About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Commercial Display
Contáctanos
Venta minorista y QSR<br><br>3

Venta Minorista Y QSR

La señalización digital mejora la experiencia en las tiendas para los consumidores y para los propietarios de los comercios de venta minorista. Como plataforma de marketing que conecta la marca con los consumidores, la solución de señalización digital de LG ofrece una pantalla superior con una alta calidad de imagen, una amplia flexibilidad de diseño y un software fácil de usar, reduciendo así el costo total de propiedad, y proporciona experiencias distintas a los clientes.

Minorista Y QSR

Las soluciones de señalización digital de LG le ofrecen soluciones brillantes de marketing digital e información aplicada al comercio minorista, y de restaurantes.

Los consumidores dijeron1

Los Consumidores Dijeron

Queremos una compra interactiva con fácil acceso a la información manteniendo el distanciamiento social.

Los consumidores dijeron1

Los Consumidores Dijeron

Los consumidores pueden obtener el servicio deseado de forma fácil y rápida, igual que antes, minimizando el contacto cara a cara.

Los consumidores dijeron1

 

Los propietarios de tiendas de venta minorista esperan aumentar el efecto publicitario con un contenido claro.

Los propietarios de los comercios de venta minorista dijeron1

Los productos expuestos deben ser tratados, gestionados y supervisados fácilmente.

Los directores de TI dijeron1

 

La supervisión y reparación de los productos en tiempo real debería estar disponible a distancia. Además, el contenido debería gestionarse fácil y cómodamente a través de la solución CMS sin necesidad de visitar la tienda.

Por qué Elegir la Pantalla de Información LG

Los mercados minoristas y de QSR abarcan desde pequeñas tiendas de conveniencia hasta grandes centros comerciales. Están relacionados con una gran variedad de partes interesadas, como los consumidores, los propietarios de las tiendas y los integradores de sistemas. Es muy importante ofrecer varios expositores y soluciones profesionales que se adapten a los diferentes espacios y necesidades de los clientes. LG ayuda a nuestros socios a aumentar los ingresos ofreciendo estas soluciones.

 

LG garantiza una calidad de pantalla superior con una alta reproducción del color, un ángulo de visión amplio y un brillo extraordinario. Además, sus flexibles opciones de montaje y su delgado diseño ayudan a instalar la pantalla en cualquier lugar en el que se necesite captar la atención de los clientes.

LG LED Display Lounge

Grandes Centros Comerciales

Para la creación de marcas, es importante que el espacio sea estéticamente único. LG LED y OLED Signage de LG tienen una excelente calidad de imagen y pueden armonizarse de forma flexible con el diseño del espacio. Iluminan el espacio y maximizan el efecto publicitario.

md07536691-260x260

Serie XE3FS-B

86XE3ES1-B

88BH5F

Lámina LED Transparente

LAT240

S1-75XF3ES

Marco Abierto

75XF3ES-B

LG LED Display Private Home Cinema

Tiendas de moda

Tiendas de Marcas de Lujo

Las marcas de lujo deben sobresalir incluso desde el exterior de la tienda. La excelente calidad de imagen de LED Signage de LG y el contenido publicitario sin biseles con una visión envolvente pueden captar la atención de los clientes. Sus pantallas OLED transparentes añaden valores de alta calidad al espacio, mientras que varios puntos UHD resaltan la publicidad con una reproducción de colores realista.

S1-LSCB015

LSCB015

Ultradelgada

LG LED Display Leisure Room

QSR,Autoservicio, Tienda de Conveniencia, etc.

La señalización digital en QSR y en las tiendas de conveniencia está desempeñando un papel más crítico según aumenta la necesidad de los clientes de disponer de métodos de compra fáciles, rápidos y sin contacto. Especialmente, los sistemas de autoservicio con pantallas de alta luminosidad y plataformas inteligentes son esenciales. Garantizan un servicio más cómodo mediante el reconocimiento de voz y la solución de la aplicación móvil.

LG LED Display Workout Room

Farmacias, Agencias de Viajes, Tiendas de Telecomunicaciones

Las pantallas deben tener una gran visibilidad y disponer de funciones de gestión de contenidos en tiempo real. La señalización LG webOS aplica SuperSign CMS para ofrecer una fácil gestión de los contenidos publicitarios con sus menús sencillos e intuitivos.

LG LED Display Leisure Room

Oficinas de Bienes Raíces

Para responder a las demandas de los clientes y ofrecer una amplia variedad de propiedades de un vistazo, deben instalarse pantallas de gran tamaño. El tablero digital interactivo de LG permite a los clientes comprobar los detalles de las propiedades locales de forma fácil y rápida gracias a sus grandes pantallas y a sus funciones interactivas.

75TR3DJ-B

75TR3DJ-B

Interactiva

LG LED Display Home Office

Tienda de Ropa

Las paredes de video con alta definición y biseles delgados pueden representar una variedad de imágenes publicitarias con inmersión, mientras que la señalización de varios tamaños puede ayudar a aumentar las ventas ofreciendo promociones personalizadas en tiempo real a través de BLE y NFC.

88BH5F

Videowall

55VSM5J-H

S1-75XF3ES

Desempeño Estándar

22SM3G-B

22SM3G-B22SM3G-B

Habitación de control1

Habitación de Control

Dado que los propietarios de negocios minoristas no pueden obtener una solución rápida a los problemas técnicos durante el horario comercial, esto puede tener un impacto negativo en los ingresos. Signage365Care ofrece una supervisión remota de las pantallas de señalización con diagnóstico de fallos en tiempo real para que los empleados puedan seguir centrados en la atención a los clientes.

Conoce el Showroon Digital LG

¡Visita el VR Showroom en Digital Connect!

¡Visita el VR Showroom en Digital Connect! Learn More
Alguna pregunta sobre pantallas para Casas de Lujo?

Alguna pregunta sobre pantallas para Casas de Lujo?

¿Alguna Consulta Sobre Pantallas para Retail y QSR?

¿Alguna Consulta Sobre Pantallas para Retail y QSR? Inquiry To Buy
Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

Conéctate con LG Business

Ofrecemos soluciones personalizadas para impulsar el crecimiento óptimo de tu empresa.

Conéctate con LG Business Contáctanos
white bg image

Configurador LED

Configurador LED
white bg image

Descarga de recursos

Descarga de recursos