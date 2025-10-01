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Téléviseur intelligent OLED evo G6 IA 4K de 97 po de LG 2026

Téléviseur intelligent OLED evo G6 IA 4K de 97 po de LG 2026

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Vue avant de Téléviseur intelligent OLED evo G6 IA 4K de 97 po de LG 2026 OLED97G6WUA
LG OLED evo AI G6 shown in front and side views highlights an 83-inch display with a 1847 mm-wide screen, 1057 mm screen height, 1115 mm height with stand, a 28 mm depth, and a stand footprint measuring 501 by 321 mm.
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Vue latérale du téléviseur Smart TV LG OLED evo IA C5 4K.
Vue arrière du téléviseur Smart TV LG OLED evo AI C5 4K.
LG OLED evo AI G6, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with α11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.
LG OLED evo AI G6 with Brightness Booster Ultra shows a dark scene where a brightly illuminated whale silhouette stands out amid glowing particles, delivering 3.9x Brighter luminance with clearer detail.
LG OLED evo AI G6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.
LG OLED evo AI G6 with Reflection Free Premium shows a side-by-side comparison against an anti-glare matte display, keeping the black jaguar image clear with deep blacks and fine texture, especially in bright environments, with an Intertek certification mark shown.
LG OLED evo G6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI G6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI G6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI G6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
Vue avant de Téléviseur intelligent OLED evo G6 IA 4K de 97 po de LG 2026 OLED97G6WUA
LG OLED evo AI G6 shown in front and side views highlights an 83-inch display with a 1847 mm-wide screen, 1057 mm screen height, 1115 mm height with stand, a 28 mm depth, and a stand footprint measuring 501 by 321 mm.
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Vue latérale du téléviseur Smart TV LG OLED evo IA C5 4K.
Vue arrière du téléviseur Smart TV LG OLED evo AI C5 4K.
LG OLED evo AI G6, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with α11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.
LG OLED evo AI G6 with Brightness Booster Ultra shows a dark scene where a brightly illuminated whale silhouette stands out amid glowing particles, delivering 3.9x Brighter luminance with clearer detail.
LG OLED evo AI G6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.
LG OLED evo AI G6 with Reflection Free Premium shows a side-by-side comparison against an anti-glare matte display, keeping the black jaguar image clear with deep blacks and fine texture, especially in bright environments, with an Intertek certification mark shown.
LG OLED evo G6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI G6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI G6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI G6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.

principales caractéristiques

  • Des images plus lumineuses et des détails réalistes grâce à la technologie de mode ultralumineux alimentée par le processeur IA alpha 11 de troisième génération
  • Des couleurs et des noirs parfaits garantissent un contraste plus profond et des couleurs vives et précises, quel que soit l’éclairage.
  • Jusqu’à 120 Hz en 4K avec la compatibilité G-SYNC et FreeSync Premium pour un jeu immersif et sans déchirement
  • Le système primé webOS offre des expériences d’IA avancées, alimentées par les outils Gemini de Google et Copilot de Microsoft.
  • Le bouton IA permet d’accéder à la plateforme IA pour une expérience intelligente et personnalisée, protégée par LG Shield
Plus
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Cybersecurity category for LG Shield

Lauréat des Prix de l’innovation du CES 2026

Plateforme de système d’exploitation de téléviseur protégée par LG Shield

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category for Multi-AI

Lauréat des Prix de l’innovation du CES 2026

Architecture d’IA multiples

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

AVForums Editor’s Choice – Meilleur système de téléviseur intelligent 2025-2026

« Au premier rang des systèmes de téléviseur intelligent depuis 8 ans »

*Les Prix de l’innovation du CES reposent sur les documents descriptifs qui ont été soumis aux juges. La CTA n’a pas vérifié l’exactitude des documents soumis ni des déclarations qui ont été faites et n’a pas fait l’essai de l’article qui a remporté le prix.

Pourquoi le téléviseur OLED evo G6 de LG?

LG OLED evo AI G6, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.

Technologie de couleurs très lumineuses

LG OLED evo AI G6, featuring Perfect Black & Perfect Color with Reflection Free, shows a split planetary scene contrasting weaker blacks on the left with clearer detail, deeper blacks, and more vivid color expression on the right.

Noirs parfaits et couleurs parfaites sans reflets

LG OLED evo AI G6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos visible at the top of the screen.

Un jeu imbattable en 4K à 165 Hz

LG OLED evo AI G6 with Award-winning Multi AI webOS is presented on a dark background featuring Microsoft Copilot and Google Gemini logos, indicating support for AI-related services accessible through the TV interface.

WebOS à IA multiples primé

LG OLED evo AI G6 features AI Hub for personalization, with an AI symbol above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

Une plateforme IA pour une expérience sur mesure

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.

Protégé par LG Shield

Pourquoi le téléviseur OLED evo G6 de 97 po de LG?

La technologie OLED de nouvelle génération fait passer tous les aspects de la qualité d’image à un niveau entièrement nouveau. Elle offre des images plus lumineuses, des noirs parfaits et des couleurs parfaites quel que soit l’éclairage, tout en préservant des images 4K époustouflantes grâce à notre meilleur processeur IA alpha 11 de troisième génération. Découvrez la différence, même sur un grand écran de 97 po.

Mode ultralumineux

Des images plus lumineuses grâce au mode ultralumineux

Le nouvel algorithme d’amplification de la lumière du processeur IA alpha 11 de troisième génération permet d’obtenir des détails plus lumineux et plus précis.1)

LG OLED evo AI G6 with Brightness Booster shows a dark scene where a brilliantly illuminated peacock spreads its radiant, glowing feathers, delivering brighter highlights with improved detail and striking contrast.

Noirs parfaits et couleurs parfaites

Des noirs parfaits et des couleurs parfaites, quel que soit l’éclairage

Le téléviseur OLED de LG est certifié UL pour les noirs parfaits et les couleurs parfaites, offrant un contraste plus profond, une luminosité améliorée et des couleurs éclatantes et précises. Voyez clairement chaque étoile, même dans une pièce lumineuse.4)

LG OLED evo AI G6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.
LG OLED evo AI G6 features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

LG OLED evo AI G6 features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

Avec une réduction de la lumière bleue vérifiée par Eyesafe, chaque image reste agréable pour les yeux7)

Processeur IA alpha 11 de troisième génération avec moteur IA double

Nouveau processeur IA, désormais doté d’un nouveau moteur IA double

Le processeur IA alpha 11 de troisième génération repousse les limites de la performance OLED en contrôlant avec précision 8,3 millions de pixels auto-éclairés – maintenant avec une puissance encore plus grande grâce au moteur IA double. Allant au-delà d’un moteur IA simple, ce traitement avancé perfectionne simultanément la netteté et la texture, offrant une qualité d’image 4K plus nette et plus naturelle.8)

LG OLED evo G6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

OLED Care+

5 ans de couverture fiable et sans souci sur les panneaux OLED

Votre écran OLED de LG est protégé pendant cinq ans par une couverture fiable et sans souci.9)

Pourquoi choisir un téléviseur IA de LG?

Le téléviseur IA de LG optimise l’image et le son tout en rendant le quotidien plus intelligent grâce à la plateforme IA personnalisée.

Apprenez-en plus au sujet du téléviseur IA de LG

Rematriçage HDR par l’IA

Mise à niveau de l’image vers une qualité HDR

L’IA optimise automatiquement les couleurs, la luminosité et le contraste et transforme la qualité d’image SDR en HDR pour des images plus riches et plus réalistes.

Découvrez les trois principaux avantages de la plateforme IA

Recherche avancée par IA multiples avec les outils Gemini de Google et Copilot de Microsoft

Dites simplement ce que vous cherchez, puis sélectionnez le modèle d’IA qui vous convient le mieux. Le système se connecte à plusieurs modèles d’IA pour fournir des résultats élargis plus pertinents.13)

Obtenez des recommandations de contenu et des renseignements personnalisés

La fonctionnalité AI Concierge recommande des contenus et des mises à jour adaptés à vos champs d’intérêt. La fonctionnalité Dans cette scène offre des recommandations et des renseignements pertinents en fonction de ce que vous regardez, tandis que l’IA générative permet de chercher et de créer des images.14)

Le téléviseur IA de LG reconnaît votre voix et vous dirige à Ma page, conçue spécialement pour vous!

En accédant à Ma page, vous pouvez tout voir en un coup d’œil : la météo, le calendrier, les widgets et les résultats de vos sports préférés.15)

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

WebOS à IA multiples primé

Le système webOS primé est maintenant protégé par LG Shield.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

Huit ans au sommet de la liste des meilleurs systèmes de téléviseur intelligent

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance

Les sept technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce aux fonctionnalités suivantes : stockage et gestion sécurisés des données, algorithmes cryptographiques sécurisés, intégrité logicielle garantie, authentification de l’utilisateur et contrôle d’accès, transmission sécurisée des données, détection des événements de sécurité et réponse à ceux-ci ainsi que gestion sécurisée des mises à jour.

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance En savoir plus sur LG Shield

Programme webOS Re:New

Améliorez votre téléviseur pendant 5 ans gratuitement17)

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

Protection quadruple de LG

Votre téléviseur LG est conçu pour durer grâce à la quadruple protection de LG

Du matériel aux logiciels, votre téléviseur LG est protégé. Les condensateurs intégrés protègent le téléviseur contre les hautes tensions, y compris les coups de foudre, tandis que les semi-conducteurs sont dotés d’une protection contre les surtensions. Le gel de silicone et les revêtements protecteurs protègent les jeux de puces de l’humidité. Même vos données restent en sécurité grâce à LG Shield.

Télécommande Magic IA

Profitez de toutes les expériences de l’IA avec un seul bouton IA

Vous n’avez qu’à appuyer sur bouton IA pour accéder à toutes les interactions alimentées par l’IA et les commander. Avec une molette de défilement et une commande vocale instantanée, chaque commande est sans effort.18)

LG OLED evo AI G6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

Pourquoi le téléviseur de jeu OLED evo de LG?

Jeu ultrafluide et sans déchirement

Jouez en 4K à une fréquence de 165 Hz avec une prise en charge de G-Sync et FreeSync d’AMD

Jusqu’à 165 Hz pour une action plus nette et plus fluide dans tous les jeux. La prise en charge de G-Sync et de FreeSync Premium d’AMD garantit des mouvements stables et sans déchirement, tandis que le TRV et le retard d’affichage extrêmement faible assurent la fluidité et la réactivité de chaque mouvement, pour un avantage indéniable à chaque partie.19)

LG OLED evo AI G6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.

Avec un temps de réponse certifié de 0,1 ms, le téléviseur OLED réagit instantanément et sans effet de dédoublement

Avec un temps de réponse des pixels de 0,1 ms et la technologie MAFL pour une latence ultra-faible, chaque commande est exécutée avec une précision immédiate. Grâce à cette réactivité accrue, les jeux rapides restent clairs et contrôlés, pour vous offrir un avantage compétitif indéniable.21)

Jeu immersif prenant en charge HGiG et ClearMR 10000

HGiG maintient la courbe de reproduction tonale de la technologie HDR fidèle à l’intention du créateur, tandis que ClearMR 10000 réduit au minimum le flou de mouvement pour une clarté nette dans les scènes rapides. Le résultat est une immersion plus profonde avec des images qui restent remarquablement précises et claires en tout temps.22)

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

NVIDIA GeForce NOW

Premier jeu en nuage 4K HDR de 120 Hz au monde

Jouez à des jeux HDR 4K à une fréquence de 120 Hz sur votre téléviseur, même sans appareil supplémentaire, grâce à NVIDIA GeForce NOW. Grâce à l’architecture Blackwell de NVIDIA, profitez d’un jeu en nuage haut de gamme avec les performances de GeForce RTX 5080.24)

LG OLED evo AI G6 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.

LG OLED evo AI G6 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.

Latence ultrafaible Bluetooth

Premier téléviseur au monde à prendre en charge les contrôleurs Bluetooth à latence ultrafaible

Profitez d’une latence ultrafaible et d’un jeu en nuage haute performance grâce à la prise en charge des contrôleurs Bluetooth à latence ultrafaible, qui réduisent le délai d’entrée à moins de 2,5 ms. Profitez d’un contrôle transparent et réactif qui ressemble à une connexion filaire, même lorsque vous jouez dans le nuage.25)

LG OLED evo AI G6 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Portail de jeux de LG

Votre guichet unique pour les jeux

Découvrez des milliers de jeux Xbox, NVIDIA GeForce Now, des applications natives webOS, et plus encore. Trouvez facilement des jeux pour la télécommande ou la manette par port et affrontez d’autres joueurs grâce au mode de défi.26)

LG OLED evo AI G6 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

LG OLED evo AI G6 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

Tableau de bord et optimiseur de jeu

Ajustez facilement les paramètres de jeu pour les adapter à votre style de jeu

Personnalisez facilement votre expérience de jeu en utilisant le tableau de bord des jeux pour un contrôle rapide en temps réel ainsi que l’optimiseur de jeux pour peaufiner vos paramètres préférés. Réglez le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels pour optimiser chaque séance de jeu en toute simplicité.

Pourquoi le téléviseur OLED evo de LG est-il un excellent choix pour les mordus de design?

LG OLED evo AI G6 is flush-fit wall-mounted in a modern living room, displaying a vivid aurora over a snowy coastal village while a man and woman watch from the sofa with a remote in hand.

Conception affleurante pour une apparence minimaliste

Un écran mince et sophistiqué s’intègre naturellement dans votre espace, créant une ambiance semblable à celle d’une galerie sans aucun espace visible entre l’appareil et le mur.27)

LG OLED evo AI G6 is shown flush-fit wall-mounted from a side angle with a bright bridge landscape on screen. On the right, it is wall-mounted with zero gap in a minimalist living room, displaying a colorful painting-style landscape that blends with a wood-toned interior.

Découvrez une quantité illimité de chefs-d’œuvre grâce à LG Gallery+

LG Gallery+

Ajoutez du style à votre espace et choisissez parmi une grande variété de contenus

LG Gallery+ vous permet d’accéder à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour rehausser votre espace. Grâce aux mises à jour régulières de la bibliothèque, vous pouvez personnaliser votre maison avec des contenus sélectionnés qui reflètent votre style.29)

LG OLED evo AI G6’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

Musique de fond avec Background Music

Créez l’ambiance que vous recherchez avec de la musique.

Créez l’atmosphère adéquate avec une musique qui correspond à vos images. Utilisez la musique recommandée selon vos préférences ou connectez-vous par Bluetooth pour jouer vos propres chansons.

LG OLED evo AI G6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG OLED evo AI G6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Mes photos

Accédez facilement à Google Photos et présentez vos souvenirs

Liez facilement votre compte Google Photos à votre téléviseur en utilisant simplement votre téléphone. Personnalisez aisément votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.32)

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

Tableau d’information

Restez informé grâce à un tableau de bord tout-en-un personnalisé

Voyez les renseignements importants en un coup d’œil. Obtenez des mises à jour sur la météo et des alertes sportives, consultez votre agenda Google et configurez des notifications pour votre plateforme pour maison intelligente, vos réservations en matière de visionnements et bien plus encore.

Mode Galerie

Passez de la télévision à l’art en toute facilité

Lorsque le mode Galerie est activé, votre téléviseur peut continuer à économiser de l’énergie tout en affichant les œuvres d’art que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.

Contrôle automatique de la luminosité

Une luminosité optimale quel que soit l’éclairage

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement la puissance de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, pour un visionnement clair et confortable dans n’importe quel environnement.33)

Capteur de mouvement

Répond à votre présence

La détection de mouvements permet à votre téléviseur de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous soyez à proximité ou non.34)

LG Channels

Divertissement illimité et gratuit

LG Channels rassemble des contenus variés provenant de plateformes en direct et sur demande en un seul endroit, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenus que vous aimez.35)

LG OLED evo AI G6 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Connectivité intelligente

Votre plateforme pour maison intelligente tout-en-un

La plateforme pour maison intelligente rassemble tous vos appareils intelligents. Connectez et commandez vos appareils IdO domestiques en toute simplicité grâce à Google Home et bien plus encore.36)

Le vrai cinéma, préservé dans ses moindres détails

Dolby Vision et FILMMAKER MODE ambiant

Vivez le cinéma comme le réalisateur l’a voulu grâce à Dolby Vision et au FILMMAKER MODE avec compensation de la lumière ambiante, qui permet l’adaptation à l’environnement et maintient les images aussi proches que possible de leur forme originale.37)

Dolby Atmos

En restituant le son sous forme d’objets audio immersifs à 360° au lieu de canaux statiques, le système crée un environnement de cinéma maison où les détails et la profondeur restent fidèles à la scène.

Plongez dans chaque partie de sport

Le système Sound Suite de LG rehausse chaque scène avec un son ambiophonique plus complet.

Système Sound Suite avec Dolby Atmos Flex Connect

Un son immersif adapté à vos préférences

La technologie DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) des téléviseurs de LG optimise le son en fonction de l’emplacement des haut-parleurs, offrant une expérience ambiophonique personnalisée et profondément immersive, quel que soit l’emplacement de vos haut-parleurs.39)

WOW Orchestra

Système de son ambiophonique complet avec un téléviseur et une barre de son de LG synchronisés

En synchronisant le téléviseur et la barre de son, le système augmente la profondeur et la directionnalité afin d’offrir une expérience ambiophonique plus complète.40)

LG OLED evo AI G6 with WOW Orchestra and WOWCAST displays a concert scene with a soundbar below the screen, while graphic sound waves extend across the living room to convey synchronized, wireless surround sound.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

Accessibilité

Les fonctions d’assistance rendent le visionnement plus inclusif

Les téléviseurs de LG sont conçus dans un souci d’accessibilité, offrant des fonctions comme le filtre d’ajustement des couleurs, un guide en langue des signes et une connectivité directe pour les appareils d’assistance audio.

*Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration uniquement.

*Les caractéristiques et les fonctionnalités varient selon la région, le modèle et la taille.

*La disponibilité du service varie selon la région ou le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier selon les politiques de l’application tierce.

*Un compte LG et l’acceptation des conditions générales correspondantes sont nécessaires pour accéder aux fonctionnalités et aux services intelligents qui se trouvent sur le réseau, y compris les applications de diffusion en continu. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (p. ex. par HDMI) et la télévision terrestre/en direct (uniquement pour les téléviseurs dotés d’un syntoniseur) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

2)* La luminosité peut varier selon le modèle, la taille de l’écran et la région.

 

5)* L’écran OLED de LG est certifié par Intertek pour la fidélité des couleurs de 100 %, mesurée selon la norme CIEDE2000 avec 125 motifs de couleurs.

* Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace chromatique DCI-P3, comme vérifié de manière indépendante par Intertek.

* L’écran OLED de LG est certifié UL pour les noirs parfaits et les couleurs parfaites, mesurés selon la réflexion d’une lumière circulaire conformément à la norme IDMS 11.5.

* Les performances réelles peuvent varier selon l’éclairage ambiant et l’environnement de visionnement.

 

7)* Le téléviseur OLED ne possède que la certification Reduced Blue Light (RPF40).

 

8)* Par rapport aux modèles OLED evo (processeur IA a9 4K de huitième génération) de l’année précédente.

 

9)* Les panneaux, les pièces et les coûts de main-d’œuvre sont couverts au cours de la première année de la garantie. De la deuxième à la cinquième année, seuls les panneaux et les pièces sont couverts, et des frais de main-d’œuvre s’appliquent. La couverture de la garantie est soumise aux conditions applicables.

* La protection OLED Care+ s’applique aux téléviseurs OLED W6 et G6.

 

10)* La fonctionnalité Image IA Pro fonctionne avec les contenus protégés par des droits d’auteur sur les services par contournement.

* Les images sont mises à l’échelle pour atteindre une qualité semblable à celle du 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

 

11)* La fonctionnalité doit être activée dans le menu du mode son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute. 

 

12)* Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

13)* La recherche IA (Copilot) est offerte sur les modèles OLED, MRGB, QNED, NANO UHD 4K compatibles avec le système webOS Re:New, y compris les modèles commercialisés à partir de 2022.

* Une connexion Internet est nécessaire, et les services d’IA partenaires peuvent être modifiés ou nécessiter un abonnement.

* Cette fonctionnalité peut varier selon la région, et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où le grand modèle de langage (GML) n’est pas fourni.

 

14)* Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou par certains modèles.

* Les menus affichés peuvent être différents au moment de la sortie de l’appareil.

* Les recommandations de mots-clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

* La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le guide électronique de programmation (GEP).

* Comme la carte « En cours » n’est pas disponible dans les applications Netflix ou celles d’autres fournisseurs de services, elle n’y sera pas affichée.

* La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou sur certains modèles.

 

15)* Un contenu réduit ou limité peut être affiché en fonction de la région et de la connectivité du réseau.

* La prise en charge de l’identifiant de voix peut varier selon les régions et les pays et est offerte sur les téléviseurs OLED, QNED et NANO UHD 4K commercialisés à partir de 2024, ainsi que sur les téléviseurs MRGB et FHD commercialisés à partir de 2026.

* Cette fonction ne peut être utilisée qu’avec les applications qui prennent en charge l’identifiant de voix.

* La fonctionnalité de verrouillage peut être désactivée par une personne ayant une voix semblable. De plus, si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres raisons, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

* Les widgets fournis peuvent varier en fonction du pays et peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.

* Ma page s’applique aux téléviseurs OLED, MRGB, QNED et NANO UHD 4K de 2026.

 

16)* Connexion Internet requise.

* Il est possible de lier le robot conversationnel d’IA au service à la clientèle.

* Dans les pays où le TLN n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications basées sur la voix peuvent ne pas être disponibles.

 

17)* webOS Re:New est un programme de mise à jour logicielle offert sur certains modèles uniquement. Le nombre de mises à niveau et la durée du soutien du programme Re:New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

* Le calendrier des mises à jour, certaines fonctionnalités et applications et certains services peuvent varier selon le modèle et la région.

* Les caractéristiques, les contenus et les services disponibles peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier en fonction du produit, du modèle ou de la région.

 

18)* Permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités d’IA du téléviseur, mais ne contient pas de processeur IA intégré.

* La conception, la disponibilité et les fonctions de la télécommande Magic IA peuvent varier en fonction de la région et de la langue prise en charge, et ce, pour le même modèle.

* Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un accès à Internet.

* La reconnaissance vocale IA ne peut être fournie que dans les pays qui prennent en charge le traitement du langage naturel (TLN) dans la langue maternelle.

 

20)* La fréquence de 120 Hz ne fonctionne qu’avec des jeux ou des entrées d’ordinateur qui la prennent en charge.

* La fréquence de 165 Hz est appliquée au téléviseur OLED G6 de 83, 77, 65, 55 et 48 po, tandis que la fréquence de 120 Hz est appliquée au téléviseur OLED G6 de 97 po.

* Prise en charge de G-Sync de NVIDIA avec les cartes graphiques RTX 20, RTX 30, RTX 40 et GTX 16. Les anciennes cartes graphiques ne prennent pas en charge G-Sync.

 

21)* Les écrans OLED de LG ont été certifiés « temps de réponse de 0,1 ms (gris à gris) et performance de jeu qualifiée » par Intertek.

 

23)* HGiG est un groupe bénévole composé d’entreprises des industries du jeu vidéo et des téléviseurs qui se réunissent afin d’élaborer et de rendre publiques des lignes directrices visant à améliorer l’expérience de jeu HDR des consommateurs.

* La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

* Les modèles OLED G6 de 83/77/65/55/48 pouces sont certifiés ClearMR 10000 uniquement.

ClearMR est un programme de certification de VESA visant à évaluer la performance d’un écran en matière de flou de mouvement.

 

24)* Un abonnement est nécessaire. Les services offerts peuvent varier selon le plan d’abonnement.

* Disponible uniquement sur les téléviseurs OLED W6, G6, C6 et les téléviseurs MRGB95 et MRGB9M de LG.

* La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon le pays.

* En mode de latence ultrafaible, un seul contrôleur (manette par port) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être touchée.

* Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser une connexion Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

 

25)* La fonction Bluetooth à ultra faible latence (ULL) s’applique uniquement à certains téléviseurs LG de 2026. La fonctionnalité de la manette ULL est prise en charge seulement lorsqu’elle est connectée à des appareils compatibles.

* En mode ULL, une seule manette (contrôleur de jeu) peut être connectée. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

* Pour une performance optimale, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5 GHz est recommandée.

* La manette de jeu est vendue séparément.

 

26)* Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

* Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette par port.

* La manette par port est vendue séparément.

 

27)* L’ajustement réel peut varier selon les conditions d’installation. Un léger écart entre le téléviseur et le mur est possible.

 

29)* Le contenu disponible peut varier selon la région et peut être modifié.

* Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’ensemble du contenu et à toutes les fonctionnalités.

 

32)* La fonctionnalité fonctionne lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

 

33)* Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

 

34)* Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

 

35)* La prise en charge de certaines LG Channels varie selon la région.

 

37)* FILMMAKER MODE ambiant est une marque déposée de UHD Alliance inc.

* FILMMAKER MODE ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.

* FILMMAKER MODE ambiant est lancé automatiquement sur AppleTV+ et l’application vidéo Amazon Prime.

* FILMMAKER MODE ambiant fonctionne sur les modèles dotés d’un capteur de lumière.

 

38)* La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le GEP.

* La portée du soutien peut varier selon le pays.

* Les renseignements fournis par la fonctionnalité AI Concierge le sont à titre d’information générale seulement et peuvent ne pas être exacts. LG n’assume aucune responsabilité quant aux actions ou aux décisions prises sur la base de ces renseignements.

 

39)* Le modèle du système Sound Suite correspondant peut varier selon le pays, la région et le modèle de téléviseur.

* La barre de son peut être achetée séparément. 

* La commande des modes de son peut varier selon le modèle.

* Lorsqu’une barre de son est connectée, jusqu’à 13.1.7 canaux sont pris en charge. Les configurations des canaux pris en charge peuvent varier selon le modèle de la barre de son.

* Veuillez noter que le service peut ne pas être offert au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.

* L’utilisation de la télécommande du téléviseur de LG est limitée à certaines fonctionnalités seulement.

 

40)* La barre de son peut être achetée séparément.

* La commande des modes de son peut varier selon le modèle.

* Veuillez noter que le service peut ne pas être offert au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.

* L’utilisation de la télécommande du téléviseur de LG est limitée à certaines fonctionnalités seulement.

Table Caption
FeaturesW6G6C6HC6B6
W6
G6
C6H
C6
B6
Charte des caractéristiquesLe téléviseur OLED papier peint de LG est notre téléviseur sans fil le plus mince doté de la technologie sans fil véritable technologie Reflection Free PremiumL’OLED le plus lumineux de LG avec la technologie de couleurs très lumineuses et la technologie Reflection Free Premium Conception affleuranteUne luminosité maximale avec l’OLED doté de la technologie de couleurs très lumineusesUne image OLED plus lumineuse et plus nette grâce au meilleur processeur de LGUne technologie de pixels auto-éclairés avec des noirs parfaits et un contraste infini
Taille (po)83/7797/83/77/65/5583/7765/55/48/4283/77/65/55/48
ProcesseurProcesseur IA α11 de troisième générationProcesseur IA α11 de troisième générationProcesseur IA α11 de troisième générationProcesseur IA α11 de troisième générationProcesseur IA α8 de troisième génération
ContrasteGradation de 8,3 M de pixels Mode ultralumineux Ultra Noirs parfaitsGradation de 8,3 M de pixels Mode ultralumineux Ultra (Mode ultralumineux Pro pour le modèle de 97 po) Noirs parfaitsGradation de 8,3 M de pixels Mode ultralumineux Pro Noirs parfaitsGradation de 8,3 M de pixels Mode ultralumineux (à l’exception du modèle de 42 po) Noirs parfaitsGradation de 8,3 M de pixelsNoirs parfaits
CouleurTechnologie de couleurs très lumineuses Couleurs parfaitesTechnologie de couleurs très lumineuses Couleurs parfaitesTechnologie de couleurs très lumineuses Couleurs parfaitesCouleurs parfaitesCouleurs vives
AmplificateurPrise en charge de la technologie G-Sync de NVIDIA, FreeSync Premium d’AMD TRV de 165 Hz, technologie MAFLDolby Vision·et Dolby Atmos HDR10 ProDolby Vision·et Dolby Atmos HDR10 ProDolby Vision·et Dolby Atmos HDR10 ProDolby Vision·et Dolby Atmos HDR10 Pro
JeuxPrise en charge de la technologie G-Sync de NVIDIA, FreeSync Premium d’AMD TRV de 165 Hz, technologie MAFLPrise en charge de la technologie G-Sync de NVIDIA, FreeSync Premium d’AMD TRV de 165 Hz (120 Hz pour le modèle de 97 po), technologie MAFLPrise en charge de la technologie G-Sync de NVIDIA, FreeSync Premium d’AMD TRV de 165 Hz, technologie MAFLPrise en charge de la technologie G-Sync de NVIDIA, FreeSync Premium d’AMD TRV de 165 Hz, technologie MAFLPrise en charge de la technologie G-Sync de NVIDIA, FreeSync Premium d’AMD TRV de 120 Hz, technologie MAFL
Autres caractéristiquesConception de type « papier peint » avec Zero Connect Box (support de fixation murale inclus, socle non inclus) Sans éblouissement inconfortable OLED Care+ avec garantie de cinq ans sur le panneau Télécommande Magic IAConception affleurante (support de fixation murale inclus pour les modèles OLED83G6WUA, OLED77G6WUA, OLED65G6WUA, OLED55G6WUA; socle inclus pour les modèles OLED65G6SUB et OLED55G6SUB) Sans éblouissement inconfortable OLED Care+ avec garantie de cinq ans sur le panneau Télécommande Magic IA,webOS avec le programme Re:New, ThinQ, compatible avec Alexa d’Amazon, Hey Google, Google Cast, Apple AirPlay et HomeKit, portail de jeux, tableau de bord/optimiseur de jeuxSans éblouissement inconfortable Télécommande Magic IA Fonctionnalité OLED Care pour optimiser la qualité d’image,webOS avec le programme Re:New, ThinQ, compatible avec Alexa d’Amazon, Hey Google, Google Cast, Apple AirPlay et HomeKit, portail de jeux, tableau de bord/optimiseur de jeuxSans éblouissement inconfortable Télécommande Magic IA Fonctionnalité OLED Care pour optimiser la qualité d’image,webOS avec le programme Re:New, ThinQ, compatible avec Alexa d’Amazon, Hey Google, Google Cast, Apple AirPlay et HomeKit, portail de jeux, tableau de bord/optimiseur de jeuxSans éblouissement inconfortable Télécommande Magic IA Fonctionnalité OLED Care pour optimiser la qualité d’image,webOS avec le programme Re:New, ThinQ, compatible avec Alexa d’Amazon, Hey Google, Google Cast, Apple AirPlay et HomeKit, portail de jeux, tableau de bord/optimiseur de jeux
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Caractéristique clé

  • JEUX - Prise en charge de FreeSync (AMD)

    Oui

  • JEUX - Prise en charge de G-Sync (Nvidia)

    Oui

  • IMAGE (AFFICHAGE) - Type d’affichage

    4K OLED

  • IMAGE (AFFICHAGE) - Taux de rafraîchissement

    120Hz (natif) (TRV 120Hz)

  • IMAGE (TRAITEMENT) - HDR (imagerie à grande gamme dynamique)

    DolbyVision/HDR10/HLG

  • IMAGE (TRAITEMENT) - Processeur d’image

    ProcesseurIA α114K de troisième génération

  • AUDIO - DolbyAtmos

    Oui

  • AUDIO - Système de haut-parleurs

    4.2canaux

  • AUDIO - Sortie audio

    60W

  • IMAGE (AFFICHAGE) - Grande gamme de couleurs

    Couleurs parfaites

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP)

    2 155 x 1 230 x 28,2

  • DIMENSIONS ET POIDS - Poids du téléviseur sans socle

    57,0

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP)

    2 155 x 1 230 x 28,2

  • Dimension de l’emballage (LxHxP)

    2 365 x 1 530 x 335

  • Poids de l’emballage (à l’étranger)

    95,0

  • Dimensions du téléviseur avec socle (LxHxP)

    2 155 x 1 628 x 580

  • Socle du téléviseur (LxP)

    1 658 x 580

  • Poids du téléviseur sans socle

    57,0

  • Poids du téléviseur avec socle

    64,7

  • Support VESA (L x H)

    600 x 400

ACCESSIBILITÉ

  • Contraste élevé

    Oui

  • Échelle de gris

    Oui

  • Inversion des couleurs

    Oui

ACCESSOIRES INCLUS

  • Câble d’alimentation

    Oui (attaché)

  • Télécommande

    Télécommande MagicIA (MR26)

AUDIO

  • Réglage acoustique adaptatif

    Oui

  • SonIA

    SonIA Pro α11 (passage en 11.1.2virtuel)

  • Codec audio

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (voir le manuel)

  • Sortie audio

    60W

  • Voix claires pro

    Oui (rematriçage des objets par l’IAUltra)

  • DolbyAtmos

    Oui

  • Synchronisation sonore de LG

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • Partage du mode sonore

    Oui

  • Orientation des haut-parleurs

    Rayonnement vers le bas

  • Système de haut-parleurs

    4.2canaux

  • WOWOrchestra

    Oui

INFORMATION DE BASE

  • Année de sortie

    Definable Spec Only in LG.COM

RADIODIFFUSION

  • Réception de signaux analogiques

    Oui

  • Réception de signaux numériques

    ATSC1.0 (terrestre), QAM (câble)

CONNECTIVITÉ

  • Prise en charge Bluetooth

    Oui (v 5.3)

  • Entrée Ethernet

    1ch.

  • Canal de retour audio HDMI

    eARC (HDMI2)

  • EntréeHDMI

    4ch. (4K 120Hz, eARC, TRV, MAFL, QMS, QFT pris en charge)

  • Entrée RF (antenne/câble)

    1ch.

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • SPDIF (sortie audio numérique optique)

    1ch.

  • EntréeUSB

    3ch. (v2.0)

  • Wi-Fi

    Oui (Wi-Fi5)

JEUX

  • Prise en charge de FreeSync (AMD)

    Oui

  • MAFL (mode automatique à faible latence)

    Oui

  • DolbyVision pour le jeu (4K, 120Hz)

    Oui

  • Optimiseur de jeu

    Oui (tableau de bord de jeu)

  • Prise en charge de G-Sync (Nvidia)

    Oui

  • Mode HGIG

    Oui

  • Temps de réponse

    Moins de 0,1ms

  • 120 Hz (natif) (TRV 120 Hz)

    120 Hz (natif) (TRV 120 Hz)

IMAGE (AFFICHAGE)

  • Résolution de l’affichage

    ultra-HD 4K (3 840 x 2 160)

  • Type d’affichage

    4K OLED

  • Taux de rafraîchissement

    120Hz (natif) (TRV 120Hz)

  • Grande gamme de couleurs

    Couleurs parfaites

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur d’image

    ProcesseurIA α114K de troisième génération

  • Sélection du genreIA

    Oui (SDR/HDR)

  • Rematriçage HDR par l’IA

    Oui

  • ImageIA Pro

    Oui

  • Mise à l’échelle supérieure IA

    Super optimisation de l’IA α114K

  • Contrôle automatique de la luminosité

    Oui

  • Calibration automatique

    Oui

  • Technologie de gradation

    Gradation des pixels

  • Reproduction tonale dynamique

    Oui (reproduction tonale dynamiqueUltra)

  • MODE CINÉASTEMC

    Oui

  • HDR (imagerie à grande gamme dynamique)

    DolbyVision/HDR10/HLG

  • HFR (fréquence d’images élevée)

    4K 120ips (HDMI, USB)

  • Motion

    OLED Motion

  • Mode Image

    9 modes

  • QFT (Transport rapide d’image)

    Oui

  • QMS (Quick Media Switching [commutation rapide de médias])

    Oui

ALIMENTATION

  • Alimentation (tension, fréquence)

    120Vc.a., 50/60Hz

  • Consommation d’énergie en veille

    Moins de 0,5W

TÉLÉVISEUR INTELLIGENT

  • Agent conversationnel IA

    Oui

  • Télécommande MagicIA

    Intégré

  • Identifiant de voixIA

    Oui

  • Toujours prêt

    Oui

  • Navigateur Web complet

    Oui

  • Google Cast

    Oui

  • Commandes vocales mains libres

    Oui

  • Oui (LG ThinQ)

    Oui (LG ThinQ)

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

  • LGChannels

    Oui

  • LGShield

    Oui

  • Vues multiples

    Oui

  • Ma page

    Oui

  • Système d’exploitation

    webOS26

  • Application de téléphone intelligent à distance

    Oui (LGThinQ)

  • Prise en charge des camérasUSB

    Oui

  • Compatible avec Apple AirPlay

    Oui

  • Compatible avec AppleHome

    Oui

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