About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
3 ou plus : économisez 300 $, 2 : économisez 100 $ sur une sélection d’appareils de cuisine

3 ou plus : économisez 300 $,
2 : économisez 100 $

sur une sélection d’appareils de cuisine

Avis de non-responsabilité:



**Certaines exclusions s’appliquent. Offre valide sur lg.com/ca, jusqu’à épuisement des stocks. L’offre ne s’applique pas aux aspirateurs, aux LG WashTowersMC, aux fours à microondes, fours muraux, surfaces de cuissons, aux accessoires ni aux gros électroménagers LG STUDIO. A partir du 8 janvier 2026, vous achetez 2 électroménagers LG admissibles, vous économiserez 100 $; et si vous achetez 3 électroménagers LG admissibles, vous économiserez 300 $. En considération de la demande accrue et des retards dans l’approvisionnement global, il est difficile de garantir les dates de livraison. L’offre ne peut pas être combinée à d’autres offres ou promotions. Ventes commerciales excluses. LG Electronics Canada, Inc. se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre en tout temps, sans avis préalable. Aucune garantie-réclame ne sera offerte. Retours: Si vous décidez de retourner un ou plusieurs articles achetés dans le cadre de la présente offre, un taux d’escompte réduit (ou aucun escompte) s’appliquera à votre achat. Cela sera reflété dans le remboursement que vous recevrez. Donc, si, à l’origine, vous avez acheté trois articles et que vous en retournez un, vous ne serez admissible qu’à un escompte de 100 $ sur votre achat, contrairement aux 300 $ que vous auriez reçu sur votre achat original, ce qui sera reflété dans le remboursement. Si, à l’origine, vous avez acheté deux articles et que vous en retournez un, vous recevrez un remboursement pour l’article retourné, moins l’escompte de 100 $.

Votre guichet unique – LG.ca

Découvrez la différence de magasiner directement sur LG.ca!

Se connecter​Rejoignez-nous​

Les nouveaux membres de LG peuvent utiliser le coupon de bienvenue pour leur prochain achat de plus de 500 $.

Bénéficiez de services de connexion gratuits pour les produits sélectionnés.

Nous nous chargeons de ramasser vos vieux électroménagers.

 

Payez à votre rythme avec Affirm.

Faites vos achats sans tracas grâce à la livraison gratuite.**

Faites vos achats en toute confiance grâce à notre programme d’équivalence des prix.***

Besoin d'aide ?

Nous sommes là pour vous fournir tout l’aide dont vous avez besoin​.

Obtenir de l’aide\ Sotien