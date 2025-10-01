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Profitez de la technologie de couleurs trèslumineuses sur votre prochain téléviseur OLED
La technologie de couleurs très lumineuses est notre technologie OLED de nouvelle génération qui fait passer chaque aspect de la qualité de l’image à un niveau entièrement nouveau. Le téléviseur offre une luminosité incomparable, des noirs parfaits et des couleurs parfaites, quel que soit l’éclairage, tout en préservant des images 4K époustouflantes grâce à notre meilleur processeur IA α11 de troisième génération. Il est même certifié Reflection-Free Premium, garantissant une qualité d’image irréprochable sans reflet, même dans une pièce lumineuse. Faites l’expérience de l’OLED comme jamais auparavant – voyez la différence, ressentez la luminosité et découvrez une nouvelle norme en matière d’expérience visuelle.
3,9 fois plus lumineux, mais intelligemment équilibré par le processeur IA alpha 11 le plus avancé de LG
Grâce au processeur IA alpha 11 4K de troisième génération avec moteur IA double, cette nouvelle évolution des téléviseurs OLED va au-delà d’une simple amélioration de la luminance globale, en ajustant précisément la luminosité au moyen de fines gradations pour offrir une luminosité maximale jusqu’à 3,9 fois plus élevée, avec un contrôle équilibré qui donne vie aux scènes en leur conférant plus d’éclat, d’énergie dynamique et de détails nouvellement révélés.1)
Certifié UL pour les noirs parfaits et les couleurs parfaites, qu’il fasse sombre ou clair.
Que le visionnement ait lieu en plein jour sous une lumière vive ou en pleine noirceur la nuit, même les détails les plus fins restent visibles, comme les étoiles dans un vrai ciel nocturne. Les noirs parfaits préservent la profondeur et la séparation absolues sans perte de définition, tandis que les couleurs parfaites offrent des teintes précises et expressives. Lorsque les conditions d’éclairage changent dans votre espace de vie, le contraste et les couleurs restent constants, ce qui garantit une qualité d’image sans compromis au quotidien.3)
Des noirs parfaits. Qui ne s’estompent pas. Jamais.
Le téléviseur OLED evo de LG garantit des noirs parfaits dans n’importe quel environnement, en offrant le véritable contraste infini nécessaire pour faire briller une seule étoile sur une toile noire parfaite. Si certains téléviseurs OLED réduisent les reflets en diffusant la lumière à travers l’écran, ce compromis entraîne des niveaux de noir incohérents qui s’estompent et finissent par aplatir l’image. Lorsque les scènes sombres se transforment en gris brumeux, la profondeur disparaît, le réalisme s’affaiblit et l’immersion diminue tranquillement. Grâce aux noirs parfaits qui ne s’estompent jamais, la profondeur et le réalisme prennent vie et vous plongent dans l’action.4)
* Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.
Le noir comme un autre personnage du film
* Cet article a été adapté d’un article publicitaire publié sur le site Variety.com. Cette entrevue a été réalisée après avoir assisté à l’événement Hollywood Roadshow organisé par LG Electronics à Los Angeles00 (présentation du téléviseur OLED evo IA de la série G5 de LG).
La certification Reflection-Free Premium garantit une qualité d’image irréprochable, même dans une pièce lumineuse
Les reflets vous gênent-ils lorsque vous regardez la télévision, en particulier dans une pièce lumineuse? Les écrans mats antireflets classiques réduisent les reflets en diffusant ou en absorbant la lumière entrante, ce qui peut compromettre les niveaux de noir et atténuer les couleurs. La technologie Reflection Free Premium adopte une approche différente : elle réduit le facteur de réflexion au minimum tout en préservant la transmission de la lumière, ce qui permet de conserver la profondeur des noirs et la clarté des couleurs. Même dans les environnements lumineux, les reflets sont réduits sans estomper l’image, ce qui permet de conserver des noirs riches, des couleurs précises et de se concentrer sur le contenu, et non sur la surface de l’écran.5)
* Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.
Suivez le trio de détectives et voyez la différence que fait la technologie Reflection Free Premium.
Qualité d’image 4K inégalée grâce au processeur IA alpha 11 le plus avancé de LG avec moteur IA double
L’écran OLED certifié Reflection Free Premium de LG réduit le facteur de réflexion au minimum tout en préservant la transmission de la lumière pour des noirs et des couleurs sans compromis, tandis que les autres téléviseurs OLED dotés d’un écran mat absorbent et diffusent la lumière, transformant le noir en gris et altérant les couleurs, en particulier dans les environnements lumineux.6)
Un téléviseur très réputé, auquel les experts du monde entier font confiance
Meilleur téléviseur, le Meilleur du CES 2026 par CNN Underscored
« ...a insufflé une profusion de vie aux tableaux impressionnistes que je connais bien pour avoir travaillé au Metropolitan Museum of Art. » (01/2026)
Meilleur téléviseur OLED selon TechRadar
« Le téléviseur W6 de LG est une merveille à plus d’un titre. » (01/2026)
Meilleur produit de l’exposition par T3 au CES 2026
« ...une qualité d’image haut de gamme, plus lumineuse que les panneaux OLED à plusieurs couches de l’année dernière ». (01/2026)
Meilleur téléviseur du CES 2026 par HDTVTest
« Le téléviseur papier peint OLED evo W6 de LG a reçu le prix du Meilleur téléviseur du CES 2026 par HDTVTest.
Meilleur téléviseur du CES 2026 par HDTVTest, sur la base de la qualité d’image, de la conception et de l’innovation présentés au CES. » (01/2026)
Découvrez la gamme OLED evo, où la technologie de couleurs très lumineuses prend vie
Téléviseur OLED evo IA W6 de LG
ㆍTechnologie de couleurs très lumineuses
ㆍ3,9 fois plus lumineux grâce au mode Ultralumineux Ultra
ㆍNoirs parfaits et couleurs parfaites
ㆍProcesseur IA α11 4K de troisième génération avec moteur IA double
ㆍCertification Reflection-Free Premium
Téléviseur OLED evo IA G6 de LG
ㆍTechnologie de couleurs très lumineuses (sauf le modèle de 97 po)
ㆍ3,9 fois plus lumineux grâce au mode Ultralumineux Ultra
(48 po : 2,1 fois plus lumineux, sauf le modèle de 97 po)
ㆍNoirs parfaits et couleurs parfaites
ㆍProcesseur IA α11 4K de troisième génération avec moteur IA double
ㆍCertification Reflection-Free Premium (sauf les modèles de 97 et 48 po)
Téléviseur OLED evo IA C6 de LG
ㆍTechnologie de couleurs très lumineuses (modèles de 83 et 77 po seulement)
ㆍ3,2 fois plus lumineux grâce au mode Ultralumineux Pro (modèles de 83 et 77 po seulement)
ㆍNoirs parfaits et couleurs parfaites
ㆍProcesseur IA α11 4K de troisième génération avec moteur IA double
Conception papier peint de 9 mm
Tout s’unit dans la gamme de 9 mm. Dans ce modèle papier peint distinctif, la technologie d’image innovante, l’architecture sans fil véritable et l’ingénierie de précision sont intégrées harmonieusement dans une forme unique et raffinée. Sans rien qui dépasse et sans câbles exposés, le téléviseur affleure parfaitement le mur, non pas en supprimant la complexité, mais en la contenant. Ce qui se démarque, c’est l’immense capacité offerte dans un profil aussi mince, où la performance est ramenée à sa plus pure expression.7)
Une conception affleurante digne d’une galerie d’art, pour un aspect raffiné et minimaliste
Un écran mince et sophistiqué s’intègre naturellement dans votre espace, créant une ambiance semblable à celle d’une galerie sans aucun espace visible entre le téléviseur et le mur.8)
Taux de rafraîchissement 4K de 165 Hz, technologies G-SYNC de NVIDIA et FreeSync Premium d’AMD pour un jeu ultrafluide et sans déchirement
Lorsque votre téléviseur suit votre jeu, ça change tout. Le taux de rafraîchissement 4K de 165 Hz du téléviseur OLED evo fait ressortir les mouvements rapides avec clarté, permettant un jeu rapide et réactif lorsque l’action s’accélère. La prise en charge des technologies G-SYNC de NVIDIA et FreeSync Premium d’AMD permettent de synchroniser étroitement les mouvements, tandis que le TRV et le retard d’affichage extrêmement faible traduisent chaque commande instantanément à l’écran, ce qui permet un jeu rapide et fluide à pleine vitesse.9)
MAFL et temps de réponse certifié de 0,1 ms pour des jeux à faible latence et à faible retard d’affichage
Avec un temps de réponse quasi instantané de 0,1 ms, le téléviseur OLED transforme chaque commande en vitesse pure, comblant ainsi le fossé entre l’instinct et l’action. Le MAFL (mode automatique à faible latence) se met en marche dès que vous démarrez et optimise la latence pour que vous puissiez surpasser la concurrence dès la première image. La réponse rapide des pixels permet d’obtenir des images très nettes en mouvement rapide, ce qui vous permet de traquer les cibles avec une précision inégalée, tandis que le très faible retard d’affichage garantit que chaque mouvement est impeccable et définitif. Dans le feu de l’action, le téléviseur OLED réagit aussi vite que vous, en vous offrant la domination, le contrôle et l’avantage décisif dont vous avez besoin pour remporter la victoire.10)
* Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.
Suivez chaque mouvement avec clarté grâce à la technologie ClearMR 10000 certifiée par VESA
Lorsque l’action se déroule rapidement, il est essentiel de ne pas perdre de vue les détails. Le téléviseur OLED evo de LG, certifié ClearMR 10000, réduit le flou de mouvement entre les images pour que les mouvements restent nets et lisibles pendant les déplacements rapides, tandis que la technologie HGiG maintient la courbe de reproduction tonale de la technologie HDR exactement comme le créateur du jeu l’a prévu, en conservant des plages lumineuses précises, des ombres profondes et des couleurs équilibrées. Ensemble, la certification ClearMR et la technologie HGiG garantissent la clarté des mouvements et la précision de la technologie HDR, afin que chaque scène soit montrée exactement comme cela était prévu.11)
* Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.
Premier jeu en nuage 4K HDR de 120 Hz au monde
Jouez à des jeux 4K HDR à une fréquence de 120 Hz sur votre téléviseur, même sans appareil supplémentaire, grâce à NVIDIA GeForce NOW. Grâce à l’architecture Blackwell de NVIDIA, profitez d’un jeu en nuage haut de gamme avec les performances de GeForce RTX 5080.12)
Le téléviseur OLED evo de LG avec le premier jeu en nuage 4K HDR de 120 Hz au monde affiche Borderlands 4 avec le logo GeForce NOW dans l’interface du téléviseur, mettant en évidence l’accès au jeu en nuage directement à l’écran sans avoir besoin d’un appareil supplémentaire.
Premier téléviseur au monde à prendre en charge les manettes Bluetooth à latence ultrafaible
Profitez d’une latence ultrafaible et d’un jeu en nuage haute performance grâce à la prise en charge des manettes Bluetooth à latence ultrafaible, ce qui réduit le délai d’entrée à moins de 3 ms. Profitez d’un contrôle fluide et réactif, semblable à celui qu’offre une connexion filaire, même lorsque vous jouez dans le nuage.13)
Le téléviseur OLED evo de LG avec Bluetooth à latence ultrafaible affiche à l’écran une manette de jeu sans fil étiquetée « Razer Wolverine V3 Bluetooth », ce qui indique une prise en charge optimisée des manettes Bluetooth pour une expérience de jeu réactive.
Premier jeu à faible latence et sans perte visuelle certifié DSC de VESA au monde
Bénéficiez de la technologie DSC certifiée par VESA pour des détails fins, aucune perte visuelle et une vitesse en temps réel. Profitez d’un jeu de haute qualité, sans décalage ni artefacts, même dans un jeu A+++, soutenu par des normes de classe mondiale.14)
Le téléviseur OLED evo de LG doté de la technologie DSC certifiée par VESA offre des jeux à faible latence et sans perte visuelle. Un grand écran mural affiche un jeu d’action dans un salon éclairé au néon, mettant en évidence la fluidité des mouvements et les détails en haute résolution.
Trouvez le téléviseur OLED qui vous convient.
* Toutes les images ci-dessus sont simulées.
* Les fonctionnalités varient selon le modèle. Veuillez consulter la page de chaque produit pour connaître les caractéristiques techniques détaillées.
* Les caractéristiques techniques peuvent varier selon le modèle ou la taille de l’écran.
* La disponibilité de certaines fonctionnalités peut varier selon la région et le pays.
1)*La luminosité peut varier selon le modèle, la taille de l’écran et la région.
*La luminosité maximale est jusqu’à 3,9 fois plus élevée que celle d’un téléviseur OLED classique, avec une fenêtre de 3 %, selon des mesures internes.
*La mention « Jusqu’à 3,9 fois plus lumineux » s’applique aux modèles OLED des séries W6 et G6 (sauf le téléviseur de 97 po), tandis que la mention « Jusqu’à 2,1 fois plus lumineux » s’applique au modèle OLED de la série G6 de 48 po. La mention « Jusqu’à 3,2 fois plus lumineux s’applique aux modèles OLED de la série C6 dotés du mode Ultralumineux Pro (téléviseurs de 83 et 77 po), tandis que le mode Ultralumineux s’applique aux autres tailles.
2)*Les téléviseurs OLED de LG ont été certifiés comme facteur de performance circadienne par eyesafeMD.
*Les téléviseurs OLED de LG ont obtenu la certification UL platine pour la faible lumière bleue et l’affichage sans scintillement.
3)*L’écran OLED de LG est certifié par Intertek pour la fidélité des couleurs de 100 %, mesurée selon la norme CIEDE2000 avec 125 motifs de couleurs.
*Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace chromatique DCI-P3, comme vérifié de manière indépendante par Intertek.
*L’écran OLED de LG est certifié UL pour les noirs parfaits et les couleurs parfaites, mesurés selon la réflexion d’une lumière circulaire conformément à la norme IDMS 11.5.
*Les performances réelles peuvent varier selon l’éclairage ambiant et l’environnement de visionnement.
4)*Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.
*L’écran OLED de LG est certifié UL pour offrir des niveaux de noir de ≤ 0,24 nit jusqu’à 500 lux, mesurés selon la réflexion d’une lumière circulaire conformément à la section 11.5 de la norme IDMS.
*L’écran OLED de LG est certifié UL pour offrir des niveaux d’uniformité des couleurs de > 99 % jusqu’à 500 lux, mesurés selon la réflexion d’une lumière circulaire conformément à la section 11.5 de la norme IDMS.
*Les performances réelles peuvent varier selon l’éclairage ambiant et l’environnement de visionnement.
5)*Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.
*La réflexion est mesurée par la valeur de la composante spéculaire incluse (SCI) à 550 nm, testée indépendamment par Intertek.
*L’écran OLED de LG est mesuré à moins de 0,5 % de réflexion en utilisant la méthode de la sphère d’échantillonnage conforme à la norme IDMS 11.2.2. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions.
*La certification Reflection Free Premium s’applique uniquement aux modèles OLED W6 et aux modèles OLED G6 de 83, 77, 65 et 55 pouces.
6)*Comparativement au processeur IA alpha 9 de huitième génération 2025, sur la base d’une comparaison interne des caractéristiques techniques.
7)*La mesure réelle est de 9,95 mm et peut varier légèrement en fonction des conditions de mesure.
*La carte d’alimentation et les haut-parleurs sont parfaitement intégrés à l’écran.
8)*L’ajustement réel peut varier selon les conditions d’installation. Un léger écart entre le téléviseur et le mur est possible.
*Les conditions d’installation peuvent varier.
9)*La fréquence de 165 Hz ne fonctionne qu’avec des jeux ou des entrées d’ordinateur qui la prennent en charge.
*Le taux de rafraîchissement de 165 Hz est pris en charge sur les modèles OLED W6, G6 et C6. Sur les modèles OLED G6 (sauf celui de 97 po), le taux de rafraîchissement de 165 Hz est pris en charge, tandis que le taux de rafraîchissement de 120 Hz s’applique au modèle de 97 po.
*La technologie G-Sync de NVIDIA est prise en charge par les cartes graphiques des séries RTX 20, RTX 30, RTX 40 et GTX 16.
10)*Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.
*Les écrans OLED de LG ont été certifiés « temps de réponse de 0,1 (gris à gris) et performances de jeu qualifiées » par Intertek.
*Les performances réelles peuvent varier selon les paramètres, la connexion réseau et l’environnement d’utilisation.
11)*Les images de comparaison sont simulées et fournies à titre d’illustration seulement.
*HGiG est un groupe d’entreprises issues des secteurs du jeu vidéo et des écrans de téléviseur qui s’est constitué sur une base volontaire et qui élabore et publie des lignes directrices visant à améliorer l’expérience de jeu en HDR.
*La prise en charge de la technologie HGiG peut varier selon le pays.
*ClearMR est un programme de certification du flou de mouvement de VESA.
*Les performances réelles peuvent varier selon les paramètres, les conditions du réseau et l’environnement d’utilisation.
12)*Un abonnement est nécessaire. Les services offerts peuvent varier selon le plan d’abonnement.
*Disponible uniquement sur les téléviseurs OLED W6, G6, C6 et les téléviseurs MRGB95 et MRGB9M de LG.
*La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon le pays.
*En mode de latence ultrafaible, une seule manette peut être connectée. Le fonctionnement d’autres appareils Bluetooth peut être affecté.
*Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser une connexion Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.
13)*En mode de latence ultrafaible, une seule manette peut être connectée. Le fonctionnement d’autres appareils Bluetooth peut être affecté.
*Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser une connexion Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.
14)*Les téléviseurs OLED de LG ont obtenu la certification DSC par VESA.
15)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.
*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette.
*La manette est vendue séparément.
16)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.
*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette.