Téléviseur intelligent OLED evo G6 IA 4K de 77 po de LG 2026

1)*La luminosité peut varier selon le modèle, la taille de l’écran et la région.

*La luminosité maximale est 3,9 fois plus élevée que celle d’un téléviseur OLED classique, avec une fenêtre de 3 %, selon des mesures internes.

*La luminosité 3,9 fois plus élevée s’applique aux modèles OLED G6 de 83, 77, 65 et 55 po, tandis que la luminosité 2,1 fois plus élevée s’applique au modèle OLED G6 de 48 po.

4)*L’écran OLED de LG est certifié par Intertek pour la fidélité des couleurs de 100 %, mesurée selon la norme CIEDE2000 avec 125 motifs de couleurs.

*Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace chromatique DCI-P3, comme vérifié de manière indépendante par Intertek.

*L’écran OLED de LG est certifié UL pour les noirs parfaits et les couleurs parfaites, mesurés selon la réflexion d’une lumière circulaire conformément à la norme IDMS 11.5.

*Les téléviseurs OLED G6 de 83, 77, 65 et 55 po ne possèdent que la certification Reflection Free Premium.

*Les performances réelles peuvent varier selon l’éclairage ambiant et l’environnement de visionnement.

6)*L’écran OLED de LG est certifié Reflection Free par Intertek, mesuré selon la mise en œuvre de la sphère d’échantillonnage IDMS 11.2.2.

*Les téléviseurs OLED G6 de 83, 77, 65 et 55 po ne possèdent que la certification Reflection Free Premium.

7)*Le téléviseur OLED ne possède que la certification Reduced Blue Light (RPF40).

8)*Par rapport aux modèles OLED evo (processeur IA a9 4K de huitième génération) de l’année précédente.

9)*Les panneaux, les pièces et les coûts de main-d’œuvre sont couverts au cours de la première année de la garantie. De la deuxième à la cinquième année, seuls les panneaux et les pièces sont couverts, et des frais de main-d’œuvre s’appliquent. La couverture de la garantie est soumise aux conditions applicables.

*La protection OLED Care+ s’applique aux téléviseurs OLED W6 et G6.

10)*La fonctionnalité Image IA Pro fonctionne avec les contenus protégés par des droits d’auteur sur les services par contournement.

*Les images sont mises à l’échelle pour atteindre une qualité semblable à celle du 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

11)*La fonctionnalité doit être activée dans le menu du mode son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

12)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

13)*La recherche IA (Copilot) est offerte sur les modèles OLED, MRGB, QNED, NANO UHD 4K compatibles avec le système webOS Re:New, y compris les modèles commercialisés à partir de 2022.

*Une connexion Internet est nécessaire, et les services d’IA partenaires peuvent être modifiés ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région, et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où le grand modèle de langage (GML) n’est pas fourni.

14)*Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou par certains modèles.

*Les menus affichés peuvent être différents au moment de la sortie de l’appareil.

*Les recommandations de mots-clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le guide électronique de programmation (GEP).

*Comme la carte « En cours » n’est pas disponible dans les applications Netflix ou celles d’autres fournisseurs de services, elle n’y sera pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou sur certains modèles.

15)*Un contenu réduit ou limité peut être affiché en fonction de la région et de la connectivité du réseau.

*La prise en charge de l’identifiant de voix peut varier selon les régions et les pays et est offerte sur les téléviseurs OLED, QNED et NANO UHD 4K commercialisés à partir de 2024, ainsi que sur les téléviseurs MRGB et FHD commercialisés à partir de 2026.

*Cette fonction ne peut être utilisée qu’avec les applications qui prennent en charge l’identifiant de voix.

*La fonctionnalité de verrouillage peut être désactivée par une personne ayant une voix semblable. De plus, si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres raisons, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier en fonction du pays et peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.

*Ma page s’applique aux téléviseurs OLED, MRGB, QNED et NANO UHD 4K de 2026.

16)*Connexion Internet requise.

*Il est possible de lier le robot conversationnel d’IA au service à la clientèle.

*Dans les pays où le TLN n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications basées sur la voix peuvent ne pas être disponibles.

17)*webOS Re:New est un programme de mise à jour logicielle offert sur certains modèles uniquement. Le nombre de mises à niveau et la durée du soutien du programme Re:New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Le calendrier des mises à jour, certaines fonctionnalités et applications et certains services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Les caractéristiques, les contenus et les services disponibles peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier en fonction du produit, du modèle ou de la région.

18)*Permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités d’IA du téléviseur, mais ne contient pas de processeur IA intégré.

*La conception, la disponibilité et les fonctions de la télécommande Magic IA peuvent varier en fonction de la région et de la langue prise en charge, et ce, pour le même modèle.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un accès à Internet.

*La reconnaissance vocale IA ne peut être fournie que dans les pays qui prennent en charge le traitement du langage naturel (TLN) dans la langue maternelle.

19)*La fréquence de 165 Hz ne fonctionne qu’avec des jeux ou des entrées d’ordinateur qui la prennent en charge.

*La fréquence de 165 Hz est appliquée au téléviseur OLED G6 de 83, 77, 65, 55 et 48 po, tandis que la fréquence de 120 Hz est appliquée au téléviseur OLED G6 de 97 po.

*Prise en charge de G-Sync de NVIDIA avec les cartes graphiques RTX 20, RTX 30, RTX 40 et GTX 16. Les anciennes cartes graphiques ne prennent pas en charge G-Sync.

21)*Les écrans OLED de LG ont été certifiés « temps de réponse de 0,1 ms (gris à gris) et performance de jeu qualifiée » par Intertek.

22)*HGiG est un groupe bénévole composé d’entreprises des industries du jeu vidéo et des téléviseurs qui se réunissent afin d’élaborer et de rendre publiques des lignes directrices visant à améliorer l’expérience de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

*Les modèles OLED G6 de 83/77/65/55/48 pouces sont certifiés ClearMR 10000 uniquement.

ClearMR est un programme de certification de VESA visant à évaluer la performance d’un écran en matière de flou de mouvement.

24)*Un abonnement est nécessaire. Les services offerts peuvent varier selon le plan d’abonnement.

*Disponible uniquement sur les téléviseurs OLED W6, G6, C6 et les téléviseurs MRGB95 et MRGB9M de LG.

*La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon le pays.

*En mode de latence ultrafaible, un seul contrôleur (manette par port) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être touchée.

*Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser une connexion Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

25)*La fonction Bluetooth à ultra faible latence (ULL) s’applique uniquement à certains téléviseurs LG de 2026. La fonctionnalité de la manette ULL est prise en charge seulement lorsqu’elle est connectée à des appareils compatibles.

*En mode ULL, une seule manette (contrôleur de jeu) peut être connectée. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour une performance optimale, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5 GHz est recommandée.

*La manette de jeu est vendue séparément.

26)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette par port.

*La manette par port est vendue séparément.

27)*L’ajustement réel peut varier selon les conditions d’installation. Un léger écart entre le téléviseur et le mur est possible.

29)*Le contenu disponible peut varier selon la région et peut être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’ensemble du contenu et à toutes les fonctionnalités.

32)*La fonctionnalité fonctionne lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

33)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

34)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

35)*La prise en charge de certaines LG Channels varie selon la région.

36)*LG prend en charge les appareils Wi-Fi « Matter ». Les services et les fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier en fonction des appareils connectés. La connexion initiale entre ThinQ et Matter doit s’effectuer au moyen de l’application mobile ThinQ.

37)*FILMMAKER MODE ambiant est une marque déposée de UHD Alliance inc.

*FILMMAKER MODE ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER MODE ambiant est lancé automatiquement sur AppleTV+ et l’application vidéo Amazon Prime.

*FILMMAKER MODE ambiant fonctionne sur les modèles dotés d’un capteur de lumière.

38)*La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le GEP.

*La portée du soutien peut varier selon le pays.

*Les renseignements fournis par la fonctionnalité AI Concierge le sont à titre d’information générale seulement et peuvent ne pas être exacts. LG n’assume aucune responsabilité quant aux actions ou aux décisions prises sur la base de ces renseignements.

39)"*Le modèle du système Sound Suite correspondant peut varier selon le pays, la région et le modèle de téléviseur.

*La barre de son peut être achetée séparément.

*La commande des modes de son peut varier selon le modèle.

*Lorsqu’une barre de son est connectée, jusqu’à 13.1.7 canaux sont pris en charge. Les configurations des canaux pris en charge peuvent varier selon le modèle de la barre de son.

*Veuillez noter que le service peut ne pas être offert au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande du téléviseur de LG est limitée à certaines fonctionnalités seulement."

40)*La barre de son peut être achetée séparément.

*La commande des modes de son peut varier selon le modèle.

*Veuillez noter que le service peut ne pas être offert au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande du téléviseur de LG est limitée à certaines fonctionnalités seulement.