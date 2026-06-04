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Aspirateur-balai sans fil CordZero🅫 Q3 de LG avec buse Dual Floor Max🅫 à détection automatique de surfaces multiples

Aspirateur-balai sans fil CordZero🅫 Q3 de LG avec buse Dual Floor Max🅫 à détection automatique de surfaces multiples

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Vue avant de Aspirateur-balai sans fil CordZero🅫 Q3 de LG avec buse Dual Floor Max🅫 à détection automatique de surfaces multiples C5323B0
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Vue avant de Aspirateur-balai sans fil CordZero🅫 Q3 de LG avec buse Dual Floor Max🅫 à détection automatique de surfaces multiples C5323B0
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principales caractéristiques

  • Puissance et performance
  • Buse Dual Floor MaxMD à détection automatique de surfaces multiples
  • Système de filtration en cinq étapes
  • Système cyclonique, filtres et bac à poussière lavables
  • Technologie KompressorMD
Plus

Une puissance parfaite pour
un nettoyage quotidien

Une nouvelle conception de flux d’air plus efficace associée à notre puissant moteur à inversion intelligent fournit jusqu’à 150 air watts d’aspiration et offre toute la puissance de ramassage dont vous avez besoin pour affronter votre routine de nettoyage quotidienne. Sa puissance d’aspiration est conçue pour durer grâce à 15 systèmes cycloniques qui séparent la saleté et les débris du flux d’air pour garder les filtres plus propres et réduire les obstructions qui peuvent affecter les performances d’aspiration au fil du temps.

Détecte automatiquement les tapis
et les planchers durs

La buse Dual Floor MaxMD à détection automatique de surfaces multiples est dotée de capteurs intégrés qui détectent instantanément les tapis ou les planchers durs et adaptent automatiquement la puissance d’aspiration à chaque type de surface. Elle combine une brosse souple et un agitateur pour tapis, ce qui vous évite d’avoir à changer d’accessoire pour obtenir le nettoyage en profondeur que vous souhaitez. Idéale pour les propriétaires d’animaux de compagnie, elle aspire facilement les poils tout en limitant les enchevêtrements. La lumière à DEL intégrée éclaire votre plancher pour ne manquer aucune saleté, même dans les coins sombres.

Détecte automatiquement les tapis ou les planchers durs

Filtre la poussière pour une puissance d’aspiration durable

Filtre la poussière pour une puissance d’aspiration durable

Filtre la poussière pour une puissance d’aspiration durable

Notre système de filtration en cinq étapes permet d’éliminer les particules de poussière en retenant celles aspirées dans le bac à poussière, puis en filtrant les particules fines restantes. Les 15 systèmes cycloniques permettent d’optimiser la puissance d’aspiration au fil du temps en réduisant le risque d’obstruction.

Système cyclonique, filtres et bac à poussière amovibles et lavables

 Prolongez la durée de vie de votre aspirateur grâce à des pièces lavables et faciles à entretenir, qui s’enlèvent en un seul geste et sans aucun outil. Contrairement à d’autres aspirateurs qui ne vous permettent d’enlever que le filtre, l’aspirateur CordZeroMD de LG vous permet d’enlever les filtres, le bac à poussière et le système cyclonique pour nettoyer la saleté et maintenir le fonctionnement optimal de votre aspirateur.

Comprimez la saleté et la poussière pour que vous puissiez nettoyer plus et vider moins souvent le bac

Appuyez sur le levier KompressorMD pour comprimer la saleté, la poussière et les poils d’animaux accumulés dans le bac et multiplier ainsi par deux1 sa capacité. La technologie Kompressor vous permet également de vider le bac facilement en dispersant moins de poussière.

 

1 Par rapport aux modèles non dotés de la technologie KompressorMD.

Jusqu’à 60 minutes de
performance durable

La batterie rechargeable à libération rapide offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie2, ce qui vous permet de nettoyer à l’étage comme au rez-de-chaussée, sur les planchers durs comme sur les tapis. La batterie au lithium-ion améliorée est conçue pour être rechargée encore et encore.

 

2 À la puissance minimale, sans outils électriques.

Commande des fonctions
d’une simple pression

Allumez et éteignez l’aspirateur facilement, ou sélectionnez différents niveaux de puissance, y compris le mode Turbo, d’une simple pression du pouce. Cela se traduit par moins de tension sur votre main et un nettoyage plus confortable. Les voyants à DEL indiquent l’état de la recharge, l’entretien du filtre et l’autonomie de la batterie, et vous alertent en cas d’obstruction.

Se transforme en aspirateur à main
pour un nettoyage ponctuel rapide

Détachez l’aspirateur à main pour procéder à un nettoyage rapide et facile. Passez facilement du plancher aux meubles grâce à la polyvalence de cet aspirateur à main détachable.

Rangez et rechargez —
exactement comme vous le souhaitez

Gardez votre aspirateur-balai de LG rechargé et prêt à l’emploi, et gardez vos accessoires à portée de main et bien organisés grâce à notre station de recharge modulable. Optez pour le support mural afin de ranger votre aspirateur en hauteur et de le garder à l’écart. Vous pouvez également poser la station de recharge sur une surface stable et plane et recharger l’appareil, une fois la brosse et la buse retirées, où vous le souhaitez.

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Caractéristique clé

  • MATÉRIAU ET FINITION - Couleur extérieure (nettoyeur)

    Beige apaisant

  • FONCTIONS (ASPIRATEUR) - 2 batteries à libération rapide

    Non

  • FONCTIONS (ASPIRATEUR) - Technologie KompressorMC

    Oui

  • FONCTIONS (ASPIRATEUR) - Moteur Smart Inverter

    Oui

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Non

Toutes les spécifications

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur extérieure (nettoyeur)

    Beige apaisant

FONCTIONS (ASPIRATEUR)

  • Moteur Smart Inverter

    Oui

  • 2 batteries à libération rapide

    Non

  • Technologie KompressorMC

    Oui

  • Système de filtration en 5 étapes

    Oui

  • Arrêt et redémarrage automatiques

    Non

  • Indicateur d’état de la batterie

    Oui

  • Recharge et entreposage

    Deux façons (installation murale/installation compacte)

  • Témoin d’objets coincés

    Oui

  • Convertir en aspirateur à main

    Oui

  • Technologie cyclonique

    Système cyclonique turbo axial

  • Témoin d’alerte de cycle de nettoyage du filtre

    Oui

  • Commande par simple pression d’une touche

    Oui

  • Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique) (dB) (mode Turbo)

    85

  • Tuyau télescopique (4 longueurs)

    Non

PERFORMANCES (ASPIRATEUR)

  • Puissance d’aspiration maximale (W)

    150

  • Capacité du réservoir de poussière (oz)

    13,5

  • Capacité du réservoir de poussière (oz) (lorsqu’il est comprimé)

    33,8

  • Consommation électrique maximale (W) (mode Turbo)

    490

  • Mode d’alimentation

    Normal/Puissance/Turbo

  • Consommation d’énergie (W)

    400

BATTERIE

  • Batteries incluses (qté)

    1 (simple)

  • Type de batterie

    Lithium-ion

  • Capacité nominale (mAh)

    2 400

  • Durée maximale d’utilisation par batterie (minutes) (mode Turbo avec buse Power Drive)

    35

  • Durée maximale d’utilisation par batterie (minutes) (mode Turbo sans buse)

    60

  • Durée maximale d’utilisation par batterie (minutes) (mode Normal avec buse Power Drive)

    6

  • Tension nominale (V) (c.c.)

    25,2

  • Temps de charge par batterie (minutes)

    240

  • Durée maximale d’utilisation par batterie (minutes) (mode Normal sans buse)

    7

ACCESSOIRES DE BASE

  • Outil combiné

    Oui

  • Embout plat

    Oui

  • Brosse de nettoyage

    Non

SUCEURS

  • Buse universelle (multisurfaces)

    Non

  • Buse double (planchers durs + multi-surface)

    Oui

  • Buse large avec éclairage à DEL

    Non

  • Buse extralarge avec éclairage à DEL

    Non

  • Buse de vadrouille

    Non

  • Buse pour animaux de compagnie

    Non

  • Buse étroite pour plancher dur

    Non

  • Vadrouille à vapeur intelligente

    Non

  • Buse de vadrouille à vapeur

    Non

  • Buse de literie

    Non

AUTRES OUTILS ET ACCESSOIRES

  • Outil pour la saleté tenace

    Non

  • Gobelet de remplissage du réservoir d’eau (gobelet doseur) pour la buse de vadrouille

    Non

  • Outil multiangle

    Non

  • Tampons de vadrouille (qté)

    0

  • Outil pour matelas

    Non

  • Outil plat à DEL

    Non

  • Sac à accessoires

    Non

  • Rangement pour buses amovibles et tampons de vadrouille

    Non

  • Rallonge de tuyau extensible

    Non

  • Filtre d’évacuation supplémentaire

    Non

  • Pré-filtre supplémentaire

    Oui

  • Outil plat flexible

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Non

  • Historique de nettoyage

    Non

  • Alarme du cycle de nettoyage du filtre

    Oui

  • Guide de nettoyage des filtres

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS (ASPIRATEUR)

  • Dimensions (L x H x P [po])

    10 3/8 x 44 1/8 x 12

  • Poids (lb)

    6,28

  • Poids incluant l’emballage (lb)

    12,35

  • Hauteur du produit (po) (max.)

    44 1/8

  • Dimensions de la boîte (L × H × P [po])

    32 1/8 x 7 1/4 x 11 3/4

CODE EAN

  • CODE EAN

    048231349550

ACCESSOIRES

  • Outil plat à DEL

    Non

CARACTÉRISTIQUES (TOUR)

  • Tour compacte

    Non

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