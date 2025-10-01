We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Comparez et choisissez le réfrigérateur-congélateur idéal pour votre style de vie. Découvrez facilement les principales caractéristiques des modèles Côte à côte, Porte à deux battants, Congélateur en bas, Congélateur en haut et Une porte — puis trouvez celui qui vous convient le mieux.