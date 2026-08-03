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LG LED Display Luxury Home

LG LED Display Luxury Home

Corporativo

Cada vez se procesan y comparten más datos e información, y se generan grandes ideas. Se ha iniciado una nueva era de colaboración. Con el fin de adaptarse al cambio, nuestro entorno de oficina se está transformando para reflejar la necesidad de lugares de trabajo abiertos y pequeños y de colaboración a distancia.

En la medida en que las tareas se vuelvan más complejas y difíciles, la colaboración o la resolución conjunta de problemas pasarán a ser el enfoque normal del trabajo. A la hora de llevar a cabo una reunión, con frecuencia se pierde tiempo conectando dispositivos externos, como laptops, a la pantalla de la sala. En la actualidad, los empleados prefieren trabajar en un entorno avanzado y de colaboración y no en espacios de trabajo convencionales. Las diferentes formas de colaboración, como las reuniones para compartir ideas y datos y las reuniones interdepartamentales, se vuelven más cómodas si la señalización digital se integra en el lugar de trabajo.

Corporativo

Compartimos su visión empresarial y queremos ayudarle a llevar su negocio al siguiente nivel con las soluciones corporativas de LG.

El Empleado Dijo

Quisiera compartir datos, conectar la pantalla a varios dispositivos y dibujar con libertad en la pantalla. La excelente calidad de imagen y los amplios ángulos de visión incrementarán la eficacia de las reuniones.

El empleado dijo

Una nueva forma de lugar de trabajo con tecnología favorece la colaboración y la innovación porque inspira y apoya la interacción espontánea. Es preciso tener en cuenta la experiencia fluida a la hora de adaptar una señalización digital. Puesto que algunas salas de reuniones ya están equipadas con dispositivos de red y conectividad, es necesario que sean compatibles con los equipos existentes. Por lo tanto, es importante que haya un contacto fácil con el equipo de asistencia, capacitación sobre el producto, soporte técnico y beneficios promocionales.

El Director de ti Dijo

Teniendo en cuenta que en la actualidad muchas salas de conferencias cuentan con sistemas de control AV profesionales de alta compatibilidad, necesitamos una solución de visualización y conferencias que sea fácil de mantener y administrar.

El director de TI dijo

Las empresas líderes del mercado son conscientes de que proporcionar información en tiempo real para la toma de decisiones es crucial para la agilidad del negocio. La visualización de datos ayuda a los directivos y a los empleados a entablar debates y hace que la toma de decisiones sea más eficaz, mejorando así el rendimiento de la empresa. Además, las empresas líderes están obligadas a proporcionar un entorno de trabajo flexible en el que los empleados celebren reuniones más eficaces en cualquier momento. Esto aumentará la eficiencia y la satisfacción en el trabajo y permitirá maximizar la rentabilidad y crear un importante retorno de la inversión.

El Vicepresidente Dijo

El entorno empresarial evoluciona cada minuto. Preciso ser capaz de ver lo que ocurre dentro de la empresa a simple vista para una rápida toma de decisiones.

El director de TI dijo

Por Qué Elegir la Pantalla de Información LG

La solución de señalización digital de LG permite crear un lugar de trabajo de alto rendimiento como plataforma de comunicación de contenidos que sirve de puente entre los directivos, los empleados y los consumidores debido a su excepcional calidad de visualización, su diseño flexible y su fiabilidad.

Las empresas pueden confiar en la señalización digital de LG para conseguir una calidad de visualización superior, un diseño flexible, funciones fáciles de usar y disponer de un costo total de propiedad (TCO) competitivo como solución total desde la instalación, la personalización, el uso y el mantenimiento. Las pantallas nítidas, la fiabilidad y la facilidad de uso mejoran el entorno de trabajo y hacen que el trabajo a distancia no conlleve ningún esfuerzo. Los miembros de la empresa pueden escribir, crear, editar y compartir datos de forma práctica con la ayuda de nuestros productos.

Las empresas pueden confiar en la señalización digital de LG para conseguir una calidad de visualización superior, un diseño flexible, funciones fáciles de usar y disponer de un costo total de propiedad (TCO) competitivo como solución total desde la instalación, la personalización, el uso y el mantenimiento. Las pantallas nítidas, la fiabilidad y la facilidad de uso mejoran el entorno de trabajo y hacen que el trabajo a distancia no conlleve ningún esfuerzo. Los miembros de la empresa pueden escribir, crear, editar y compartir datos de forma práctica con la ayuda de nuestros productos.

LG LED Display Lounge

Lobby

La pantalla única proyecta una imagen simbólica de la empresa, hace que los visitantes se sientan bienvenidos y ofrece información de forma eficaz.

D06-01_LSAB009-D

LG Magnit

LSAB009

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LG LED Bloc

LSAA012

LG LED Display Private Home Cinema

Sala de Reuniones Huddle, Estándar

Es un espacio pequeño y privado, ideal para reuniones cortas con entre 2 y 6 personas. Por lo general, las pantallas necesitan al menos 1.5 m de distancia de visualización, algo que limita la eficiencia del espacio. LG Signage incrementa al máximo la eficiencia del espacio y la productividad gracias a su fácil instalación, incorporación de datos y uso compartido de la pantalla.

55UH5J-H

Estándar

55UH5J-H

49UH5J-H

Estándar

49UH5J-H

43UH5J-H

Estándar

43UH5J-H

LG LED Display Leisure Room

Sala de Reuniones Huddle, Interactiva

Si lo que desea es una comunicación interactiva en un espacio reducido, ponemos a su disposición LG Signage, una experiencia táctil todo en uno con pantalla táctil interactiva incorporada y un software de escritura fácil de usar. Gracias a la señalización interactiva de LG, podrá configurar y compartir su pantalla de forma rápida y eficiente para reunirse con otras personas.

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Interactivo

55TR3BG

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Interactivo

65TR3DJ

LG LED Display Workout Room

Sala Pequeña, Estándar

Este espacio es similar a una sala de reuniones Huddle, pero para 6 a 10 personas. El espacio es adecuado para reuniones rápidas o entrevistas, en las que se necesita utilizar un espacio pequeño de forma eficiente. Para ello se necesita una solución de pantalla compacta que aproveche al máximo el pequeño espacio con una instalación y compatibilidad sencillas. La pantalla certificada de LG permite una comunicación a larga distancia fluida.

65UH5J-H

Estándar

65UH5J-H

55UH5J-H

Estándar

55UH5J-H

LG LED Display Home Spa

Sala Pequeña, Interactiva

Para cualquier sala pequeña, es necesario un espacio para conversaciones interactivas y escritura. Conozca la experiencia táctil integrada con LG IDB. Personalice sus opciones en una plataforma intuitiva. Saque el máximo partido a su comodidad con un diseño y unas funciones fáciles de usar.

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InteractivoI

55TR3BG

S_04

Interactivo

65TR3DJ

LG LED Display Home Office

Sala Mediana, Estándar

En este espacio se puede trabajar en colaboración interdisciplinar de 7 a 15 personas. Las imágenes deben ser perfectamente visibles desde la distancia, sin problemas de compatibilidad. El intercambio de datos debe ser frecuente. El tiempo de preparación y el mantenimiento deben ser mínimos para que la rotación de las reuniones se produzca sin problemas. Realice conferencias y presentaciones con total confianza con una pantalla certificada. La UHD conserva la intensidad de la pantalla y el panel IPS de gran ángulo permite que las personas se centren, lo que aumenta la productividad. Con One:Quick Share, el intercambio de datos también es eficiente.

86UH5J-H

Estándar

86UH5J-H

UH5J-H260

Estándar

75UH5J-H

SC-00DA

OneQuick

SC-00DA

Sala mediana, interactiva1

Sala Mediana, Interactiva

El espacio interactivo de una sala mediana tiene capacidad para un gran número de personas, por lo que es crucial disponer de medios de escritura y conectividad con una amplia gama de dispositivos. Con el SoC basado en webOS/Android, podrá aumentar el uso compartido y la compatibilidad con el sistema de control AV y así lograr una colaboración eficaz.

S_04

Interactivo

86TR3DJ

S_04

Interactivo

75TR3DJ

Sala grande, estándar1

Sala Grande, Estándar

Este espacio se destina a cursos de formación y seminarios para un máximo de 50 personas. Este espacio necesita una pantalla más grande que otras salas. Requiere imágenes de alta calidad, incluso a distancia y desde distintos ángulos. Se necesita una pantalla fácilmente compatible con las soluciones de videoconferencia. Todas estas cosas, así como la pantalla múltiple, son posibles con LG Signage.

98UH5J-H

Estándar

98UH5J-H

86UH5J-H

Estándar

86UH5J-H

Sala de juntas1

Sala de Juntas

Este es un espacio de reunión para 15 o más ejecutivos. La pantalla debe ser visible a distancia y desde diferentes ángulos. En contraste con otras salas de reuniones, se requiere una pantalla grande. La eficiencia del espacio es importante y el ruido ha de ser mínimo. LG Signage garantiza un ruido mínimo y una gran calidad de imagen, así como la eficiencia del espacio.

Sala de juntas2

Auditorio

Se trata de un espacio para grandes eventos con capacidad para 300 personas, adecuado para cursos de formación, reuniones de la junta directiva y presentaciones. Se requiere una pantalla de alta resolución duradera y amplia que pueda instalarse en diferentes espacios, y nuestras grandes pantallas LED personalizadas favorecen la comunicación unidireccional definitiva. El servicio ConnectedCare de LG y el SuperSign CMS garantizan una eficiencia operativa óptima.

Conoce el Showroon Digital LG

Conoce el Showroon Digital LG

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Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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