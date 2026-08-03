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Corporativo
Cada vez se procesan y comparten más datos e información, y se generan grandes ideas. Se ha iniciado una nueva era de colaboración. Con el fin de adaptarse al cambio, nuestro entorno de oficina se está transformando para reflejar la necesidad de lugares de trabajo abiertos y pequeños y de colaboración a distancia.