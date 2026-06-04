Aspirateur-balai sans fil CordZero🅫 Q3 de LG avec buse Dual Floor Max🅫 à détection automatique de surfaces multiples

Appuyez sur le levier KompressorMD pour comprimer la saleté, la poussière et les poils d’animaux accumulés dans le bac et multiplier ainsi par deux1 sa capacité. La technologie Kompressor vous permet également de vider le bac facilement en dispersant moins de poussière.

1 Par rapport aux modèles non dotés de la technologie KompressorMD.