About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Profitez de la technologie de couleurs trèslumineuses sur votre prochain téléviseur OLED

Le téléviseur OLED evo de LG doté de la technologie de couleurs très lumineuses affiche un éclat circulaire de lumière bleue, rouge et jaune sur un fond d’espace sombre avec un texte centré indiquant « Profitez de la technologie de couleurs très lumineuses sur votre prochain téléviseur OLED ».

Un flux de particules lumineuses multicolores et éclatantes s’écoule sur un fond sombre, formant un spectre dynamique et radieux.

Un flux de particules lumineuses multicolores et éclatantes s’écoule sur un fond sombre, formant un spectre dynamique et radieux.

Qu’est-ce que la technologie de couleurs très lumineuses?

La technologie de couleurs très lumineuses est notre technologie OLED de nouvelle génération qui fait passer chaque aspect de la qualité de l’image à un niveau entièrement nouveau. Le téléviseur offre une luminosité incomparable, des noirs parfaits et des couleurs parfaites, quel que soit l’éclairage, tout en préservant des images 4K époustouflantes grâce à notre meilleur processeur IA α11 de troisième génération. Il est même certifié Reflection-Free Premium, garantissant une qualité d’image irréprochable sans reflet, même dans une pièce lumineuse. Faites l’expérience de l’OLED comme jamais auparavant – voyez la différence, ressentez la luminosité et découvrez une nouvelle norme en matière d’expérience visuelle.

3,9 fois plus lumineux, mais intelligemment équilibré par le processeur IA alpha 11 le plus avancé de LG

Grâce au processeur IA alpha 11 4K de troisième génération avec moteur IA double, cette nouvelle évolution des téléviseurs OLED va au-delà d’une simple amélioration de la luminance globale, en ajustant précisément la luminosité au moyen de fines gradations pour offrir une luminosité maximale jusqu’à 3,9 fois plus élevée, avec un contrôle équilibré qui donne vie aux scènes en leur conférant plus d’éclat, d’énergie dynamique et de détails nouvellement révélés.1)

Le téléviseur OLED evo de LG doté du processeur IA alpha 11 4K de troisième génération montre une scène sombre avec des particules lumineuses se formant autour de la silhouette d’un cheval, offrant une luminance plus élevée, des détails plus clairs et une luminosité maximale jusqu’à 3,9 fois plus élevée.

Le téléviseur OLED evo de LG a été récompensé par le prix Meilleur produit de l’exposition par T3 au CES 2026, soulignant la reconnaissance de l’industrie pour la qualité exceptionnelle de l’image et l’innovation de pointe des panneaux OLED.

Le téléviseur OLED evo de LG a été récompensé par le prix Meilleur produit de l’exposition par T3 au CES 2026, soulignant la reconnaissance de l’industrie pour la qualité exceptionnelle de l’image et l’innovation de pointe des panneaux OLED.

Le téléviseur OLED evo de LG a reçu de nombreuses certifications, notamment la certification UL pour la faible lumière bleue, l’affichage sans scintillement et les certifications Eyesafe, qui indiquent une réduction de la lumière bleue et des performances de visionnement confortables.

Le téléviseur OLED evo de LG a reçu de nombreuses certifications, notamment la certification UL pour la faible lumière bleue, l’affichage sans scintillement et les certifications Eyesafe, qui indiquent une réduction de la lumière bleue et des performances de visionnement confortables.

Certifié UL pour une faible lumière bleue – lumineux, mais confortable pour vos yeux.2)

Certifié UL pour les noirs parfaits et les couleurs parfaites, qu’il fasse sombre ou clair.

Que le visionnement ait lieu en plein jour sous une lumière vive ou en pleine noirceur la nuit, même les détails les plus fins restent visibles, comme les étoiles dans un vrai ciel nocturne. Les noirs parfaits préservent la profondeur et la séparation absolues sans perte de définition, tandis que les couleurs parfaites offrent des teintes précises et expressives. Lorsque les conditions d’éclairage changent dans votre espace de vie, le contraste et les couleurs restent constants, ce qui garantit une qualité d’image sans compromis au quotidien.3)

Le téléviseur OLED evo de LG montre une scène de nébuleuse en écran partagé en comparant l’écran mat antireflet et l’écran offrant des noirs parfaits et des couleurs parfaites à la ligne d’horizon d’une ville, offrant une visibilité claire, que ce soit dans l’obscurité ou la lumière, avec une mention des certifications UL et Intertek.

Des noirs parfaits. Qui ne s’estompent pas. Jamais.

Le téléviseur OLED evo de LG garantit des noirs parfaits dans n’importe quel environnement, en offrant le véritable contraste infini nécessaire pour faire briller une seule étoile sur une toile noire parfaite. Si certains téléviseurs OLED réduisent les reflets en diffusant la lumière à travers l’écran, ce compromis entraîne des niveaux de noir incohérents qui s’estompent et finissent par aplatir l’image. Lorsque les scènes sombres se transforment en gris brumeux, la profondeur disparaît, le réalisme s’affaiblit et l’immersion diminue tranquillement. Grâce aux noirs parfaits qui ne s’estompent jamais, la profondeur et le réalisme prennent vie et vous plongent dans l’action.4)

* Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.

Le noir comme un autre personnage du film

Peter Doyle, coloriste visuel en chef de la série Harry Potter, parle en faisant des gestes avec ses mains dans un cadre chaleureux et légèrement éclairé, ce qui confère une atmosphère professionnelle et réfléchie.

Peter Doyle

 

<Harry Potter series>, <Inside Llewyn Davis>

 

Coloriste visuel en chef primé, connu pour son travail sur la série Harry Potter et sur des films majeurs tels que La matrice et Le Seigneur des Anneaux. Un pionnier de l’étalonnage colorimétrique numérique. Récipiendaire du FilmLight Colour Award (2025).

 

« Lorsque nous pensons à des films comme Harry Potter, où toute une classe porte des vêtements noirs la nuit, éclairée uniquement par des bougies ou des lumières naturelles, tout est question d’ombres et de nuances de noir. Dans de nombreuses scènes nocturnes, le noir lui-même devient un personnage du film, un point d’ancrage qui définit tout le reste. Ce niveau de précision permet de révéler la texture et les détails des ombres, et pas seulement un écran noir et plat. »

Voyez l’ensemble de l’entrevue.
Rachel Morrison, cinéaste primée à l’origine des films Black Panther et Mudbound, s’exprime dans un cadre chaleureux et légèrement éclairé, ce qui confère une atmosphère professionnelle et réfléchie.

Rachel Morrison

 

<Black Panther>, <Mudbound>

 

Cinéaste et réalisatrice primée. La première femme mise en nomination pour l’Oscar de la Meilleure cinématographie pour Mudbound. Récipiendaire du New York Film Critics Circle Award et du Kodak Vision Award.

 

« En particulier sur un film comme Mudbound, où nous travaillions au bas de la courbe, le fait d’avoir un noir riche et dynamique fait toute la différence. »

Voyez l’ensemble de l’entrevue.

* Cet article a été adapté d’un article publicitaire publié sur le site Variety.com. Cette entrevue a été réalisée après avoir assisté à l’événement Hollywood Roadshow organisé par LG Electronics à Los Angeles00 (présentation du téléviseur OLED evo IA de la série G5 de LG).

La certification Reflection-Free Premium garantit une qualité d’image irréprochable, même dans une pièce lumineuse

Les reflets vous gênent-ils lorsque vous regardez la télévision, en particulier dans une pièce lumineuse? Les écrans mats antireflets classiques réduisent les reflets en diffusant ou en absorbant la lumière entrante, ce qui peut compromettre les niveaux de noir et atténuer les couleurs. La technologie Reflection Free Premium adopte une approche différente : elle réduit le facteur de réflexion au minimum tout en préservant la transmission de la lumière, ce qui permet de conserver la profondeur des noirs et la clarté des couleurs. Même dans les environnements lumineux, les reflets sont réduits sans estomper l’image, ce qui permet de conserver des noirs riches, des couleurs précises et de se concentrer sur le contenu, et non sur la surface de l’écran.5)

Le téléviseur LG OLED evo doté de la technologie Reflection Free Premium montre une comparaison en écran partagé avec l’affichage mat antireflet, présentant des noirs parfaits et des couleurs parfaites sur une image de léopard avec des détails clairs dans des environnements lumineux, ainsi qu’une marque de certification Intertek.

* Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.

Suivez le trio de détectives et voyez la différence que fait la technologie Reflection Free Premium.

Qualité d’image 4K inégalée grâce au processeur IA alpha 11 le plus avancé de LG avec moteur IA double

L’écran OLED certifié Reflection Free Premium de LG réduit le facteur de réflexion au minimum tout en préservant la transmission de la lumière pour des noirs et des couleurs sans compromis, tandis que les autres téléviseurs OLED dotés d’un écran mat absorbent et diffusent la lumière, transformant le noir en gris et altérant les couleurs, en particulier dans les environnements lumineux.6)

Le processeur IA alpha 11 4K de troisième génération du téléviseur OLED evo IA G6 de LG brille d’une lumière violette et bleue sur un circuit imprimé sombre, mettant en évidence le moteur IA double et offrant une unité de traitement neuronal jusqu’à 5,6 fois plus rapide, une unité centrale 50 % plus rapide et un processeur graphique 70 % plus performant.

Le processeur IA alpha 11 4K de troisième génération du téléviseur OLED evo IA G6 de LG brille d’une lumière violette et bleue sur un circuit imprimé sombre, mettant en évidence le moteur IA double et offrant une unité de traitement neuronal jusqu’à 5,6 fois plus rapide, une unité centrale 50 % plus rapide et un processeur graphique 70 % plus performant.

Un téléviseur très réputé, auquel les experts du monde entier font confiance

Meilleur téléviseur, le Meilleur du CES 2026 par CNN Underscored

« ...a insufflé une profusion de vie aux tableaux impressionnistes que je connais bien pour avoir travaillé au Metropolitan Museum of Art. » (01/2026)

Meilleur téléviseur OLED selon TechRadar

« Le téléviseur W6 de LG est une merveille à plus d’un titre. » (01/2026)

PRIX iF DESIGN 2026

Lauréat du prix iF Design

Meilleur produit de l’exposition par T3 au CES 2026

« ...une qualité d’image haut de gamme, plus lumineuse que les panneaux OLED à plusieurs couches de l’année dernière ». (01/2026)

Meilleur téléviseur du CES 2026 par HDTVTest

« Le téléviseur papier peint OLED evo W6 de LG a reçu le prix du Meilleur téléviseur du CES 2026 par HDTVTest.

Meilleur téléviseur du CES 2026 par HDTVTest, sur la base de la qualité d’image, de la conception et de l’innovation présentés au CES. » (01/2026)

Meilleurs choix du CES 2026 par USA Today

Meilleurs choix du CES 2026

Découvrez la gamme OLED evo, où la technologie de couleurs très lumineuses prend vie

Téléviseur OLED evo IA W6 de LG

ㆍTechnologie de couleurs très lumineuses

ㆍ3,9 fois plus lumineux grâce au mode Ultralumineux Ultra

ㆍNoirs parfaits et couleurs parfaites

ㆍProcesseur IA α11 4K de troisième génération avec moteur IA double

ㆍCertification Reflection-Free Premium

En savoir plus

Téléviseur OLED evo IA G6 de LG

ㆍTechnologie de couleurs très lumineuses (sauf le modèle de 97 po)

ㆍ3,9 fois plus lumineux grâce au mode Ultralumineux Ultra

  (48 po : 2,1 fois plus lumineux, sauf le modèle de 97 po)

ㆍNoirs parfaits et couleurs parfaites

ㆍProcesseur IA α11 4K de troisième génération avec moteur IA double

ㆍCertification Reflection-Free Premium (sauf les modèles de 97 et 48 po)

En savoir plus

Téléviseur OLED evo IA C6 de LG

ㆍTechnologie de couleurs très lumineuses (modèles de 83 et 77 po seulement)

ㆍ3,2 fois plus lumineux grâce au mode Ultralumineux Pro (modèles de 83 et 77 po seulement)

ㆍNoirs parfaits et couleurs parfaites

ㆍProcesseur IA α11 4K de troisième génération avec moteur IA double

En savoir plus
Un flux de fines particules multicolores forme une vague douce et élégante sur un fond clair.

Un flux de fines particules multicolores forme une vague douce et élégante sur un fond clair.

L’évolution au-delà de l’écran : le summum de l’esthétique

Conception papier peint de 9 mm

Tout s’unit dans la gamme de 9 mm. Dans ce modèle papier peint distinctif, la technologie d’image innovante, l’architecture sans fil véritable et l’ingénierie de précision sont intégrées harmonieusement dans une forme unique et raffinée. Sans rien qui dépasse et sans câbles exposés, le téléviseur affleure parfaitement le mur, non pas en supprimant la complexité, mais en la contenant. Ce qui se démarque, c’est l’immense capacité offerte dans un profil aussi mince, où la performance est ramenée à sa plus pure expression.7)

Le téléviseur papier peint OLED evo IA W6 de LG, avec un profil mince de 9 mm, s’intègre parfaitement dans un espace intérieur moderne et en hauteur, affichant des œuvres d’art et des scènes de paysage, ainsi qu’une vue de profil latérale soulignant son épaisseur ultramince.

Le téléviseur papier peint OLED evo IA W6 de LG, avec un profil mince de 9 mm, s’intègre parfaitement dans un espace intérieur moderne et en hauteur, affichant des œuvres d’art et des scènes de paysage, ainsi qu’une vue de profil latérale soulignant son épaisseur ultramince.

Une conception affleurante digne d’une galerie d’art, pour un aspect raffiné et minimaliste

Un écran mince et sophistiqué s’intègre naturellement dans votre espace, créant une ambiance semblable à celle d’une galerie sans aucun espace visible entre le téléviseur et le mur.8)

Le téléviseur OLED evo IA G6 de LG avec conception affleurante de type galerie met l’accent sur une installation murale impeccable dans un salon moderne, en affichant des œuvres d’art abstraites à côté d’une vue de côté qui illustre son profil mince et affleurant le mur.

Le téléviseur OLED evo IA G6 de LG avec conception affleurante de type galerie met l’accent sur une installation murale impeccable dans un salon moderne, en affichant des œuvres d’art abstraites à côté d’une vue de côté qui illustre son profil mince et affleurant le mur.

Un flux de particules lumineuses multicolores et éclatantes s’écoule sur un fond sombre, formant un spectre dynamique et radieux.

Un flux de particules lumineuses multicolores et éclatantes s’écoule sur un fond sombre, formant un spectre dynamique et radieux.

Qu’est-ce qui rend différente l’expérience de jeu offerte par le téléviseur OLED evo de LG?

Taux de rafraîchissement 4K de 165 Hz, technologies G-SYNC de NVIDIA et FreeSync Premium d’AMD pour un jeu ultrafluide et sans déchirement

Lorsque votre téléviseur suit votre jeu, ça change tout. Le taux de rafraîchissement 4K de 165 Hz du téléviseur OLED evo fait ressortir les mouvements rapides avec clarté, permettant un jeu rapide et réactif lorsque l’action s’accélère. La prise en charge des technologies G-SYNC de NVIDIA et FreeSync Premium d’AMD permettent de synchroniser étroitement les mouvements, tandis que le TRV et le retard d’affichage extrêmement faible traduisent chaque commande instantanément à l’écran, ce qui permet un jeu rapide et fluide à pleine vitesse.9)

165 Hz, TRV (taux de rafraîchissement variable), et les logos NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium apparaissent sur un fond sombre.

165 Hz, TRV (taux de rafraîchissement variable), et les logos NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium apparaissent sur un fond sombre.

Le téléviseur OLED evo de LG avec expérience de jeu suprême, prenant en charge un taux de rafraîchissement 4K de 165 Hz, les technologies G-SYNC de NVIDIA et FreeSync Premium d’AMD, offre des courses ultrafluides pour une performance immersive et sans déchirement.

MAFL et temps de réponse certifié de 0,1 ms pour des jeux à faible latence et à faible retard d’affichage

Avec un temps de réponse quasi instantané de 0,1 ms, le téléviseur OLED transforme chaque commande en vitesse pure, comblant ainsi le fossé entre l’instinct et l’action. Le MAFL (mode automatique à faible latence) se met en marche dès que vous démarrez et optimise la latence pour que vous puissiez surpasser la concurrence dès la première image. La réponse rapide des pixels permet d’obtenir des images très nettes en mouvement rapide, ce qui vous permet de traquer les cibles avec une précision inégalée, tandis que le très faible retard d’affichage garantit que chaque mouvement est impeccable et définitif. Dans le feu de l’action, le téléviseur OLED réagit aussi vite que vous, en vous offrant la domination, le contrôle et l’avantage décisif dont vous avez besoin pour remporter la victoire.10)

Le MAFL (mode automatique à faible latence), le temps de réponse de < 0,1 ms et le badge de certification Intertek apparaissent sur un fond sombre.

Le MAFL (mode automatique à faible latence), le temps de réponse de < 0,1 ms et le badge de certification Intertek apparaissent sur un fond sombre.

Téléviseur OLED evo de LG avec MAFL et temps de réponse de 0,1 ms certifié par Intertek, réduisant le retard d’affichage par rapport au MAFL désactivé, pour des jeux fluides et réactifs avec un contrôle précis dans les scènes d’action rapides.

* Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.

Suivez chaque mouvement avec clarté grâce à la technologie ClearMR 10000 certifiée par VESA

Lorsque l’action se déroule rapidement, il est essentiel de ne pas perdre de vue les détails. Le téléviseur OLED evo de LG, certifié ClearMR 10000, réduit le flou de mouvement entre les images pour que les mouvements restent nets et lisibles pendant les déplacements rapides, tandis que la technologie HGiG maintient la courbe de reproduction tonale de la technologie HDR exactement comme le créateur du jeu l’a prévu, en conservant des plages lumineuses précises, des ombres profondes et des couleurs équilibrées. Ensemble, la certification ClearMR et la technologie HGiG garantissent la clarté des mouvements et la précision de la technologie HDR, afin que chaque scène soit montrée exactement comme cela était prévu.11)

Les logos HGiG et VESA Certified ClearMR apparaissent au-dessus d’un tableau de niveaux ClearMR mettant en évidence le ClearMR 10000 en tant que niveau supérieur, ainsi que les niveaux inférieurs, notamment 9000, 8000 et 3000.

Les logos HGiG et VESA Certified ClearMR apparaissent au-dessus d’un tableau de niveaux ClearMR mettant en évidence le ClearMR 10000 en tant que niveau supérieur, ainsi que les niveaux inférieurs, notamment 9000, 8000 et 3000.

Le téléviseur OLED evo de LG avec la certification ClearMR 10000 par VESA et HGiG présente une comparaison côte à côte des jeux de bataille de dragons, montrant des mouvements plus nets et des détails plus clairs pendant les scènes d’action rapides, avec des textures d’arrière-plan nettes et un HDR précis avec des couleurs et des contrastes équilibrés.

* Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.

Premier jeu en nuage 4K HDR de 120 Hz au monde

Jouez à des jeux 4K HDR à une fréquence de 120 Hz sur votre téléviseur, même sans appareil supplémentaire, grâce à NVIDIA GeForce NOW. Grâce à l’architecture Blackwell de NVIDIA, profitez d’un jeu en nuage haut de gamme avec les performances de GeForce RTX 5080.12)

Le téléviseur OLED evo de LG avec le premier jeu en nuage 4K HDR de 120 Hz au monde affiche Borderlands 4 avec le logo GeForce NOW dans l’interface du téléviseur, mettant en évidence l’accès au jeu en nuage directement à l’écran sans avoir besoin d’un appareil supplémentaire.

Premier téléviseur au monde à prendre en charge les manettes Bluetooth à latence ultrafaible

Profitez d’une latence ultrafaible et d’un jeu en nuage haute performance grâce à la prise en charge des manettes Bluetooth à latence ultrafaible, ce qui réduit le délai d’entrée à moins de 3 ms. Profitez d’un contrôle fluide et réactif, semblable à celui qu’offre une connexion filaire, même lorsque vous jouez dans le nuage.13)

Le téléviseur OLED evo de LG avec Bluetooth à latence ultrafaible affiche à l’écran une manette de jeu sans fil étiquetée « Razer Wolverine V3 Bluetooth », ce qui indique une prise en charge optimisée des manettes Bluetooth pour une expérience de jeu réactive.

Premier jeu à faible latence et sans perte visuelle certifié DSC de VESA au monde

Bénéficiez de la technologie DSC certifiée par VESA pour des détails fins, aucune perte visuelle et une vitesse en temps réel. Profitez d’un jeu de haute qualité, sans décalage ni artefacts, même dans un jeu A+++, soutenu par des normes de classe mondiale.14)

Le téléviseur OLED evo de LG doté de la technologie DSC certifiée par VESA offre des jeux à faible latence et sans perte visuelle. Un grand écran mural affiche un jeu d’action dans un salon éclairé au néon, mettant en évidence la fluidité des mouvements et les détails en haute résolution.

Le téléviseur OLED evo de LG est doté du portail de jeux de LG qui combine des contenus et des tuiles de jeu dans une interface unifiée qui s’étend pour donner accès aux jeux en nuage Xbox, GeForce NOW et aux applications de jeu webOS.

LG OLED evo TV features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW, and webOS game apps.

Portail de jeux de LG

Votre guichet unique pour les jeux, aucune console requise

Découvrez des milliers de jeux Xbox, NVIDIA GeForce Now, des applications natives webOS, et bien plus encore. Trouvez facilement des jeux pour la télécommande ou la manette et affrontez d’autres joueurs grâce au mode Défi.15)

Le téléviseur OLED evo de LG avec le tableau de bord et l’optimisateur de jeux affiche des écrans de jeu côte à côte et un menu à l’écran pour régler les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels en temps réel.

Le téléviseur OLED evo de LG avec le tableau de bord et l’optimisateur de jeux affiche des écrans de jeu côte à côte et un menu à l’écran pour régler les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels en temps réel.

Tableau de bord et optimiseur de jeux

Ajustez facilement les paramètres de jeu pour les adapter à votre style de jeu

Personnalisez facilement votre expérience de jeu en utilisant le tableau de bord de jeux pour un contrôle rapide en temps réel ainsi que l’optimiseur de jeux pour peaufiner vos paramètres préférés. Réglez le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels pour optimiser chaque séance de jeu en toute simplicité.16)

TSN Webstore Banner

TSN Webstore Banner

Trouvez le téléviseur OLED qui vous convient.

Table Caption
FeaturesOLED evo W6OLED evo G6OLED evo C6
OLED evo W6
OLED evo W6
OLED evo G6
OLED evo G6
OLED evo C6
OLED evo C6
Taille (diagonale)88 et 77 po97 po, 83 po, 77 po, 65 po, 55 po, 48 po83 po, 77 po, 65 po, 55 po, 48 po, 42 po
ÉcranOLED evo 4K / 120 HzOLED evo 4K / 120 HzOLED evo 4K / 120 Hz
ProcesseurProcesseur IA alpha 11 4K de troisième génération avec moteur IA doubleProcesseur IA alpha 11 4K de troisième génération avec moteur IA doubleProcesseur IA alpha 11 4K de troisième génération avec moteur IA double
Image• Technologie de couleurs très lumineuses • 3,9 fois plus lumineux grâce au mode Ultralumineux Ultra • Noirs parfaits et couleurs parfaites • Certification Reflection-Free Premium • Image IA Pro (super optimisation IA, reproduction tonale dynamique Ultra, rematriçage HDR par l’IA)• Technologie de couleurs très lumineuses (sauf le modèle de 97 po) • 3,9 fois plus lumineux grâce au mode Ultralumineux Ultra (48 po : 2,1 fois plus brillant, sauf le modèle de 97 po) • Noirs parfaits et couleurs parfaites • Certification Reflection-Free Premium (sauf les modèles de 97 et 48 po) • Image IA Pro (super optimisation IA, reproduction tonale dynamique Ultra, rematriçage HDR par l’IA)• Technologie de couleurs très lumineuses • 3,2 fois plus lumineux grâce au mode ultralumineux Pro (83 et 77 po) • Mode Ultralumineux (65, 55 et 48 po) • Noirs parfaits et couleurs parfaites • Image IA Pro (super optimisation IA, reproduction tonale dynamique Ultra, rematriçage HDR par l’IA)
EyesafeEyesafe RPF 40 / Eyesafe CPF 60 / Affichage sans scintillement (OLED)Eyesafe RPF 40 / Eyesafe CPF 60 / Affichage sans scintillement (OLED)Eyesafe RPF 40 / Eyesafe CPF 60 / Affichage sans scintillement (OLED)
ConceptionGamme de 9mm Conception papier peint affleurante sans espaceConception affleurante de type galerieConception ultramince
Technologie sans fil véritablePremier téléviseur 4K de 165 Hz sans fil au monde avec Zero Connect Box-
SonSon IA Pro (rematriçage des objets par l’IA Ultra, 11.1.2 canaux virtuels) / Technologie DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)Son IA Pro (rematriçage des objets par l’IA Ultra, 11.1.2 canaux virtuels) / Technologie DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)Son IA Pro (rematriçage des objets par l’IA Ultra, 11.1.2 canaux virtuels) / Technologie DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)
Haut-parleur• 4,2 canaux / 60 W• 4,2 canaux / 60 W • 2,2 canaux / 40 W (48 po)• 2,2 canaux / 40 W • 2 canaux / 20 W (42 po)
Commande vocaleCommande vocale en champ lointainCommande vocale en champ lointainCommande vocale en champ lointain
FilmDolby Vision / Dolby Atmos / FILMMAKER MODE ambiant / Technologie HDR10 ProDolby Vision / Dolby Atmos / FILMMAKER MODE ambiant / Technologie HDR10 ProDolby Vision / Dolby Atmos / FILMMAKER MODE ambiant / Technologie HDR10 Pro
JeuxTechnologie G-SYNC de NVIDIA / technologie FreeSync Premium d’AMD / TRV (jusqu’à 165 Hz) / HGiG / MAFL / eARC / ClearMR 10000Technologie G-SYNC de NVIDIA / Technologie FreeSync Premium d’AMD / TRV (jusqu’à 165 Hz, 97 po : jusqu’à 120 Hz) / HGIG / MAFL / eARC / ClearMR 10000 (sauf le modèle de 97 po)Technologie G-SYNC de NVIDIA / Technologie FreeSync Premium d’AMD / TRV (jusqu’à 165 Hz) / HGiG / MAFL / eARC / ClearMR 10000
ConnectivitéWi-Fi 6 intégré / Bluetooth ver. 5.3 / HDMI 2.1 (4) au moyen du Zero Connect BoxWi-Fi 6 intégré / Bluetooth ver. 5.3 / HDMI 2.1 (4) au moyen du Zero Connect BoxWi-Fi 6 intégré / Bluetooth ver. 5.3 / HDMI 2.1 (4) au moyen du Zero Connect Box
webOS (protégé par LG Shield)Télécommande Magic IA / Identifiant de voix IA avec Ma page / AI Concierge / Recherche par IA avec les outils Gemini de Google et Copilot de Microsoft / Assistant d’image IA / Assistant de son IA / Robot conversationnel d’IATélécommande Magic IA / Identifiant de voix IA avec Ma page / AI Concierge / Recherche par IA avec les outils Gemini de Google et Copilot de Microsoft / Assistant d’image IA / Assistant de son IA / Robot conversationnel d’IATélécommande Magic IA / Identifiant de voix IA avec Ma page / AI Concierge / Recherche par IA avec les outils Gemini de Google et Copilot de Microsoft / Assistant d’image IA / Assistant de son IA / Robot conversationnel d’IA
Autres caractéristiquesLG Gallery +, LG Channels, portail de jeux, portail SportsLG Gallery +, LG Channels, portail de jeux, portail SportsLG Gallery +, LG Channels, portail de jeux, portail Sports
En savoir plusEn savoir plusEn savoir plus

* Toutes les images ci-dessus sont simulées.

* Les fonctionnalités varient selon le modèle. Veuillez consulter la page de chaque produit pour connaître les caractéristiques techniques détaillées.

* Les caractéristiques techniques peuvent varier selon le modèle ou la taille de l’écran.

* La disponibilité de certaines fonctionnalités peut varier selon la région et le pays.

1)*La luminosité peut varier selon le modèle, la taille de l’écran et la région.

*La luminosité maximale est jusqu’à 3,9 fois plus élevée que celle d’un téléviseur OLED classique, avec une fenêtre de 3 %, selon des mesures internes.

*La mention « Jusqu’à 3,9 fois plus lumineux » s’applique aux modèles OLED des séries W6 et G6 (sauf le téléviseur de 97 po), tandis que la mention « Jusqu’à 2,1 fois plus lumineux » s’applique au modèle OLED de la série G6 de 48 po. La mention « Jusqu’à 3,2 fois plus lumineux s’applique aux modèles OLED de la série C6 dotés du mode Ultralumineux Pro (téléviseurs de 83 et 77 po), tandis que le mode Ultralumineux s’applique aux autres tailles.

 

2)*Les téléviseurs OLED de LG ont été certifiés comme facteur de performance circadienne par eyesafeMD.

*Les téléviseurs OLED de LG ont obtenu la certification UL platine pour la faible lumière bleue et l’affichage sans scintillement.

 

3)*L’écran OLED de LG est certifié par Intertek pour la fidélité des couleurs de 100 %, mesurée selon la norme CIEDE2000 avec 125 motifs de couleurs.

*Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace chromatique DCI-P3, comme vérifié de manière indépendante par Intertek.

*L’écran OLED de LG est certifié UL pour les noirs parfaits et les couleurs parfaites, mesurés selon la réflexion d’une lumière circulaire conformément à la norme IDMS 11.5.

*Les performances réelles peuvent varier selon l’éclairage ambiant et l’environnement de visionnement.

 

4)*Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.

*L’écran OLED de LG est certifié UL pour offrir des niveaux de noir de ≤ 0,24 nit jusqu’à 500 lux, mesurés selon la réflexion d’une lumière circulaire conformément à la section 11.5 de la norme IDMS.

*L’écran OLED de LG est certifié UL pour offrir des niveaux d’uniformité des couleurs de > 99 % jusqu’à 500 lux, mesurés selon la réflexion d’une lumière circulaire conformément à la section 11.5 de la norme IDMS.

*Les performances réelles peuvent varier selon l’éclairage ambiant et l’environnement de visionnement.

 

5)*Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.

*La réflexion est mesurée par la valeur de la composante spéculaire incluse (SCI) à 550 nm, testée indépendamment par Intertek.

*L’écran OLED de LG est mesuré à moins de 0,5 % de réflexion en utilisant la méthode de la sphère d’échantillonnage conforme à la norme IDMS 11.2.2. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions.

*La certification Reflection Free Premium s’applique uniquement aux modèles OLED W6 et aux modèles OLED G6 de 83, 77, 65 et 55 pouces.

 

6)*Comparativement au processeur IA alpha 9 de huitième génération 2025, sur la base d’une comparaison interne des caractéristiques techniques.

 

7)*La mesure réelle est de 9,95 mm et peut varier légèrement en fonction des conditions de mesure.

*La carte d’alimentation et les haut-parleurs sont parfaitement intégrés à l’écran.

 

8)*L’ajustement réel peut varier selon les conditions d’installation. Un léger écart entre le téléviseur et le mur est possible.

*Les conditions d’installation peuvent varier.

 

9)*La fréquence de 165 Hz ne fonctionne qu’avec des jeux ou des entrées d’ordinateur qui la prennent en charge.

*Le taux de rafraîchissement de 165 Hz est pris en charge sur les modèles OLED W6, G6 et C6. Sur les modèles OLED G6 (sauf celui de 97 po), le taux de rafraîchissement de 165 Hz est pris en charge, tandis que le taux de rafraîchissement de 120 Hz s’applique au modèle de 97 po.

*La technologie G-Sync de NVIDIA est prise en charge par les cartes graphiques des séries RTX 20, RTX 30, RTX 40 et GTX 16.

 

10)*Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.

*Les écrans OLED de LG ont été certifiés « temps de réponse de 0,1 (gris à gris) et performances de jeu qualifiées » par Intertek.

*Les performances réelles peuvent varier selon les paramètres, la connexion réseau et l’environnement d’utilisation.

 

11)*Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.

*HGiG est un groupe d’entreprises issues des secteurs du jeu vidéo et des écrans de téléviseur qui s’est constitué sur une base volontaire et qui élabore et publie des lignes directrices visant à améliorer l’expérience de jeu en HDR.

*La prise en charge de la technologie HGiG peut varier selon le pays.

*ClearMR est un programme de certification du flou de mouvement de VESA.

*Les performances réelles peuvent varier selon les paramètres, les conditions du réseau et l’environnement d’utilisation.

 

12)*Un abonnement est nécessaire. Les services offerts peuvent varier selon le plan d’abonnement.

*Disponible uniquement sur les téléviseurs OLED W6, G6, C6 et les téléviseurs MRGB95 et MRGB9M de LG.

*La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon le pays.

*En mode de latence ultrafaible, une seule manette peut être connectée. Le fonctionnement d’autres appareils Bluetooth peut être affecté.

*Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser une connexion Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

 

13)*En mode de latence ultrafaible, une seule manette peut être connectée. Le fonctionnement d’autres appareils Bluetooth peut être affecté.

*Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser une connexion Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

 

14)*Les téléviseurs OLED de LG ont obtenu la certification DSC par VESA.

 

15)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

*La manette est vendue séparément.

 

16)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette.