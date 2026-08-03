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Venta Minorista Y QSR
La señalización digital mejora la experiencia en las tiendas para los consumidores y para los propietarios de los comercios de venta minorista. Como plataforma de marketing que conecta la marca con los consumidores, la solución de señalización digital de LG ofrece una pantalla superior con una alta calidad de imagen, una amplia flexibilidad de diseño y un software fácil de usar, reduciendo así el costo total de propiedad, y proporciona experiencias distintas a los clientes.