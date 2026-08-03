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32"Class (31.5" diagonal) I Pro: Idiom®

32"Class (31.5" diagonal) I Pro: Idiom®

32"Class (31.5" diagonal) I Pro: Idiom®

32LX560H
LG 32"Class (31.5" diagonal) I Pro: Idiom®, 32LX560H
LG 32"Class (31.5" diagonal) I Pro: Idiom®, 32LX560H
LG 32"Class (31.5" diagonal) I Pro: Idiom®, 32LX560H
LG 32"Class (31.5" diagonal) I Pro: Idiom®, 32LX560H
LG 32"Class (31.5" diagonal) I Pro: Idiom®, 32LX560H
LG 32"Class (31.5" diagonal) I Pro: Idiom®, 32LX560H
LG 32"Class (31.5" diagonal) I Pro: Idiom®, 32LX560H
LG 32"Class (31.5" diagonal) I Pro: Idiom®, 32LX560H
LG 32"Class (31.5" diagonal) I Pro: Idiom®, 32LX560H
LG 32"Class (31.5" diagonal) I Pro: Idiom®, 32LX560H

Características principales:

  • SMARTSHARE
  • Diagnóstico remoto
  • Interfaz de usuario adaptable * Procentric
  • Pantalla de bienvenida
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Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño de pantalla

    32" (31.5" medido diagonalmente)

  • Tecnología de Panel

    Direct LED

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

  • Frecuencia de respuesta

    60Hz

  • Tiempo de respuesta

    7 ms

  • Angulo de visión

    178/178

  • Nits

    195 nits

  • Contraste Dinámico

    1,000,000:1

INTERFAZ POSTERIOR

  • Entrada RF

    1

  • RS232C

    1(sólo un servicio)

  • Entrada RGB

    1 (D-sub 15pin)

  • Entrada AV

    1

  • Salida de audio digital

    1 (óptica)

  • Entrada HDMI/HDCP

    1

  • Entrada HDMI

  • Salida de altavoz externo

    1 posterior (3.5mm phone jack)

  • Puerto LAN

    1

INTERFAZ LATERAL

  • Entrada HDMI

    2

  • USB (2.0)

    1

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Tamaño de bisel

    14.5, 11.8, 15.3

  • VESA compatible

    200 x 200 mm

  • Dimensiones

    28.9"x17.3"x2.2"

  • Peso

    18.0 lbs

  • Dimensiones caja

    31.9"x20.0"x6.9"

  • Peso con caja

    20.9 lbs

CERTIFICACIONES

  • Energy Star

    Si

  • Seguridad UL

    Si

  • Seguridad cUL

    Si

  • NOM

    SI

  • RoHS

    SI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • USB picture

    JPEG

  • Menú instalador

  • Pantalla bienvenida

  • Audio Codec

    AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM

  • Sistemas integradores compatibles

    Sí (MPI protocol)

  • Aplicaciónes procentric

VIDEO

  • Cinema Real

    24p (3:3 pull down)

  • Triple XD Engine

  • Relación de aspecto

    Sí (5 Modos: 16:9, Just scan, Set by program, 4:3, Zoom)