’à 500 lux, mesurés selon la réflexion d’une lumière circulaire conformément à la section 11.5 de la norme IDMS.

*L’écran OLED de LG est certifié UL pour offrir des niveaux d’uniformité des couleurs de > 99 % jusqu’à 500 lux, mesurés selon la réflexion d’une lumière circulaire conformément à la section 11.5 de la norme IDMS.

*Les performances réelles peuvent varier selon l’éclairage ambiant et l’environnement de visionnement.

5)*Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.

*La réflexion est mesurée par la valeur de la composante spéculaire incluse (SCI) à 550 nm, testée indépendamment par Intertek.

*L’écran OLED de LG est mesuré à moins de 0,5 % de réflexion en utilisant la méthode de la sphère d’échantillonnage conforme à la norme IDMS 11.2.2. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions.

*La certification Reflection Free Premium s’applique uniquement aux modèles OLED W6 et aux modèles OLED G6 de 83, 77, 65 et 55 pouces.

6)*Comparativement au processeur IA alpha 9 de huitième génération 2025, sur la base d’une comparaison interne des caractéristiques techniques.

7)*La mesure réelle est de 9,95 mm et peut varier légèrement en fonction des conditions de mesure.

*La carte d’alimentation et les haut-parleurs sont parfaitement intégrés à l’écran.

8)*L’ajustement réel peut varier selon les conditions d’installation. Un léger écart entre le téléviseur et le mur est possible.

*Les conditions d’installation peuvent varier.

9)*La fréquence de 165 Hz ne fonctionne qu’avec des jeux ou des entrées d’ordinateur qui la prennent en charge.

*Le taux de rafraîchissement de 165 Hz est pris en charge sur les modèles OLED W6, G6 et C6. Sur les modèles OLED G6 (sauf celui de 97 po), le taux de rafraîchissement de 165 Hz est pris en charge, tandis que le taux de rafraîchissement de 120 Hz s’applique au modèle de 97 po.

*La technologie G-Sync de NVIDIA est prise en charge par les cartes graphiques des séries RTX 20, RTX 30, RTX 40 et GTX 16.

10)*Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.

*Les écrans OLED de LG ont été certifiés « temps de réponse de 0,1 (gris à gris) et performances de jeu qualifiées » par Intertek.

*Les performances réelles peuvent varier selon les paramètres, la connexion réseau et l’environnement d’utilisation.

11)*Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.

*HGiG est un groupe d’entreprises issues des secteurs du jeu vidéo et des écrans de téléviseur qui s’est constitué sur une base volontaire et qui élabore et publie des lignes directrices visant à améliorer l’expérience de jeu en HDR.

*La prise en charge de la technologie HGiG peut varier selon le pays.

*ClearMR est un programme de certification du flou de mouvement de VESA.

*Les performances réelles peuvent varier selon les paramètres, les conditions du réseau et l’environnement d’utilisation.

12)*Un abonnement est nécessaire. Les services offerts peuvent varier selon le plan d’abonnement.

*Disponible uniquement sur les téléviseurs OLED W6, G6, C6 et les téléviseurs MRGB95 et MRGB9M de LG.

*La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon le pays.

*En mode de latence ultrafaible, une seule manette peut être connectée. Le fonctionnement d’autres appareils Bluetooth peut être affecté.

*Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser une connexion Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

13)*En mode de latence ultrafaible, une seule manette peut être connectée. Le fonctionnement d’autres appareils Bluetooth peut être affecté.

*Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser une connexion Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

14)*Les téléviseurs OLED de LG ont obtenu la certification DSC par VESA.

15)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

*La manette est vendue séparément.

16)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette.