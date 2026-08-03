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Producto Recomendado
Inverter Single Package
LG Inverter Single Package se diseñó exclusivamente para ofrecer una unidad de aire acondicionado y calefacción de alta eficiencia para tu negocio.
¿Por qué elegir el LG Inverter Single Package?
Rendimiento excepcional
LG Inverter Single Package no necesita ninguna instalación adicional para proporcionar calefacción y aire acondicionado. El compresor ajusta su potencia en función del entorno, lo que reduce la factura de la luz1) y maximiza la eficiencia energética.
Inversor de compresor excepcional
El inversor de compresor de LG mejora la eficiencia energética gracias a una mayor durabilidad y fiabilidad.2) Incorpora dieciocho años de tecnología de inversor acumulada.
Bomba de calor de alta eficiencia
LG Inverter Single Package no necesita un calentador adicional para la calefacción, y el sistema de bomba de calor de alta eficiencia permite ahorrar costos en la factura de la luz anualmente.3), 4)
1. Es posible que el costo varíe según el entorno y la región.
2. El inversor de compresor está fabricado con poliéter éter cetona y cuenta con una estructura de cojinete externo que mejora la durabilidad y la fiabilidad durante el funcionamiento a alta velocidad al reducir la carga del cojinete y las vibraciones.
3. A partir del modelo 25RT Single Package, su rendimiento ha mejorado al menos un 20 % en comparación con los sistemas de control de prendido/apagado.
4. Es posible que varíe según el ambiente, la región y la temperatura establecida.
Motor de propulsión directa para mayor comodidad
La presión estática del motor del ventilador de accionamiento directo es alta, por lo que ofrece una amplia gama de cobertura de presión estática externa. Es fácil de manejar, ya que no requiere engrase regular, y las RPM se pueden ajustar con control remoto.
Ahorro de tiempo con menos mantenimiento
No es necesario cambiar ni engrasar la polea ni el motor, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.
Ajuste rápido
Puede cambiar rápida y fácilmente el flujo de aire al ajustar las RPM con el control remoto.
Facilidad de instalación y mantenimiento
Fácil acceso
Las puertas con bisagras de fácil acceso y el filtro deslizante que se puede limpiar con agua reducen el tiempo necesario para la instalación y el mantenimiento, a la vez que prolongan la vida útil del producto.
Black Fin
El intercambiador de calor Black Fin se diseñó para funcionar en entornos altamente corrosivos, como zonas contaminadas o húmedas.
Conexión del conducto convertible
Para un modelo específico, los conductos se pueden instalar en diferentes direcciones, lo cual permite la instalación en varios sitios mientras se mantiene un rendimiento constante.
Control intuitivo
El controlador de LG Inverter Single Package cuenta con una interfaz gráfica de usuario intuitiva y permite manejar hasta 16 unidades con Group Control.5) Además, es compatible con puertas de enlace que admiten varios protocolos.
5. La capacidad máxima puede variar según las especificaciones regionales.