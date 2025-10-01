LG ThinQᴹᴰ offre un contrôle intelligent et une tranquillité d’esprit en vous permettant de surveiller et de gérer votre réfrigérateur où que vous soyez ; vous pouvez régler la température, recevoir des alertes si la porte reste ouverte et même suivre la consommation d’énergie ou la durée de vie du filtre directement depuis votre smartphone, assurant une fraîcheur optimale et un fonctionnement efficace en tout temps.