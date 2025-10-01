About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Explorez les frigos LG

Comment choisir le réfrigérateur-congélateur adapté à vos besoins?

Comparez et choisissez le réfrigérateur-congélateur idéal pour votre style de vie. Découvrez facilement les principales caractéristiques des modèles Côte à côte, Porte à deux battants, Congélateur en bas, Congélateur en haut et Une porte — puis trouvez celui qui vous convient le mieux.

Tous les réfrigérateurs Résumé

Un réfrigérateur encastré aux tons clairs placé au centre d’une cuisine.
Côte à côte
Les réfrigérateurs côte à côte offrent une grande capacité, avec des distributeurs d’eau et de glace intégrés.
#Grande capacité #Distributeur d’eau et de glace
Réfrigérateur à portes françaises avec porte à panneau en verre dans une cuisine aux tons bois chaleureux et aux murs bleu foncé.
Porte à deux battants
Les réfrigérateurs à portes françaises offrent une grande capacité, un accès pratique et un rangement flexible.
#Rangement flexible #Accès pratique
Réfrigérateurs-congélateurs dans une cuisine moderne aux tons chauds et neutres.
Congélateur en bas
Réfrigérateurs à congélateur en bas offrant une grande capacité, des fonctions intelligentes et des portes réversibles pour une intégration harmonieuse dans la cuisine.
#Gain d’espace #Intégration harmonieuse
Réfrigérateur à porte simple installé dans une cuisine aux tons bois chaleureux.
Une porte
Un réfrigérateur-congélateur autonome offre un espace de refroidissement généreux et est équipé de série d’un système antigivre, d’une grande efficacité énergétique et d’un design élégant.
#Gain d’espace #Design élégant
Un intérieur de cuisine moderne mettant en valeur un réfrigérateur encastré intégré harmonieusement aux armoires blanches, avec une salle à manger visible à l’arrière-plan.
Congélateur en haut
Les réfrigérateurs avec congélateur en haut offrent une configuration classique, un accès facile et un espace de rangement flexible.
#DispositionClassique #RangementFlexible
Prev
Next

※ Cette gamme est fournie à titre de référence des principales fonctionnalités de la série. Les spécifications et options réelles peuvent varier selon le modèle.

All Fridge Freezers Lineup

Côte à côte

Porte à deux battants

Congélateur en bas

Une porte

Congélateur en haut

Highlights

Capacité du réfrigérateur / du congélateur
14,7 pi³Réfrigérateur
7,74 pi³Congélateur
17,0 pi³Réfrigérateur
8,4 pi³Congélateur
14,8 pi³Réfrigérateur
7,3 pi³Congélateur

13,6 pi³Refrigerato

14,7 pi³Réfrigérateur
5,5 pi³Congélateur
Capacité totale (pi³)

22,5 pi³

28,6 pi³

22,1 pi³

13,6 pi³

20,2 pi³

Dimensions de l’emballage (LxHxP, po)
36

36" x 70 1/2" x 28 7/8"

35 3/4

35 3/4" x 70 1/4" x 34 3/8"

29 3/4

29 3/4" x 68 1/2" x 34 7/8"

24

24" x 73 1/4" x 26 1/4

29 7/8

29 7/8" x 66" x 33 3/4"

InstaViewᴹᴰ

InstaViewᴹᴰ vous permet de voir à l’intérieur en frappant deux fois, réduisant la perte d’air froid et aidant à garder les aliments frais.

Not available
InstaViewᴹᴰ
Not available
Not available
Not available
Door-in-Doorᴹᴰ

Door-in-Doorᴹᴰ offre un accès rapide aux articles fréquemment utilisés tout en minimisant la perte d’air froid.

Not available
Door-in-Doorᴹᴰ
Not available
Not available
Not available
Type de glaçons

Type de glaçons désigne les différents types de glace offerts par les réfrigérateurs LG. Selon le modèle, des glaçons, de la glace concassée et Craft Ice peuvent être proposés, cette dernière étant une glace sphérique qui fond lentement.

Cubes et Glace Pilée

Cubes et Glace Pilée

Cubes et Glace Pilée

Cubes et Glace Pilée

Not available
Not available
Not available
Finir (porte)
Metal Sorbet
Stain resistant stainless steel
Stain resistant stainless steel
Platinum Silver Steel
Stain resistant stainless steel
ThinQᴹᴰ (Wi-Fi)

LG ThinQᴹᴰ offre un contrôle intelligent et une tranquillité d’esprit en vous permettant de surveiller et de gérer votre réfrigérateur où que vous soyez ; vous pouvez régler la température, recevoir des alertes si la porte reste ouverte et même suivre la consommation d’énergie ou la durée de vie du filtre directement depuis votre smartphone, assurant une fraîcheur optimale et un fonctionnement efficace en tout temps.

Not available
ThinQᴹᴰ (Wi-Fi)
Not available
Not available
Not available

Features

Linear Cooling

Linear Cooling maintient une température stable afin de réduire la perte d’humidité et de conserver les aliments frais plus longtemps.

Not available
Not available
Not available
Not available
Not available
Pure N Fresh

Pure N Fresh aide à garder l’air du réfrigérateur propre et frais en réduisant les odeurs désagréables.

Not available
Not available
Not available
Not available
Not available
Machine à glaçons

Machine à glaçons indique si vous devez fabriquer la glace vous-même. Les modèles automatiques produisent de la glace en continu, tandis que les modèles manuels nécessitent de remplir les bacs à glaçons d’eau pour les congeler.

Automatique

Automatique

Automatique

Automatique

Not available
Not available
Not available
SpacePlusᴹᴰ Ice System

Le système SpacePlusᴹᴰ Ice System est le système de glace compact de LG, conçu pour occuper moins d’espace dans le congélateur et offrir ainsi davantage de place pour le stockage des aliments, sans compromettre la capacité de production de glace.

SpacePlusᴹᴰ Ice System

SpacePlusᴹᴰ Ice System

SpacePlusᴹᴰ Ice System

SpacePlusᴹᴰ Ice System

Not available
Not available
Not available
Clayette rétractable

La Clayette rétractable permet de replier l’étagère pour un espace de rangement flexible. Selon le modèle, elle peut se plier de gauche à droite ou de haut en bas, facilitant le rangement des articles plus grands ou volumineux sans retirer la tablette.

Not available
Not available
Not available
Not available
Not available
  • *Toutes les images ci-dessus sont simulées.
  • *Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle ou la capacité. Veuillez consulter la page de chaque produit pour les spécifications détaillées.
  • *La prise en charge de certaines fonctionnalités peut varier selon la région et le pays.
  • *Les images du produit sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Une série de réfrigérateurs-congélateurs LG est présentée sous forme de cartes alignées horizontalement, mettant en avant des fonctions telles que UVnano, Multi-Air Flow, InstaView, Door-in-Door, DoorCooling+ et Fresh Converter.

Comment comprendre rapidement les fonctions et termes du réfrigérateur ?

Comment comprendre rapidement les fonctions et termes du réfrigérateur ? En savoir plus