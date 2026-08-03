Los mercados minoristas y de QSR abarcan desde pequeñas tiendas de conveniencia hasta grandes centros comerciales. Están relacionados con una gran variedad de partes interesadas, como los consumidores, los propietarios de las tiendas y los integradores de sistemas. Es muy importante ofrecer varios expositores y soluciones profesionales que se adapten a los diferentes espacios y necesidades de los clientes. LG ayuda a nuestros socios a aumentar los ingresos ofreciendo estas soluciones.

LG garantiza una calidad de pantalla superior con una alta reproducción del color, un ángulo de visión amplio y un brillo extraordinario. Además, sus flexibles opciones de montaje y su delgado diseño ayudan a instalar la pantalla en cualquier lugar en el que se necesite captar la atención de los clientes.