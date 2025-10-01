Avis de non-responsabilité:







**Certaines exclusions s’appliquent. Offre valide sur lg.com/ca, jusqu’à épuisement des stocks. L’offre ne s’applique pas aux aspirateurs, aux LG WashTowersMC, aux fours à microondes, fours muraux, surfaces de cuissons, aux accessoires ni aux gros électroménagers LG STUDIO. A partir du 8 janvier 2026, vous achetez 2 électroménagers LG admissibles, vous économiserez 100 $; et si vous achetez 3 électroménagers LG admissibles, vous économiserez 300 $. En considération de la demande accrue et des retards dans l’approvisionnement global, il est difficile de garantir les dates de livraison. L’offre ne peut pas être combinée à d’autres offres ou promotions. Ventes commerciales excluses. LG Electronics Canada, Inc. se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre en tout temps, sans avis préalable. Aucune garantie-réclame ne sera offerte. Retours: Si vous décidez de retourner un ou plusieurs articles achetés dans le cadre de la présente offre, un taux d’escompte réduit (ou aucun escompte) s’appliquera à votre achat. Cela sera reflété dans le remboursement que vous recevrez. Donc, si, à l’origine, vous avez acheté trois articles et que vous en retournez un, vous ne serez admissible qu’à un escompte de 100 $ sur votre achat, contrairement aux 300 $ que vous auriez reçu sur votre achat original, ce qui sera reflété dans le remboursement. Si, à l’origine, vous avez acheté deux articles et que vous en retournez un, vous recevrez un remboursement pour l’article retourné, moins l’escompte de 100 $.