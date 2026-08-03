Inverter Single Package

1. Es posible que el costo varíe según el entorno y la región.

2. El inversor de compresor está fabricado con poliéter éter cetona y cuenta con una estructura de cojinete externo que mejora la durabilidad y la fiabilidad durante el funcionamiento a alta velocidad al reducir la carga del cojinete y las vibraciones.

3. A partir del modelo 25RT Single Package, su rendimiento ha mejorado al menos un 20 % en comparación con los sistemas de control de prendido/apagado.

4. Es posible que varíe según el ambiente, la región y la temperatura establecida.