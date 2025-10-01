Comment entretenir votre aspirateur-balai sans fil

Le bac à poussière de votre aspirateur recueille divers types de saletés, comme la poussière et les cheveux. S’il n’est pas nettoyé et aspire par inadvertance de l’humidité, il peut devenir une source d’odeurs désagréables. Pour éviter cette situation, il est conseillé de vider le bac à poussière immédiatement après utilisation. Suivez les instructions pour laver ou essuyer les saletés tenaces, en veillant à ce que le bac soit parfaitement sec avant de le remettre dans l’aspirateur. En nettoyant rapidement les saletés et en veillant à ce que le bac à poussière reste propre et sec, vous pouvez éviter les odeurs désagréables.