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HVAC
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LG Inverter Single Package sobre una plataforma de hormigón con un cielo despejado y un edificio al fondo.

LG Inverter Single Package sobre una plataforma de hormigón con un cielo despejado y un edificio al fondo.

Inverter Single Package

LG Inverter Single Package se diseñó exclusivamente para ofrecer una unidad de aire acondicionado y calefacción de alta eficiencia para tu negocio.

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¿Por qué elegir LG?Funciones principalesPáginas del producto

¿Por qué elegir el LG Inverter Single Package?

Rendimiento excepcional

Motor de propulsión directa para mayor comodidad

Facilidad de instalación y mantenimiento

Control intuitivo

Rendimiento excepcional

LG Inverter Single Package no necesita ninguna instalación adicional para proporcionar calefacción y aire acondicionado. El compresor ajusta su potencia en función del entorno, lo que reduce la factura de la luz1) y maximiza la eficiencia energética.

Inversor de compresor excepcional

El inversor de compresor de LG mejora la eficiencia energética gracias a una mayor durabilidad y fiabilidad.2) Incorpora dieciocho años de tecnología de inversor acumulada.

Bomba de calor de alta eficiencia

LG Inverter Single Package no necesita un calentador adicional para la calefacción, y el sistema de bomba de calor de alta eficiencia permite ahorrar costos en la factura de la luz anualmente.3), 4)

Control de doble sensor

El doble sensor detecta la humedad y la temperatura para conseguir un ambiente óptimo. En los días húmedos sale aire más frío para eliminar rápidamente el calor, y en los días secos, aire más suave para mantener el nivel óptimo de humedad.

1. Es posible que el costo varíe según el entorno y la región.

2. El inversor de compresor está fabricado con poliéter éter cetona y cuenta con una estructura de cojinete externo que mejora la durabilidad y la fiabilidad durante el funcionamiento a alta velocidad al reducir la carga del cojinete y las vibraciones.

3. A partir del modelo 25RT Single Package, su rendimiento ha mejorado al menos un 20 % en comparación con los sistemas de control de prendido/apagado.

4. Es posible que varíe según el ambiente, la región y la temperatura establecida.

Motor de propulsión directa para mayor comodidad

La presión estática del motor del ventilador de accionamiento directo es alta, por lo que ofrece una amplia gama de cobertura de presión estática externa. Es fácil de manejar, ya que no requiere engrase regular, y las RPM se pueden ajustar con control remoto.

Vista en corte de una unidad Single Package en la que se resalta la rueda del ventilador. El texto indica “Sin partes adicionales (costos reducidos de partes y mano de obra)”.

Vista en corte de una unidad Single Package en la que se resalta la rueda del ventilador. El texto indica “Sin partes adicionales (costos reducidos de partes y mano de obra)”.

Ahorro de tiempo con menos mantenimiento

No es necesario cambiar ni engrasar la polea ni el motor, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.

Ajuste rápido

Puede cambiar rápida y fácilmente el flujo de aire al ajustar las RPM con el control remoto.

Eficiencia de costos en reparaciones y cambios

El nuevo sistema de inversor sin correas elimina la necesidad de poleas y correas trapezoidales, lo que reduce los costos de mantenimiento.

Facilidad de instalación y mantenimiento

Fácil acceso

Las puertas con bisagras de fácil acceso y el filtro deslizante que se puede limpiar con agua reducen el tiempo necesario para la instalación y el mantenimiento, a la vez que prolongan la vida útil del producto.

Black Fin

El intercambiador de calor Black Fin se diseñó para funcionar en entornos altamente corrosivos, como zonas contaminadas o húmedas.

Conexión del conducto convertible

Para un modelo específico, los conductos se pueden instalar en diferentes direcciones, lo cual permite la instalación en varios sitios mientras se mantiene un rendimiento constante.

Control intuitivo

El controlador de LG Inverter Single Package cuenta con una interfaz gráfica de usuario intuitiva y permite manejar hasta 16 unidades con Group Control.5) Además, es compatible con puertas de enlace que admiten varios protocolos.

5. La capacidad máxima puede variar según las especificaciones regionales.

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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