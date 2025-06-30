Améliorez votre cuisine avec des avantages offerts

Avis de non-responsabilité:

*S’adresse aux résidents canadiens, du 9 octobre 2025, sur LG.ca, à l’achat de certains produits neuf, jusqu’à épuisement des stocks. L’offre peut être modifiée sans avis préalable et ne peut pas être combinée avec d’autres offres. Aucune garantie-réclame. En considération de la demande accrue et des retards dans l’approvisionnement global, il est difficile de garantir les dates de livraison. Ventes VIP exclues. D’autres conditions s’appliquent.

Les services doivent être ajoutés au panier.

L’offre est valide pour la livraison standard et non la livraison express. L’offre de livraison standard sans frais s’applique aux commandes de produits en stock sur LG.ca . L’offre s’applique uniquement pour les adresses de livraison au Canada, exclusion faite du Nunavut, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. L’offre ne s’applique pas aux accessoires, aux fours à micro-ondes, aux aspirateurs, ni aux piédestals / Sidekick. Ventes commerciales et sur LG VIP exclues. Les articles achetés en ligne qui ne sont pas admissibles à la livraison standard sans frais seront passibles des frais de livraison standard (sauf indication contraire).

À la date de livraison, LG accepte de ramasser les vieux électroménagers du membre de LG sans frais supplémentaires (à l’exception des téléviseurs, des micro-ondes, des aspirateurs, des électroménagers commerciaux, des réfrigérateurs d’une largeur supérieure à 36 pouces et des accessoires). Pour bénéficier de ce service, l’ancien électroménager doit être du même type et se trouver au même endroit que le nouvel appareil livré. L’ancien électroménager doit être vide et ne plus être raccordé aux branchements d’électricité, de gaz et/ou d’eau. Aucun obstacle ne doit se trouver sur le chemin du retrait, y compris, mais sans s’y limiter, des meubles, des portes ou des escaliers étroits, des jouets, des animaux de compagnie, de la neige, de la glace, etc. LG peut, à sa seule discrétion, refuser de livrer et/ou de ramasser votre électroménager si elle juge que les conditions sont trop dangereuses. Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez sur nos Conditions générales d’achat.

